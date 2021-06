Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 10 Giugno 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Paradise Beach - Dentro L'incubo, Non sposate le mie figlie 2, Una notte da leoni 3, Molly's Game, All is Lost - Tutto è perduto. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Golden Gala Pietro Mennea, Dinastie reali - I Windsor, Abbattiamoli - Chi ha voluto le stragi di Cosa Nostra, MacGyver.

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 10 Giugno 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Paradise Beach - Dentro L'incubo, Non sposate le mie figlie 2, Una notte da leoni 3, Molly's Game, All is Lost - Tutto è perduto, Bastardi senza gloria, I delitti del BarLume - La carta più alta, Il mio grosso grasso matrimonio greco 2, L'uomo con i pugni di ferro, Scent of a Woman - Profumo di donna, Il delitto di Matteotti.

Paradise Beach - Dentro L'incubo: il Film Stasera in TV su Rai 2 alle 21.20

(Drammatico, Thriller, 2016, durata: 86 Min)

Un film di Jaume Collet-Serra con Blake Lively, Óscar Jaenada e Angelo Josue Lozano Corzo.



Paradise Beach - Dentro L'incubo: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Paradise Beach - Dentro L'incubo: La protagonista della vicenda è Nancy Adams, una studentessa di medicina che cerca disperatamente di superare il lutto per la prematura morte di sua madre. Dopo aver ritrovato vecchie foto della madre, che la ritraggono intenta a fare surf sulle onde dell’idilliaca Paradise Beach, Nancy parte alla volta dell’isolata spiaggia che raggiunge grazie all’aiuto di Carlos. Indossata la muta, Nancy si immerge nelle acque cristalline del mare e fa amicizia con due giovani surfisti trascorrendo con loro tutto il giorno. Sebbene stia per calare la notte la ragazza, stizzita per una stressante conversazione telefonica con il padre, saluta i due colleghi e decide di rimanere ancora nell’acqua per sciogliere i nervi. Improvvisamente, Nancy si imbatte nella carcassa di una megattera orribilmente squartata e percepisce nell’acqua la presenza di uno squalo bianco. Cercando di ripararsi sul corpo del cetaceo morente, la giovane studia un piano per allontanarsi dalle fauci del sanguinario animale e trova riparo su un gruppo di scogli. Sfortunatamente l’attacco dello squalo è andato a segno e Nancy si trova completamente sola, con una gamba gravemente ferita che dovrà ricucire come possibile per non morire dissanguata. Trascorre la notte e i due surfisti tornano sulla spiaggia e, sebbene Nancy cerchi di avvertirli del pericolo, gli scogli sono talmente lontani dalla riva che la sua voce si perde nel vento. L’ultima chance della ragazza sta per essere letteralmente divorata da uno squalo che non ha intenzione di cedere la sua preziosa preda…

Non sposate le mie figlie 2: il Film Stasera in TV su Rai 1 alle 21.25

(Commedia, 2019, durata: 99 Min)

Un film di Philippe de Chauveron con Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau, Noom Diawara, Frédérique Bel, Julia Piaton, Emilie Caen, Elodie Fontan, Tatiana Rojo e Claudia Tagbo.



Non sposate le mie figlie 2: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Non sposate le mie figlie 2: Tornano protagonisti i coniugi Claude e Marie, che sembrano ormai essersi rassegnati al matrimonio delle loro adorate quattro figlie con uomini di origini e culture molto distanti dalla loro: Rachid, musulmano di origini algerine, Chao, ateo e figlio di cinesi, l'ebreo David e il senegalese Charles.

Ma la loro tranquillità familiare viene messa ancora una volta a dura prova quando scoprono che i loro generi hanno deciso di lasciare la Francia con mogli e figli in cerca di fortuna all'estero. Come se non bastasse, atterrano in Francia anche i consuoceri Koffi per il matrimonio della loro unica figlia femmina. Incapaci di immaginare la loro famiglia lontana e di non vedere crescere i propri nipoti, Claude e Marie sono pronti a tutto pur di trattenerli e dimostrare loro che la Francia è il posto migliore in cui possano vivere

Una notte da leoni 3: il Film Stasera in TV su Italia 1 alle 21.20

(Commedia, 2013, durata: 100 Min)

Un film di Todd Phillips con Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms, Justin Bartha, Mike Tyson, Heather Graham, John Goodman, Jamie Chung, Ken Jeong, Gillian Vigman, Jeffrey Tambor, Sasha Barrese, Danielle Burgio, Sandra Currie, Damion Poitier e Mike Epps.



Una notte da leoni 3: Il trailer ufficiale italiano - HD



Trama del Film Una notte da leoni 3: Due anni dopo gli eventi di Bangkok, Leslie Chow fugge dalla prigione di massima sicurezza nella quale era recluso, sfruttando una rivolta creatasi all'interno dell’edificio. Nel frattempo, negli Stati Uniti, Alan, in una delle sue bravate, acquista una giraffa e, mentre la trasporta in autostrada, causa accidentalmente la sua decapitazione.

In preda alla rabbia e alla frustrazione per l’ennesimo guaio causato dal figlio, il padre di Alan, Sid, muore per un attacco di cuore. Dopo il funerale, il cognato di Alan, Doug, rivela ai suoi amici, Phil e Stu, che Alan non prende più da tempo le sue medicine e per questo è fuori controllo. La famiglia di Alan è decisa nel farlo ricoverare in un istituto psicoterapeutico, ma ha bisogno dell’aiuto di Phil e Stu per farlo, dal momento che l'unico modo per convincerlo è che il "branco" lo accompagni verso l'Arizona.

Durante il viaggio, il minivan di Phil viene speronato dalla strada da un camion e il gruppo viene preso in ostaggio. Vengono quindi a conoscenza del boss criminale Marshall e di "Black Doug", il suo capo esecutivo. Questi raccontano che Leslie Chow ha sottratto loro la metà di un carico di lingotti d'oro del valore di 42 milioni di dollari, frutto di una rapina. Sapendo che Alan è l'unico ad aver comunicato con Chow durante la reclusione, Marshall decide prendere in ostaggio Doug e di dare agli altri tre giorni per riportargli il loro uomo, altrimenti ucciderà il loro amico.

Molly's Game: il Film Stasera in TV su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, 2017, durata: 140 Min)

Un film di Aaron Sorkin con Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera, Jeremy Strong, Chris O'Dowd, Bill Camp, J.C. MacKenzie, Brian d'Arcy James, Graham Greene, Justin Kirk, Angela Gots, Natalie Krill, Stephanie Herfield, Madison McKinley, Joe Keery, Michael Kostroff e Claire Rankin.



Molly's Game: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Molly's Game: Molly Bloom è un'ex sciatrice del Colorado di fama mondiale. Nell'estate del 2004, dopo aver fallito l'obiettivo delle Olimpiadi a causa di un infortunio e prima di proseguire gli studi di giurisprudenza a Harvard, decide di trasferirsi a Los Angeles per dare una svolta alla propria vita.

Per sbarcare il lunario inizia a lavorare come cameriera e in seguito come assistente di un organizzatore di partite di poker, che la licenza senza motivo. Decide allora di organizzare il suo giro di poker clandestino, che ben presto diventa il più esclusivo e ambito della città. Il buy-in è di 250.000 dollari. Il giro muove centinaia di milioni di dollari e viene frequentato dai più celebri nomi di Hollywood: campioni dello sport, uomini d'affari, imprenditori, attori, produttori, miliardari, magnati e, a sua insaputa e suo malgrado, esponenti della mafia russa (tra gli interpreti di questi personaggi spiccano Ben Affleck, Tobey Maguire e Leonardo DiCaprio).

La Bloom gestisce il giro per 8 anni, incassando circa 4 milioni di dollari l'anno. La sua tenacia e la sua energia le permettono una scalata sociale sorprendente: è lei a decidere chi avrebbe fatto parte del giro e chi no, rendendola ambita come amica e amante, richiestissima negli ambienti più esclusivi e glamour della città. Ma improvvisamente l'FBI scopre tutto, irrompe armata nel pieno della notte in casa sua e la arresta, smantellando lo sfavillante giro di poker clandestino. Minacciata su più fronti (l'FBI decisa a fermarla, la mafia russa interessata a sottrarle la sua attività e i clienti preoccupati di venire traditi), la Bloom inizia una dura battaglia legale e trova un unico alleato nel suo difensore, Charley Jaffey: inizialmente titubante, l'avvocato conoscerà il passato della Bloom, in particolare il suo complicato rapporto con il padre Larry, e scoprirà che la ragazza cela un vissuto molto più profondo di ciò che dicono di lei la stampa, i tabloid e i gossip scandalistici.

All is Lost - Tutto è perduto: il Film Stasera in TV su Iris alle 21

(Azione, Thriller, 2013, durata: 106 Min)

Un film di J.C. Chandor con Robert Redford.



All is Lost - Tutto è perduto: Il trailer italiano del film con Robert Redford



Trama del Film All is Lost - Tutto è perduto: Il film vede protagonista un uomo disperso nell'Oceano Indiano che tenta in ogni modo di sopravvivere. Tutto ha inizio quando la sua barca, la Virginia Jean, urta un container causando una falla nello scafo che consente all’acqua quasi di affondare l’imbarcazione. Nonostante l’intervento tempestivo per rimetterla in sesto, sia i sistemi di navigazione sia quelli di comunicazione risultano gravemente compromessi.

L’uomo cerca in ogni modo di riparare la radio e, quando ci riesce, tenta di inviare immediatamente una richiesta di sos, ma la batteria in esaurimento dell’apparecchio glielo impedisce. A complicare la situazione è una forte tempesta che si abbatte sulla barca, capovolgendola, e buttando il protagonista in acqua. Lo yacht è completamente distrutto e l’unica cosa da fare per salvarsi è abbandonarlo e fuggire su una zattera gonfiabile. Inizia così un lungo viaggio nella speranza di intercettare una nave commerciale che lo faccia salire a bordo. Le sue scorte di viveri, però, si stanno esaurendo…

Altri film questa sera in TV:

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: