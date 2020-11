Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 19 Novembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Giovedì 19 Novembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Spider-Man: Homecoming, Harry Potter e la Camera dei Segreti, Hunter Killer - Caccia negli abissi, Il Bambino con il pigiama a righe, Segui il tuo cuore, L'arte del furto, La Vita è Bella, Viaggi di Nozze.

I Migliori Film in TV in prima serata

Spider-Man: Homecoming: stasera in tv alle 21.35 su TV8

(Azione, Fantasy, 2017, durata: 130 Min)

Un film di Jon Watts con Tom Holland, Marisa Tomei, Robert Downey Jr., Donald Glover, Jon Favreau, Zendaya, Martin Starr, Michael Keaton, Jacob Batalon, Gwyneth Paltrow, Garcelle Beauvais, Logan Marshall-Green, Angourie Rice e Stan Lee.



Spider-Man: Homecoming: Il nuovo trailer italiano - HD



Trama del Film Spider-Man: Homecoming: Si è da poco conclusa la battaglia di New York, il terribile scontro tra Vendicatori e Chitauri, giunti sulla Terra grazie al portale aperto da Loki sulla Stark Tower . A ripulire la città c'è Adrian Toomes con la sua squadra di operai, ma quando i lavori vengono fermati e l'appalto revocato, Toomes decide di vendicarsi e si appropria di alcuni resti dei Chitauri. L'uomo è intenzionato a studiarne la tecnologia e riprodurre armi da vendere al mercato illegale.

Trascorrono otto anni e ormai Peter Parker, alias Spider-Man, ha fatto il suo debutto con gli Avengers (visto in Captain America: Civil War) e, conclusa la trasferta, torna a essere un normale studente, in trepidante attesa della prossima, emozionante missione. Nel frattempo la notte si dedica a perfezionare le sue doti di supereroe, acciuffando malviventi e sventando crimini. Proprio in una delle sue spedizioni, si imbatte nella squadra di Toomes alle prese con la vendita di alcune armi super tecnologiche...

Harry Potter e la Camera dei Segreti: stasera in tv alle 21.20 su Canale 5

(Avventura, Fantasy, 2002, durata: 159 Min)

Un film di Chris Columbus con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Richard Harris, Maggie Smith, Kenneth Branagh, Robbie Coltrane, Alan Rickman, John Cleese e Tom Felton,.



Harry Potter e la Camera dei Segreti: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film



Trama del Film Harry Potter e la Camera dei Segreti: Dopo aver trascorso un anno fantastico nella scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, Harry è costretto a passare l'estate presso la casa degli zii Dursley, totalmente solo e sconfortato dal fatto che i suoi amici non gli abbiamo inviato alcuna lettera. Ma una sera Harry riceve un'insolita visita da un elfo domestico di nome Dobby, che cerca a ogni costo di convincere Harry a non tornare a Hogwarts, perché un grande pericolo lo attende al suo ritorno. Inoltre, Dobby ammette anche di aver preso di nascosto tutte le lettere destinate ad Harry per dissuaderlo dal tornare alla scuola di magia.

Vedendo che Harry è determinato a far ritorno a Hogwarts, l'elfo combina un grosso guaio in casa Dursley facendo infuriare lo zio Vernon (Richard Griffiths) che, convinto che sia opera di Harry, rinchiude il ragazzo nella sua stanza per impedirgli di ritornare nella scuola. Ma Ron Weasley, migliore amico di Harry, va in suo aiuto insieme ai due fratelli gemelli Fred e George, che lo fanno scappare con l'auto volante del padre....

Hunter Killer - Caccia negli abissi: stasera in tv alle 21.20 su Rai 3

(Azione, Thriller, 2018, durata: 121 Min)

Un film di Donovan Marsh con Gerard Butler, Gary Oldman, Common, Linda Cardellini, Toby Stephens, Michael Nyqvist, Caroline Goodall, Ryan McPartlin, Michael Trucco, Zane Holtz, Shane Taylor e Michael Jibson.





Hunter Killer - Caccia negli abissi: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Hunter Killer - Caccia negli abissi: Il film segue la storia di Joe Glass (Gerard Butler), il giovane capitano di un sommergibile americano, che mentre è impegnato nella ricerca di un sottomarino statunitense in pericolo, scopre che un segreto colpo di stato russo è all'orizzonte, minacciando di distruggere l'ordine mondiale. Con il suo equipaggio e l'intera nazione a rischio, il Capitano Glass deve mettere insieme una squadra speciale di Navy SEALs per recuperare il Presidente russo preso in ostaggio e infiltrarsi nelle acque nemiche per impedire la Terza Guerra Mondiale....

Il Bambino con il pigiama a righe: stasera in tv alle 21.10 su TV2000

(Drammatico, 2008, durata: 100 Min)

Un film di Mark Herman con Asa Butterfield, Zac Mattoon O'Brien, Jack Scanlon, David Thewlis, Vera Farmiga, Rupert Friend, Richard Johnson, Sheila Hancock e Jim Norton.





Il Bambino con il pigiama a righe: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film



Trama del Film Il Bambino con il pigiama a righe: Ambientato durante la Seconda guerra mondiale, il film vede come protagonista un giovane bambino tedesco, Bruno che, a causa della promozione del padre ufficiale nazista a comandante di un campo di concentramento, è obbligato a lasciare la sua vita a Berlino e a trasferirsi in una nuova casa nella campagna desolata insieme al padre Ralf, alla madre Elsa, la sorella Gretel e la domestica Maria.

Annoiato e senza nessuno con cui giocare, Bruno ignora il divieto della madre di esplorare il giardino posteriore e si dirige, spinto dalla curiosità, verso quella che è a lui ingenuamente nota come "la fattoria". Qui incontra Shmuel, un bambino ebreo suo coetaneo che indossa un pigiama a righe e vive al di là della recinzione che circonda il campo.

Nonostante i limiti fisici posti dal filo spinato che divide i due e il tentativo da parte delle figure adulte intorno a Bruno di instillare in lui l'odio nei confronti degli ebrei, il ragazzo si dimostra fin da subito incurante delle eventuali difficoltà ed estraneo ai condizionamenti esterni....

Segui il tuo cuore: stasera in tv alle 21.10 su La5

(Drammatico, Sentimentale, Fantasy, 2010, durata: 99 Min)

Un film di Burr Steers con Zac Efron, Charlie Tahan, Amanda Crew, Augustus Prew, Donal Logue, Kim Basinger, Ray Liotta, Dave Franco, Matt Ward, Miles Chalmers, Jesse Wheeler, Desiree Zurowski, Adrian Hough, Jill Teed, Tegan Moss e Julia Maxwell.





Segui il tuo cuore: Il trailer del film con Zac Efron



Trama del Film Segui il tuo cuore: Il film vede protagonista Charlie St.Cloud, un giovane neodiplomato che condivide una forte passione per la barca a vela con il fratellino minore Sam, a cui è molto legato.

Quando Charlie ottiene anche una borsa di studio per il college che potrà permettergli di proseguire con la sua carriera da velista, il suo brillante futuro viene stroncato da un terribile incidente stradale a cui lui miracolosamente riesce a sopravvivere, al contrario del piccolo Sam che non riesce a salvarsi.

Così Charlie, distrutto dalla sua perdita, abbandona il sogno della barca a vela e rinuncia al college decidendo di lavorare come custode nel cimitero in cui riposa il fratellino. Charlie, non riuscendo ad accettare la morte di Sam, allontana chiunque dalla sua vita e continua ad avere visioni del fratello con cui si incontra ogni sera al tramonto per allenarsi a baseball e la cui presenza svanisce al calar del giorno. Ma quando la vecchia compagna di liceo Tess ritorna improvvisamente in città e rientra a far parte della vita di Charlie, il ragazzo dovrà decidere se rinunciare all'amore o se trovare invece il coraggio di liberarsi del suo passato e andare avanti una volta per tutte, lasciando andare Sam.....

L'arte del furto: stasera in tv alle 21.30 su Spike

(Commedia, Thriller, 2013, durata: 90 Min)

Un film di Jonathan Sobol con Kurt Russell, Matt Dillon, Jay Baruchel, Chris Diamantopoulos, Kenneth Welsh, Katheryn Winnick, Jason Jones, Terence Stamp, Devon Bostick, Dax Ravina e Elle Downs.





L'arte del furto: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film L'arte del furto: racconta la storia di Crunch Calhoun, scapestrato motociclista e ladro di opere d'arte. Nonostante sia fuori dal giro da tempo, l'uomo decide di rimettere in piedi la sua vecchia banda insieme al suo inaffidabile fratello Nicky per compiere un ultimo grande colpo: rubare un preziosissimo libro storico.

Riunita la squadra, Crunch escogita un piano per appropriarsi del manoscritto, sostituendolo con un faldo, e lo porta a termine con successo. Quando, però, sta per vendere il libro a un acquirente, Nicky gli propone di creare dei duplicati dell'originale da vendere a più clienti, così da guadagnare di più. L'esperto ladro Crunch seguirà il consiglio del fratello o continuerà ad agire per proprio conto?...

Altri film da vedere questa sera in TV:

La Vita è Bella, in onda alle 21 su Iris : film commedia drammatica del 1997 di Roberto Benigni, con Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giustino Durano, Giuliana Lojodice, Sergio Bini, Giorgio Cantarini, Claudio Alfonsi, Lydia Alfonsi, Gil Baroni, Giancarlo Cosentino e Raffaella Lebboroni.

: film commedia drammatica del 1997 di Roberto Benigni, con Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giustino Durano, Giuliana Lojodice, Sergio Bini, Giorgio Cantarini, Claudio Alfonsi, Lydia Alfonsi, Gil Baroni, Giancarlo Cosentino e Raffaella Lebboroni. Viaggi di nozze, in onda alle 21 su Cine34 : film commedia di Carlo Verdone del 1995, con Carlo Verdone, Veronica Pivetti, Cinzia Mascoli, Claudia Gerini, Mario Granato, Maddalena Fellini e Manuela Arcuri.

: film commedia di Carlo Verdone del 1995, con Carlo Verdone, Veronica Pivetti, Cinzia Mascoli, Claudia Gerini, Mario Granato, Maddalena Fellini e Manuela Arcuri. The Reach - Caccia all'uomo, in onda alle 21.10 su Rai Movie : film thriller del 2014 di Jean-Baptiste Léonetti, con Michael Douglas, Jeremy Irvine, Ronny Cox, Hanna Mangan Lawrence, Patricia Bethune, David Garver e Martin Palmer.

: film thriller del 2014 di Jean-Baptiste Léonetti, con Michael Douglas, Jeremy Irvine, Ronny Cox, Hanna Mangan Lawrence, Patricia Bethune, David Garver e Martin Palmer. Blade II, in onda alle 21.10 su Italia 2 : film d'azione, horror-thriller del 2002 di Guillermo del Toro, con Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Norman Reedus, Leonor Varela, Ron Perlman, Luke Goss, Daz Crawford, Matt Schulze, Danny John-Jles, Rey-Phillip Santos e Tony Curran.

: film d'azione, horror-thriller del 2002 di Guillermo del Toro, con Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Norman Reedus, Leonor Varela, Ron Perlman, Luke Goss, Daz Crawford, Matt Schulze, Danny John-Jles, Rey-Phillip Santos e Tony Curran. Il Vento del perdono, in onda alle 21.05 su Paramount Channel : film drammatico del 2005 di Lasse Hallström, con Robert Redford, Jennifer Lopez, Morgan Freeman, Josh Lucas, Camryn Manheim, Damian Lewis, Becca Gardner, R. Nelson Brown, Rob Hayter, Sean J. Dory, P. Lynn Johnson e Lynda Boyd.

: film drammatico del 2005 di Lasse Hallström, con Robert Redford, Jennifer Lopez, Morgan Freeman, Josh Lucas, Camryn Manheim, Damian Lewis, Becca Gardner, R. Nelson Brown, Rob Hayter, Sean J. Dory, P. Lynn Johnson e Lynda Boyd. Hammer of the Gods, in onda alle 21.20 su Cielo : film d'avventura e azione del 2013 di Farren Blackburn, con Charlie Bewley, Clive Standen, James Cosmo, Elliot Cowan, Finlay Robertson, Glynis Barber, Ivan Kaye e Theo Barklem-Biggs.

: film d'avventura e azione del 2013 di Farren Blackburn, con Charlie Bewley, Clive Standen, James Cosmo, Elliot Cowan, Finlay Robertson, Glynis Barber, Ivan Kaye e Theo Barklem-Biggs. Acts of Violence, in onda alle 21 su 20: film thriller d'azione del 2018 di Brett Donowho, con Bruce Willis, Ashton Holmes, Cole Hauser, Shawn Ashmore, Melissa Bolona, Sophia Bush, Mike Epps, Tiffany Brouwer, Jenna B. Kelly e Patrick St. Esprit.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: