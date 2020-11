Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 26 Novembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 26 Novembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Diego Maradona, Rita Levi-Montalcini, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, Snowden, Uomini di parola - Stand up guys, Viaggio in paradiso, Downsizing, Quello che so sull'amore, Conan the Barbarian.

I Migliori Film in TV oggi in prima serata

Diego Maradona: stasera in tv su Rai 3 alle 21.30

(Documentario, Biografico, Sportivo, 2019, durata: 120 Min)

Un film di Asif Kapadia con Diego Armando Maradona.



Trama del Film Diego Maradona: Diego Maradona, il film di Asif Kapadia, racconta la storia di un ragazzino povero e senza istruzione cresciuto in una baraccopoli: la sua sorprendente eccellenza lo fa diventare una stella assoluta, elargendogli ricchezze incalcolabili, fama mondiale e status degno di una divinità. Tuttavia, gli mancano gli strumenti per gestire una celebrità simile. Ogni trionfo della sua vita sembra avere un esito disastroso, anche se di solito finisce per uscirne vincitore.

Rita Levi-Montalcini: stasera in tv su Rai 1 alle 21.25

(Biografico, 2020, durata: 120 Min)

Un film di Alberto Negrin con Elena Sofia Ricci, Luca Angeletti, Ernesto D'Argenio, Elisa Carletti, Francesco Procopio, Katia Greco, Carolina Sala, Dora Romano, Andrea Lolli, Matteo Olivetti, Maurizio Donadoni, Franco Castellano e Morena Gentile.



Trama del Film Rita Levi-Montalcini: Siamo nel 1986. Rita Levi-Montalcini riceve il Premio Nobel per la medicina per essere riuscita, intorno alla metà degli anni '50, a individuare e isolare il Nerve Growth Factor (NGF), elemento fondamentale capace di promuovere lo sviluppo e la rigenerazione delle fibre nervose. Tuttavia, al ritorno da Stoccolma, Rita sa che la scoperta dell'NGF per cui ha ricevuto il più alto tra i riconoscimenti, non è completa: nessuno dei laboratori più importanti al mondo sembra aver ancora trovato un'applicazione clinica in grado di trasformarla in una cura per salvare vite umane. Quando la scienziata incontra Elena, una piccola violinista di appena 12 anni che rischia la cecità a causa di una rara malattia della cornea, la partita si riapre...

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: stasera in tv su Canale 5 alle 21.20

(Avventura, Fantasy, 2004, durata: 141 Min)

Un film di Alfonso Cuarón con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Robbie Coltrane, Gary Oldman, Alan Rickman, David Bradley, Julie Christie, Michael Gambon, Maggie Smith, David Thewlis, Emma Thompson, Harry Melling, Richard Griffiths, Pam Ferris, Robert Hardy, Fiona Shaw, Timothy Spall e Julie Walters.





Trama del Film Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: Dopo un'altra orribile estate trascorsa dagli zii Dursley, per Harry è quasi arrivato il momento di iniziare il terzo anno alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Tutto sembra tranquillo fino a quando non viene avvertito da Arthur Weasley che un pericoloso criminale e seguace di Voldemort, Sirius Black, è evaso da Azkaban, la prigione di massima sicurezza dei maghi. Così il preside della scuola Albus Silente mette sotto sorveglianza il castello, che viene circondato dai Dissennatori, creature terrificanti che fanno da guardia Azkaban e che si nutrono della felicità e dei bei ricordi delle persone.

Con il nuovo anno scolastico Harry e i suoi amici, Ron ed Hermione, cominciano a seguire delle nuove materie, tra cui Cura delle Creature Magiche con Hagrid e Divinazione con la professoressa Cooman; quest'ultima durante la prima lezione predice a Harry un pericolo di morte imminente...

Snowden: stasera in tv su Rai Movie alle 21.10

(Biografico, Drammatico, Thriller, 2016, durata: 134 Min)

Un film di Oliver Stone con Joseph Gordon-Levitt, Nicolas Cage, Melissa Leo, Shailene Woodley, Zachary Quinto, Timothy Olyphant, Joely Richardson, Tom Wilkinson, Scott Eastwood, Rhys Ifans, Ben Schnetzer, Jaymes Butler e Lakeith Stanfield.





Trama del Film Snowden: Il film racconta la storia di Edward Snowden, abile informatico che una volta lavorava per la CIA, ritenuto poi responsabile della più grande fuoriuscita di informazioni segrete governative del ventunesimo secolo. Tutto ha inizio quando, a seguito di un infortunio, l'uomo è costretto a rinunciare alla sua carriera nelle forze speciali dell'esercito e per questo viene assunto da Corbin O'Brian alle dipendenze dei servizi segreti.

Nella centrale, nota come The Hill, dove viene addestrato, conosce il segreto che gli permetterà di difendersi in futuro per le sue azioni: il Foreign Intelligence Surveillance Act, ossia il modo di aggirare legalmente il Quarto Emendamento...

Uomini di parola - Stand up guys: stasera in tv su Spike alle 21.30

(Commedia, 2013, durata: 110 Min)

Un film di Fisher Stevens con Al Pacino, Christopher Walken, Alan Arkin, Vanessa Ferlito, Julianna Margulies e Katheryn Winnick.





Trama del Film Uomini di parola - Stand up guys: Val esce di prigione dopo aver scontato una pena di 28 anni per essersi rifiutato di tradire uno dei suoi complici. Il suo migliore amico Doc, anche lui ex galeotto è andato a prenderlo, e i due si uniscono a un altro vecchio amico, Hirsch, facendolo evadere dall'ospizio in cui è rinchiuso. Il loro legame è forte come sempre, e i tre si trovano a riflettere sulla perdita e sulla riconquista della libertà, sugli alti e bassi della lealtà e sui giorni di gloria passati. E, nonostante l'età, hanno ancora la capacità di portare scompiglio, tra bordelli, mafiosi polacchi e rapine in farmacie, facendo volare proiettili e non solo, mentre si sforzano ironicamente di compensare i decenni di crimine, droga e sesso che si sono persi. Ma uno degli amici sta nascondendo un pericoloso segreto...

Altri film da vedere questa sera in TV:

Viaggio in paradiso, in onda alle 21 su Iris : film drammatico del 2012 di Adrian Grunberg, con Mel Gibson, Peter Stormare, Scott Cohen, Bob Gunton, Dean Norris, Patrick Bauchau, Stephanie Lemelin, Gustavo Sánchez Parra e Sofía Sisniega.

: film drammatico del 2012 di Adrian Grunberg, con Mel Gibson, Peter Stormare, Scott Cohen, Bob Gunton, Dean Norris, Patrick Bauchau, Stephanie Lemelin, Gustavo Sánchez Parra e Sofía Sisniega. Downsizing, in onda alle 21 su 20 : film commedia, drammatico, fantascienza del 2017 di Alexander Payne, con Matt Damon, Neil Patrick Harris, Kristen Wiig, Hong Chau, Jason Sudeikis, Christoph Waltz, Alec Baldwin, Margo Martindale, Maribeth Monroe, Donna Lynne Champlin, Rolf Lassgård e Kerri Kenney.

: film commedia, drammatico, fantascienza del 2017 di Alexander Payne, con Matt Damon, Neil Patrick Harris, Kristen Wiig, Hong Chau, Jason Sudeikis, Christoph Waltz, Alec Baldwin, Margo Martindale, Maribeth Monroe, Donna Lynne Champlin, Rolf Lassgård e Kerri Kenney. Quello che so sull'amore, in onda alle 21.10 su La5 : film commedia, drammatico del 2012 di Gabriele Muccino, con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman, Catherine Zeta-Jones, Dennis Quaid, Sean O'Bryan, Ritchie Montgomery, Nicky Buggs, James Tupper e Judy Greer.

: film commedia, drammatico del 2012 di Gabriele Muccino, con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman, Catherine Zeta-Jones, Dennis Quaid, Sean O'Bryan, Ritchie Montgomery, Nicky Buggs, James Tupper e Judy Greer. Blade: Trinity, in onda alle 21.10 su Italia 2 : film azione, fantasy, horror, thriller del 2004 di David S. Goyer, con Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Ryan Reynolds, Jessica Biel, Parker Posey, Dominic Purcell, Paul Michael Levesque, Natasha Lyonne, John Michael Higgins e James Remar.

: film azione, fantasy, horror, thriller del 2004 di David S. Goyer, con Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Ryan Reynolds, Jessica Biel, Parker Posey, Dominic Purcell, Paul Michael Levesque, Natasha Lyonne, John Michael Higgins e James Remar. Conan the Barbarian, in onda alle 21.20 su Cielo : film avventura, azione, fantasy del 2011 di Marcus Nispel, con Jason Momoa, Ron Perlman, Rachel Nichols, Rose McGowan, Stephen Lang, Saïd Taghmaoui, Bob Sapp, Katarzyna Wolejnio, Leo Howard, Nonso Anozie, Raw Leiba e Bashar Rahal.

: film avventura, azione, fantasy del 2011 di Marcus Nispel, con Jason Momoa, Ron Perlman, Rachel Nichols, Rose McGowan, Stephen Lang, Saïd Taghmaoui, Bob Sapp, Katarzyna Wolejnio, Leo Howard, Nonso Anozie, Raw Leiba e Bashar Rahal. Holidaze - Il Ringraziamento con i miei, in onda alle 21.10 su Paramount Network : film drammatico sentimentale del 2013 di Jerry Ciccoritti, con Jennie Garth, Cameron Mathison, Kristin Booth, Maria del Mar, Conrad Coates, Shannon Kook, Rachael Crawford, Glenda Braganza, Charlie Carrick, Mary Kay Place e Paul De La Rosa.

: film drammatico sentimentale del 2013 di Jerry Ciccoritti, con Jennie Garth, Cameron Mathison, Kristin Booth, Maria del Mar, Conrad Coates, Shannon Kook, Rachael Crawford, Glenda Braganza, Charlie Carrick, Mary Kay Place e Paul De La Rosa. Bingo Bongo, in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 1983 di Pasquale Festa Campanile, con Adriano Celentano, Carole Bouquet, Felice Andreasi, Enzo Robutti, Walter D'Amore e Roberto Marelli.

: film commedia del 1983 di Pasquale Festa Campanile, con Adriano Celentano, Carole Bouquet, Felice Andreasi, Enzo Robutti, Walter D'Amore e Roberto Marelli. Baran, in onda alle 21.10 su TV2000: film avventura, drammatico, sentimentale del 2001 di Majid Majidi, con Hossein Abedini, Mohammad Reza Naji, Zahra Bahrami, Hossein Rahimi, Gholam Ali Bakhshi, Jafar Tawakoli, Mahmoud Behraznia, Hamid Houshman, Khalil Rahmani e Hassan Hosseinbaksh.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

