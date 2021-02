Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 18 Febbraio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 18 Febbraio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Robin Hood - L'origine della leggenda, Animali Fantastici e dove trovarli, Come un uragano, The Visit, Caccia a Ottobre Rosso, La parola ai giurati, Un amore a 5 stelle, Reazione a catena, Payback - la rivincita di Porter, Sogni mostruosamente proibiti.

Robin Hood - L'origine della leggenda: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Avventura, Azione, 2018, durata: 116 Min)

Un film di Otto Bathurst con Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan, Paul Anderson, Ben Mendelsohn, Eve Hewson, Tim Minchin, Ulle Bjorn Bengtsson, Declan Hannigan, Roderick Hill, Josh Herdman e Yasen Atour.



Robin Hood - L'origine della leggenda: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Robin Hood - L'origine della leggenda: Al ritorno dalle Crociate in Terra Santa, Robin di Loxley scopre che l'intera contea di Nottingham è dominata dalla corruzione. L'ingiustizia e la povertà in cui vive il suo popolo lo spingono così a tramare per organizzare un'audace rivolta contro la potente Corona d'Inghilterra.

Ma per farlo ha bisogno di un mentore: un abile quanto sprezzante comandante conosciuto durante la guerra. Grazie a lui, il temerario Robin diventerà il leggendario Robin Hood e, forse, cercherà anche di riconquistare un amore che credeva perduto.

Animali Fantastici e dove trovarli: il Film Stasera in Tv su Canale 5 alle 21.20

(Avventura, Fantasy, 2016, durata: 132 Min)

Un film di David Yates con Eddie Redmayne, Colin Farrell, Ezra Miller, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Samantha Morton, Ron Perlman, Jon Voight, Carmen Ejogo, Zoë Kravitz, Gemma Chan, Christine Marzano e Lucie Pohl.



Animali Fantastici e dove trovarli: Trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Animali Fantastici e dove trovarli: Nel 1926, lo studioso di creature magiche, Newt Scamander, lascia l'Inghilterra e si reca a New York, pianificando di trattenersi per un breve periodo. Mentre ascolta il comizio della setta anti-stregoneria dei Secondi Salemiani, indetto da Mary Lou Barebone, il suo Snaso fugge. Nel tentativo di recuperare l'animale magico, Newt intraprende un rocambolesco inseguimento che si conclude con l'accidentale scambio di valigia con il babbano Jacob Kowalski. Mentre Newt viene arrestato dall’ex Auror, Propentina "Tina" Goldstein, Jacob torna nella sua casa e, aprendo la valigia, libera involontariamente le creature custodite al suo interno. Intanto, l'Auror Percival Graves indaga sull'Obscurus, una potente entità scatenata da un bambino che non vuole accettare i suoi poteri magici. Graves incarica l'orfano Credence di trovare il colpevole, promettendogli in cambio di liberarlo dalla setta. Il Magico Congresso degli Stati Uniti d'America (MACUSA) non ha intenzione di ascoltare Tina, e la donna decide di sorvegliare Newt e Jacob portandoli nell’appartamento che condivide con la sorella Queenie. Mentre il babbano si innamora di Queenie, Newt rivela il contenuto della valigia magica e il motivo della sua visita oltreoceano...

The Visit: il film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.15

(Thriller, 2015, durata: 94 Min)

Un film di M. Night Shyamalan con Kathryn Hahn, Olivia DeJonge, Ed Oxenbould, Deanna Dunagan, Peter McRobbie e Erica Lynne Marszalek.



The Visit: Trailer italiano del film - HD



Trama del Film The Visit: Il film segue la storia di Loretta, una donna separata con due figli, Rebecca e Tyler, che da oltre quindici anni ha interrotto qualsiasi tipo di rapporto con i suoi genitori, Claire e Mitchell accusati di non aver mai accettato la sua storia col marito. Un giorno, però, la donna decide di far conoscere ai suoi figli i nonni e così li manda a casa loro in Pennsylvania per una settimana, approfittando di quel tempo libero per andare in crociera con il nuovo compagno. Appena arrivati, i ragazzi si trovano subito molto bene con la coppia di anziani: la nonna ama stare ai fornelli, preparando squisiti manicaretti, il nonno si dedica al bricolage e alle faccende nelle stalle.

Entrambi fanno inoltre volontariato nell'ospedale locale, prendendosi cura di persone con disturbi fisici e mentali. Come succede in tutte le case, anche qui i ragazzi devono rispettare alcune regole. Tra queste, però, ce n’è una alquanto particolare: dopo le nove e mezzo di sera nessuno deve uscire dalla propria stanza. Tuttavia, quando Rebecca decide di infrangere la regola perché vuole mangiare dei biscotti dopo cena, sorprende la nonna a vomitare mentre cammina al piano inferiore avvolta in una vestaglia. Terrorizzata, la ragazzina chiede al nonno spiegazioni, e l’uomo le spiega che la nonna ha la cosiddetta "sindrome del tramonto", che fa compiere gesti inconsapevoli agli anziani una volta calato il sole...

Come un uragano: il Film Stasera in Tv su La5 alle 21.10

(Sentimentale, Drammatico, 2008, durata: 97 Min)

Un film di George C. Wolfe con Diane Lane, Richard Gere, James Franco, Scott Glenn, Christopher Meloni, Viola Davis, Mae Whitman, Pablo Schreiber e Charlie Tahan.



Trama del Film Come un uragano:Dopo una serie di eventi che le hanno scombussolato la vita, Adrienne Willis decide di rifugiarsi per un weekend nella piccola cittadina costiera di Rodanthe, nella Carolina del Nord. Lì deve gestire per conto dell'amica Jean, assente per questioni personali, la sua locanda sul mare.

La donna spera che questa occasione le permetta di trovare la tranquillità per pensare ai problemi che la circondano, in special modo il rapporto con il marito infedele Jack e i conflitti con la figlia adolescente Amanda.

Poco dopo l’arrivo di Adrienne a Rodanthe, il meteo annuncia l'arrivo di una forte tempesta sulla costa. Nel frattempo si presenta un cliente, il dottor Paul Flanner, di fatto l'unico ospite della locanda. Al contrario di Adrienne, l'uomo non è lì per allontanarsi dai propri problemi, ma per affrontarli. Con la tempesta che incombe all'orizzonte, i due passeranno un fine settimana molto speciale, che cambierà per sempre le loro vite...

Caccia a Ottobre Rosso: il Film Stasera in Tv su Paramount alle 21.10

(Thriller, 1990, durata: 138 Min)

Un film di John McTiernan con Sean Connery, Alec Baldwin, Scott Glenn, Sam Neill, James Earl Jones, Jeffrey Jones, Richard Jordan, Daniel David, Larry Ferguson, Joss Ackland, Tomas Arana, Tim Curry, Anthony Peck, Stellan Skarsgård, Fred Dalton Thompson, Courtney B. Vance, Ned Vaughn e Peter Firth.



Caccia a Ottobre Rosso: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Caccia a Ottobre Rosso: Anno 1984. Nel bel mezzo della Guerra Fredda fra Stati Uniti e Russia, nel nord dell'Oceano Atlantico, il capitano Marko Ramius, al comando di un sottomarino sovietico di nuova generazione, l'Ottobre Rosso, sta testando un nuovo metodo di propulsione chiamato "Caterpillar", che consente al naviglio di muoversi senza emettere nessun tipo di rumore.

In realtà le intenzioni del primo ufficiale russo e dei suoi più stretti collaboratori sono ben altre: Ramius infatti prima di partire ha comunicato all'ammiraglio Juri Padorin la sua volontà di disertare, e quindi la "Flotta del Nord" sta inseguendo il sottomarino fuggiasco con lo scopo di affondarlo.

Durante la navigazione verso gli USA, Ramius informa anche il resto dell'equipaggio dell'intenzione di consegnare l'Ottobre Rosso al nemico, ma per fare questo e preservare la loro sicurezza deve adottare una serie di accorgimenti. Nel frattempo negli Stati Uniti si sta temendo che la diserzione sia un bluff e che lo scopo del capitano Ramius sia quello di scatenare un attacco nucleare contro di loro: quindi mettono in campo un altro sottomarino, il Dallas, alle costole del sommergibile russo.

All'interno della commissione americana, convocata per risolvere la situazione, c’è anche un'analista della CIA, Jack Ryan, l'unico a credere che Ramius abbia realmente intenzione di disertare. Per questo motivo viene mandato su una portaerei per confermare le sue ipotesi e risolvere la grave crisi internazionale che si sta sempre più complicando.

Altri film questa sera in TV:

La parola ai giurati , in onda alle 21.10 su TV2000 : film drammatico del 1957 di Sidney Lumet, con Martin Balsam, John Fiedler, Lee J. Cobb, E.G. Marshall, Jack Klugman, Ed Binns, Jack Warden, Henry Fonda, Joseph Sweeney, Ed Begley, George Voskovec, Robert Webber, James A. Kelly, Bill Nelson, John Savoca e Rudy Bond.

, in onda : film drammatico del 1957 di Sidney Lumet, con Martin Balsam, John Fiedler, Lee J. Cobb, E.G. Marshall, Jack Klugman, Ed Binns, Jack Warden, Henry Fonda, Joseph Sweeney, Ed Begley, George Voskovec, Robert Webber, James A. Kelly, Bill Nelson, John Savoca e Rudy Bond. Un amore a 5 stelle , in onda alle 21.25 su Nove : film commedia, sentimentale del 2002 di Wayne Wang, con Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Natasha Richardson, Stanley Tucci, Bob Hoskins, Tyler Posey, Frances Conroy, Chris Eigeman, Amy Sedaris, Marissa Matrone, Veronica Ventura, Lisa Roberts Gillan e Maddie Corman.

, in onda : film commedia, sentimentale del 2002 di Wayne Wang, con Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Natasha Richardson, Stanley Tucci, Bob Hoskins, Tyler Posey, Frances Conroy, Chris Eigeman, Amy Sedaris, Marissa Matrone, Veronica Ventura, Lisa Roberts Gillan e Maddie Corman. Reazione a catena , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film thriller del 1996 di Andrew Davis, con Keanu Reeves, Rachel Weisz, Morgan Freeman, Joanna Cassidy, Fred Ward, Kevin Dunn, Brian Cox, Johnny Lee Davenport, Jacqueline Arthur, Juan Ramírez, Margaret Travolta, Tzi Ma, Nicholas Rudall, Chelcie Ross, Dick Cusack e Michael Shannon.

, in onda : film thriller del 1996 di Andrew Davis, con Keanu Reeves, Rachel Weisz, Morgan Freeman, Joanna Cassidy, Fred Ward, Kevin Dunn, Brian Cox, Johnny Lee Davenport, Jacqueline Arthur, Juan Ramírez, Margaret Travolta, Tzi Ma, Nicholas Rudall, Chelcie Ross, Dick Cusack e Michael Shannon. Payback - la rivincita di Porter , in onda alle 21 su Iris : film azione, drammatico del 1999 di Brian Helgeland, con Mel Gibson, Gregg Henry, John Glover, Deborah Kara Unger, Maria Bello, Kris Kristofferson, Lucy Liu, David Paymer, Jack Conley, William Devane e Bill Duke.

, in onda : film azione, drammatico del 1999 di Brian Helgeland, con Mel Gibson, Gregg Henry, John Glover, Deborah Kara Unger, Maria Bello, Kris Kristofferson, Lucy Liu, David Paymer, Jack Conley, William Devane e Bill Duke. Il destino di un cavaliere , in onda alle 21.30 su La7D : film azione, avventura del 2001 di Brian Helgeland, con Heath Ledger, Mark Addy, Rufus Sewell, Shannyn Sossamon, Paul Bettany, Alan Tudyk, Laura Fraser, Bérénice Bejo, Scott Handy, James Purefoy, Christopher Cazenove, Nick Brimble, Leagh Conwell, Steve O'Donnell, Jonathan Slinger, Philip Lenkowsky e Karel Dobry.

, in onda : film azione, avventura del 2001 di Brian Helgeland, con Heath Ledger, Mark Addy, Rufus Sewell, Shannyn Sossamon, Paul Bettany, Alan Tudyk, Laura Fraser, Bérénice Bejo, Scott Handy, James Purefoy, Christopher Cazenove, Nick Brimble, Leagh Conwell, Steve O'Donnell, Jonathan Slinger, Philip Lenkowsky e Karel Dobry. Attrition , in onda alle 21.20 su Cielo : film azione, arti-marziali del 2018 di Mathieu Weschler, con Steven Seagal, Rudy Youngblood, Siu-Wong Fan, Sue Ting, Ego Mikitas, Vithaya Pansringarm, Kat Ingkarat, Yu Kang e Cha-Lee Yoon.

, in onda : film azione, arti-marziali del 2018 di Mathieu Weschler, con Steven Seagal, Rudy Youngblood, Siu-Wong Fan, Sue Ting, Ego Mikitas, Vithaya Pansringarm, Kat Ingkarat, Yu Kang e Cha-Lee Yoon. Sogni mostruosamente proibiti , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 1982 di Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Janet Agren, Alessandro Haber, Alida Valli, Sophia Lombardo, Antonio Allocca, Ennio Antonelli, Chris Avram, Giulio Farnese, Camillo Milli, Paul Muller, Renzo Rinaldi e Sergio Smacchi.

, in onda : film commedia del 1982 di Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Janet Agren, Alessandro Haber, Alida Valli, Sophia Lombardo, Antonio Allocca, Ennio Antonelli, Chris Avram, Giulio Farnese, Camillo Milli, Paul Muller, Renzo Rinaldi e Sergio Smacchi. DOA: Dead or Alive, in onda alle 21 su 20: film azione, avventura del 2006 di Corey Yuen, con Devon Aoki, Derek Boyer, Sarah Carter, Collin Chou, Steve Howey, Kane Kosugi, Natassia Malthe, Matthew Marsden, Chad McCord, Kevin Nash, Jaime Pressly, Eric Roberts, Robin Shou, Silvio Simac, Holly Valance e Brian J. White.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

