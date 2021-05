Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 13 Maggio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 13 Maggio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: First Man - Il Primo Uomo, Sotto Assedio - White House Down, Tutte contro lui, Wake up - Il risveglio, Invasion, R.I.P.D. - Poliziotti dall'aldilà, Regole d'onore, Miss Detective, Kate & Leopold.

First Man - Il Primo Uomo: il Film Stasera in Tv su Canale 5 alle 21.20

Biografico, Drammatico, 2018, durata: 138 Min)

Un film di Damien Chazelle con Ryan Gosling, Claire Foy, Jon Bernthal, Pablo Schreiber, Jason Clarke, Kyle Chandler, Shea Whigham, Patrick Fugit, Corey Stoll, Lukas Haas, Cory Michael Smith, Brian d'Arcy James e Brady Smith.



First Man - Il Primo Uomo: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del film - HD



Trama del Film First Man - Il Primo Uomo: Il film racconta la vita del celebre pilota della NASA Neil Armstrong e delle vicende che lo condussero a diventare il primo uomo a mettere piede sulla Luna.

L'eroe americano viene ritratto come una persona introversa, taciturna, quasi indecifrabile. Sconvolto dalla morte prematura di sua figlia di due anni, colpita da un tumore al cervello, il pilota tenta di superare stoicamente il trauma buttandosi a capofitto nel suo lavoro, il quale è però costellato da una serie d'incidenti, che destano non poca preoccupazione nei suoi colleghi.

Deciso tuttavia a non farsi lasciare a terra, Armstrong accetta di partecipare al progetto Gemini, frutto dell'ambizione del governo americano e della competizione con l’Unione Sovietica, che in quegli anni aveva raggiunto traguardi notevoli nella cosiddetta corsa allo spazio. Il nuovo progetto diventa per lui una vera e propria occasione di redenzione.

Sotto Assedio - White House Down: il Film Stasera in Tv su TV8 alle 21.30

(Azione, Drammatico, 2013, durata: 131 Min)

Un film di Roland Emmerich con Channing Tatum, Maggie Gyllenhaal, Jamie Foxx, James Woods, Richard Jenkins, Jason Clarke, Rachelle Lefevre, Joey King, Lance Reddick, Jake Weber e Garcelle Beauvais



Sotto Assedio - White House Down: Il nuovo trailer italiano del film in HD



Trama del Film Sotto Assedio - White House Down: Il protagonista della vicenda è John Cale, un poliziotto che aspira a diventare membro dei servizi segreti per collaborare a stretto contatto con il Presidente degli Stati Uniti d'America, James Sawyer, del quale è un fervente ammiratore.

Cale vorrebbe anche recuperare il rapporto con la figlia Emily e la invita a sostenerlo durante il colloquio con Carol Finnerty. Sebbene la sua ex collega demolisca tutte le speranze di poter entrare nei servizi segreti, Cale decide di mostrarsi forte agli occhi della figlia e la invita a prendere parte ad una visita guidata della struttura. All’improvviso un gruppo di uomini armati fino ai denti entra con la forza nella Casa Bianca, uccidendo tutti gli agenti che si oppongono e prendendo in ostaggio il presidente Sawyer. Fortunatamente, Cale ed Emily riescono a nascondersi dagli attentatori diventando le uniche due persone a poter ribaltare la disastrosa situazione. Emily, infatti, riuscirà a postare sul suo blog il video degli assalitori, permettendo alle forze dell'ordine di identificare gli obiettivi. Cale, invece, scoprirà che dietro all'attentato c'è Mark Walker, capo dei servizi segreti che vuole lanciare un attacco non autorizzato contro l’Iran. Mentre la situazione precipita drasticamente, Cale sarà costretto a dimostrare tutto il suo valore cercando di salvare Sawyer e il destino del paese…

Tutte contro lui: il Film Stasera in Tv su Nove alle 21.25

(Commedia, 2014, durata: 109 Min)

Un film di Nick Cassavetes con Cameron Diaz, Nikolaj Coster-Waldau, Leslie Mann, Kate Upton, Nicki Minaj, Taylor Kinney, Deborah Twiss, Don Johnson, Alyshia Ochse e David Thornton.



Tutte contro lui: Il trailer italiano del film con Cameron Diaz e Leslie Mann



Trama del Film Tutte contro lui: Carly Whitten è un avvocato di New York meticolosa e con delle regole molto rigide sulle relazioni con gli uomini. L'incontro con Mark King, di cui s'innamora subito, la costringe però ad abbassare la guardia. Una brutta sorpresa l'attende quando decide di fare una visita improvvisa e non annunciata alla casa di campagna di lui: Carly scopre che che Mark è sposato con Kate, una perfetta casalinga. L'incontro tra le due donne non sfocia però in una rivalità ma bensì in un'alleanza e una complicità. Le due donne si rendono conto di quante cose abbiano in comune e così, quelle che doveva essere nemiche, diventano grandi amiche, instaurando un legame basato sul loro nemico comune. Ben presto le due donne vengono a sapere di un'altra amante, la coppia diventa un trio e le tre le donne si alleano per vendicarsi contro Mark, tre volte traditore e tre volte bugiardo, e dargli quel che si merita. Mentre le strategie si fanno sempre più ingegnose, il legame tra le donne continua a crescere e rafforzarsi.

Wake up - Il risveglio: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Thriller, 2019, durata: 90 Min)

Un film di Aleksandr Chernyaev con Jonathan Rhys Meyers, Francesca Eastwood, William Forsythe, Malik Yoba, James Austin Kerr, Ginger Gilmartin e Adina Galupa.



Wake Up - Il risveglio: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Wake Up - Il risveglio: Il film segue la storia di un uomo senza memoria ricercato dalla polizia che lo crede essere uno spietato serial killer. Dopo un brutto incidente che lo ha fatto precipitare in un burrone con la sua auto, un uomo si sveglia in un letto di ospedale in Oklahoma senza ricordare nulla, compresa la sua identità. Presto, John Doe, il nome con cui vengono chiamate tutte le persone senza nome, scopre di essere ricercato dall'agente Franck Ward, che sta indagando su una serie di omicidi che pensa di poter ricondurre a lui dopo aver ritrovato il cadavere di una giovane donna proprio nel bagagliaio dell'auto precipitata giù dal dirupo.

L'unica che sembra credere fermamente alla sua innocenza è l'infermiera che si prende cura di lui, Diana, che lo aiuta a fuggire dall'ospedale per andare alla ricerca della verità sul suo passato. Tra misteri, inganni e falsificazioni i due metteranno in pericolo le loro stesse vite pur di scoprire chi si cela dietro agli agghiaccianti omicidi...

Invasion: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Thriller, Fantascienza, 2007, durata: 99 Min)

Un film di Oliver Hirschbiegel e James McTeigue con Nicole Kidman, Daniel Craig, Jeremy Northam, Jackson Bond, Jeffrey Wright, Veronica Cartwright, Josef Sommer, Celia Weston, Roger Rees, Eric Benjamin, Susan Floyd e Stephanie Berry.



Invasion: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Invasion: Dopo che la navicella Patriot si schianta sul suolo terrestre in mille pezzi, una forma di vita aliena viene rilevata sulle parti del veicolo spaziale disperse per gli Stati Uniti. Come conseguenza, tutte le persone che sono state esposte all'organismo extraterrestre vengono private delle loro emozioni.

Una delle prime persone a contrarre l'infezione è Tucker Kaufman, a capo delle indagini sanitarie sullo schianto dello shuttle. In preda alla malattia, l'uomo inizia a diffondere il morbo nella popolazione americana, aggiungendo spore aliene nei vaccini anti-influenzali.

La psichiatra Carol Bennell, ex moglie di Tucker, inizia a sospettare qualcosa quando molti dei suoi pazienti le comunicano che i loro cari si comportano in maniera distaccata e sembrano privi di ogni tipo di emozione. Per capire cosa sta succedendo, la dottoressa decide di fare squadra con il medico Ben Driscoll. Grazie all'aiuto del biologo Galeano, scoprono che si tratta di un contagio alieno, il quale attecchisce durante la fase REM del sonno. Fortunatamente c'è chi è immune al virus, come ad esempio Oliver, il figlio di Carol, grazie agli anticorpi sviluppati dopo la varicella. Proprio per questo motivo gli infetti lo vogliono eliminare, compreso il padre Tucker. Carol dovrà cercare con ogni mezzo di mettere in salvo il suo bambino...

R.I.P.D. - Poliziotti dall'aldilà: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Commedia, Fantascienza, 2013, durata: 96 Min)

Un film di Robert Schwentke con Ryan Reynolds, Jeff Bridges, Kevin Bacon, Mary-Louise Parker, Robert Knepper, James Hong, Zoe Aggeliki, Stephanie Szostak, Mike O'Malley, Devin Ratray, Marisa Miller, Kachina Dechert, Jamie Christopher White e Tobias Segal.



R.I.P.D. - Poliziotti dall'aldilà: Il trailer italiano del film con Ryan Reynolds e Jeff Bridges



Trama del Film R.I.P.D. - Poliziotti dall'aldilà: Jeff Bridges e Ryan Reynolds sono i protagonisti dell'avventura dall'atmosfera soprannaturale R.I.P.D. - Poliziotti dall'aldilà nei panni di due poliziotti "non morti" che vengono rispediti sulla Terra dal Dipartimento Rest In Peace, per proteggere il nostro mondo da una folta schiera di creature distruttive che si rifiutano di compiere un trapasso pacifico. Lo sceriffo Roy Pulsifer è un veterano che ha trascorso la sua carriera con la leggendaria forza di polizia conosciuta come R.I.P.D., addetta al monitoraggio di spiriti mostruosi che si sono abilmente camuffati tra la gente comune. La sua missione? Arrestare e consegnare alla giustizia un tipo speciale di criminali che cercano di sfuggire al giudizio finale nascondendosi sulla Terra tra i cittadini ignari. Ryan Reynolds è un agente appena ucciso che, in cerca di vendetta, prova a rintracciare il responsabile della sua morte.

Altri film questa sera in TV:

Regole d'onore , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film drammatico, thriller del 2000 di William Friedkin, con Tommy Lee Jones, Ben Kingsley, Samuel L. Jackson, Anne Archer, Philip Baker Hall, Blair Underwood, Mark Feuerstein, Guy Pearce e Bruce Greenwood.

, in onda : film drammatico, thriller del 2000 di William Friedkin, con Tommy Lee Jones, Ben Kingsley, Samuel L. Jackson, Anne Archer, Philip Baker Hall, Blair Underwood, Mark Feuerstein, Guy Pearce e Bruce Greenwood. Miss Detective , in onda alle 21.10 su La5 : film commedia, azione del 2000 di Donald Petrie, con Sandra Bullock, Michael Caine, Benjamin Bratt, Candice Bergen, William Shatner, Ernie Hudson, Melissa De Sousa, John DiResta, Wendy Raquel Robinson e Heather Burns.

, in onda : film commedia, azione del 2000 di Donald Petrie, con Sandra Bullock, Michael Caine, Benjamin Bratt, Candice Bergen, William Shatner, Ernie Hudson, Melissa De Sousa, John DiResta, Wendy Raquel Robinson e Heather Burns. Frozen , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film thriller, drammatico del 2010 di Adam Green, con Shawn Ashmore, Emma Bell, Kevin Zegers, Ed Ackerman, Rileah Vanderbilt, Adam Johnson e Kane Hodder.

, in onda : film thriller, drammatico del 2010 di Adam Green, con Shawn Ashmore, Emma Bell, Kevin Zegers, Ed Ackerman, Rileah Vanderbilt, Adam Johnson e Kane Hodder. Kate & Leopold , in onda alle 21.10 su Paramount : film commedia, sentimentale del 2001 di James Mangold, con Meg Ryan, Hugh Jackman, Liev Schreiber, Breckin Meyer, Natasha Lyonne, Bradley Whitford, Paxton Whitehead, Josh Stamberg, Andrew Jack, Matthew Sussman, Charlotte Ayanna, Spalding Gray, Stan Tracy e Philip Bosco.

, in onda : film commedia, sentimentale del 2001 di James Mangold, con Meg Ryan, Hugh Jackman, Liev Schreiber, Breckin Meyer, Natasha Lyonne, Bradley Whitford, Paxton Whitehead, Josh Stamberg, Andrew Jack, Matthew Sussman, Charlotte Ayanna, Spalding Gray, Stan Tracy e Philip Bosco. Belly of the Beast , in onda alle 21.20 su Cielo : film azione del 2003 di Siu-Tung Ching, con Steven Seagal, Byron Mann, Monica Lo, Tom Wu, Sarah Malukul Lane, Patrick Robinson, Vincent Riotta, Norman Veeratum, Elidh MacQueen e Kevork Malikyan.

, in onda : film azione del 2003 di Siu-Tung Ching, con Steven Seagal, Byron Mann, Monica Lo, Tom Wu, Sarah Malukul Lane, Patrick Robinson, Vincent Riotta, Norman Veeratum, Elidh MacQueen e Kevork Malikyan. E adesso sesso, in onda alle 21 su Cine34: film commedia sexy del 2001 di Carlo Vanzina, con Eva Henger, Antonio Allocca, Gianfranco Agus, Antonello Fassari, Regina Bianchi, Tony Sperandeo, Guia Jelo e Adolfo Margiotta.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

