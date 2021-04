Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 22 Aprile 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 22 Aprile 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: The Amazing Spider Man 2 - Il potere di Electro, E io non pago - L'Italia dei furbetti, Kingsman: Secret Service, Promised Land, Come farsi lasciare in 10 giorni, The Eagle, Earth - Un giorno straordinario, La casa sul lago del tempo, Io, loro e Lara, Cattivi vicini, Il prescelto.

The Amazing Spider Man 2 - Il potere di Electro: il Film Stasera in Tv su TV8 alle 21.30

(Azione, Avventura, Fantasy, 2014, durata: 152 Min)

Un film di Marc Webb con Andrew Garfield, Emma Stone, Paul Giamatti, Jamie Foxx, Dane DeHaan, Sally Field, Denis Leary, Martin Sheen, Chris Zylka, Marton Csokas, Stan Lee, Frank Deal, Felicity Jones, Embeth Davidtz, Chris Cooper, B.J. Novak e Sarah Gadon.



The Amazing Spider Man 2: Il potere di Electro: Il nuovo teaser trailer italiano - HD



Trama del Film The Amazing Spider Man 2 - Il potere di Electro: Dopo aver sconfitto Lizard e salvato New York, Peter Parker continua a vestire i panni di Spider-Man per difendere gli innocenti cittadini dai malintenzionati. Durante una delle sue ricognizioni, Peter salva Max Dillon, impiegato della Oscorp, che diventerà un grandissimo sostenitore di Spider-Man. Poco dopo, il ragazzo dà il bentornato all’amico d’infanzia Harry Osborn e si trova costretto ad onorare la promessa fatta al Capitano Stacy, che gli aveva chiesto di non coinvolgere la figlia Gwen nelle sue attività contro il crimine. Nonostante i profondi sentimenti che prova per lei, Peter chiude la loro relazione dopo la cerimonia dei diplomi, proprio pochi giorni prima che Gwen parta per l’Inghilterra. Nel frattempo, Harry scopre di avere una malattia genetica degenerativa che può essere curata solo con il veleno dei ragni studiati dalla Oscorp. All'interno dell'azienda, Max ha un incidente che modifica il suo DNA permettendogli di controllare l’elettricità.

Spaventato, l’uomo cerca conforto in Spider-Man che, credendolo pericoloso per la città, lo mette fuori gioco e lo fa imprigionare. Spaventato dalla prospettiva futura, Harry vuole appropriarsi del siero a tutti i costi e decide di coinvolgere Dillon, ora chiamato Electro, chiedendogli di aiutarlo in cambio della testa di Spider-Man. I due bizzarri alleati raggiungono i veleni che si rivelano inefficaci su Harry, modificando irreversibilmente il suo aspetto e le abilità. Intanto Peter scopre la verità su suo padre e decide di riappacificarsi con Gwen prima della sua partenza, non potendo negare i sentimenti che nutre per la ragazza. L’emozionante confessione, tuttavia, è interrotta dall’arrivo di Electro e di Harry che si scagliano contro Peter, bramosi di ottenere vendetta…

E io non pago - L'Italia dei furbetti: il Film Stasera in Tv su Nove alle 21.25

(Commedia, 2012, durata: 108 Min)

Un film di Alessandro Capone con Maurizio Mattioli, Maurizio Casagrande, Jerry Calà, Enzo Salvi, Valeria Marini, Nini Salerno, Adolfo Margiotta, Cosetta Turco, Ami Veevers Chorlton e Benito Urgu.



E io non pago - L'Italia dei furbetti: Il trailer del film



Trama del Film E io non pago - L'Italia dei furbetti: Il film segue le vicende di Remo Signorelli, maresciallo, e Riccardo Riva, brigadiere, entrambi finanzieri alle prese con numerosi casi di evasione. I due stanno progettando una retata a Poltu Quatu, una località turistica sarda, dove, per via della crisi economica, molti commercianti alterano la dichiarazione dei redditi per pagare meno tasse. Dietro queste operazioni ci sarebbe lo zampino di Massimiliano Grilli, un commercialista noto proprio per la sua bravura nell’evasione del fisco.

Un giorno Remo rincontra per caso Fulvio, una vecchia conoscenza, che ora gestisce un locale e che non sa di avere di fronte a sé un uomo della finanza. Così, lasciandosi andare in un momento di confidenza, gli racconta per filo e per segno come sia facile evadere. Tra loro, in realtà, c'è un astio che risale a tantissimi anni prima: Remo è convinto che quando erano giovani, l'amico sia andato a letto con quella che oggi è sua moglie. Quindi ha tutto l'interesse di fargliela pagare. Tutto si complica quando, a poco dal blitz, il maresciallo scopre qualcosa su Fulvio che proprio non si aspettava…

Kingsman: Secret Service: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Thriller, Azione, 2015, durata: 128 Min)

Un film di Matthew Vaughn con Colin Firth, Taron Egerton, Michael Caine, Samuel L. Jackson, Mark Strong, Sofia Boutella, Jack Davenport, Mark Hamill, Sophie Cookson e Corey Johnson.



Kingsman: Secret Service: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Kingsman: Secret Service: Durante una missione in Medio Oriente, l'agente segreto Lee Unwin si sacrifica per proteggere il suo superiore, Harry Hart. Hart, incolpando se stesso, torna a Londra per consegnare alla vedova di Lee, Michelle, e al suo giovane figlio Gary "Eggsy", una medaglia d’onore, che sul retro ha inciso un numero che i due possono chiamare in caso avessero bisogno d'aiuto.

Diciassette anni dopo, Eggsy è un adolescente che vive in un quartiere povero, insieme alla madre alcolizzata e al patrigno violento, ha abbandonato i Royal Marines - nonostante il suo talento - e vive una vita disordinata. Dopo essere stato arrestato per aver rubato un'auto, il ragazzo chiama il numero dietro la medaglia: così conosce Hart, il quale organizza il suo rilascio e gli racconta di Kingsman, un servizio di intelligence privato fondato dall'élite britannica nel 1919 con lo scopo di proteggere il mondo.

Hart rivela a Eggsy che nell'organizzazione si è liberato un posto, in quanto l'agente Lancillotto è stato ucciso dall'assassina Gazelle, mentre cercava di salvare il professor James Arnold dai rapitori. Ma Eggsy non è il solo candidato per il lavoro. Tuttavia, gli altri vengono eliminati attraverso pericolosi test di addestramento condotti dall'agente Merlino, fino a quando rimangono solo Eggsy e Roxy, una ragazza con cui il giovane ha stretto amicizia. Giunti alla fine, il ragazzo si rifiuta di completare il test finale, così Roxy viene nominata la nuova Lancillotto. Eggsy decide di seguire comunque Hart nella missione per contrastare il piano ecoterrorista di Richmond Valentine.

Promised Land: il Film Stasera in Tv su TV2000 alle 21.10

Drammatico, 2013, durata: 106 Min)

Un film di Gus Van Sant con Matt Damon, John Krasinski, Frances McDormand, Rosemarie DeWitt, Lucas Black, Hal Holbrook, Scoot McNairy, Tim Guinee e Titus Welliver.



Promised Land: Il trailer italiano del film di Gus Van Sant



Trama del Film Promised Land: Il film segue le vicende di Steve Butler, un abile venditore della Global, un’importante compagnia energetica. Insieme alla collega Sue Thomason, Steve si reca in un piccolo villaggio agricolo della Pennsylvania, dove convincere i contadini a vendere i loro terreni, ricchi nel sottosuolo di gas naturale. I due sono convinti che il lavoro sarà molto facile, poiché la zona è da tempo colpita dalla crisi economica.

Inizialmente l’intera comunità sembra ben disposta ad accettare l’affare, finché il professore Frank Yates non mette in discussione il metodo di estrazione del gas utilizzato dalla Global: le trivellazioni del terreno, effettuate tramite la fratturazione idraulica, potrebbero infatti inquinare seriamente la zona. La situazione per Steve e Sue peggiora ulteriormente quando arriva nella cittadina l’ambientalista Dustin Noble: l’uomo dà inizio a una campagna contro la Global, raccontando di come la sua famiglia in Nebraska perse la propria fattoria a seguito della morte di tutto il bestiame, dovuta alle trivellazioni del terreno...

Come farsi lasciare in 10 giorni: il Film Stasera in Tv su Paramount alle 21.10

(Commedia, Sentimentale, 2003, durata: 116 Min)

Un film di Donald Petrie con Kate Hudson, Matthew McConaughey, Adam Goldberg, Michael Michele, Shalom Harlow, Bebe Neuwirth, Robert Klein, Thomas Lennon, Bill Kotsatos, David Macniven, Annie Parisse, Justin Peroff e Kathryn Hahn.



Come farsi lasciare in 10 giorni: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Come farsi lasciare in 10 giorni: Andie Anderson è un’ambiziosa giornalista che lavora per il periodico femminile Composure Magazine, dove cura una rubrica di argomenti frivoli. In realtà, la ragazza vorrebbe affrontare tematiche più impegnative: l’occasione le viene offerta quando, durante una riunione per scegliere gli argomenti del nuovo numero della rivista, le viene affidato l’articolo “Come farsi lasciare in dieci giorni” prendendo spunto dalla sfortunata storia d’amore di una collega. Se riuscirà a portare a termine con successo questo servizio, la direttrice prenderà in considerazione la sua richiesta di trattare temi più seri.

Benjamin Berry è invece un affermato pubblicitario specializzato in articoli sportivi, che vorrebbe occuparsi del progetto di un importante cliente, produttore di diamanti. A ostacolare il suo obiettivo ci sono due colleghe, che vogliono farsi affidare la stessa campagna. Per farlo, cercano di convincere il loro capo sostenendo che, in quanto donne, saprebbero meglio interpretare i sogni dell’universo femminile e quindi presentare una campagna più efficace di quanto potrebbe fare un uomo.

Ma Ben non si arrende e accetta la loro sfida: deve dimostrare di sapere cosa vuole una donna. Ha tempo dieci giorni per far innamorare qualcuna prima dell’evento di presentazione della linea di gioielli. Se ci riuscirà, la campagna sarà sua.

Per un fortuito caso del destino, la scelta capita proprio su Andie. I due, ignorando di giocare la stessa partita, ma con obiettivi opposti, iniziano a frequentarsi…

The Eagle: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.20

(Drammatico, Storico, Avventura, 2011, durata: 114 Min)

Un film di Kevin Macdonald con Mark Strong, Channing Tatum, Jamie Bell, Donald Sutherland, Denis O'Hare, Douglas Henshall, Paul Ritter, Jon Campling, Dakin Matthews, Jamie Beamish e Ben O'Brien.



The Eagle: Nuovo trailer italiano



Trama del Film The Eagle: Nell’anno 140 d.C., venti anni dopo la misteriosa scomparsa della Nona Legione tra le montagne scozzesi, il giovane centurione romano Marcus Aquila arriva in Britannia per presidiare una guarnigione. Il padre di Marcus era colui che era a capo della legione che scomparì anni prima: il giovane soldato spera quindi di riabilitare l’onore della propria famiglia servendo la patria.

Dopo aver sventato un attacco dentro la guarnigione romana da parte di una tribù di Celti, Marcus viene premiato per il proprio coraggio, ma viene anche congedato dal servizio militare a causa di una grave ferita riportata alla gamba durante l’assalto.

Nonostante la propria carriera sia stata stroncata sul nascere, Marcus è più che mai deciso a riabilitare l’onore e la memoria del padre. Si dirige quindi insieme allo schiavo Esca verso il nord della Britannia, dove sembra sia stato avvistato presso qualche tribù locale lo stendardo della Nona Legione. Ma i pericoli, una volta superato il Vallo di Adriano, saranno molti...

Earth - Un giorno straordinario: il Film Stasera in Tv su Rai Premium alle 21.20

(Documentario, Avventura, Family, 2017, durata: 95 Min)

Un film di Richard Dale e Peter Webber con la voce narrante italiana di Diego Abatantuono.



Earth - Un giorno straordinario: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Earth - Un giorno straordinario: il film documentario della BBC Earth Films diretto da Richard Dale e Peter Webberun, è viaggio stupefacente che rivela l'eccezionale potenza della natura, un viaggio alla scoperta di continenti, oceani, ghiacciai; luoghi incontaminati popolati dai protagonisti delle tante storie che si intrecciano sullo schermo.

Nel corso di una sola giornata, il film segue il percorso del Sole dalle montagne più alte alle isole più remote, dalle giungle esotiche a quelle urbane.

I sorprendenti progressi nella tecnologia delle riprese ci fanno conoscere da vicino un cast di personaggi incredibili: un cucciolo di zebra che cerca disperatamente di attraversare un fiume in piena, un pinguino che sfida eroicamente la morte per sfamare la sua famiglia, un branco di capodogli a cui piace sonnecchiare in posizione verticale e un bradipo in cerca d'amore. Narrata con umorismo, intimità, emozione e superlative riprese cinematografiche, Earth - Un giorno straordinario è una dichiarazione d'amore per la Terra, un omaggio al pianeta e alle creature che lo abitano, una finestra sul mondo naturale che consente a grandi e piccoli di osservare gli animali in azione, un'affascinante avventura adatta alle famiglie che mostra in modo spettacolare drammi e meraviglie che mai avremmo potuto immaginare... fino ad ora!

Altri film questa sera in TV:

La casa sul lago del tempo , in onda alle 21.05 su La5 : film sentimentale del 2006 di Alejandro Agresti, con Keanu Reeves, Sandra Bullock, Christopher Plummer, Willeke van Ammelrooy, Dylan Walsh, Shohreh Aghdashloo, Ebon Moss-Bachrach, Cynthia Kaye McWilliams, Mike Bacarella, Brandon DeShazer e Jonathan Samuels.

, in onda : film sentimentale del 2006 di Alejandro Agresti, con Keanu Reeves, Sandra Bullock, Christopher Plummer, Willeke van Ammelrooy, Dylan Walsh, Shohreh Aghdashloo, Ebon Moss-Bachrach, Cynthia Kaye McWilliams, Mike Bacarella, Brandon DeShazer e Jonathan Samuels. Security , in onda alle 21.20 su Italia 1 : film azione, thriller, drammatico del 2017 di Alain Desrochers, con Antonio Banderas, Ben Kingsley, Liam McIntyre, Katherine de la Rocha, Cung Le, Chad Lindberg, Jiro Wang e Gabriella Wright.

, in onda : film azione, thriller, drammatico del 2017 di Alain Desrochers, con Antonio Banderas, Ben Kingsley, Liam McIntyre, Katherine de la Rocha, Cung Le, Chad Lindberg, Jiro Wang e Gabriella Wright. Le morti di Ian Stone , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film horror del 2007 di Dario Piana, con Mike Vogel, Andrew Buchan, Christina Cole, Michael Dixon, Michael Feast, Jaime Murray, James Bartle e Jason Durran.

, in onda : film horror del 2007 di Dario Piana, con Mike Vogel, Andrew Buchan, Christina Cole, Michael Dixon, Michael Feast, Jaime Murray, James Bartle e Jason Durran. Io, loro e Lara , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 2010 di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Laura Chiatti, Anna Bonaiuto, Sergio Fiorentini, Marco Giallini, Angela Finocchiaro, Olga Balan, Agnese Claisse, Cristina Odasso, Tamara di Giulio e Giorgia Cardaci.

, in onda : film commedia del 2010 di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Laura Chiatti, Anna Bonaiuto, Sergio Fiorentini, Marco Giallini, Angela Finocchiaro, Olga Balan, Agnese Claisse, Cristina Odasso, Tamara di Giulio e Giorgia Cardaci. Cattivi vicini , in onda alle 21 su 20 : film commedia del 2014 di Nicholas Stoller, con Zac Efron, Seth Rogen, Rose Byrne, Dave Franco, Lisa Kudrow, Jerrod Carmichael, Christopher Mintz-Plasse, Jake Johnson, Carla Gallo, Ali Cobrin, Halston Sage, Bobby Moynihan e Craig Roberts.

, in onda : film commedia del 2014 di Nicholas Stoller, con Zac Efron, Seth Rogen, Rose Byrne, Dave Franco, Lisa Kudrow, Jerrod Carmichael, Christopher Mintz-Plasse, Jake Johnson, Carla Gallo, Ali Cobrin, Halston Sage, Bobby Moynihan e Craig Roberts. Il prescelto, in onda alle 21 su Iris: film thriller, horror del 2006 di Neil LaBute, con Nicolas Cage, Ellen Burstyn, Leelee Sobieski, Molly Parker, Kate Beahan, Diane Delano, Michael Wiseman, Erika-Shaye Gair, Frances Conroy, Sophie Hough, David Purvis, Megan McKinnon, Tania Saulnier, Robert Musnicki, Christa Campbell e George Murphy.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

