Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 25 Febbraio 2021

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 25 Febbraio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Robin Hood - L'origine della leggenda, Che bella giornata, I predoni, Remember, The Best of Me - Il meglio di me, Split, Box 314: La Rapina di Valencia, Blackhat, Senza tregua, Flightplan, La Guerra dei Mondi, Notorious.

Robin Hood - L'origine della leggenda: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Avventura, Azione, 2018, durata: 116 Min)

Un film di Otto Bathurst con Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan, Paul Anderson, Ben Mendelsohn, Eve Hewson, Tim Minchin, Ulle Bjorn Bengtsson, Declan Hannigan, Roderick Hill, Josh Herdman e Yasen Atour.



Robin Hood - L'origine della leggenda: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Robin Hood - L'origine della leggenda: Al ritorno dalle Crociate in Terra Santa, Robin di Loxley scopre che l'intera contea di Nottingham è dominata dalla corruzione. L'ingiustizia e la povertà in cui vive il suo popolo lo spingono così a tramare per organizzare un'audace rivolta contro la potente Corona d'Inghilterra.

Ma per farlo ha bisogno di un mentore: un abile quanto sprezzante comandante conosciuto durante la guerra. Grazie a lui, il temerario Robin diventerà il leggendario Robin Hood e, forse, cercherà anche di riconquistare un amore che credeva perduto.

Che bella giornata: il Film Stasera in Tv su Canale 5 alle 21.20

(Commedia, 2011, durata: 97 Min)

Un film di Gennaro Nunziante con Checco Zalone, Nabiha Akkari, Ivano Marescotti, Rocco Papaleo, Tullio Solenghi, Annarita del Piano, Giustina Buonomo, Caparezza, Michele Alhaique, Mehdi Mahdloo, Herbert Ballerina, Anna Bellato, Cinzia Mascoli, Bruno Cesare Armando e Anis Gharbi.



Che bella giornata: Il trailer del film



Trama del Film Che bella giornata: Il film vede protagonista Checco, un ragazzo pugliese di nascita, che da anni vive nel nord Italia con i genitori Anna e Nicola, dove lavora come buttafuori in una discoteca brianzola. Ad appagare parzialmente il suo desiderio di diventare un difensore della legge interviene il cardinale Rosselli, arcivescovo di Milano, che su segnalazione dello zio carabiniere lo raccomanda per un posto di addetto allo protezione del Duomo.

Checco, che con la sua totale incompetenza rischia di diventare più una minaccia che una sicurezza, viene spedito sul tetto del monumento, nella speranza che non possa più provocare danni.

Qui conosce e s'innamora di Farah, una ragazza araba che si finge una studentessa di architettura francese per portare a termine la sua missione: accedere indisturbata ai piedi della Madonnina e compiere un atto terroristico per vendicare i suoi familiari morti in un bombardamento della NATO nella penisola arabica. In realtà Checco, a sua insaputa, fa parte del piano della ragazza e di suo fratello e complice Sufien per compiere la loro vendetta personale.

I predoni: il film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Giallo, 2016, durata: 107 Min)

Un film di Steven C. Miller con Bruce Willis, Christopher Meloni, Dave Bautista, Adrian Grenier, Johnathon Schaech, Lydia Hull, Tyler Jon Olson, Richie Chance, Alyshia Ochse e Danny A. Abeckaser.



I predoni: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film I predoni: Una banda di criminali armati fino ai denti mette a segno il colpo perfetto sottraendo a un noto istituto di credito una cifra pari a circa 3 miliardi di dollari, lasciandosi alle spalle una sconvolgente scia di morti e sangue.

Per investigare sulla brutale rapina, verrà chiamato l'agente dell'FBI Jonathan Montgomery (Christopher Meloni), affiancato dal suo collega Stockwell e dall'ultimo arrivato Wells. I sospetti dei tre ricadono immediatamente sul ricco magnate e proprietario della banca Jeffery Hubert, che sembra aver agito per conto di alcuni suoi potenti clienti.

Mentre le indagini conducono sempre più verso una fitta rete di intrighi e corruzione, un'altra rapina, sempre in una banca appartenente a Hubert, non farà altro che confermare le ipotesi di partenza: è in atto una potente cospirazione segreta, dovuta forse a un vecchio debito da riscattare, che il ricco magnate vuole nascondere a ogni costo.

Gli agenti dell'FBI, che per risolvere il caso si spingeranno al confine tra bene e male, scopriranno che dietro le terribili rapine potrebbe celarsi qualcosa che non ha a che fare con il denaro...

Remember: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Thriller, Drammatico, 2015, durata: 95 Min)

Un film di Atom Egoyan con Christopher Plummer, Martin Landau, Dean Norris e Henry Czerny.



Remember: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Remember: Remember è la storia ai giorni nostri di Zev, (il premio Oscar Christopher Plummer), che scopre che la guardia nazista che assassinò la sua famiglia circa 70 anni fa vive attualmente in America sotto falso nome. Malgrado le evidenti sfide che la scelta comporta, Zev decide di portare a termine una missione per rendere una giustizia troppo a lungo rimandata ai suoi cari, portandola a compimento con la sua stessa mano ormai tremolante. La sua decisione dà l'avvio a uno straordinario viaggio intercontinentale con conseguenze sorprendenti...

The Best of Me - Il meglio di me: il Film Stasera in Tv su La5 alle 21.10

(Sentimentale, Drammatico, 2014, durata: 118 Min)

Un film di Michael Hoffman con James Marsden, Michelle Monaghan, Liana Liberato, Luke Bracey, Gerald McRaney, Clarke Peters, Sebastian Arcelus, Jon Tenney e Sean Bridgers



The Best of Me - Il meglio di me: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film The Best of Me - Il meglio di me: Amanda e Dawson sono due adolescenti cresciuti nella stessa cittadina di Oriental, ma con un'educazione e stili di vita completamente opposti.

Lui è uno spirito ribelle e impara a essere autonomo per sfuggire alla violenza che regna a casa sua. Lei è una ragazza di buona famiglia educata alle buone maniere, ma che non ha mai tollerato le rigide regole imposte. Un amore travolgente li avvicina oltre l’impensabile, ma alla fine dell’estate sono costretti a separarsi.

Dopo ventun anni, i due si rincontrano per il funerale di Tuck un amico comune. Durante il tempo passato insieme per eseguire le ultime volontà del defunto, Amanda e Dawson fanno un viaggio a ritroso per riprendere vecchie questioni e scoprire tutto ciò che fino a quel momento avevano ignorato. A poco a poco rimettono insieme i tasselli e scoprono i veri motivi che si celano dietro le scelte di ognuno. Ma un nuovo tragico evento cambierà tutte le carte in tavola...

Split: il Film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.15

(Thriller, 2017, durata: 117 Min)

Un film di M. Night Shyamalan con James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Haley Lu Richardson, Betty Buckley, Brad William Henke, Jessica Sula e Kim Director.



Split: Nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Split: La vicenda è ambientata a Filadelfia, dove, nel parcheggio di un fast food, Dennis rapisce tre studentesse in pieno giorno. Le tre ragazze sono disorientate e spaventate dai repentini cambiamenti di Dennis che, a distanza di pochi minuti, muta atteggiamento, postura e voce, presentandosi come la donna Patricia o l’ingenuo bambino Hedwig.

Parallelamente, scopriamo che l’uomo è in cura da anni presso la psichiatra Karen Fletcher, la quale gli ha diagnosticato un grave disturbo della personalità. Kevin Wendell Crumb, infatti, ha creato ben 23 identità tutte diverse tra loro, che prendono la ‘luce’ a seconda dello stress che sta subendo.

La dottoressa, seppur intuendo che qualcosa non va, dal momento che la personalità più razionale dell’uomo non si palesa da tempo alle sedute psichiatriche, non può immaginare la natura del suo macabro piano....

Box 314: La Rapina di Valencia: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.20

(Thriller, Azione, 2016, durata: 96 Min)

Un film di Daniel Calparsoro con Rodrigo De La Serna, Luis Tosar, Raúl Arévalo, José Coronado, Marián Álvarez, Luis Callejo e Joaquín Climent.



Box 314: La Rapina di Valencia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Box 314: La Rapina di Valencia: Il film vede protagonista una banda di ladri professionisti armati fino ai denti che, mentre è in corso un'incredibile ondata di maltempo, assalta una banca di Valencia. Il gruppo, capeggiato da un uomo che si fa chiamare l'Uruguagio​, sembra avere un'unica missione: svaligiare le cassette di sicurezza nel caveau e scappare attraverso un tunnel sotterraneo che sbuca in un ramo morto della metropolitana. Tuttavia, a causa della forte pioggia, la via di fuga è compromessa e i criminali si vedono costretti a trattare con la polizia. Quando poi i rapinatori scoprono che nella cassetta 314 è contenuto un prezioso hard-disk colmo d'informazioni segrete, decidono di utilizzarlo come merce di scambio per la fuga. Mentre sul posto giungono gli uomini dei servizi segreti per impedire che le informazioni top secret cadano in mani sbagliate, le cose finiranno per complicarsi di minuto in minuto...

Blackhat: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Drammatico, Thriller, 2015, durata: 135 Min)

Un film di Michael Mann con Chris Hemsworth, Viola Davis, John Ortiz, William Mapother, Leehom Wang, Manny Montana, Ritchie Coster, Holt McCallany, Jason Butler Harner, Spencer Garrett, Wei Tang, Brandon Molale, Yorick van Wageningen e Archie Kao



Blackhat: Nuovo trailer italiano - HD



Trama del Film Blackhat: Il protagonista della vicenda è Nicholas "Nick" Hathaway un abile e spregiudicato hacker che sta scontando la sua condanna per alcuni reati di pirateria informatica. Quando l’FBI si trova a dover fronteggiare una RAT, ovvero una malware in grado di controllare un sistema da remoto scavalcando il sistema d’autorizzazione dati, che ha preso il controllo di una centrale nucleare di Hong Kong e del Chicago Mercantile Exange, l’agente Chen Dawai forma una squadra per eliminare la minaccia.

Dawai persuade i suoi superiori ad arruolare anche Nick nella task force, poiché l’uomo è uno dei migliori informatici in circolazione. Nick accetta volentieri l’incarico, dal momento che i servizi segreti gli promettono l’annullamento della pena e la libertà. Seguendo le direttive della rigorosa agente Carol Barrett, Nick inizia ad indagare sul misterioso hacker che rischia di compromettere la sicurezza e l’economia della Cina e dell’America.

L’imminente pericolo riesce ad unire le due nazioni che, per la prima volta, collaboreranno in un’indagine internazionale per sconfiggere un nemico invisibile che si muove a gran velocità da un server all’altro. Incentivato dalla prospettiva di abbandonare la prigione e dall’incontro con Lien Chen, della quale si innamora follemente, Nick farà di tutto per conquistarsi una nuova vita…

Altri film questa sera in TV:

Senza tregua , in onda alle 21 su Iris : film d'azione del 1993 di John Woo, con Jean-Claude Van Damme, Yancy Butler, Chuck Pfarrer, Ted Raimi, Eliott Keener, Marco St. John, Marck Stefanich, Barbara Tasker, Sven-Ole Thorsen, Jules Sylvester, Arnold Vosloo e Joe Warfield.

, in onda : film d'azione del 1993 di John Woo, con Jean-Claude Van Damme, Yancy Butler, Chuck Pfarrer, Ted Raimi, Eliott Keener, Marco St. John, Marck Stefanich, Barbara Tasker, Sven-Ole Thorsen, Jules Sylvester, Arnold Vosloo e Joe Warfield. Flightplan - Mistero in volo , in onda alle 21.30 su La7D : film thriller del 2005 di Robert Schwentke, con Jodie Foster, Peter Sarsgaard, Sean Bean, Marlene Lawston, Kate Beahan, Christopher Gartin, Shane Edelman, Judith Scott, Ina Barron, Matt Bomer e Assaf Cohen.

, in onda : film thriller del 2005 di Robert Schwentke, con Jodie Foster, Peter Sarsgaard, Sean Bean, Marlene Lawston, Kate Beahan, Christopher Gartin, Shane Edelman, Judith Scott, Ina Barron, Matt Bomer e Assaf Cohen. La Guerra dei Mondi , in onda alle 21.10 su Paramount : film azione, fantascienza del 2005 di Steven Spielberg, con Tom Cruise, Justin Chatwin, Dakota Fanning, Tim Robbins, Miranda Otto, Rick Gonzalez, Yul Vázquez, Lenny Venito, Ann Robinson, Gene Barry, Lisa Ann Walter, David Alan Basche, Roz Abrams, Camillia Sanes e Marlon Young.

, in onda : film azione, fantascienza del 2005 di Steven Spielberg, con Tom Cruise, Justin Chatwin, Dakota Fanning, Tim Robbins, Miranda Otto, Rick Gonzalez, Yul Vázquez, Lenny Venito, Ann Robinson, Gene Barry, Lisa Ann Walter, David Alan Basche, Roz Abrams, Camillia Sanes e Marlon Young. Lezioni di sogni , in onda alle 21.20 su Rai Premium : film biografico, drammatico del 2011 di Sebastian Grobler, con Daniel Brühl, Burghart Klaußner, Thomas Thieme, Justus von Dohnányi, Jürgen Tonkel, Kathrin von Steinburg, Axel Prahl, Adrian Moore, Secondo Trebs e Lennart Betzgen.

, in onda : film biografico, drammatico del 2011 di Sebastian Grobler, con Daniel Brühl, Burghart Klaußner, Thomas Thieme, Justus von Dohnányi, Jürgen Tonkel, Kathrin von Steinburg, Axel Prahl, Adrian Moore, Secondo Trebs e Lennart Betzgen. Vip , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 2008 di Carlo Vanzina, con Enrico Brignano, Matteo Branciamore, Carlo Buccirosso, Martina Colombari, Maurizio Mattioli, Monica Scattini, Alena Seredova e Maria Grazia Cucinotta.

, in onda : film commedia del 2008 di Carlo Vanzina, con Enrico Brignano, Matteo Branciamore, Carlo Buccirosso, Martina Colombari, Maurizio Mattioli, Monica Scattini, Alena Seredova e Maria Grazia Cucinotta. Notorious - L'amante perduta, in onda alle 21.10 su TV2000: film thriller del 1946 di Alfred Hitchcock, con Cary Grant, Ingrid Bergman, Claude Rains, Louis Calhern, Leopoldine Konstantin, Reinhold Schünzel, Moroni Olsen, Ivan Triesault, Alexis Minotis, Wally Brown, Charles Mendl, Ricardo Costa, Eberhardt Krumschimidt, Fay Baker, Alfred Hitchcock, Ramon Normar, Lenore Ulrich e Peter von Zerneck.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: