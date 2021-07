Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 22 Luglio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Fast and Furious: Solo parti originali, Un weekend da bamboccioni 2. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: DOC - Nelle tue mani, Squadra Speciale Cobra 11, A raccontare comincia tu, Paolo Borsellino.

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 22 Luglio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Fast and Furious: Solo parti originali, Un weekend da bamboccioni 2, Innamorato pazzo, I delitti del BarLume - La loggia del cinghiale, The Core, Robin e Marian, Asterix alle Olimpiadi, Arsenico e vecchi merletti.

Fast and Furious: Solo parti originali: il Film Stasera in TV su Italia 1 alle 21.20

(Azione, 2009, durata: 107 Min)

Un film di Justin Lin con Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, John Ortiz, Laz Alonso, Gal Gadot, Shea Whigham, Sung Kang, Wilmer Calderon, Liza Lapira e Ron Yuan



Fast and Furious: Solo parti originali: Il trailer italiano del film



Trama del Film Fast and Furious: Solo parti originali: Dominic Toretto e il suo team di abili piloti si trovano nella Repubblica Dominicana. Dopo aver messo a segno una rapina su un autotreno che trasporta benzina, l’amico Han suggerisce a Toretto di lasciare il paese per non metter in pericolo i suoi uomini. Dominic, turbato dalle parole del collega che è intenzionato a far ritorno a Tokyo, parte per Panama senza fornire spiegazioni alla fidanzata Letty.

Un giorno, Toretto riceve la chiamata di sua sorella Mia che lo informa dell’omicidio di Letty.

Sconvolto, Dominic assiste in disparte al suo funerale, al quale partecipa anche Brian O’Conner.

Quest’ultimo, reintegrato nelle forze dell’ordine dopo aver svolto una missione sotto copertura con Roman Pearce, vorrebbe aiutare Toretto a prendere il responsabile della morte di Letty.

A causa del loro trascorso, tuttavia, il pilota rifiuta il suo aiuto e decide di indagare da solo. Le ricerche dei due uomini li conducono al medesimo nome: David Park, collaboratore del pericoloso criminale Arturo Braga. Per riuscire a farsi notare dal malvivente, i due partecipano ad una gara indetta da Gisele Yashar, appartenente alla ristretta cerchia di Braga.

Avendo stupito tutti i presenti con la loro maestria al volante, Dominic e Brian sono invitati nel club di Ramon Campos, braccio destro del malavitoso. Qui, Toretto trova ulteriori prove che collegano l’omicidio di Letty ai loschi affari di Braga. Prove confermate anche da Gisele, la quale gli suggerisce che il colpevole possa essere Fenix Rise. Nel frattempo, Brian è contattato dall’FBI che pretende la cattura di Toretto ma sembra poco incline a voler accontentare i suoi superiori. In un confronto faccia a faccia, Brian rivela a Dominic il segreto di Letty e l'uomo giura di vendicare la sua morte...

Un weekend da bamboccioni 2: il Film Stasera in TV su Paramount alle 21.10

(Commedia, 2013, durata: 101 Min)

Un film di Dennis Dugan con Adam Sandler, Taylor Lautner, Salma Hayek, Steve Buscemi, Maria Bello, Milo Ventimiglia, Chris Rock, Andy Samberg, Kevin James, Alexander Ludwig, Alyson Michalka, Maya Rudolph e David Spade.



Un weekend da bamboccioni 2: Il trailer italiano del film con Adam Sandler, Salma Hayek e Taylor Lautner



Trama del Film Un weekend da bamboccioni 2: Lenny (Adam Sandler) e Roxanne hanno deciso di trasferirsi con i loro tre figli Keithie, Becky e Greg nella cittadina di provincia dove è cresciuto il capofamiglia, lasciando definitivamente il mondo patinato di Hollywood e vivere una realtà più semplice e adatta a una famiglia. Lenny può così tornare a frequentare gli amici d'infanzia Eric, Kurt e Marcus, che vivono lì con le loro famiglie.

Ognuno di loro affronta i problemi familiari arrangiandosi come può: Marcus ha scoperto di avere un figlio con cui ha difficoltà a ricucire i rapporti, Lenny discute con Roxanne perché lei desidera un altro figlio, Eric è sempre alle prese con una suocera troppo invadente. Ma quando finalmente si riuniscono tornano a essere gli spensierati adolescenti di trent'anni prima, alle prese con scherzi e goliardate.

Questa volta se la dovranno vedere con i membri tutto muscoli e niente cervello di una confraternita in vacanza per lo Spring Break sul laghetto di gioventù, e a sorpresa riceveranno una bella lezione di vita dai figli adolescenti.

Altri film questa sera in TV:

Innamorato pazzo , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rete 4 : film commedia del 1981 di Castellano e Pipolo, con Adriano Celentano, Ornella Muti, Adolfo Celi, Milla Sannoner, Enzo Garinei, Corrado Olmi, Franco Diogene, Leonardo Cassio, Tiberio Murgia, Jimmy il Fenomeno e Giulia Scutilli.

, il film in onda : film commedia del 1981 di Castellano e Pipolo, con Adriano Celentano, Ornella Muti, Adolfo Celi, Milla Sannoner, Enzo Garinei, Corrado Olmi, Franco Diogene, Leonardo Cassio, Tiberio Murgia, Jimmy il Fenomeno e Giulia Scutilli. I delitti del BarLume - La loggia del cinghiale , il film in onda stasera in tv alle 21.30 su TV8 : film commedia, giallo del 2017 di Roan Johnson, con Filippo Timi, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Marcello Marziali, Massimo Paganelli, Lucia Mascino, Guglielmo Favilla, Enrica Guidi e Pietro Ragusa.

, il film in onda : film commedia, giallo del 2017 di Roan Johnson, con Filippo Timi, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Marcello Marziali, Massimo Paganelli, Lucia Mascino, Guglielmo Favilla, Enrica Guidi e Pietro Ragusa. The Core , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film azione, drammatico, fantascienza, thriller del 2003 di Jon Amiel, con Aaron Eckhart, Hilary Swank, Nicole Leroux, Delroy Lindo, Stanley Tucci, DJ Qualls, Tchéky Karyo, Bruce Greenwood, Alfre Woodard e Richard Jenkins.

, il film in onda : film azione, drammatico, fantascienza, thriller del 2003 di Jon Amiel, con Aaron Eckhart, Hilary Swank, Nicole Leroux, Delroy Lindo, Stanley Tucci, DJ Qualls, Tchéky Karyo, Bruce Greenwood, Alfre Woodard e Richard Jenkins. Facile preda , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film thriller, azione del 1995 di Andrew Sipes, con Cindy Crawford, William Baldwin, John Bedford Lloyd, Steven Berkoff, Pamela Berrard, Christian Bodegaard, Antoni Corone, Paul Dillon, Sonny Carl Davis, Scott Michael Campbell, Johann Carlo, Anthony Giaimo, Salma Hayek e Jenette Goldstein.

, il film in onda : film thriller, azione del 1995 di Andrew Sipes, con Cindy Crawford, William Baldwin, John Bedford Lloyd, Steven Berkoff, Pamela Berrard, Christian Bodegaard, Antoni Corone, Paul Dillon, Sonny Carl Davis, Scott Michael Campbell, Johann Carlo, Anthony Giaimo, Salma Hayek e Jenette Goldstein. The Warriors Gate , il film stasera in tv alle 21.15 su Italia 2 : film azione, avventura, fantasy del 2016 di Matthias Hoene, con Dave Bautista, Mark Chao, Ni Ni, Sienna Guillory e Uriah Shelton.

, il film : film azione, avventura, fantasy del 2016 di Matthias Hoene, con Dave Bautista, Mark Chao, Ni Ni, Sienna Guillory e Uriah Shelton. Robin e Marian , il film in onda stasera in tv alle 21.30 su La7D : film avventura, drammatico, sentimentale del 1976 di Richard Lester, con Sean Connery, Audrey Hepburn, Robert Shaw, Richard Harris, Nicol Williamson, Denholm Elliott, Kenneth Haigh, Ronnie Barker, Ian Holm, Veronica Quilligan, Esmond Knight, Bill Maynard, John Barrett, Peter Butterworth e Kenneth Cranham.

, il film in onda : film avventura, drammatico, sentimentale del 1976 di Richard Lester, con Sean Connery, Audrey Hepburn, Robert Shaw, Richard Harris, Nicol Williamson, Denholm Elliott, Kenneth Haigh, Ronnie Barker, Ian Holm, Veronica Quilligan, Esmond Knight, Bill Maynard, John Barrett, Peter Butterworth e Kenneth Cranham. Street Fighter - Sfida finale , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film azione, avventura del 1994 di Steven E. de Souza, con Jean-Claude Van Damme, Raul Julia, Wes Studi e Kylie Minogue.

, il film in onda : film azione, avventura del 1994 di Steven E. de Souza, con Jean-Claude Van Damme, Raul Julia, Wes Studi e Kylie Minogue. Asterix alle Olimpiadi , il film in onda stasera in tv alle 21 su 20 : film commedia, azione del 2008 di Frédéric Forestier e Thomas Langmann, con Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, Alain Delon, Franck Dubosc, Benoît Poelvoorde, José Garcia, Jérôme Le Banner, Stéphane Rousseau, Nathan Jones, Jean-Pierre Cassel, Mónica Cruz, Adriana Karembeu, Santiago Segura e Michael Schumacher.

, il film in onda : film commedia, azione del 2008 di Frédéric Forestier e Thomas Langmann, con Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, Alain Delon, Franck Dubosc, Benoît Poelvoorde, José Garcia, Jérôme Le Banner, Stéphane Rousseau, Nathan Jones, Jean-Pierre Cassel, Mónica Cruz, Adriana Karembeu, Santiago Segura e Michael Schumacher. Il cinico, l'infame, il violento , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film poliziesco del 1977 di Umberto Lenzi, con Tomas Milian, John Saxon, Renzo Palmer, Bruno Corazzari, Robert Fundar, Gabriella Lepori e Maurizio Merli.

, il film in onda : film poliziesco del 1977 di Umberto Lenzi, con Tomas Milian, John Saxon, Renzo Palmer, Bruno Corazzari, Robert Fundar, Gabriella Lepori e Maurizio Merli. Arsenico e vecchi merletti, il film in onda stasera in tv alle 20.55 su TV2000: film commedia del 1944 di Frank Capra, con Cary Grant, James Gleason, Edward Everett Horton, Josephine Hull, Priscilla Lane, Peter Lorre, Raymond Massey, Grant Mitchell, Gary Owen, Jean Adair e John Alexander.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

