Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 15 Luglio 2021

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 15 Luglio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Nove lune e mezza, Everest, The Fast and the Furious: Tokyo Drift, The Code, Nemico Pubblico, Le Crociate, The Constant Gardener, Mr. and Mrs. Smith, I delitti del BarLume - Aria di mare.

Nove lune e mezza: il Film Stasera in TV su Canale 5 alle 21.20

(Commedia, 2017, durata: 90 Min)

Un film di Michela Andreozzi con Claudia Gerini, Giorgio Pasotti, Lillo, Michela Andreozzi, Alessandro Tiberi, Claudia Potenza, Massimiliano Vado, Nunzia Schiano, Stefano Fresi, Nello Mascia e Paola Tiziana Cruciani.



Trama del Film Nove lune e mezza: Due visioni contrastanti della vita: da un lato quella "rock" e avventurosa della sfrontata Livia, violoncellista sprovvista d'istinto materno, dall'altro la routine rassicurante di sua sorella Tina, timido vigile urbano con un ardente desiderio di maternità. Entrambe hanno un compagno amorevole che sostiene e incoraggia le loro decisioni. La prima vive con Fabio, un osteopata dolce e accogliente, la seconda con Gianni, un collega ordinario e intollerante. E nessuna interferisce nella vita nell'altra, almeno fino a quando Livia, dietro consiglio del ginecologo Nicola, non decide di portare avanti una gravidanza per la sorella che non riesce ad avere bambini. Per Nove lune e mezza, l'esuberante Livia dovrà trattenersi dall'esibire il pancione crescente, mentre l'impacciata Livia fingerà di essere in dolce attesa. Le due saranno protagoniste di situazioni paradossali che coinvolgeranno anche la folle famiglia di origine: una mamma campionessa di ragù, un padre idealista e sognatore, un fratello neocatecumenale con moglie devota e quattro figlie femmine. Un viaggio al femminile alla scoperta degli infiniti modi di essere donne e madri.

Everest: il Film Stasera in TV su Iris alle 21

(Avventura, Drammatico, Thriller, 2015, durata: 150 Min)

Un film di Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, John Hawkes, Jason Clarke, Robin Wright, Michael Kelly, Sam Worthington, Keira Knightley e Emily Watson.



Trama del Film Everest: Rischi incalcolabili. Difficoltà enormi. Anni di formazione per affrontare sfide impossibili da prevedere. Impensabile, condizioni inospitali. Eppure, per quasi un secolo, gli avventurieri di tutto il mondo hanno cercato di dare un senso più profondo alla loro vita quotidiana, tentando di raggiungere la vetta più alta - e più pericolosa - della Terra: il Monte Everest. Forse ispirati dallo spirito pionieristico incarnato da leggende dell'alpinismo come Tenzing Norgay e Sir Edmund Hillary. Oppure il volersi umiliare di fronte a Madre Natura. Sia che venga mossa dalla ricerca di una trasformazione spirituale, piuttosto che da una missione adrenalinica, non si può negare che l'umanità viene messa a nudo quando l'ambizione, la fragilità umana ed una violenta bufera di neve si scontrano tutte insieme sul cosiddetto Tetto del Mondo. Ispirato agli eventi incredibili accaduti nel 1996 durante una spedizione volta a raggiungere la vetta della montagna più alta del mondo, il film Everest documenta il viaggio maestoso di due spedizioni distinte, che sfidano al limite delle loro capacità una delle più feroci tempeste di neve mai affrontate dal genere umano. Con amicizie forgiate attraverso difficoltà e battaglie - testando il loro coraggio contro uno degli elementi più duri del pianeta - gli scalatori si troveranno ad affrontare degli ostacoli quasi insormontabili, come se la loro eterna ossessione fosse diventata una durissima lotta per la sopravvivenza.

The Fast and the Furious: Tokyo Drift: il Film Stasera in TV su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Thriller, 2006, durata: 104 Min)

Un film di Justin Lin con Lucas Black, Bow Wow, Brian Tee, Zachery Ty Bryan, Nikki Griffin, Sung Kang, Jason Tobin, Nathalie Kelley, Caroline de Souza Correa, Drew Michael Gallagher, Masami Kosaka, Tara Louise, Joan May e Sandra McCurdy.



Trama del Film The Fast and the Furious: Tokyo Drift: Il protagonista della vicenda è Sean Boswell, un ragazzo americano amante dell’adrenalina e dei motori che vuole costruirsi una buona reputazione nel mondo delle corse clandestine. A causa della sua insolita passione, Sean finisce nei guai con la giustizia suscitando il malcontento della madre.

Per allontanarlo dall’ambiente malfamato, quest’ultima lo costringe a trasferirsi dal padre in istanza in Giappone. Qui, Sean fa la conoscenza di Twinkie (Bow Wow) che lo introduce al mondo del drifting. Il ragazzo si attira immediatamente le antipatie di Takashi Kamata ‘D.K.’, campione di corse e membro della Yakuza, che vuole allontanarlo dalla bella Neela Ezar.

Un ex membro del team di Dominic Toretto, Han-Seoul-Oh, decide di aiutare il nuovo arrivato e gli presta la sua auto per fronteggiare D.K. Infatti, Han vorrebbe allenare Sean e privare D.K. della sua posizione e degli incassi dei suoi illeciti.

Quando il pericoloso pilota scopre l’inganno di Han, si precipita da lui per punire il suo tradimento. Han, Sean e Neela sono costretti a fuggire a tutta velocità ma, durante l’inseguimento, la vettura di Han è presa di mira da un altro misterioso individuo che provoca un terribile incidente. Profondamente scosso dall’accaduto, Sean è costretto a lasciare Neela nelle mani di D.K. e decide di avere un confronto con il signor Kamata, zio dello squilibrato pilota. Kamata propone al ragazzo una soluzione estrema, che potrebbe rappresentare l’ultima occasione per liberarsi definitivamente di Takashi...

The Code: il Film Stasera in TV su Rai Movie alle 21.10

(Azione, Thriller, 2009, durata: 104 Min)

Un film di Mimi Leder con Morgan Freeman, Rade Šerbedžija, Robert Forster, Corey Johnson, Antonio Banderas, Radha Mitchell, Atanas Srebrev, Tom Hardy, Constantine Gregory, Marcel Iures, Deobia Oparei e Todd Jensen.



Trama del Film The Code: Keith Ripley è un ladro esperto e determinato. La sua è una carriera che vanta furti di enorme valore. Dopo vari problemi con il socio Viktor ed essendo ormai anziano, decide di chiedere l’aiuto di un collega più giovane per compiere il suo ultimo lavoro, commissionatogli dalla mafia russa.

Su un vagone della metropolitana di New York incontra Gabriel, ladro che colpisce subito Keith per la sua bravura nel rubare dei preziosi diamanti. Keith tenta allora di convincere l’uomo a prendere parte al suo piano: rubare due uova Fabergé mai ritrovate, e per questo dal valore inestimabile. Queste sono conservate in uno dei caveau più inaccessibili sulla faccia della terra.

Gabriel non è convinto di voler rischiare quest’impresa, ma la cifra in ballo, quaranta milioni di dollari, lo farà desistere. Ad accompagnare i due protagonisti nella difficile impresa ci sarà anche Alexandra Korolenko, figlioccia adottiva di Keith. Tra la giovane ragazza e Gabriel nascerà una complicità molto forte, che rischierà di mettere in pericolo l’intera missione.

Nemico Pubblico: il Film Stasera in TV su 20 alle 21

(Drammatico, Thriller, Azione, 2009, durata: 143 Min)

Un film di Michael Mann con Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard, Channing Tatum, Billy Crudup, David Wenham, Giovanni Ribisi, Rory Cochrane, Lili Taylor, Stephen Dorff, Shawn Hatosy, Stephen Lang, Stephen Graham e Matt Craven.



Trama del Film Nemico Pubblico: Il film segue le vicende di John Dillinger, il criminale numero uno negli Stati Uniti degli anni Trenta. Elegante e rubacuori, appassionato di cinema, il gangster ama giocare a baseball e sfrecciare sull’asfalto ad alta velocità su automobili fiammanti. Rapinatore di banche, con la sua banda è l’uomo più ricercato dall’FBI, soprattutto da Edgar Hoover, il direttore del Bureau of Investigation. L’agente che viene incaricato di scovare Dillinger è Melvin Purvis, un giovane appena promosso che ha tutte le intenzioni di arrestare il bandito per condannarlo alla pena di morte.

Sebbene sia preso dai suoi malaffari e dalle continue fughe, John trova il tempo di conoscere l’affascinante Billie Frechette, e di innamorarsene. Tutto sembra filare liscio finché, però, non viene arrestato a Tucson. Anche se riesce a evadere, è diventato ormai un bersaglio anche per la criminalità. Decide allora di nascondersi a Chicago, ma poco tempo dopo Billie viene arrestata. La donna viene sottoposta a un interrogatorio umiliante e senza scrupoli, ma non cede. Dillinger sembra averla scampata, ma a tradirò sarà proprio una delle sue più grandi passioni…

Altri film questa sera in TV:

Le Crociate , il film in onda stasera in tv alle 21.25 su Rete 4 : film drammatico, guerra, storico del 2005 di Ridley Scott, con Orlando Bloom, Eva Green, Jeremy Irons, David Thewlis, Brendan Gleeson, Marton Csokas, Liam Neeson, Ghassan Massoud, Velibor Topic, Alexander Siddig, Edward Norton, Iain Glen, Michael Sheen e Nikolaj Coster-Waldau.

, il film in onda : film drammatico, guerra, storico del 2005 di Ridley Scott, con Orlando Bloom, Eva Green, Jeremy Irons, David Thewlis, Brendan Gleeson, Marton Csokas, Liam Neeson, Ghassan Massoud, Velibor Topic, Alexander Siddig, Edward Norton, Iain Glen, Michael Sheen e Nikolaj Coster-Waldau. I delitti del BarLume - Aria di mare , il film in onda stasera in tv alle 21.30 su TV8 : film commedia, giallo del 2017 di Roan Johnson, con Filippo Timi, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Marcello Marziali, Massimo Paganelli, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Pietro De Silva, Gianna Breil, Piera Degli Esposti e Paolo Cioni.

, il film in onda : film commedia, giallo del 2017 di Roan Johnson, con Filippo Timi, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Marcello Marziali, Massimo Paganelli, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Pietro De Silva, Gianna Breil, Piera Degli Esposti e Paolo Cioni. Matrimonio a 4 mani , il film in onda stasera in tv alle 21.25 su Nove : film commedia, sentimentale del 1996 di Andy Tennant, con Kirstie Alley, Steve Guttenberg, Philip Bosco, Mary-Kate Olsen, Ashley Olsen e Jane Sibbett.

, il film in onda : film commedia, sentimentale del 1996 di Andy Tennant, con Kirstie Alley, Steve Guttenberg, Philip Bosco, Mary-Kate Olsen, Ashley Olsen e Jane Sibbett. Tekken , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Italia 2 : film avventura, azione, fantascienza del 2011 di Dwight H. Little, con Jon Foo, Cary-Hiroyuki Tagawa, Kelly Overton, Darrin Dewitt Henson, Luke Goss, Mircea Monroe e Tamlyn Tomita.

, il film in onda : film avventura, azione, fantascienza del 2011 di Dwight H. Little, con Jon Foo, Cary-Hiroyuki Tagawa, Kelly Overton, Darrin Dewitt Henson, Luke Goss, Mircea Monroe e Tamlyn Tomita. The Constant Gardener , il film in onda stasera in tv alle 21.30 su La7D : film thriller del 2005 di Fernando Meirelles, con Ralph Fiennes, Rachel Weisz, Danny Huston, Bill Nighy, Pete Postlethwaite, Hubert Kounde', Daniele Harford, Ben Parker, Thomas Chemnitz, Archie Panjabi, Nick Reding, Anneke Kim Sarnau e Donald Sumpter.

, il film in onda : film thriller del 2005 di Fernando Meirelles, con Ralph Fiennes, Rachel Weisz, Danny Huston, Bill Nighy, Pete Postlethwaite, Hubert Kounde', Daniele Harford, Ben Parker, Thomas Chemnitz, Archie Panjabi, Nick Reding, Anneke Kim Sarnau e Donald Sumpter. Mr. and Mrs. Smith , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Paramount : film azione, commedia del 2005 di Doug Liman, con Brad Pitt, Angelina Jolie, Greg Ellis, Adam Brody, Vince Vaughn, Efren Ramirez, Jennifer Morrison, Kerry Washington, Michelle Monaghan, Perrey Reeves, Patrika Darbo, Keith David, Jimmy Ortega, Stephanie March e Benton Jennings.

, il film in onda : film azione, commedia del 2005 di Doug Liman, con Brad Pitt, Angelina Jolie, Greg Ellis, Adam Brody, Vince Vaughn, Efren Ramirez, Jennifer Morrison, Kerry Washington, Michelle Monaghan, Perrey Reeves, Patrika Darbo, Keith David, Jimmy Ortega, Stephanie March e Benton Jennings. Universal Soldier: Il giorno del giudizio , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film azione, fantascienza del 2012 di John Hyams, con Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Scott Adkins, Kristopher Van Varenberg, James Rawlings e Mariah Bonner.

, il film in onda : film azione, fantascienza del 2012 di John Hyams, con Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Scott Adkins, Kristopher Van Varenberg, James Rawlings e Mariah Bonner. Assassinio a bordo , il film in onda stasera in tv alle 20.55 su TV2000 : film giallo del 1964 di George Pollock, con Margaret Rutherford, Lionel Jeffries, Charles 'Bud' Tingwell, William Mervyn, Joan Benham, Stringer Davis, Miles Malleson, Nicholas Parsons, Henry Oscar, Derek Nimmo, Francis Matthews, Lucy Griffiths, Tony Quinn, Norma Foster, Gerald Cross, Terence Edmond, Bernard Adams e Edna Petrie.

, il film in onda : film giallo del 1964 di George Pollock, con Margaret Rutherford, Lionel Jeffries, Charles 'Bud' Tingwell, William Mervyn, Joan Benham, Stringer Davis, Miles Malleson, Nicholas Parsons, Henry Oscar, Derek Nimmo, Francis Matthews, Lucy Griffiths, Tony Quinn, Norma Foster, Gerald Cross, Terence Edmond, Bernard Adams e Edna Petrie. Roma a mano armata, il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34: film poliziesco del 1976 di Umberto Lenzi, con Tomas Milian, Maria Rosaria Omaggio, Giampiero Albertini, Aldo Barberito, Arthur Kennedy, Biagio Pelligra, Stefano Patrizi, Ivan Rassimov e Maurizio Merli.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo:





Calcio, UEFA Euro 2020 - Finale: Italia-Inghilterra, in onda dalle 21.40 su Rai 1

Squadra Speciale Cobra 11 (serie tv), in onda dalle 21.20 su Rai 2

A raccontare comincia tu, con Raffaella Carrà, in onda alle 21.20 su Rai 3

In Onda (talk show, politica, attualità), in onda dalle 20.35 su La7

MacGyver (serie tv), in onda dalle 21.20 su Rai 4

Jacub Hrusa e Sergej Khachatryan (musica classica), in onda dalle 21.15 su Rai 5

Battiti Live (show musicale), in onda alle 21.10 su La5

Rex (serie tv), in onda alle 21.15 su Rai Premium

L'ispettore Barnaby (serie tv), in onda dalle 21.10 su Giallo

The Closer (serie tv), in onda dalle 21.10 su Top Crime

Matrimonio a prima vista (docu-reality), in onda dalle 21.25 su Real Time

Undercut: l'oro di legno (docu-reality), in onda dalle 21.25 su DMAX

La Terra dopo l'uomo (docu-serie), in onda dalle 21.15 su Focus

Revolution! (docu-serie), in onda dalle 21.10 su Rai Storia.