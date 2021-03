Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 25 Marzo 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 25 Marzo 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: La Fabbrica di cioccolato, Madame, Le verità nascoste, Spy Game, L'Ultimo Samurai, ESP 2 - Fenomeni paranormali, La voce dell'amore, Piccole donne, Uomini di Dio.

La Fabbrica di cioccolato: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Commedia, Fantasy, 2005, durata: 105 Min)

Un film di Tim Burton con Johnny Depp, Freddie Highmore, Helena Bonham Carter, David Kelly, Noah Taylor, Missi Pyle, James Fox, Deep Roy, Christopher Lee, Philip Wiegratz, Adam Godley, AnnaSophia Robb, Franziska Troegner, Julia Winter, Jordan Fry, Blair Dunlop, Liz Smith, Eileen Essell, Harry Taylor e Garrick Hagon.



La Fabbrica di cioccolato: il trailer del film



Trama del Film La Fabbrica di cioccolato: Il film racconta la storia di Charlie Bucket, un bambino di famiglia molto povera che vive in una casa malandata insieme ai genitori e ai suoi quattro nonni, conducendo una vita umile e mangiando zuppa di cavolo a pranzo e a cena. Ma la vera passione di Charlie è il cioccolato, che però, a causa delle possibilità economiche della sua famiglia, può mangiare solo un volta l'anno grazie alla tavoletta che gli viene regalata come da tradizione nel giorno del suo compleanno. Un giorno, la vita del piccolo Charlie viene sconvolta da una notizia: il cioccolatiere più famoso al mondo, il signor Willy Wonka, dopo aver licenziato tutti i suoi dipendenti e aver chiuso la sua fabbrica di cioccolato a causa di una spia che ha rubato e venduto le sue ricette segrete, ha deciso di riaprire i cancelli a cinque fortunati bambini che troveranno un biglietto d'oro nascosto in cinque tavolette di cioccolato Wonka sparse per il mondo...

Madame: il Film Stasera in Tv su TV8 alle 21.30

( Commedia, Drammatico, 2018, durata: 91 Min)

Un film di Amanda Sthers con Toni Collette, Harvey Keitel, Rossy de Palma e Michael Smiley.



Madame: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Madame: In una stupenda villa di Parigi vivono Bob Fredericks e la giovane moglie Anne. Il rapporto tra i due è in crisi e la donna cerca di tenersi occupata facendo acquisti o organizzando ricevimenti, senza sapere che in realtà il conto in banca del marito è in rosso. Intanto Bob, per cercare di porre rimedio ai suoi debiti, sta cercando di vendere un suo quadro, che pare essere un Caravaggio originale.

Arriva la sera dell’ennesima cena di Anne: i commensali sono dodici membri dell’alta società. Ma a sorpresa si presenta Steven, il figlio del primo matrimonio di Bob. Anne, tanto frivola quanto superstiziosa, non sopporta che a tavola siedano tredici persone. Così convince la sua domestica Maria a prendere parte alla cena e deve fingere di essere una sua amica.

La situazione sfugge però di mano e uno degli invitati, il commerciante d’arte David Morgan, si convince che Maria è una principessa spagnola e se ne innamora perdutamente...

Le verità nascoste: il film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Thriller, 2000, durata: 126 Min)

Un film di Robert Zemeckis con Harrison Ford, Michelle Pfeiffer, Diana Scarwid, Joe Morton, James Remar, Amber Valletta, Victoria Bidewell, Elliot Goretsky, Sloane Shelton, Katharine Towne, Micole Mercurio, Miranda Otto, Ray Baker, Tom Dahlgren e Wendy Crewson.



Le verità nascoste: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Le verità nascoste: Nel Vermont, in una bella casa sul lago, si trasferisce Norman Spencer, famoso scienziato e ricercatore universitario, e sua moglie Claire, violoncellista in pensione. Per la coppia ha inizio così una nuova fase della loro vita, poiché Caitlin, figliastra di Norman, li lascia per frequentare il college. Inoltre Claire, un anno prima, è stata coinvolta in un grave incidente automobilistico e soffre di vuoti di memoria e di attacchi di ansia: la nuova casa sembra quindi il posto giusto per vivere in serenità.

Tutto procede tranquillamente, fino a quando Claire riferisce al marito di aver sentito voci e di aver visto nell'acqua sulle rive del lago il volto di una giovane. L'ansia della donna cresce quando associa questi inquietanti fatti all'improvvisa scomparsa della vicina di casa Mary, che le era sembrata, tempo prima, terrorizzata dal marito Warren. Clara comincia a credere che l'uomo l'abbia uccisa e che il fantasma di Mary la stia perseguitando, ma quando scopre che la vicina è viva e per nulla intimorita dal marito e gli eventi misteriosi continuano a manifestarsi, la donna entra nel panico...

Spy Game: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Thriller, Azione, 2001, durata: 122 Min)

Un film di Tony Scott con Robert Redford, Brad Pitt, Catherine McCormack, Stephen Dillane, Larry Bryggman, Marianne Jean Baptiste, Matthew Marsh, Todd Boyce, Michael Paul Chan, Garrick Hagon, Andrew Grainger, Andrea Osvárt, Bill Buell, Colin Stinton e Omid Djalili.



Spy Game: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Spy Game: Nel 1991, Stati Uniti e Cina sono in procinto di concludere un importante accordo commerciale che verrà siglato dal Presidente americano durante la sua visita ufficiale nel paese asiatico.

Proprio negli stessi giorni, la CIA scopre che il suo agente Tom Bishop è stato arrestato durante una missione non autorizzata dall'Esercito di Liberazione del Popolo ed è detenuto nella prigione di Suzhou, in attesa che venga eseguita la pena di morte a cui è stato condannato.

L’esecuzione deve avvenire nelle successive ventiquattro ore e l’unico modo ufficiale per evitarla sarebbe una richiesta formale del Governo degli Stati Uniti per il rilascio del suo cittadino e il rientro in patria. Questa presa di posizione diplomatica, tuttavia, comprometterebbe la firma dell’accordo commerciale e la visita del Presidente, quindi la CIA sceglie una via non ufficiale per la risoluzione del problema.

È qui che viene chiamato in causa l’agente operativo senior Nathan Muir, noto ai suoi capi per non aver mai fallito una missione, prossimo alla pensione. Muir è stato il reclutatore e l’addestratore di Bishop, con cui ha condiviso molte missioni difficili in teatri internazionali, da Berlino Est a Beirut. Tutto cambia con l'arrivo di Elisabeth Hadley, una soccorritrice inglese di cui Bishop si innamora e Muir diffida fortemente. Secondo le informazioni che l'agente senior ha ricevuto da una sua fonte ad Hong Kong, è proprio per far evadere la donna dalle prigioni cinesi che il suo ex compagno è finito nei guai...

L'Ultimo Samurai: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Avventura, 2003, durata: 153 Min)

Un film di Edward Zwick con Tom Cruise, Ken Watanabe, Tony Goldwyn, Hiroyuki Sanada, Billy Connolly, Kuyuki, Shichinosuke Nakamura, Masato Harada, Togo Igawa, Shin Koyamada, Timothy Spall, Chad Lindberg, Scott Wilson, Ryoichiro Yonekura, William Atherton e Shun Sugata.



L'Ultimo Samurai: il trailer del film



Trama del Film L'Ultimo Samurai: Ambientata nel Giappone del XIX secolo, la storia racconta di Nathan Algren, un ex capitano dell'esercito statunitense reduce da anni di guerra civile contro gli indiani, che lo hanno reso un uomo solo e tormentato dal rimorso. L'eroe nordista è alcolizzato e lavora promuovendo i fucili Winchester, così il suo ex comandante gli affida un importante missione per fargli cambiare aria.

Algren si deve recare in Giappone per addestrare l’esercito nipponico all'utilizzo delle armi occidentali, con l'obiettivo di affrontare un gruppo di samurai capeggiato dal valoroso comandante Katsumoto, che si vuole ribellare contro la nuova politica progressista dei consiglieri dell'Imperatore.

Algren accetta l'incarico da parte dell’Impero giapponese, vedendolo come un modo per fuggire dai ricordi che lo attanagliano e dalle angosce, oltre che essere una via “facile” per fare soldi. Poco dopo essere arrivato in Giappone, l'ex comandante si rende subito conto che le truppe hanno bisogno di un lungo addestramento, ma i generali giapponesi, ansiosi di eliminare in maniera definitiva i ribelli, decidono di inviare ugualmente l'esercito contro i nemici.

ESP 2 - Fenomeni paranormali: il Film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.15

(Horror, 2012, durata: 95 Min)

Un film di John Poliquin con Richard Harmon, Leanne Lapp, Dylan Playfair e Sean Rogerson.



ESP 2 - Fenomeni paranormali: Il trailer italiano del film



Trama del Film ESP 2 - Fenomeni paranormali: Il film segue le vicende di Alex Wright, giovane studente di cinema. Appassionato del genere horror, il ragazzo pubblica online una recensione della pellicola ESP - Fenomeni paranormali, in cui ne critica negativamente la realizzazione. Dopo un po’ il ragazzo riceve una strana email che contiene un video in cui appare Lance Preston - uno dei membri della troupe - ancora chiuso dentro il manicomio, l’angosciante set delle riprese del film.

Incuriosito da altri messaggi simili, spediti da un misterioso mittente che si firma DeathAwaits666, il giovane cerca ulteriori informazioni sull’horror da lui stroncato e scopre che tutti i membri del cast e della troupe sono scomparsi o deceduti. Interessato a saperne di più, Alex decide di recarsi nell’istituto psichiatrico - poco distante dal campus in cui studia - assieme agli amici Tessa, Jared, Jennifer e Trevor. Armati di videocamere e pronti a investigare, i ragazzi entrano nel manicomio, ma una volta dentro scoprono qualcosa di agghiacciante...

Altri film questa sera in TV:

La voce dell'amore , in onda alle 21.10 su La5 : film drammatico del 1998 di Carl Franklin, con Meryl Streep, Renée Zellweger, William Hurt, Tom Everett Scott, Lauren Graham, James Eckhouse, Stephen Peabody, Gerrit Graham, Patrick Breen, David Byron, Nicky Katt e Lizbeth MacKay.

, in onda : film drammatico del 1998 di Carl Franklin, con Meryl Streep, Renée Zellweger, William Hurt, Tom Everett Scott, Lauren Graham, James Eckhouse, Stephen Peabody, Gerrit Graham, Patrick Breen, David Byron, Nicky Katt e Lizbeth MacKay. Piccole donne , in onda alle 21.10 su Paramount : film drammatico, sentimentale del 1994 di Gillian Armstrong, con Winona Ryder, Susan Sarandon, Trini Alvarado, Samantha Mathis, Claire Danes, Christian Bale, Gabriel Byrne, Kirsten Dunst, Mary Wickes, John Neville, Eric Stoltz, Christine Lippa, Marco Roy e Alan Robertson.

, in onda : film drammatico, sentimentale del 1994 di Gillian Armstrong, con Winona Ryder, Susan Sarandon, Trini Alvarado, Samantha Mathis, Claire Danes, Christian Bale, Gabriel Byrne, Kirsten Dunst, Mary Wickes, John Neville, Eric Stoltz, Christine Lippa, Marco Roy e Alan Robertson. Taxxi 2 , in onda alle 21.20 su Cielo : film azione, commedia del 2000 di Gérard Krawczyk, con Samy Naceri, Frédéric Diefenthal, Emma Sjoberg, Bernard Farcy, Marion Cotillard, Jean-Christophe Bouvet, Malek Bechar, Edouard Montoute, Tsuyu Shimizu, Sebastien Thiery, Marc Faure, Philippe Du Janerand, Sébastien Pons e Michel Muller.

, in onda : film azione, commedia del 2000 di Gérard Krawczyk, con Samy Naceri, Frédéric Diefenthal, Emma Sjoberg, Bernard Farcy, Marion Cotillard, Jean-Christophe Bouvet, Malek Bechar, Edouard Montoute, Tsuyu Shimizu, Sebastien Thiery, Marc Faure, Philippe Du Janerand, Sébastien Pons e Michel Muller. Delitto sull'autostrada , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia, poliziesco del 1982 di Bruno Corbucci, con Tomas Milian, Bombolo, Olimpia Di Nardo, Paco Fabrini, Gabriella Giorgelli, Adriana Russo, Giorgio Trestini e Viola Valentino.

, in onda : film commedia, poliziesco del 1982 di Bruno Corbucci, con Tomas Milian, Bombolo, Olimpia Di Nardo, Paco Fabrini, Gabriella Giorgelli, Adriana Russo, Giorgio Trestini e Viola Valentino. Uomini di Dio, in onda alle 21.10 su TV2000: film drammatico del 2010 di Xavier Beauvois, con Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin, Sabrina Ouazani, Philippe Laudenbach, Jacques Herlin, Xavier Maly, Jean-Marie Frin, Abdelhafid Metalsi, Olivier Perrier e Adel Bencherif.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: