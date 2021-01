Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 21 Gennaio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 21 Gennaio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il diritto di uccidere, Il Disertore, Tomb Raider, My Soul to Take, La soffiatrice di vetro, Il segno della libellula - Dragonfly, La tempesta perfetta, Le parole che non ti ho detto, Le quattro piume, L'inferno di cristallo.

Il diritto di uccidere: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, Guerra, Thriller, 2015, durata: 102 Min)

Un film di Gavin Hood con Helen Mirren, Aaron Paul e Alan Rickman.



Il diritto di uccidere: Trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Il diritto di uccidere: Il colonnello dell'esercito inglese Katherine Powell viene incaricata di dirigere una delicata operazione internazionale, supervisionata dal generale Frank Benson, per eliminare un gruppo di terroristi dell' Al-Shabaab, nascosti in Kenya. La missione prevede che Powell utilizzi un comando da remoto per sganciare alcuni potenti missili nel covo dei terrorisiti. Sul luogo vi sono degli agenti sotto copertura che monitorano la situazione, affinché il lancio dei missili non causi la morte di civili innocenti. Il luogotenente Steve Watts, invece, è incaricato di azionare i comandi. Quando tutto sembra essere pronto per la conclusione della missione, una bambina con l'hula hoop si avvicina pericolosamente all'obbiettivo e Powell si troverà ad affrontare un gravoso dilemma morale...

Il Disertore: il Film Stasera in Tv su Rai 3 alle 21.20

(Drammatico, Storico, Guerra, 2020, durata: 173 Min)

Un film di Florian Gallenberger con Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Crispin Glover, Alan Rickman, Michael Sheen, Christopher Lee, Leo Bill, Matt Lucas, Stephen Fry e Eleanor Tomlinson



Il Disertore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Il Disertore: Estate del 1944. Il soldato tedesco Walter Proska sta facendo ritorno sul fronte orientale. Durante il viaggio in treno conosce una giovane ragazza di nome Wanda e tra i due scocca subito la scintilla. La ragazza è in realtà una partigiana e quando a un certo punto arrivo un controllo a bordo, Wanda riesce a scendere dal convoglio mentre i soldati iniziano a perlustrare i vagoni. Poco dopo i binari saltano in aria, facendo deragliare il treno.

Insieme a un gruppo sparso di commilitoni, tagliato fuori dal fronte, Walter attende la morte certa mentre il suo ufficiale in comando, Willi Stehauf, impartisce ordini sempre più insensati e disumani. Ma l'incontro di Proska con Wanda e la sua amicizia con il suo compagno Kürschner lo fanno sempre più dubitare del suo giuramento di fedeltà. Mentre l'Armata Rossa si avvicina, Proska inizia a pensare che l'unico modo per salvarsi è disertare...

Tomb Raider: il film Stasera in Tv su TV8 alle 21.30

(Azione, Avventura, Fantasy, 2018, durata: 122 Min)

Un film di Roar Uthaug con Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu, Kristin Scott Thomas, Hannah John-Kamen, Nick Frost, Adrian Collins, Antonio Aakeel, Emily Carey, Maisy De Freitas e Michael Obiora.



Tomb Raider: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Tomb Raider: La 21enne Lara Croft, fiera ed indipendente figlia di un eccentrico avventuriero, non ha grilli archeologici per la testa, non filtra gli eventi con intuito e sarcasmo, e tra una lezione e l'altra all'università, non sa ancora cosa fare del proprio futuro. Con le consegne in bicicletta, in giro per le caotiche strade di Londra, a malapena riesce a pagare l'affitto dell'appartamento che condivide con l'amica Sophie.

I modi incerti ed empatici della giovane Lara, estranei al personaggio più maturo, rimandano a una base di inesperienza e problemi irrisolti. Uno fra tutti: la scomparsa di suo padre, eccentrico archeologo partito in missione alcuni anni prima e mai più ritornato. Nonostante il consiglio di affrontare gli avvenimenti andare avanti dopo sette anni senza di lui, Lara, spinta dalla convinzione che il genitore sia ancora vivo, si imbarcherà in un lungo viaggio per mare, che la porterà sulle coste di un'isola misteriosa al largo del Giappone alla ricerca di una tomba leggendaria, ultima destinazione nota di suo padre prima dela sua misteriosa scomparsa...

My Soul to Take - Il cacciatore di anime: il Film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.15

(Horror, Thriller, 2010, durata: 107 Min)

Un film di Wes Craven con Max Thieriot, Nick Lashaway, Denzel Whitaker, Jessica Hecht, Zena Grey, Frank Grillo, Dennis Boutsikaris, Shareeka Epps, Danai Jekesai Gurira, Hannah Hodson, Emily Meade, Trevor St. John, John Magaro e Raúl Esparza.



My Soul to Take - Il cacciatore di anime: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film My Soul to Take - Il cacciatore di anime: Il film narra delle spaventose vicende che si svolgono nella cittadina di Riverton, terrorizzata da un assassino psicopatico. Dopo la morte del serial killer, nel paese inizia a circolare una leggenda, secondo la quale il pazzo omicida avrebbe giurato che sarebbe tornato per uccidere i sette bambini nati a Riverton la notte della sua scomparsa.

Sedici anni dopo, a Riverton cominciano a sparire misteriosamente alcune persone. Bug, uno dei sette ragazzi nati la notte della morte del mostro assassino, inizia a soffrire a causa di spaventosi incubi, in cui sogna atroci uccisioni che sembrano quasi reali.

Bug capisce finalmente che deve fare qualcosa per salvare se stesso e gli altri sei ragazzi da un destino malvagio. Tuttavia resta un dubbio inquietante: l’assassino di Riverton si è reincarnato in uno dei sette giovani o è sopravvissuto quella tragica notte di sedici anni prima? Solo una persona conosce la verità...

La soffiatrice di vetro: il Film Stasera in Tv su Rai Premium alle 21.20

(Drammatico, 2016, durata: 89 Min)

Un film di Christiane Balthasar con Luise Heyer, Maria Ehrich, Franz Dinda, Dirk Borchardt, Robert Gwisdek, Max Hopp, Ute Willing e Johanna Bittenbinder.



La soffiatrice di vetro: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film La soffiatrice di vetro: Il film è ambientato a Lauscha, una piccola cittadina della Turingia dedita all'arte della soffiatura del vetro, precisamente nel 1890.

È la storia di due sorelle, Johanna e Marie Steinmann, rimaste completamente sole dopo la morte del padre. L'uomo era un esperto soffiatore di vetro, che ha trasmesso alle proprie figliole la sua passione, nonostante l'arte vetraria in quegli anni fosse prerogativa esclusivamente maschile e un esercizio vietato alle donne.

Inizialmente le due ragazze cercano di sbarcare il lunario: Johanna lavora nel laboratorio di vetreria di Friedhelm Strobel come assistente commerciale e Marie dipinge i manufatti in vetro nello studio di Wilhelm Heimer, dove conosce l'arrogante figlio di quest'ultimo, Thomas. Purtroppo le due donne si ritroveranno ben presto al centro di sfruttamento e violenza, fino a quando non decideranno di prendere il destino nelle proprie mani, sfidando la tradizione e continuando da sole in mestiere del padre. È così che Johanna e Marie competeranno contro le imprese vetrarie maschili, soprattutto quando tra le loro creazioni spiccherà uno dei simboli più iconici del Natale.

Altri film questa sera in TV:

Il segno della libellula - Dragonfly , in onda alle 21.25 su Nove : film drammatico, thriller, fantasy del 2002 di Tom Shadyac, con Kevin Costner, Joe Morton, Susanna Thompson, Ron Rifkin, Kathy Bates, Linda Hunt, Matt Craven, Jacob Smith, Jay Thomas e Lisa Banes.

, in onda : film drammatico, thriller, fantasy del 2002 di Tom Shadyac, con Kevin Costner, Joe Morton, Susanna Thompson, Ron Rifkin, Kathy Bates, Linda Hunt, Matt Craven, Jacob Smith, Jay Thomas e Lisa Banes. La tempesta perfetta , in onda alle 21 su Iris : film drammatico, avventura del 2000 di Wolfgang Petersen, con George Clooney, Mark Wahlberg, Diane Lane, John C. Reilly, William Fichtner, Bob Gunton, Karen Allen, Mary Elizabeth Mastrantonio, Allen Payne, John Hawkes, Dash Mihok, Josh Hopkins e Michael Ironside.

, in onda : film drammatico, avventura del 2000 di Wolfgang Petersen, con George Clooney, Mark Wahlberg, Diane Lane, John C. Reilly, William Fichtner, Bob Gunton, Karen Allen, Mary Elizabeth Mastrantonio, Allen Payne, John Hawkes, Dash Mihok, Josh Hopkins e Michael Ironside. Le parole che non ti ho detto , in onda alle 21.10 su La5 : film sentimentale del 1998 di Luis Mandoki, con Kevin Costner, Robin Wright, Paul Newman, John Savage, Viveka Davis, Robbie Coltrane, Illeana Douglas, Raphael Sbarge, Richard Hamilton, Bethel Leslie e Steven Eckholdt.

, in onda : film sentimentale del 1998 di Luis Mandoki, con Kevin Costner, Robin Wright, Paul Newman, John Savage, Viveka Davis, Robbie Coltrane, Illeana Douglas, Raphael Sbarge, Richard Hamilton, Bethel Leslie e Steven Eckholdt. Le quattro piume , in onda alle 21.10 su Paramount Network : film avventura, storico del 2002 di Shekhar Kapur, con Heath Ledger, Kate Hudson, Wes Bentley, Djimon Hounsou, Alex Jennings, Kris Marshall, Rupert Penry-Jones, Michael Sheen, Lucy Gordon, Tim Pigott-Smith e Deobia Oparei.

, in onda : film avventura, storico del 2002 di Shekhar Kapur, con Heath Ledger, Kate Hudson, Wes Bentley, Djimon Hounsou, Alex Jennings, Kris Marshall, Rupert Penry-Jones, Michael Sheen, Lucy Gordon, Tim Pigott-Smith e Deobia Oparei. The patriot , in onda alle 21.20 su Cielo : film d'azione del 1998 di Dean Semler, con Steven Seagal, L.Q. Jones, Camilla Belle, Gailard Sartain, Silas Weir Mitchell e Dan Beene.

, in onda : film d'azione del 1998 di Dean Semler, con Steven Seagal, L.Q. Jones, Camilla Belle, Gailard Sartain, Silas Weir Mitchell e Dan Beene. Sing Sing , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 1983 di Sergio Corbucci, con Enrico Montesano, Adriano Celentano, Marina Suma, Paolo Panelli, Lando Fiorini, Vanessa Redgrave, Rodolfo Laganà, Gianni Minà, Carla Munti, Franco Giacobini, Angela Goodwin, Orsetta Gregoretti, Ugo Bologna e Pietro De Silva.

, in onda : film commedia del 1983 di Sergio Corbucci, con Enrico Montesano, Adriano Celentano, Marina Suma, Paolo Panelli, Lando Fiorini, Vanessa Redgrave, Rodolfo Laganà, Gianni Minà, Carla Munti, Franco Giacobini, Angela Goodwin, Orsetta Gregoretti, Ugo Bologna e Pietro De Silva. Absolution - Le regole della vendetta , in onda alle 21 su 20 : film d'azione del 2015 di Keoni Waxman, con Steven Seagal, Byron Mann e Howard Dell.

, in onda : film d'azione del 2015 di Keoni Waxman, con Steven Seagal, Byron Mann e Howard Dell. L'inferno di cristallo, in onda alle 21.10 su TV2000: film drammatico, thriller del 1974 di John Guillermin e Irwin Allen, con Steve McQueen, Paul Newman, William Holden, Faye Dunaway, Fred Astaire, Susan Blakely, Richard Chamberlain, Jennifer Jones, O.J. Simpson, Robert Vaughn, Robert Wagner, Susan Flannery, Jack Collins, Don Gordon, Felton Perry, Gregory Sierra e Ann Leicester.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

