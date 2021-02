Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 11 Febbraio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Il Giustiziere della Notte, Il Diavolo veste Prada, Escobar - Il Fascino del male, Le pagine della nostra vita, Adidas vs Puma, L'Uomo d'Acciaio. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Che Dio ci aiuti 6, Lui è peggio di me, La pupa e il secchione e viceversa, PiazzaPulita.

Il Giustiziere della Notte: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Drammatico, Thriller, 2018, durata: 107 Min)

Un film di Eli Roth con Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue, Dean Norris, Camila Morrone, Jack Kesy, Kirby Bliss Blanton, Mike Epps, Len Cariou, Kimberly Elise, Beau Knapp e Ronnie Gene Blevins.



Il Giustiziere della Notte: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD



Trama del Film Il Giustiziere della Notte: Paul Kersey è un chirurgo di Chicago, vive con la moglie Lucy e la figlia Jordan. La sua vita è serena e abbastanza ordinaria, con una famiglia felice in una bella casa di un quartiere residenziale, anche se il suo lavoro al pronto soccorso lo fa rendere conto di quante persone rimangano vittime della violenza altrui. Tutto cambia quando, una notte, tre ladri si introducono nella sua abitazione per svaligiarla, uccidendo Lucy e ferendo gravemente Jordan. Paul rimane profondamente scosso e non trova risposte soddisfacenti da parte della polizia, che si trova a gestire troppi casi di delinquenza con poche risorse a disposizione; il pensiero che tante persone, come è capitato a lui e alla sua famiglia, siano esposte ai soprusi dei criminali che agiscono indisturbati e spesso rimangono impuniti, lo spinge a prendere la drastica decisione di farsi giustizia da solo e di difendere tutte quelle persone di cui le forze dell'ordine non riescono a prendersi cura. Inizierà così a condurre una doppia vita come tranquillo e stimato chirurgo salvavite di giorno, mentre la notte vestirà i panni di uno spietato vigilante a caccia di balordi da giustiziare. Braccato dalla polizia e nuovo eroe dei cittadini, cercherà di mettersi sulle tracce degli assassini che hanno ucciso sua moglie.

Il Diavolo veste Prada: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Commedia, 2006, durata: 109 Min)

Un film di David Frankel con Anne Hathaway, Meryl Streep, Adrian Grenier, Simon Baker, Stanley Tucci, Tracie Thoms, Emily Blunt, Eric Seltzer, Rich Sommer, Stephanie Szostak, Rebecca Mader e Gisele Bundchen.



Il Diavolo veste Prada: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film



Trama del Film Il Diavolo veste Prada: La protagonista della vicenda è Andy Sachs, giovane e goffa neolaureata che cerca di diventare un'affermata giornalista nella caotica New York. L'occasione per la sua carriera potrebbe essere il colloquio per la rivista di moda Runway’ per accedere alla redazione dopo aver passato del tempo in veste di assistente della tirannica Miranda Priestly.

Nonostante Andy sia ben lontana dal prototipo di ragazza che la temuta donna predilige, la ragazza riuscirà a destare la sua curiosità e otterrà il lavoro. Mentre Andy viene completamente assorbita dal nuovo e vorticoso impiego, il suo fidanzato Nate e i suoi amici di sempre cercheranno di farla desistere dal cambiare sé stessa, per cercare di appartenere al nuovo sofisticato ambiente. In aiuto della ragazza, intanto, accorre il direttore artistico Nigel che le insegna a prendersi cura del suo aspetto esteriore, donandole capi griffati all'ultima moda...

Escobar - Il Fascino del male: il film Stasera in Tv su TV8 alle 21.30

(Biografico, Drammatico, 2017, durata: 123 Min)

Un film di Fernando León de Aranoa con Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard, David Ojalvo, David Valencia, Julieth Restrepo, Fredy Yate, Ricardo Niño, Pedro Calvo e Óscar Jaenada.



Escobar - Il Fascino del male: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Escobar - Il Fascino del male: Il film prende le mosse dall'ascesa criminale di Escobar e arriva fino al 1993, anno della sua morte. Un percorso che si snoda lungo la vita privata e professionale del narcotrafficante, ripercorrendo i turbolenti anni Ottanta, il periodo del narcoterrorismo, la lotta contro la possibile estradizione negli Stati Uniti e il rapporto con la giornalista Virginia Vallejo.

È proprio grazie al supporto della donna che Escobar diventa un personaggio pubblico, ottiene il sostegno di gran parte del popolo colombiano e decide di avviarsi alla carriera politica: vuole governare e finalmente cambiare le sorti di un Paese logorato dalla povertà.

Il film inizia proprio quando Escobar è già un affermato uomo d'affari, ma la gente comincia a rendersi conto che dietro alle sue azioni ci sono intenzioni oscure ed egoistiche, che quei suoi modi bonari celano sete di ricchezza e potere, senza scrupoli né rimorsi...

Le pagine della nostra vita: il Film Stasera in Tv su La5 alle 21.10

(Drammatico, Sentimentale, 2004, durata: 121 Min)

Un film di Nick Cassavetes con Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner, Gena Rowlands, James Marsden, Sam Shepard, David Thornton, Joan Allen, Kevin Connolly, Tim Ivey, Starletta DuPois, Anthony-Michael Q. Thomas, Ed Grady e Jennifer Echols.



Le pagine della nostra vita: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film



Trama del Film Le pagine della nostra vita: Tutto ha inizio in una casa di riposo, dove un uomo anziano legge a una donna malata di Alzheimer una storia scritta in un taccuino, che parla di un amore nato agli inizi degli anni quaranta tra Noah Calhoun, un ragazzo di bassa estrazione sociale, ma dal cuore nobile, e Allie Hamilton, una ragazza più altolocata che va a trascorrere l'estate insieme alla sua famiglia nella cittadina costiera di Seabrook, nel Sud Carolina, dove i due si incontreranno.

Quando Noah vedrà per la prima volta la bellissima ragazza in un Luna Park, percepisce immediatamente che lui e Allie sono fatti per stare insieme. Nonostante provengano da due mondi diversi, dopo le numerose insistenze da parte di Noah i due giovani finiranno ben presto per innamorarsi profondamente e diventano inseparabili.

Verso la fine della loro appassionata e spensierata estate vissuta insieme, Noah progetta di comprare una casa e ristrutturarla per poterci vivere insieme alla sua adorata Allie. Ma le circostanze della vita li divideranno prima del previsto...

Adidas vs Puma: il Film Stasera in Tv su Rai Premium alle 21.20

(Biografico, Drammatico, 2016, durata: 115 Min)

Un film di Oliver Dommenget con Ken Duken, Torben Liebrecht, Picco von Groote, Nadja Becker, Jesse Albert, Annina Hellenthal e Florian Bartholomäi.



Adidas vs Puma: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Adidas vs Puma: Il film ripercorre la vita di Adolf e Rudolf Dassler, fondatori delle aziende Adidas e Puma. Negli anni Venti a Herzogenaurach, città della Baviera, i fratelli Adolf 'Adi' e Rudolf 'Rudi' Dassler decidono di fondare una fabbrica di scarpe. Mentre Adi primeggia nel reparto creativo, grazie alla sua strabiliante inventiva, Rudi è acclamato dai collaboratori del reparto commerciale per il suo talento nella vendita. Ben presto, l'azienda decolla e i fratelli Dassler iniziano a diventare punti di riferimento nel mercato europeo. I sogni dei due fratelli imprenditori, tuttavia, sono spazzati dallo scoppio della Prima guerra mondiale. Rudolf è costretto alle armi, mentre la fabbrica viene chiusa al pubblico e riqualificata come possedimento del Reich. Terminata la guerra, gli Alleati decidono di risparmiare la fabbrica, poiché lì sono state confezionate le scarpe che Jesse Owens indossò durante la vittoria ai Giochi Olimpici del 1936. Dopo essersi riuniti, i fratelli non riescono più a trovare la loro armonia e i continui litigi interferiscono con i profitti. Giunti al limite, Adi e Rudi prendono la decisione drastica di separarsi e fondare ognuno la sua azienda: la Adidas e la Puma, la cui rivalità è ancora leggendaria...

L'Uomo d'Acciaio: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Fantascienza, Fantasy, 2013, durata: 143 Min)

Un film di Zack Snyder con Henry Cavill, Michael Shannon, Amy Adams, Kevin Costner, Diane Lane, Julia Ormond, Laurence Fishburne, Russell Crowe, Michael Kelly, Ayelet Zurer, Antje Traue, Jadin Gould, Tahmoh Penikett, David Paetkau, Richard Schiff e Christopher Meloni.



L'Uomo d'Acciaio: Final trailer italiano HD



Trama del Film L'Uomo d'Acciaio: Lo scienziato Jor-El ha scoperto che il pianeta Krypton sta per collassare a causa del suo nucleo instabile. L'uomo tenta di avvisare i suoi compatrioti ma è interrotto dal colpo di stato del generale Zod, convinto che il codice genetico kryptoniano possa salvare il pianeta dall'imminente catastrofe.

Jor-El e sua moglie Lara Lor-Van tentano l'ultima possibilità rimasta, infondendo il codice nel figlio Kal-El e spedendolo sul pianeta Terra.

Nel frattempo, Zod è imprigionato in una zona fantasma insieme ai suoi complici prima che il pianeta esploda.

Il piccolo kryptoniano atterra a Smalville, modesta cittadina del Kansas, e viene adottato dai contadini Jonathan e Martha Kent.

Ribattezzato Clark, Kale-El capisce ben presto di non essere un semplice umano, dal momento che le sue abilità particolari iniziano a manifestarsi sempre più frequentemente...

Altri film questa sera in TV:

Ragione e sentimento , in onda alle 21.10 su Paramount Network : film drammatico, sentimentale del 1995 di Ang Lee, con Emma Thompson, Kate Winslet, Hugh Grant, James Fleet, Emilie François, Robert Hardy, Oliver Ford Davies, Josephine Gradwell, Alexander John, Gemma Jones, Hugh Laurie, Isabelle Amyes, Ian Brimble, Richard Lumsden, Eleanor McCready, Allan Mitchell, Alan Rickman, Elizabeth Spriggs, Greg Wise, Imogen Stubbs, Harriet Wakter, Lone Vidahl, Tom Wilkinson e Imelda Staunton.

, in onda : film drammatico, sentimentale del 1995 di Ang Lee, con Emma Thompson, Kate Winslet, Hugh Grant, James Fleet, Emilie François, Robert Hardy, Oliver Ford Davies, Josephine Gradwell, Alexander John, Gemma Jones, Hugh Laurie, Isabelle Amyes, Ian Brimble, Richard Lumsden, Eleanor McCready, Allan Mitchell, Alan Rickman, Elizabeth Spriggs, Greg Wise, Imogen Stubbs, Harriet Wakter, Lone Vidahl, Tom Wilkinson e Imelda Staunton. Fantozzi subisce ancora , in onda alle 21.25 su Nove : film commedia del 1983 di Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Anna Mazzamauro, Gigi Reder, Riccardo Garrone, Andrea Roncato, Plinio Fernando, Alessandro Haber, Giulio Farnese, Ugo Bologna, Mario Pedone, Camillo Milli, Stefano Antonucci, Ennio Antonelli e Marina Frajese.

, in onda : film commedia del 1983 di Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Anna Mazzamauro, Gigi Reder, Riccardo Garrone, Andrea Roncato, Plinio Fernando, Alessandro Haber, Giulio Farnese, Ugo Bologna, Mario Pedone, Camillo Milli, Stefano Antonucci, Ennio Antonelli e Marina Frajese. La città proibita , in onda alle 21.10 su Rai Storia : film drammatico, azione del 2006 di Zhang Yimou, con Gong Li, Chow Yun-Fat, Liu Ye, Jay Chou, Qin Junjie, Li Man, Chen Jin e Ni Dahong.

, in onda : film drammatico, azione del 2006 di Zhang Yimou, con Gong Li, Chow Yun-Fat, Liu Ye, Jay Chou, Qin Junjie, Li Man, Chen Jin e Ni Dahong. Di che segno sei? , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 1975 di Sergio Corbucci, con Alberto Sordi, Paolo Villaggio, Mariangela Melato, Adriano Celentano, Renato Pozzetto, Giovanna Ralli, Luciano Salce, Lucia Alberti, Ugo Bologna, Giuliana Calandra, Marcello Di Falco, Jack La Cayenne, Gino Pernice e Gil Cagné.

, in onda : film commedia del 1975 di Sergio Corbucci, con Alberto Sordi, Paolo Villaggio, Mariangela Melato, Adriano Celentano, Renato Pozzetto, Giovanna Ralli, Luciano Salce, Lucia Alberti, Ugo Bologna, Giuliana Calandra, Marcello Di Falco, Jack La Cayenne, Gino Pernice e Gil Cagné. The Sentinel , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film thriller del 2006 di Clark Johnson, con Michael Douglas, Kiefer Sutherland, Eva Longoria, Martin Donovan, Ritchie Coster, Kim Basinger, Simon Reynolds, Blair Brown, David Rasche e Kristin Lehman.

, in onda : film thriller del 2006 di Clark Johnson, con Michael Douglas, Kiefer Sutherland, Eva Longoria, Martin Donovan, Ritchie Coster, Kim Basinger, Simon Reynolds, Blair Brown, David Rasche e Kristin Lehman. The Peacemaker - Il conciliatore , in onda alle 21 su Iris : film thriller, azione del 1997 di Mimi Leder, con George Clooney, Nicole Kidman, Marcel Iures, Aleksandr Baluyev, Randall Batinkoff, Michael Boatman, Joan Copeland, Jim Haynie, Slavko Juraga, Carlos Gómez, Holt McCallany, Harsh Nayyar, Armin Mueller-Stahl, Aleksander Peskov, Alexander Strobele, Rene' Medvesek, Dejan Acimovic e Gary Werntz.

, in onda : film thriller, azione del 1997 di Mimi Leder, con George Clooney, Nicole Kidman, Marcel Iures, Aleksandr Baluyev, Randall Batinkoff, Michael Boatman, Joan Copeland, Jim Haynie, Slavko Juraga, Carlos Gómez, Holt McCallany, Harsh Nayyar, Armin Mueller-Stahl, Aleksander Peskov, Alexander Strobele, Rene' Medvesek, Dejan Acimovic e Gary Werntz. Animal - Il segreto della foresta , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film azione, avventura, horror del 2014 di Brett Simmons, con Joey Lauren Adams, Elizabeth Gillies, Paul Iacono, Amaury Nolasco, Keke Palmer, Parker Young, Jeremy Sumpter e Thorsten Kaye.

, in onda : film azione, avventura, horror del 2014 di Brett Simmons, con Joey Lauren Adams, Elizabeth Gillies, Paul Iacono, Amaury Nolasco, Keke Palmer, Parker Young, Jeremy Sumpter e Thorsten Kaye. Sniper: Forze speciali, in onda alle 21.20 su Cielo: film azione, drammatico, guerra del 2016 di Fred Olen Ray, con Steven Seagal, Rob Van Dam, Tim Abell, Charlene Amoia, Daniel Booko, Jason-Shane Scott, Gerald Webb, Paul Logan, Dale Dye e Scott Thomas Reynolds.

