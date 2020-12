Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 17 Dicembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 17 Dicembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il segreto dei suoi occhi, Il sindaco del rione Sanità, Harry Potter e il principe Mezzosangue, Ci vediamo domani, Bent - Polizia criminale, La battaglia dei Tre Regni, Profumo del mosto selvatico, Un poliziotto alle elementari, Terminator, The Kingdom, The Raven.

Il segreto dei suoi occhi: il film stasera in tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, Sentimentale, Thriller, 2015, durata: 129 Min)

Un film di Billy Ray con Nicole Kidman, Julia Roberts, Chiwetel Ejiofor, Dean Norris, Michael Kelly, Lyndon Smith, Joe Cole e Don Harvey.



Il segreto dei suoi occhi: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Il segreto dei suoi occhi: Nel periodo subito dopo l'11 settembre, a Los Angeles, nell'unità antiterrorismo lavora una squadra composta da un agente dell'FBI Ray Kasten, la sua migliore amica Jess Cobb, insieme ai detective Bumpy Willis e Reg Siefert.

I quattro sono impegnati nella sorveglianza di una moschea. Secondo un informatore che ha contatti solo con Siefert, all'interno della moschea potrebbe esserci un nucleo terroristico non attivo ma pronto per essere chiamato all'azione. Un giorno la squadra viene chiamata per il ritrovamento del cadavere di una ragazza proprio vicino alla moschea. Ray riconosce la ragazza e rabbrividisce alla vista della vittima uccisa e abbandonata nell'immondizia. E' Carolyn, la figlia di Jess. Ray avrebbe dovuto incontrare Carolyn in una pasticceria, poco prima della sua morte, per comprare una torta di compleanno per la mamma, ma aveva disdetto all’ultimo l'appuntamento per motivi di lavoro.

Devastato dal dolore, Ray inizia ad indagare e far luce sull'omicidio, in via non ufficiale, perché il caso è di competenza della omicidi.

Un sospettato viene trovato e Ray, deciso a consegnarlo alla giustizia, chiede l’aiuto di Claire Sloan assistente del procuratore distrettuale. Purtroppo anche se il giovane confessasse, essendo un informatore di Siefert, agente della squadra antiterrorismo di Los Angeles, non potrebbe essere comunque toccato...

Il sindaco del rione Sanità: il film stasera in tv su Rai 3 alle 21.20

(Drammatico, 2019, durata: 115 Min)

Un film di Mario Martone con Francesco Di Leva, Massimiliano Gallo, Roberto De Francesco, Adriano Pantaleo e Ernesto Mahieux.



Il Sindaco del Rione Sanità: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il sindaco del rione Sanità: Il film segue la storia di Antonio Barracano, "Il Sindaco" del rione Sanità, un "uomo d'onore" che sa riconoscere " gente per bene e gente carogna". Grazie al suo prestigio e all'aiuto di un amico medico, amministra la giustizia secondo suoi personali criteri, al di fuori dello Stato e al di sopra delle parti. La regola è: chi "tiene santi" va in Paradiso e chi non ne tiene va da Don Antonio. Quando Rafiluccio Santaniello, il disperato figlio del fornaio, va da lui deciso ad uccidere il padre, Don Antonio, rivede nel giovane lo stesso sentimento di vendetta che da ragazzo lo aveva ossessionato e poi cambiato per sempre. Il Sindaco decide così di intervenire per rappacificare padre e figlio e salvarli entrambi...

Harry Potter e il principe Mezzosangue: il film stasera in tv su Canale 5 alle 21.20

(Avventura, Fantasy, Azione, 2009, durata: 153 Min)

Un film di Woody Allen con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Bonnie Wright, Jessie Cave, Julie Walters, Tom Felton, Jim Broadbent, Warwick Davis, Michael Gambon, Evanna Lynch, Maggie Smith, Fiona Shaw, Timothy Spall, David Thewlis, Ralph Ineson, Mark Williams e Robbie Coltrane.



Harry Potter e il principe Mezzosangue: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film

Trama del Film Harry Potter e il principe Mezzosangue: Dopo il ritorno di Voldemort, i Mangiamorte cominciano a compiere diversi attacchi anche nel mondo dei babbani. Nel frattempo Narcissa Malfoy, madre di Draco, chiede a Severus Piton di proteggere e aiutare il figlio che ha ricevuto da Voldemort l'incarico di uccidere Silente. Harry però comincerà fin da subito a nutrire dei sospetti nei confronti del ragazzo. Inizia così il sesto anno scolastico per Harry e i suoi amici e ad Howgarts un nuovo professore e vecchio amico di Silente viene nominato docente di Pozioni, il bizzarro Horace Lumacorno.

Durante la prima lezione di pozioni, Harry prende in prestito un vecchio manuale appartenuto a un certo Principe Mezzosangue, esperto pozionista e ideatore di diversi incantesimi che ha lasciato molte annotazioni e suggerimenti fra le pagine del libro. Sfruttando gli appunti del misterioso Principe, Harry ottiene risultati sorprendenti nella materia, imbattendosi anche in nuovi incantesimi che si riveleranno essere di magia nera...

Ci vediamo domani: il film stasera in tv su TV8 alle 21.35

(Commedia, 2013, durata: 103 Min)

Un film di Andrea Zaccariello con Enrico Brignano, Burt Young, Francesca Inaudi, Ricky Tognazzi, Giulia Salerno, Liliana Oricchio Vallasciani, Andrea Mianulli, Giovanna Matechicchia, Luca Avalgiano, Corinne Jiga e Salvatore Cantalupo.



Ci vediamo domani: Il trailer del film con Enrico Brignano

Trama del Film Ci vediamo domani: Marcello Santilli è un quarantenne buono ma irrequieto, costantemente alla ricerca della svolta che gli cambi la vita. Un giorno legge una notizia di costume: tra le montagne della Puglia c'è un paese abitato da tanti vecchi ottuagenari. Santilli ha una folgorazione: aprire un'agenzia di pompe funebri! Con i proventi di quei funerali sicuri risolverà in poco tempo i suoi problemi e recupererà la stima di sua figlia Melania, una undicenne già adulta, l'unica con la quale non riesce proprio a barare. Chiede un finanziamento a un direttore di banca "amico" che lo concede ma solo a fronte di un'ipoteca sulla casa dell'anziana nonna, la madre che lo ha cresciuto e amato dopo la morte dei suoi genitori. Nel paese più vecchio d'Italia, al volante di un carro funebre anni 80, Santilli è arrivato alla resa dei conti. Ha preso una piccola stalla di proprietà di un vecchietto dagli occhi vivaci e dal passato misterioso, Palagonia, e l'ha trasformata in un agenzia funebre. Ma i giorni passano. Ecco l'autunno, l'inverno. E nemmeno un decesso, non una malattia, né un piccolo malore. Sembra impossibile: in quel paese non si muore! Il direttore della banca lo chiama: c'è l'ipoteca della casa della nonna da pagare. Santilli non sa che fare...

Bent - Polizia criminale: il film stasera in tv su Rai 4 alle 21.20

(Thriller, 2018, durata: 96 Min)

Un film di Bobby Moresco con Karl Urban, Sofia Vergara, Andy Garcia, Vincent Spano, Grace Byers, Trai Byers, John Finn e Patrick Brennan.



Bent - Polizia criminale: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Bent - Polizia criminale: Il film racconta la storia di Danny Gallagher, un detective della narcotici. Mentre sta indagando su un caso, qualcuno riesce a incastrarlo e a uccidere il suo fidato partner. Danny finisce in prigione e alla sua scarcerazione, dopo un periodo di detenzione, la prima cosa che è intenzionato a fare è quella di elaborare un piano per vendicarsi di chi lo ha tradito.

Prima di tutto deve scoprire come sono andati esattamente i fatti la notte in cui il suo compagno è rimasto vittima dell'omicidio. Durante la sua indagine, il detective, con l'aiuto del suo mentore, un ex poliziotto in pensione e un agente governativo, scopre un filo rosso che collega un altro omicidio a quello del suo collega, la morte misteriosa di una donna, Jennifer Pierce. Quest'ultima era la sorella di un allibratore di zona, sulla cui uccisione, regna ancora un alone di mistero...

Altri film questa sera in TV:

La battaglia dei Tre Regni , in onda alle 21.20 su Cielo : film avventura, fantasy, azione del 2008 di John Woo, con Tony Leung Chiu Wai, Takeshi Kaneshiro, Zhao Wei, Shidô Nakamura, Chang Chen, Zhang Fengyi, Hu Jun, Lin Chiling, You Yong, Tong Dawei, Song Jia, Wang Qingxiang, Hou Yong e Jiang Tong.

, in onda : film avventura, fantasy, azione del 2008 di John Woo, con Tony Leung Chiu Wai, Takeshi Kaneshiro, Zhao Wei, Shidô Nakamura, Chang Chen, Zhang Fengyi, Hu Jun, Lin Chiling, You Yong, Tong Dawei, Song Jia, Wang Qingxiang, Hou Yong e Jiang Tong. Profumo del mosto selvatico , in onda alle 21.40 su Nove : film commedia, drammatico del 1995 di Alfonso Arau, con Keanu Reeves, Aitana Sánchez-Gijón, Anthony Quinn, Giancarlo Giannini, Angélica Aragón, Debra Messing, Evangelina Elizondo, Freddy Rodríguez, Febronio Covarrubias, Alejandra Flores, Don Amendolia, Roberto Huerta, Juan Jimenez e Gema Sandoval.

, in onda : film commedia, drammatico del 1995 di Alfonso Arau, con Keanu Reeves, Aitana Sánchez-Gijón, Anthony Quinn, Giancarlo Giannini, Angélica Aragón, Debra Messing, Evangelina Elizondo, Freddy Rodríguez, Febronio Covarrubias, Alejandra Flores, Don Amendolia, Roberto Huerta, Juan Jimenez e Gema Sandoval. Un poliziotto alle elementari , in onda alle 21 su Iris : film commedia d'azione del 1990 di Ivan Reitman, con Arnold Schwarzenegger, Penelope Ann Miller, Pamela Reed, Linda Hunt, Richard Tyson, Betty Lou Henson, Roma, Stephen Root, John Steinkamp, Park Overall e Cathy Moriarty.

, in onda : film commedia d'azione del 1990 di Ivan Reitman, con Arnold Schwarzenegger, Penelope Ann Miller, Pamela Reed, Linda Hunt, Richard Tyson, Betty Lou Henson, Roma, Stephen Root, John Steinkamp, Park Overall e Cathy Moriarty. Christmas at the Palace - Natale a palazzo , in onda alle 21.10 su La5 : film commedia sentimentale del 2018 di Peter Hewitt, con Merritt Patterson, Andrew Cooper, Brittany Bristow e Antonio Aakeel.

, in onda : film commedia sentimentale del 2018 di Peter Hewitt, con Merritt Patterson, Andrew Cooper, Brittany Bristow e Antonio Aakeel. The Raven , in onda alle 21.10 su Italia 2 : film thriller del 2012 di James McTeigue, con John Cusack, Luke Evans, Alice Eve, Brendan Gleeson, Oliver Jackson-Cohen, Dave Legeno, Pam Ferris, Brendan Coyle, Kevin McNally, Jimmy Yuill, Sam Hazeldine, Adrian Rawlins e Sergej Trifunovic.

, in onda : film thriller del 2012 di James McTeigue, con John Cusack, Luke Evans, Alice Eve, Brendan Gleeson, Oliver Jackson-Cohen, Dave Legeno, Pam Ferris, Brendan Coyle, Kevin McNally, Jimmy Yuill, Sam Hazeldine, Adrian Rawlins e Sergej Trifunovic. La principessa e il gigante , in onda alle 21.20 su Paramount Network : film fantasy e avventura del 2017 di Mikkel Brænne Sandemose, con Eili Harboe, Vebjørn Enger, Mads Sjøgård Pettersen, Allan Hyde, Elias Holmen Sørensen, Gisken Armand e Thorbjørn Harr.

, in onda : film fantasy e avventura del 2017 di Mikkel Brænne Sandemose, con Eili Harboe, Vebjørn Enger, Mads Sjøgård Pettersen, Allan Hyde, Elias Holmen Sørensen, Gisken Armand e Thorbjørn Harr. Nozze romane , in onda alle 21.20 su Rai Premium : film commedia sentimentale del 2017 di Olaf Kreinsen, con Federica Sabatini, Ricky Tognazzi, Stefania Rocca, Harald Krassnitzer, Ann-Kathrin Kramer e Elena Cotta.

, in onda : film commedia sentimentale del 2017 di Olaf Kreinsen, con Federica Sabatini, Ricky Tognazzi, Stefania Rocca, Harald Krassnitzer, Ann-Kathrin Kramer e Elena Cotta. Il burbero , in onda alle 21 su Cine 34 : film commedia del 1986 di Castellano e Pipolo, con Adriano Celentano, Debra Feuer, Angela Finocchiaro, Iaia Forte, Percy Hogan, Mattia Sbragia, Francesco Scali, Jean Sorel, Peppe Lanzetta e Franco Diogene.

, in onda : film commedia del 1986 di Castellano e Pipolo, con Adriano Celentano, Debra Feuer, Angela Finocchiaro, Iaia Forte, Percy Hogan, Mattia Sbragia, Francesco Scali, Jean Sorel, Peppe Lanzetta e Franco Diogene. Terminator , in onda alle 21.30 su Spike : film azione, thriller e fantscienza del 1984 di James Cameron, con Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn, Linda Hamilton, Paul Winfield, Lance Henriksen, Rick Rossovich, Bess Motta, Earl Boen, Franco Columbu e Bill Paxton.

, in onda : film azione, thriller e fantscienza del 1984 di James Cameron, con Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn, Linda Hamilton, Paul Winfield, Lance Henriksen, Rick Rossovich, Bess Motta, Earl Boen, Franco Columbu e Bill Paxton. The Kingdom, in onda alle 21 su 20: film drammatico, thriller del 2007 di Peter Berg, con Jamie Foxx, Jennifer Garner, Jason Bateman, Chris Cooper, Andrew Astor, Minka Kelly, Amy Hunter, Ali Suliman, Tj Burnett, Hope Fogle, Ashraf Barhoum, Raad Rawi, Hrach Titizian, Trevor St. John, Brooke Langton, Tom Bresnahan, Kelly AuCoin, Brian Mulligan e Brody M. Tardy.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

