Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 15 Aprile 2021

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 15 Aprile 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: The Prestige, Il professore cambia scuola, La fredda luce del giorno, Captain Phillips - Attacco in mare aperto, La Musica che non ti ho detto, A casa con i suoi, La spada della vendetta, Nodo alla gola, È già ieri, 300 - L'alba di un Impero.

The Prestige: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Thriller, 2006, durata: 128 Min)

Un film di Christopher Nolan con Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson, David Bowie, Andy Serkis, Piper Perabo, Rebecca Hall e Jamie Harris,.



The Prestige: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film



Trama del Film The Prestige: Il film è ambientato nella Londra di fine '800 e narra la storia di due maghi-illusionisti Alfred Borden e Robert Angier, amici e colleghi insieme a Julia moglie di quest'ultimo.

Quando Julia muore durante un numero detto fuga subacquea, Robert incolpa Alfred per la sua morte e da quel momento le loro strade e carriere si dividono dando vita ad una spietata rivalità.

Diventati illusionisti molto conosciuti, Angier si esibisce come "Il grande Danton", mentre Borden utilizza il nome de "Il Professore".

Un gioco spietato per dimostrare chi sia il migliore, porta i due al sabotaggio reciproco degli spettacoli con conseguenze anche gravi come nel numero del "L'afferraproiettile" di Borden: un numero molto pericoloso in quanto presenta l'utilizzo di un'arma da fuoco che può essere facilmente manomessa da un malintenzionato seduto come spettatore al quale viene data la possibilità di esaminarla.

Proprio Angier, travestito da spettatore, sabota il numero, provocando a Borden la perdita di due dita della mano sinistra. Per vendetta, anche Borden riesce a sabotare un'esibizione del rivale, causando il ferimento di una donna. Borden a un certo punto diventa molto popolare con un numero nuovo di grande effetto, il "Trasporto umano", in cui l'illusionista scompare e riappare in un’altra parte del palco, come se utilizzasse un teletrasporto.

Angier diventa ossessionato nel tentativo di svelare il trucco del suo rivale tanto che invia anche la sua assistente Olivia come spia scoprendo forse anche un coinvolgimento dello scienziato Nikola Tesla e dei suoi esperimenti con la magia di Borden.

Il professore cambia scuola: il Film Stasera in Tv su Rai 3 alle 21.20

(Commedia, Drammatico, 2017, durata: 106 Min)

Un film di Olivier Ayache-Vidal con Denis Podalydès, Abdoulaye Diallo, Pauline Huruguen, Alexis Moncorgé, Tabono Tandia e Léa Drucker.



Il professore cambia scuola: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il professore cambia scuola: racconta la storia di François Foucault, apprezzato insegnante di letteratura francese presso il prestigioso liceo Henri IV, uno degli istituti più rinomati di Parigi. Un giorno si reca in visita alla scuola una rappresentante del ministero dell'educazione: nel tentativo di fare bella figura davanti la funzionaria, François inizia a fare dichiarazioni in cui afferma la necessità di inviare nei licei di periferia solo i professori migliori e con esperienza.

Preso alla lettera dalla dirigente ministeriale, l'insegnante viene trasferito in uno dei licei più disagiati della banlieue parigina: il collegio Barbara a Stains. Amareggiato e preoccupato per l'insperata situazione, François si trova ad aver a che fare con studenti per cui la cultura e la conoscenza non sono affatto una priorità. Pedante e pieno di pregiudizi, inizialmente il professore interagisce coi suoi nuovi allievi in modo totalmente inadeguato, finché non capisce che deve cambiare il suo solito approccio all'insegnamento...

La fredda luce del giorno: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Thriller, Azione, 2012, durata: 93 Min)

Un film di Mabrouk El Mechri con Henry Cavill, Bruce Willis, Sigourney Weaver, Rafi Gavron, Caroline Goodall, Jim Piddock, Óscar Jaenada, Shira Scott, Joseph Mawle, Roschdy Zem e Verónica Echegui.



La fredda luce del giorno: Il trailer italiano del film



Trama del Film La fredda luce del giorno: Il film vede protagonista Will Shaw, un giovane che vive a San Francisco, dove lavora come analista finanziario. Sebbene la sua società stia rischiando il fallimento, l'uomo decide di andare a trovare la sua famiglia in Spagna per trascorrere insieme qualche giorno a bordo di una barca sulla Costa Brava. Suo padre Martin e sua madre Laurie sono felicissimi di vederlo e di passare un po’ di tempo tutti insieme. Se le premesse sono così positive, quello che accadrà durante la vacanza non lo sarà altrettanto.

Un giorno il ragazzo, ritornato da una nuotata un po’ più lunga del solito, trova a bordo uno scenario davvero inquietante: nessuna traccia della sua famiglia e tutto completamente sottosopra. Smarrito, raggiunge la prima città per chiedere aiuto alle autorità. Gli agenti, dopo averlo ascoltato, gli chiedono di condurlo alla barca. Quando insieme la raggiungono, però, il giovane scopre di essere stato coinvolto in una faccenda molto più grande di lui, che ha a che fare con terrorismo e servizi segreti…

Captain Phillips - Attacco in mare aperto: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, Azione, Thriller, 2013, durata: 134 Min)

Un film di Paul Greengrass con Tom Hanks, Catherine Keener, Michael Chernus, Max Martini, Chris Mulkey, Yul Vazquez, David Warshofsky, Corey Johnson, John Magaro, Angus MacInnes, San Shella, Mark Holden, Vincenzo Nicoli, Louis Mahoney, Gigi Raines e Barkhad Abdi.



Captain Phillips - Attacco in mare aperto: Il nuovo trailer ufficiale italiano - HD



Trama del Film Captain Phillips - Attacco in mare aperto: Il film racconta la vera storia del comandante Richard Phillips, che vive nel Vermont con la moglie Andrea e i suoi due figli. L'uomo si trova costretto a lasciare la sua famiglia per partire in missione al largo del Corno d'Africa. Insieme al suo equipaggio il comandante parte a bordo della nave Maersk Alabama, diretto verso Mombasa con lo scopo di aiutare le popolazioni povere, dando loro cibo e apparecchiature per lavorare la terra.

Qualche giorno dopo, nel bel mezzo di una esercitazione, Phillips si rende conto che ci sono due imbarcazioni che si stanno avvicinando. L'ipotesi è che possa trattarsi di pirati somali. Tutti i membri dell'equipaggio sono chiamati a mettersi in posizione per fronteggiare un possibile attacco. Nel frattempo viene comunicata l’emergenza anche alla UK Maritime Trade Operation di Dubai. Per un problema alla barca, fortunatamente, l'assalto dei pirati non avviene. Il giorno, dopo, tuttavia, la Maersk Alabama subisce un nuovo attacco sempre dalla stessa flotta corsara. Questa volta, però, i filibustieri salgono a bordo…

La Musica che non ti ho detto: il Film Stasera in Tv su La5 alle 21.10

(Drammatico, 2011, durata: 105 Min)

Un film di Jim Kohlberg con J.K. Simmons, Lou Taylor Pucci, Cara Seymour, Scott Adsit, James Urbaniak, Julia Ormond, Peggy Gormley, Tammy Blanchard, Josh Segarra, Max Antisell e Mia Maestro.



La Musica che non ti ho detto: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film La Musica che non ti ho detto: Dopo quasi 20 anni in cui Henry e Helen Sawyer non hanno avuto più notizie del loro ragazzo, una telefonata li informa che Gabriel si trova ricoverato in ospedale con un grave tumore al cervello. La malattia ha leso irrimediabilmente le sue funzioni cognitive; danneggiato la sua memoria e reso indistinguibili il passato dal presente.

Tuttavia, dopo aver letto un articolo che spiega come la musica possa essere d'aiuto nelle malattie cerebrali, Henry riesce a trovare qualcuno che possa assisterli concretamente: una musicoterapeuta di nome Dianne Daley. Gli effetti positivi della musica rock degli anni '60 e '70 si fanno sentire sin da subito sulla mente del giovane ragazzo, permettendo a suo padre di ritrovare dopo tanto tempo una via di comunicazione con lui; ma la strada da percorrere è ancora molto lunga e travagliata e le difficoltà sembrano non terminare mai...

A casa con i suoi: il Film Stasera in Tv su Paramount alle 21.10

(Commedia, 2006, durata: 100 Min)

Un film di Tom Dey con Matthew McConaughey, Sarah Jessica Parker, Zooey Deschanel, Justin Bartha, Bradley Cooper, Terry Bradshaw, Kathy Bates e Katheryn Winnick.



A casa con i suoi: Il trailer del film - HD



Trama del Film A casa con i suoi: Tripp è un trentacinquenne di successo bello e intelligente con il vizio delle donne. Per evitare di mettere a rischio la sua conveniente condizione di single, Tripp vive ancora a casa dei suoi genitori, Al e Sue, i quali, esasperati da questa situazione, vorrebbero vedere il figlio finalmente indipendente.

Tripp, infatti, non è mai stato capace di lasciare il nido e non cerca nemmeno di impegnarsi seriamente con una donna, preferendo passare da una conquista femminile all'altra. Così i genitori, stanchi della presenza del figlio in casa, decidono di rivendicare il loro status di coppia sposata: sotto consiglio di alcuni amici, ingaggeranno segretamente una professionista delle relazioni familiari, esperta in casi di questo tipo, affinché Tripp se ne vada una volta per tutte. Paula, la bella e giovane consulente, crede fermamente che gli uomini che non lasciano il nido materno lo facciano a causa di una bassa autostima. La donna quindi cerca di aiutare i suoi "clienti" a trovare una maggiore autostima agendo in incognito, con lo scopo di far innamorare gli uomini di sé e costringendoli subdolamente a lasciare la casa dei genitori. Tuttavia, Paula verrà colta da un imprevisto: il profilo di Tripp non corrisponde affatto a quello degli uomini con cui lei aveva avuto a che fare sino a quel momento; Tripp infatti è un vero rubacuori, ha una vita sociale invidiabile ed è molto sicuro di sé stesso. Presto Paula scoprirà però la ragione per cui l'uomo non riesce ad andarsene dalla casa dei genitori...

La spada della vendetta: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.25

(Azione, Avventura, Drammatico, Storico, 2015, durata: 84 Min)

Un film di Jim Weedon con Stanley Weber, Annabelle Wallis, Karel Roden, Ed Skrein, Dave Legeno, Edward Akrout, Gianni Giardinelli, Nenad Pecinar e Boris Jager.



La spada della vendetta: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film La spada della vendetta: Il film si svolge dopo la celebre battaglia di Hastings del 1066, che contrappose l'esercito del re d'Inghilterra, l'anglosassone Aroldo II e Guglielmo, duca di Normandia, detto il Conquistatore.

Dopo la sua schiacciante vittoria, Guglielmo, deciso a prendere il controllo dell'intera isola britannica, mandò parte del suo esercito nel nord dell'Inghilterra per una campagna di devastazioni, conosciute come lo Strazio.

Il più temuto condottiero di Re Guglielmo, il conte Durant, massacrò centomila sassoni, lasciando il paese disperato e devastato. 20 anni dopo, Durant governa il Nord con i suoi figli Lord Artus e Lord Romain. Coloro che sono sopravvissuti vivono in perenne paura.

Ma in quelle terre sta facendo ritorno un principe normanno, che ha preso il nome di Shadow Walker. Scappato dalla schiavitù forzata, sta tornando nella sua terra d'origine per vendicare l'assassinio di suo padre, ucciso per mano di suo zio Durant, che gli ha usurpato le terre e il potere.

Dopo aver guadagnato la fiducia e la fedeltà di un gruppo di violenti assassini in esilio capeggiati da Anna, il principe prepara la sua brutale battaglia sacrificando tutto e tutti per la sua sete di sangue e riscatto.

Altri film questa sera in TV:

Nodo alla gola , in onda alle 21.10 su TV2000 : film drmmatico, thriller del 1948 di Alfred Hitchcock, con James Stewart, John Dall, Farley Granger, Cedric Hardwicke, Constance Collier, Douglas Dick, Edith Evanson, Dick Hogan e Joan Chandler.

, in onda : film drmmatico, thriller del 1948 di Alfred Hitchcock, con James Stewart, John Dall, Farley Granger, Cedric Hardwicke, Constance Collier, Douglas Dick, Edith Evanson, Dick Hogan e Joan Chandler. È già ieri , in onda alle 21.25 su Nove : film commedia del 2004 di Giulio Manfredonia, con Antonio Albanese, Fabio De Luigi, Goya Toledo, Pepón Nieto, Jacobo Dicenta, Beatriz Rico, Ester Ortega, Asunción Balaguer, Jorge Nunez, Carlos Lucas Rene, Enrique Escudero e Maria Del Mar Gomez.

, in onda : film commedia del 2004 di Giulio Manfredonia, con Antonio Albanese, Fabio De Luigi, Goya Toledo, Pepón Nieto, Jacobo Dicenta, Beatriz Rico, Ester Ortega, Asunción Balaguer, Jorge Nunez, Carlos Lucas Rene, Enrique Escudero e Maria Del Mar Gomez. The Bad Seed , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film thriller, horror, drammatico del 2018 di Rob Lowe, con Rob Lowe, Mckenna Grace, Sarah Dugdale, Marci T. House, Lorne Cardinal, Chris Shields, Cara Buono, Patty McCormack e Luke Roessler.

, in onda : film thriller, horror, drammatico del 2018 di Rob Lowe, con Rob Lowe, Mckenna Grace, Sarah Dugdale, Marci T. House, Lorne Cardinal, Chris Shields, Cara Buono, Patty McCormack e Luke Roessler. Ti presento un amico , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 2010 di Carlo Vanzina, con Raoul Bova, Martina Stella, Sarah Felberbaum, Kelly Reilly, Barbora Bobulova, Stefano Dionisi, Carlo Giuseppe Gabardini, Paolo Calabresi, Teco Celio, Fabio Ferri e Alessandro Bolide.

, in onda : film commedia del 2010 di Carlo Vanzina, con Raoul Bova, Martina Stella, Sarah Felberbaum, Kelly Reilly, Barbora Bobulova, Stefano Dionisi, Carlo Giuseppe Gabardini, Paolo Calabresi, Teco Celio, Fabio Ferri e Alessandro Bolide. 300 - L'alba di un Impero, in onda alle 21.05 su 20: film azione, drammatico del 2014 di Noam Murro, con Sullivan Stapleton, Eva Green, Rodrigo Santoro, Jamie Blackley, Yigal Naor, Lena Headey, Callan Mulvey, David Wenham, Hans Matheson, Jack O'Connell, Andrew Tiernan e Farshad Farahat.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

