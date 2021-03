Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 18 Marzo 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 18 Marzo 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Carosello Carosone, The Wife - Vivere nell'ombra, Giustizia privata, Unfriended, Cose nostre - Malavita, Last Vegas, Under Suspicion, Il caso Paradine, Ancora vivo, Una teenager alla Casa Bianca, Delitto al ristorante cinese.

Carosello Carosone: il Film Stasera in Tv su Rai 1 alle 21.25

(Biografico, 2021, durata: 100 Min)

Un film di Lucio Pellegrini con Eduardo Scarpetta, Nicolo Pasetti, Ludovica Martino, Vincenzo Nemolato, Enzo Casertano e Alessandro Loffredi.



Carosello Carosone: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Carosello Carosone: Il film racconta racconta la storia di Renato Carosone, il cantautore e pianista italiano che ha consegnato al panorama musicale italiano tanti successi, come Tu vuò fa' l'americano e 'O sarracino. Siamo nel 1937 a Napoli, quando Renato, classe 1920, si è appena diplomato in pianoforte al Conservatorio di San Pietro a Majella. Il giovane diciassettenne non immagina neanche che i successivi vent'anni saranno coronati da un grande successo e una fama che lo vedranno ascendere ai primi posti delle classifiche internazionali, rendendolo uno dei musicisti italiani più famosi del mondo.

Il film racconta proprio come Carosone, partendo da Paozza del Mercato Napoli, vicino dov'era la sua casa di infanzia sia diventato un'icona italiana nel mondo, tanto da avere un seguito addirittura oltreoceano, nelle allora troppo lontane Americhe.

Antidivo per eccellenza, ma con un temperamento rivoluzionale e dotato di genio, Renato decide di ritirarsi a soli 40 anni, un'età troppo giovane per uno della sua portata, dalle scene in un momento ancora di sfavillante successo per la sua carriera. Ma lascia ai posteri uno stile unico, segnato dalle sonorità dell'Africa e dallo swing americano, ma che non dimentica di certo le origini partenopee...

The Wife - Vivere nell'ombra: il Film Stasera in Tv su Canale 5 alle 21.20

(Drammatico, 2017, durata: 100 Min)

Un film di Björn Runge con Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian Slater, Annie Starke, Elizabeth McGovern, Max Irons, Harry Lloyd e Alix Wilton Regan.



The Wife - Vivere nell'ombra: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film The Wife - Vivere nell'ombra: Dietro ogni grande uomo c'è una donna ancora più grande. Peccato che molto spesso sia costretta a vivere nell'ombra. The Wife - Vivere nell'ombra, diretto da Björn Runge, racconta la storia di Joan Castleman, donna dalla bellezza impeccabile, mai intaccata dal tempo. Quarant'anni passati a sacrificare il proprio talento e i propri sogni, lasciando che suo marito, l’affascinante e carismatico Joe, si impadronisca della paternità delle sue opere.

Joan assiste, per amore, alla sfavillante e gloriosa carriera dell'uomo, sopportando di buon grado tutte le menzogne e i tradimenti. Ma alla notizia dell'assegnazione del più grande riconoscimento per uno scrittore - il Premio Nobel per la letteratura - la donna decide finalmente di dire basta e riprendersi tutto quello che le spetta.

Emozionante, commovente, divertente: The Wife è un viaggio di emancipazione e riscoperta, una celebrazione della forza e della grandezza di tutte le donne!

Giustizia privata: il film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Drammatico, Thriller, Poliziesco, 2010, durata: 109 Min)

Un film di F. Gary Gray con Gerard Butler, Jamie Foxx, Leslie Bibb, Colm Meaney, Bruce McGill, Viola Davis, Regina Hall, Michael Kelly, Josh Stewart, Gregory Itzin, Christian Stolte, Michael Irby e Richard Portnow.



Giustizia privata: il trailer del film con Gerard Butler e Jamie Foxx



Trama del Film Giustizia privata: Clyde Shelton (Gerard Butler) è un ingegnere che vive a Philadelphia con la famiglia. La sua è un’esistenza tranquilla, ma una sera tutto cambia irrimediabilmente: i delinquenti Clarence Darby e Rupert Ames irrompono nella sua casa, violentando e uccidendo sotto i suoi occhi la moglie e la figlia di cinque anni.

I criminali vengono arrestati, ma a causa di alcuni errori durante le indagini forensi non è possibile condannare entrambi gli assassini. Così l’avvocato Nick Rice, che ha in mano il caso, decide di patteggiare, convincendo Darby a testimoniare contro Rupert. Quando Shelton scopre cosa ha fatto il suo legale, si sente offeso e tradito dal sistema giudiziario.

Passano dieci anni e arriva il giorno dell’esecuzione di Rupert tramite un’iniezione mortale. Tuttavia la procedura, che doveva essere indolore, uccide il condannato tra le più atroci sofferenze. Di lì a poco viene ritrovato il cadavere mutilato di Darby. Dopo alcune indagini, Rice inizia a sospettare di Shelton, che viene prelevato dalla polizia. L’uomo ammette di aver appena iniziato la sua personale vendetta contro coloro che non hanno fatto vera giustizia alla sua famiglia...

Unfriended: il Film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.15

(Horror, Thriller, 2015, durata: 82 Min)

Un film di Levan Gabriadze con Heather Sossaman, Matthew Bohrer, Renee Olstead, Shelley Hennig, William Peltz, Jacob Wysocki e Courtney Halverson.



Unfriended: Trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Unfriended: Sul web viene pubblicato anonimamente un video che riprende Laura Barns, una liceale della California, completamente ubriaca. Dopo gli innumerevoli insulti ricevuti, Laura decide di togliersi la vita: è il 12 aprile 2013.

Esattamente un anno dopo, i suoi compagni di classe Blaire, Mitch, Jess, Ken, Adam e Val avviano una conversazione su Skype, nella quale s’intromette inaspettatamente l’account di Laura.

Pensando a uno scherzo, nessuno dei sei amici si allarma. Ma quando tutti i tentativi di rimuovere il misterioso utente dalla chat si rivelano vani e sulle pagine Facebook dei ragazzi iniziano ad arrivare dei messaggi criptici dall'account della ragazza suicida, ormai è troppo tardi: la vendetta di Laura è già cominciata e non terminerà finché uno di loro non ammetterà di essere il colpevole della pubblicazione del video...

Cose nostre - Malavita: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.20

(Drammatico, Thriller, 2013, durata: 112 Min)

Un film di Luc Besson con Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Dianna Agron, Jon Freda, Dominic Chianese, Domenick Lombardozzi, David Belle, Vincent Pastore, Joseph Perrino e Paul Borghese.



Cose nostre - Malavita: Il nuovo trailer italiano del film di Luc Besson con Robert De Niro



Trama del Film Cose nostre - Malavita: La famiglia Manzoni è nel programma protezione testimoni da quando il capo famiglia Giovanni, ex mafioso italiano, ha testimoniato contro il pericoloso malavitoso Don Lucchese. Insieme alla moglie Maggie e ai figli Belle e Warren, Giovanni si trasferisce sotto copertura nel remoto paesino di Chalong-sur-Avre, in Normandia.

Nonostante i pericoli che corrono, i componenti della famiglia Manzoni faticano ad abbandonare le loro vecchie abitudini mafiose, rendendo impossibile il lavoro dell’agente Stansfield che è incaricato di proteggerli. Mentre Giovanni si dedica alla scrittura delle sue memorie e a risolvere i problemi idrici della città, Maggie inizia ad integrarsi grazie alla frequentazione assidua della parrocchia di Santa Cecilia. Anche Belle e Warren, dopo un inizio a dir poco burrascoso, sembrano adattarsi alla vita del paese.

In realtà, a causa dei continui spostamenti e della pressione psicologica, la famiglia Manzoni si sta lentamente disgregando. Sarà un ingenuo quanto fatale errore di Warren a risanare la situazione. Il ragazzo, infatti, usa una delle tipiche battute di Don Lucchese per rendere più interessante il suo articolo per la gazzetta scolastica.

A causa di una serie di sfortunati eventi, il suo pezzo finirà nelle mani del vendicativo boss che manda i suoi sottoposti ad uccidere i traditori. Mentre la copertura salta per l’ennesima volta e Stansfield proclama l’emergenza, i Manzoni sono pronti a dare battaglia ai sicari di Lucchese…

Last Vegas: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Commedia, 2013, durata: 105 Min)

Un film di Jon Turteltaub con Robert De Niro, Morgan Freeman, Michael Douglas, Kevin Kline, Mary Steenburgen, Weronika Rosati, Jerry Ferrara, Romany Malco e Roger Bart.



Last Vegas: Nuovo trailer italiano del film con Robert De Niro e Morgan Freeman



Trama del Film Last Vegas: Il film racconta la storia di quattro amici di vecchia data, Billy, Paddy, Archie e Sam. Lo scapolo del gruppo, Billy, sta per sposarsi finalmente con la sua compagna, diversi anni più giovane di lui, e in occasione del suo addio al celibato, i quattro decidono di partire per Las Vegas, intenzionati a rivivere i loro giorni di gloria, dimenticandosi della loro vera età.

Poco dopo il loro arrivo, il gruppo di amici si renderà conto che la Città del Peccato è molto diversa da come la ricordavano ed è cambiata in questi ultimi decenni. La loro amicizia sarà messa a dura prova. Dopo un iniziale smarrimento, i quattro torneranno a fare da padroni a Las Vegas, ma il viaggio porterà a galla alcuni vecchi rancori, che metteranno a dura prova la loro storica amicizia...

Altri film questa sera in TV:

Under Suspicion , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film thriller del 1999 di Stephen Hopkins, con Gene Hackman, Morgan Freeman, Monica Bellucci, Thomas Jane, Nydia Caro, Miguel Ángel Suárez, Pablo Cunqueiro, Isabel Algaze, Jacqueline Duprey, Luis Caballero, Patricia Beato, Sahyly Yamile e Hector Travieso.

, in onda : film thriller del 1999 di Stephen Hopkins, con Gene Hackman, Morgan Freeman, Monica Bellucci, Thomas Jane, Nydia Caro, Miguel Ángel Suárez, Pablo Cunqueiro, Isabel Algaze, Jacqueline Duprey, Luis Caballero, Patricia Beato, Sahyly Yamile e Hector Travieso. Il caso Paradine , in onda alle 21.10 su TV2000 : film drammatico, thriller del 1947 di Alfred Hitchcock, con Gregory Peck, Alida Valli, Ann Todd, Charles Laughton, Ethel Barrymore, Louis Jourdan, Leo G. Carroll, Joan Tetzel, Isobel Elsom, Charles Coburn, Pat Aherne, John Goldsworthy, Lester Matthews e Colin Hunter.

, in onda : film drammatico, thriller del 1947 di Alfred Hitchcock, con Gregory Peck, Alida Valli, Ann Todd, Charles Laughton, Ethel Barrymore, Louis Jourdan, Leo G. Carroll, Joan Tetzel, Isobel Elsom, Charles Coburn, Pat Aherne, John Goldsworthy, Lester Matthews e Colin Hunter. Ancora vivo , in onda alle 21 su Iris : film azione, drammatico, thriller del 1996 di Walter Hill, con Bruce Willis, Bruce Dern, William Sanderson, Christopher Walken, David Patrick Kelly, Karina Lombard, Ned Eisenberg, Alexandra Powers, Michael Imperioli, Ken Jenkins, Leslie Mann, Patrick Kilpatrick, Luis Contreras, Michael Cavalieri, Hannes Fritsch e Matt O'Toole.

, in onda : film azione, drammatico, thriller del 1996 di Walter Hill, con Bruce Willis, Bruce Dern, William Sanderson, Christopher Walken, David Patrick Kelly, Karina Lombard, Ned Eisenberg, Alexandra Powers, Michael Imperioli, Ken Jenkins, Leslie Mann, Patrick Kilpatrick, Luis Contreras, Michael Cavalieri, Hannes Fritsch e Matt O'Toole. Oltre l'oceano , in onda alle 21.10 su La5 : film drammatico, sentimentale del 2006 di Stefan Bartmann, con Hardy Krüger Jr., Katja Weitzenböck, Jurgen Hentsch, Renate Schroeter, Alexander-Klaus Stecher, Giulio Ricciarelli, Patrick Mölleken, Nicole Beutler, Christine Reinhart e Timmi Trinks.

, in onda : film drammatico, sentimentale del 2006 di Stefan Bartmann, con Hardy Krüger Jr., Katja Weitzenböck, Jurgen Hentsch, Renate Schroeter, Alexander-Klaus Stecher, Giulio Ricciarelli, Patrick Mölleken, Nicole Beutler, Christine Reinhart e Timmi Trinks. Una teenager alla Casa Bianca , in onda alle 21.10 su Paramount : film commedia, sentimentale del 2004 di Forest Whitaker, con Katie Holmes, Marc Blucas, Amerie Rogers, Michael Keaton, Margaret Colin, Lela Rochon, Michael Milhoan, Dwayne Adway, Hollis Hill, Ken Moreno, Andrew Caple-Shaw, Alex Avant, Barry Livingston, Piper Cochrane, Adam Donshik, Damon Whitaker, Steve Tom, Johnny Sneed, Marilyn McIntyre e Philip Boyd.

, in onda : film commedia, sentimentale del 2004 di Forest Whitaker, con Katie Holmes, Marc Blucas, Amerie Rogers, Michael Keaton, Margaret Colin, Lela Rochon, Michael Milhoan, Dwayne Adway, Hollis Hill, Ken Moreno, Andrew Caple-Shaw, Alex Avant, Barry Livingston, Piper Cochrane, Adam Donshik, Damon Whitaker, Steve Tom, Johnny Sneed, Marilyn McIntyre e Philip Boyd. Delitto al ristorante cinese, in onda alle 21 su Cine34 : film poliziesco, commedia del 1981 di Bruno Corbucci, con Tomas Milian, Bombolo, Enzo Cannavale, Olimpia Di Nardo, Giacomo Furia, Sandra Mantegna, Massimo Vanni, John Chen, Chung Chu e Sacha Davidof.

in onda : film poliziesco, commedia del 1981 di Bruno Corbucci, con Tomas Milian, Bombolo, Enzo Cannavale, Olimpia Di Nardo, Giacomo Furia, Sandra Mantegna, Massimo Vanni, John Chen, Chung Chu e Sacha Davidof. Detonator - Gioco mortale, in onda alle 21.30 su Spike: film d'azione del 2006 di Po-Chih Leong, con Wesley Snipes, Matthew Leitch, Silvia Colloca, William Hope, Michael Brandon, Tim Dutton, Warren Derosa, Vincenzo Nicoli e Bogdan Uritescu.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

