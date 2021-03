Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 11 Marzo 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 11 Marzo 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Wonder Woman, Orgoglio e Pregiudizio, Chernobyl Diaries - La mutazione, The Code, Vacanze ai Caraibi, Il club delle prime mogli, Il paziente inglese, Testimone involontario, Io ti salverò.

Wonder Woman: il Film Stasera in Tv su Canale 5 alle 21.20

(Azione, Avventura, Fantasy, 2017, durata: 141 Min)

Un film di Patty Jenkins con Gal Gadot, Robin Wright, Chris Pine, David Thewlis, Connie Nielsen, Elena Anaya, Lucy Davis, Ewen Bremner, Danny Huston, Saïd Taghmaoui, Eleanor Matsuura, Lisa Loven Kongsli, Doutzen Kroes e Florence Kasumba.



Wonder Woman: Trailer italiano finale - HD



Trama del Film Wonder Woman: Al tempo degli dei dell’Olimpo, Ares complottava segretamente contro Zeus e le sue Amazzoni, donne guerriere dotate di straordinaria forza e di prodigiosa bontà.

Per proteggerle dall’ira del dio della guerra, Zeus donò loro l’unica arma in grado di uccidere Ares, nascondendole sulla pacifica isola di Themyscira.

Secoli dopo, la regina amazzone Ippolita vorrebbe che sua figlia Diana non sviluppasse le sue incredibili doti fisiche, sperando così di proteggerla dal fardello della loro stirpe.

La bambina, tuttavia, è decisa a seguire le orme della zia Antiope, fiero generale delle Amazzoni che allena segretamente la nipote, preparandola all'incontro con Ares.

Anni dopo, la pace di Themyscira è bruscamente interrotta dall’arrivo del capitano Steve Trevor, salvato da Diana da morte certa.

L’uomo è inseguito dalle spietate truppe tedesche, che vogliono impedirgli di compiere la sua missione. Le Amazzoni ingaggiano una sanguinosa guerra con gli intrusi e, nonostante le perdite, hanno la meglio. Sconvolta dall’attacco, Ippolita costringe Steve a raccontare tutta la verità circa la sua missione. Il soldato confessa di aver ricevuto l’ordine di avvertire le forze alleate della creazione del potente gas mostarda della Dottoressa Poison, consegnando al Consiglio il diario della scienziata. Il racconto della devastazione provocata dalla guerra turba molto Diana che, ricordando gli insegnamenti di Antiope, è convinta che il conflitto sia opera di Ares, tornato sulla Terra per concludere la sua opera di distruzione.

Contro il volere di sua madre, Diana decide di seguire i soldati...

Orgoglio e Pregiudizio: il Film Stasera in Tv su La5 alle 21.10

(Sentimentale, 2005, durata: 127 Min)

Un film di Joe Wright con Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Rosamund Pike, Jena Malone, Brenda Blethyn, Donald Sutherland, Judi Dench, Rupert Friend, Tom Hollander, Carey Mulligan, Talulah Riley, Penelope Wilton, Simon Woods, Cornelius Booth e Tamzin Merchant.



Orgoglio e Pregiudizio: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Orgoglio e Pregiudizio: Il film racconta la storia della famiglia Bennet, composta dai coniugi Bennet e dalle loro cinque figlie: Jane, Elizabeth, Mary, Catherine (detta anche Kitty) e Lydia.

Nell'Inghilterra di fine Settecento, la tranquilla vita della famiglia Bennet nella propria tenuta di campagna viene scombussolata dall'arrivo di un giovane e ricco scapolo, Charles Bingley, che si traferisce nella dimora vicino alla casa dei Bennet insieme alla sorella e al suo nobile e ombroso amico Darcy.

L'unico intento della signora Bennet è quello di procurare alle sue figlie un buon partito per sistemarsi a dovere, e i suoi desideri sembrano realizzarsi quando il Signor Bingley si innamora perdutamente della primogenita Jane, una ragazza bella e dolce. Amore a prima vista sarebbe anche per Darcy e la secondogenita Bennet, Lizzie, se non fosse per la sottile e reciproca antipatia che si crea tra i due ancor prima di avvicinarsi, dovuta ai pregiudizi di lui e all'orgoglio di lei.

Tra divergenze, incomprensioni, allontanamenti e sentimenti repressi il rapporto fra i due testardi amanti sarà messo a dura prova.

Chernobyl Diaries - La mutazione: il film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.15

(Horror, Thriller, 2012, durata: 86 Min)

Un film di Bradley Parker con Ingrid Bolsø Berdal, Dimitri Diatchenko, Olivia Taylor Dudley, Jesse McCartney, Devin Kelley, Nathan Phillips e Jonathan Sadowski.



Chernobyl Diaries - La mutazione: Il trailer italiano del film



Trama del Film Chernobyl Diaries - La mutazione: Chris, Natalie e Amanda sono tre ragazzi di Los Angeles che hanno deciso di intraprendere un viaggio in Europa.

Chris ha intenzione di chiedere a Natalie di sposarlo, sorprendendola nel corso dell’ultima tappa del loro viaggio, che si concluderà a Mosca. Prima di raggiungere la città, i tre progettano di fermarsi a Kiev per passare del tempo con Paul, il fratello maggiore di Chris che si è trasferito in Ucraina. Paul convince il gruppo a visitare la città fantasma di Pryp"jat' che fu abbandonata nel 1986 in seguito al disastro nucleare di Chernobyl. Anche Michael e Zoe, una coppia di turisti, e la guida Yuri si uniscono all’escursione.

Le guardie della città vietano l’ingresso, ma il gruppo riesce ad entrare grazie ad una via secondaria abbandonando il pulmino nei pressi della foresta circostante. Facendo ritorno al veicolo, tuttavia, Yuri e Chris sono attratti da strani rumori nel sottobosco e il resto della comitiva scopre che il pulmino è stato manomesso.

I due ragazzi si recano in ricognizione per scoprire cosa sta succedendo, ma Yuri viene catturato e Chris riporta una profonda ferita.

Trascorsa la notte Paul, Michael e Amanda si mettono sulle tracce di Yuri, trovando il suo cadavere cosparso di sangue e un’agghiacciante figura umanoide, intenta a cibarsi dei resti del ragazzo...

The Code: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Azione, Thriller, 2009, durata: 104 Min)

Un film di Mimi Leder con Morgan Freeman, Rade Šerbedžija, Robert Forster, Corey Johnson, Antonio Banderas, Radha Mitchell, Atanas Srebrev, Tom Hardy, Constantine Gregory, Marcel Iures, Deobia Oparei e Todd Jensen.



The Code: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film The Code: Keith Ripley è un ladro esperto e determinato. La sua è una carriera che vanta furti di enorme valore. Dopo vari problemi con il socio Viktor ed essendo ormai anziano, decide di chiedere l’aiuto di un collega più giovane per compiere il suo ultimo lavoro, commissionatogli dalla mafia russa.

Su un vagone della metropolitana di New York incontra Gabriel, ladro che colpisce subito Keith per la sua bravura nel rubare dei preziosi diamanti. Keith tenta allora di convincere l’uomo a prendere parte al suo piano: rubare due uova Fabergé mai ritrovate, e per questo dal valore inestimabile. Queste sono conservate in uno dei caveau più inaccessibili sulla faccia della terra.

Gabriel non è convinto di voler rischiare quest’impresa, ma la cifra in ballo, quaranta milioni di dollari, lo farà desistere. Ad accompagnare i due protagonisti nella difficile impresa ci sarà anche Alexandra Korolenko, figlioccia adottiva di Keith. Tra la giovane ragazza e Gabriel nascerà una complicità molto forte, che rischierà di mettere in pericolo l’intera missione.

Vacanze ai Caraibi: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Commedia, Comico, 2015, durata: 100 Min)

Un film di Neri Parenti con Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Luca Argentero, Ilaria Spada, Dario Bandiera, Maria Luisa De Crescenzo e Cristina Marino.



Vacanze ai Caraibi - Il film di Natale: Il trailer del film - HD



Trama del Film Vacanze ai Caraibi: Il film è composto da tre episodi.

Nel primo episodio: Giorgio scopre che la sua giovane figlia intende sposare un attempato signore: Ottavio. Giorgio e la moglie sono assolutamente contrari ma quando scoprono che Ottavio è ricchissimo e che potrebbe risolvere qualche loro problemino finanziario, cambiano idea senza sapere che il futuro genero è in realtà uno squattrinato.

Nel secondo episodio: tra Fausto e Claudia scoppia un'irrefrenabile passione che li induce a mollare su due piedi i rispettivi partner. Forse avrebbero fatto meglio a conoscersi più a fondo perché tra loro c'è un'insormontabile incompatibilità.

Nel terzo episodio: Cosa può succedere a un technological addict se naufraga su un'isola deserta col tablet che gli ha sempre regolato la vita e scopre che non c’è campo?

Altri film questa sera in TV:

Testimone involontario , in onda alle 21 su Iris : film d'azione del 1997 di David Hogan, con Keenen Ivory Wayans, Robert Culp, Jon Voight, Paul Sorvino, Eddie Velez, Jill Hennessy, Eric Roberts, Wolfgang Bodison, Simon Baker, Michael Marich e Donna Cherry.

, in onda : film d'azione del 1997 di David Hogan, con Keenen Ivory Wayans, Robert Culp, Jon Voight, Paul Sorvino, Eddie Velez, Jill Hennessy, Eric Roberts, Wolfgang Bodison, Simon Baker, Michael Marich e Donna Cherry. Il club delle prime mogli , in onda alle 21.30 su La7D : film commedia del 1997 di Hugh Wilson, con Bette Midler, Goldie Hawn, Diane Keaton, Maggie Smith, Sarah Jessica Parker, Eileen Heckart, Dan Hedaya, Bronson Pinchot, Philip Bosco, Stockard Channing, Stephen Collins, Jennifer Dundas, Elizabeth Berkley, Victor Garber e Marcia Gay Harden.

, in onda : film commedia del 1997 di Hugh Wilson, con Bette Midler, Goldie Hawn, Diane Keaton, Maggie Smith, Sarah Jessica Parker, Eileen Heckart, Dan Hedaya, Bronson Pinchot, Philip Bosco, Stockard Channing, Stephen Collins, Jennifer Dundas, Elizabeth Berkley, Victor Garber e Marcia Gay Harden. Il paziente inglese , in onda alle 21.10 su Paramount : film drammatico, sentimentale del 1996 di Anthony Minghella, con Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Willem Dafoe, Kristin Scott Thomas, Naveen Andrews, Colin Firth, Julian Wadham, Jürgen Prochnow, Kevin Whately, Clive Merrison, Nino Castelnuovo, Liisa Repo-Martell, Peter Rühring, Hichem Rostom, Torri Higginson e Geordie Johnson.

, in onda : film drammatico, sentimentale del 1996 di Anthony Minghella, con Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Willem Dafoe, Kristin Scott Thomas, Naveen Andrews, Colin Firth, Julian Wadham, Jürgen Prochnow, Kevin Whately, Clive Merrison, Nino Castelnuovo, Liisa Repo-Martell, Peter Rühring, Hichem Rostom, Torri Higginson e Geordie Johnson. Timeline , in onda alle 21.20 su Cielo : film avventura, azione, fantascienza, thriller del 2003 di Richard Donner, con Paul Walker, Frances O'Connor, Gerard Butler, Billy Connolly, Ethan Embry, Anna Friel, Marton Csokas, Michael Sheen, Lambert Wilson, Matt Craven, Neal McDonough, David Thewlis, Richard Zeman, David La Haye e Rossif Sutherland.

, in onda : film avventura, azione, fantascienza, thriller del 2003 di Richard Donner, con Paul Walker, Frances O'Connor, Gerard Butler, Billy Connolly, Ethan Embry, Anna Friel, Marton Csokas, Michael Sheen, Lambert Wilson, Matt Craven, Neal McDonough, David Thewlis, Richard Zeman, David La Haye e Rossif Sutherland. Squadra antiscippo , in onda alle 21 su Cine34 : film poliziesco del 1976 di Bruno Corbucci, con Tomas Milian, Jack Palance, Maria Rosaria Omaggio, Guido Mannari, Jack La Cayenne, Raf Luca, Benito Stefanelli, Toni Ucci, Marcello Martana, Vincenzo Crocitti, Roberto Chiappa, Angelo Pellegrini, Giovanni Attanasio, Domenico Cianfriglia, Mimmo Poli e Michele Malaspina.

, in onda : film poliziesco del 1976 di Bruno Corbucci, con Tomas Milian, Jack Palance, Maria Rosaria Omaggio, Guido Mannari, Jack La Cayenne, Raf Luca, Benito Stefanelli, Toni Ucci, Marcello Martana, Vincenzo Crocitti, Roberto Chiappa, Angelo Pellegrini, Giovanni Attanasio, Domenico Cianfriglia, Mimmo Poli e Michele Malaspina. 2030 - Fuga per il futuro , in onda alle 21 su 20 : film azione, avventura, fantascienza del 2017 di Rob W. King, con Nicolas Cage, Sarah Lind, Jakob Davies, Hugh Dillon, Vicellous Reon Shannon, Kurt Max Runte e David Lovgren.

, in onda : film azione, avventura, fantascienza del 2017 di Rob W. King, con Nicolas Cage, Sarah Lind, Jakob Davies, Hugh Dillon, Vicellous Reon Shannon, Kurt Max Runte e David Lovgren. Io ti salverò, in onda alle 21.10 su TV2000: film drammatico thriller del 1945 di Alfred Hitchcock, con Ingrid Bergman, Gregory Peck, Michael Chekhov, Leo G. Carroll, John Emery, Steven Geray, Rhonda Fleming, Wallace Ford, Bill Goodwin, Teddy Infuhr, Paul Harvey, Donald Curtis, Joel Davis, Edward Fielding, Addison Richards e Jean Acker.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV