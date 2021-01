Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 14 Gennaio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Bye Bye Germany, Mamma, ho perso l'aereo, L'altra metà della storia, The Hole in 3D, Lucy, 7 Seconds. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Che Dio ci aiuti 6, Calcio, Coppa Italia, Daydreamer - Le ali del sogno, PiazzaPulita.

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 14 Gennaio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Bye Bye Germany, Mamma, ho perso l'aereo, L'altra metà della storia, The Hole in 3D, Lucy, 7 Seconds, L'impero del Sole, Il tesoro dell'Amazzonia, Danni collaterali, Quel mostro di suocera, Le regole della casa del sidro, Piccola Lady, Tre uomini e una gamba.

Bye Bye Germany: il Film Stasera in Tv su Rai 3 alle 21.20

(Drammatico, 2017, durata: 101 Min)

Un film di Sam Garbarski con Moritz Bleibtreu, Antje Traue, Tim Seyfi, Mark Ivanir, Anatole Taubman, Hans Löw, Pál Mácsai, Vaclav Jakou Bek e Jeanne Werner.



Trama del Film Bye Bye Germany: Germania, 1946. Sullo sfondo di una Francoforte ridotta in macerie dalla Seconda guerra mondiale appena conclusa, un giovane ebreo sopravvissuto ai campi di concentramento di nome David Bermann sembra essere guidato da un solo e unico scopo: emigrare dalla Germania e salpare finalmente verso gli Stati Uniti, dando inizio a una nuova vita. Per riuscire nell'impresa, tuttavia, David e suoi fedeli compagni hanno bisogno di denaro, ma procurarsene a sufficienza in un periodo del genere non è facile. Nel tentativo di racimolare il guadagno necessario il gruppo da allora vita a un inedito commercio porta a porta di biancheria per la casa, attività di cui la famiglia Bermann era molto esperta prima del conflitto mondiale.

Ma proprio quando il piano inizia a ingranare, l'oscuro passato di David torna a fargli visita

Mamma, ho perso l'aereo: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Commedia, 1990, durata: 106 Min)

Un film di Chris Columbus con Macaulay Culkin, John Heard, Catherine O'Hara, Joe Pesci, Daniel Stern, Anna Slotky, Michael Maronna, Devin Ratray, Gerry Bamman, Daiana Campeanu, John Candy, Kieran Culkin, Jedidiah Cohen, Angela Goethals, Larry Hankin, Kristin Minter, Senta Moses, Hillary Wolf e Roberts Blossom.



Trama del Film Mamma, ho perso l'aereo: Siamo a Chicago. Qui una numerosa famiglia americana, i McCallister, decide di trascorrere le festività natalizie a Parigi. Il più piccolo dei loro figli, Kevin (Macaulay Culkin), viene continuamente deriso rimproverato dai familiari. Anche la sera prima della partenza, dopo un litigio con il fratello maggiore, viene mandato a dormire in soffitta per punizione. Il mattino seguente nella casa affollata regna il caos più totale e, nella fretta di perdere l'aereo, i genitori McCallister non si rendono conto fino a che non decolla l'aereo di essersi dimenticati qualcosa, o meglio, qualcuno: Kevin. Ma il bambino, svegliandosi e trovando la casa vuota, fa i salti di gioia perché tutti i suoi sogni sembrano essersi avverati. Approfittando della situazione, Kevin fa tutto ciò che desidera senza che nessuno lo rimproveri. Tutto scorre tranquillo fino a quando il bambino scopre le intenzioni di due ladri alquanto maldestri e malvagi, Harry Lime e Marv Merchants...

L'altra metà della storia: il film Stasera in Tv su Rai movie alle 21.20

(Drammatico, 2017, durata: 108 Min)

Un film di Ritesh Batra con Charlotte Rampling, Jim Broadbent, Michelle Dockery, Emily Mortimer, Harriet Walter, Joe Alwyn, Matthew Goode, James Wilby, Edward Holcroft e Freya Mavor.



Trama del Film L'altra metà della storia: Il film segue le vicende di Tony Webster, un uomo anziano che un giorno riceve una lettera alquanto inaspettata. A scrivergli è la signora Ford, da poco deceduta, madre della sua fidanzata Veronica ai tempi dell'università. Insieme alla lettera c’è anche una convocazione dall’avvocato testamentario che ha qualcosa per lui da parte della donna. L'uomo comincia a ripensare al passato, cercando di capire cosa possa essere l'oggetto che la sua ex suocera ha voluto lasciargli. Quando arriva nell'ufficio del notaio, scopre che ciò che gli è stato lasciato è un diario, quello di Adrian Finn, il suo migliore amico di quando era giovane. Tony non ci aveva più parlato da quando Veronica lo aveva lasciato per mettersi con lui, segnando la fine di un legame quasi fraterno. Adrian, poi, era morto qualche tempo dopo in situazioni misteriose...

The Hole in 3D: il Film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.15

(Thriller, Horror, 2010, durata: 92 Min)

Un film di Joe Dante con Teri Polo, Chris Massoglia, Nathan Gamble, Haley Bennett, Quinn Lord, Bruce Dern, John DeSantis, Chelsea Ricketts e Ali Cobrin.



Trama del Film The Hole in 3D: Due fratelli inciampano casualmente su un misterioso buco nel seminterrato della loro abitazione. Il buco porta a più bui corridoi e nell'esplorarlo i due si accorgono che non è altro che il solco fisico del loro inconscio dove si annidano le paure e gli incubi più inconfessabili.

Lucy: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Thriller, 2014, durata: 89 Min)

Un film di Luc Besson con Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Choi Min-sik, Amr Waked e Mason Lee.



Trama del Film Lucy: La protagonista della vicenda è la giovane Lucy Miller, una studentessa spensierata che ama la vita mondana e frenetica di Taipei. Lo scapestrato fidanzato Richard le chiede di consegnare una misteriosa valigetta al suo posto e, ignara di ciò che sta per accadere, Lucy si reca all'appuntamento.

Qui, tuttavia, c'è lo spietato boss Mr. Jang ad aspettarla. L’uomo la rapisce per sfruttarla come corriere della droga, inserendo chirurgicamente nel suo addome un sacchetto di CPH4 sintetico.

Mentre Mr. Jang ripete l’operazione su altri tre sventurati corrieri diretti a Parigi, Berlino e a Roma, Lucy si scontra con un gangster che vorrebbe abusare di lei.

Quando l’uomo la colpisce ripetutamente, l’involucro della sostanza si rompe e l'organismo della ragazza ne assorbe il contenuto. Il CPH4 le fa sviluppare diverse incredibili doti come la telecinesi, la capacità di piegare lo spazio a suo piacimento, un'incredibile memoria fotografica e la totale insensibilità per il dolore fisico e mentale...

7 Seconds: il Film Stasera in Tv su Spike alle 21.30

(Azione, 2005, durata: 96 Min)

Un film di Simon Fellows con Wesley Snipes, Tamzin Outhwaite, Deobia Oparei, Pete Lee-Wilson, Serge Soric, Adrian Lukis, Adrian Pintea e Georgina Rylance.



Trama del Film 7 Seconds: Il film segue le vicende di un uomo disposto a tutto pur di salvare la vita della sua compagna rapita da un pericoloso gruppo di gangster. Jack Tuliver, ex membro della Delta Force, ora è un ladro professionista estremamente capace, in grado di aggirare anche i più astuti e sofisticati sistemi di sicurezza.

In azione per mettere a segno il colpo perfetto, assalterà un furgone blindato pieno di denaro proveniente da alcuni casinò. Ma qualcosa durante la rapina non andrà come previsto e l'uomo finirà per rubare erroneamente un inestimabile quadro di Van Gogh inimicandosi la pericolosa mafia russa...

Altri film questa sera in TV:

L'impero del Sole , in onda alle 21.10 su TV2000 : film drammatico del 1987 di Steven Spielberg, con Christian Bale, John Malkovich, Miranda Richardson, Nigel Havers, Joe Pantoliano, Leslie Phillips, Masatô Ibu, Emily Richard, Rupert Frazer, Peter Gale, Takatoro Kataoka, Ben Stiller, David Neifdorf, Ralph Seymour, Robert Stephens e Zai Na She.

, in onda : film drammatico del 1987 di Steven Spielberg, con Christian Bale, John Malkovich, Miranda Richardson, Nigel Havers, Joe Pantoliano, Leslie Phillips, Masatô Ibu, Emily Richard, Rupert Frazer, Peter Gale, Takatoro Kataoka, Ben Stiller, David Neifdorf, Ralph Seymour, Robert Stephens e Zai Na She. Il tesoro dell'Amazzonia , in onda alle 21.30 su TV8 : film azione, avventura del 2003 di Peter Berg, con Dwayne Johnson, Seann William Scott, Rosario Dawson, Christopher Walken, Ewen Bremner, Jon Gries, William Lucking, Ernie Reyes Jr., Stuart F. Wilson, Dennis Keiffer e Garrett Warren.

, in onda : film azione, avventura del 2003 di Peter Berg, con Dwayne Johnson, Seann William Scott, Rosario Dawson, Christopher Walken, Ewen Bremner, Jon Gries, William Lucking, Ernie Reyes Jr., Stuart F. Wilson, Dennis Keiffer e Garrett Warren. Danni collaterali , in onda alle 21 su Iris : film azione, thriller del 2002 di Andrew Davis, con Arnold Schwarzenegger, Elias Koteas, Francesca Neri, Cliff Curtis, John Leguizamo, John Turturro e Miguel Sandoval.

, in onda : film azione, thriller del 2002 di Andrew Davis, con Arnold Schwarzenegger, Elias Koteas, Francesca Neri, Cliff Curtis, John Leguizamo, John Turturro e Miguel Sandoval. Quel mostro di suocera , in onda alle 21.10 su La5 : film commedia del 2005 di Robert Luketic, con Jennifer Lopez, Jane Fonda, Michael Vartan, Wanda Sykes, Adam Scott, Annie Parisse, Monét Mazur, Will Arnett, Elaine Stritch, Stephen Dunham e Jimmy Jean-Louis.

, in onda : film commedia del 2005 di Robert Luketic, con Jennifer Lopez, Jane Fonda, Michael Vartan, Wanda Sykes, Adam Scott, Annie Parisse, Monét Mazur, Will Arnett, Elaine Stritch, Stephen Dunham e Jimmy Jean-Louis. Le regole della casa del sidro , in onda alle 21.10 su Paramount Network : film drammatico del 1999 di Lasse Hallström, con Tobey Maguire, Charlize Theron, Michael Caine, Delroy Lindo, Paul Rudd, Kathy Baker, Erykah Badu, Jane Alexander, Kieran Culkin, K. Todd Freeman, Kate Nelligan e Heavy D.

, in onda : film drammatico del 1999 di Lasse Hallström, con Tobey Maguire, Charlize Theron, Michael Caine, Delroy Lindo, Paul Rudd, Kathy Baker, Erykah Badu, Jane Alexander, Kieran Culkin, K. Todd Freeman, Kate Nelligan e Heavy D. Piccola Lady , in onda alle 21.20 su Rai Premium : film drammatico del 2004 di Gernot Roll, con Christiane Horbiger, Veronica Ferres, Stefania Rocca e Philippa Schoene.

, in onda : film drammatico del 2004 di Gernot Roll, con Christiane Horbiger, Veronica Ferres, Stefania Rocca e Philippa Schoene. Tre uomini e una gamba, in onda alle 21 su Cine34: film commedia del 1997 di Massimo Venier, Giovanni, Giacomo, Aldo, con Aldo, Giovanni, Giacomo, Marina Massironi, Carlo Croccolo, Luciana Littizzetto e Eleonora Mazzoni.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV