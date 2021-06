Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 17 Giugno 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 17 Giugno 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: La regola del silenzio - The Company You Keep, Ci vuole un gran fisico, Tutti i segreti di mio marito, Ti presento i miei, I delitti del BarLume - La tombola dei troiai, Dolce Novembre, Amori e disastri, Laws of Attraction - Matrimonio in appello, RoboCop.

La regola del silenzio - The Company You Keep: il Film Stasera in TV su Rai Movie alle 21.20

(Thriller, 2012, durata: 117 Min)

Un film di Robert Redford con Robert Redford, Shia LaBeouf, Stanley Tucci, Nick Nolte, Susan Sarandon, Julie Christie, Sam Elliott, Brendan Gleeson, Terrence Howard, Richard Jenkins, Anna Kendrick, Brit Marling e Chris Cooper.



La regola del silenzio - The Company You Keep: Il trailer italiano del film di Robert Redford



Trama del Film La regola del silenzio - The Company You Keep: Jim Grant è un avvocato e un padre single che cresce la figlia nei sobborghi di Albany, NY. Questa tranquilla esistenza viene sconvolta quando un giovane reporter, Ben Shepard, svela la sua vera identità, un pacifista radicale che negli anni 70 manifestava contro la guerra ed è tuttora ricercato per omicidio. Dopo aver vissuto per oltre 30 anni in clandestinità, Grant ora deve darsi alla fuga, perché è al centro di una gigantesca caccia all'uomo e l'FBI è sulle sue tracce. Ma deve anche riuscire a trovare l'unica persona in grado di scagionarlo. Shepard sa bene l'importanza del suo scoop e si rende conto di avere in mano un'opportunità fantastica per un giornalista. Determinato a diventare famoso, non si fermerà davanti a niente. Scava a fondo nel passato di Grant e lo insegue in tutto il Paese, malgrado gli ammonimenti del suo capo e le minacce dell'FBI. Si riaprono vecchie ferite e Grant riallaccia i contatti con alcuni membri del suo gruppo, i Weather Underground. Shepard comincia a capire che in quell'uomo c'è qualcosa di misterioso. Con l'FBI alle calcagna, Shepard scopre gli sconvolgenti segreti che Grant ha custodito negli ultimi trent'anni. Quando i due si ritrovano faccia a faccia nella Upper Peninsula del Michigan, devono mettere a nudo le loro identità.

Ci vuole un gran fisico: il Film Stasera in Tv su Cine34 alle 21

(Commedia, 2013, durata: 90 Min)

Un film di Sophie Chiarello con Angela Finocchiaro, Giovanni, Raul Cremona, Laura Marinoni, Elio, Antonella Lo Coco, Rosalina Neri, Jurij Ferrini, Franco Barbero, Silvana Fallisi e Paolo Hendel.



Ci vuole un gran fisico: Il trailer ufficiale del film



Trama del Film Ci vuole un gran fisico: Il film racconta la storia di Eva, una commessa che lavora nel reparto profumeria di un centro commerciale. La donna sta per festeggiare i suoi cinquant’anni e la sua vita non è affatto appagante: con sua figlia Francesca, cantante punk, i rapporti sono inclinati; sua madre Lidia, molto avanti con l'età, non riesce ad accettare gli anni che passano; il suo ex marito, Gino, è un uomo infantile e scroccone.

Se in famiglia è un disastro, sul lavoro non va poi così meglio: Pagliai, il suo direttore, fa di tutto per metterla in difficoltà. La donna è stanca e osserva sul suo corpo i segni del tempo che passa: non si vede più bella e, soprattutto, non si sente apprezzata da nessuno. Ad aggravare la situazione ci si mette anche l'inizio della menopausa. È allora che arriva in suo soccorso un angelo custode che dovrebbe aiutarla a ritrovare l’equilibrio e la serenità. Inizialmente Eva non lo accoglie benissimo. Poi, piano piano, si lascia andare. Riuscirà a farsi aiutare e raggiungere la tanto desiderata felicità?

