Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 10 Dicembre 2020

Film Stasera in TV: Wonder, Harry Potter e l'Ordine della Fenice, Sicario, I Fratelli Grimm e l'incantevole strega, Hitman - L'assassino, The Circle. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: X Factor 2020 - La finale, FBI e 9-1-1, Qui e adesso, Le Iene, PiazzaPulita.

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 10 Dicembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Wonder, Harry Potter e l'Ordine della Fenice, Sicario, I Fratelli Grimm e l'incantevole strega, Hitman - L'assassino, The Circle, The Strangers, Bandits, Sopravvissuti, Shooter, L'ultima estate - ricordi di un'amicizia.

I Migliori Film in TV oggi in prima serata

Wonder: stasera in tv su Rai 1 alle 21.25

(Drammatico, Family, 2017, durata: 113 Min)

Un film di Stephen Chbosky con Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Daveed Diggs, Mandy Patinkin, Sonia Braga, Ali Liebert e Emma Tremblay.



Wonder: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Wonder: August "Auggie" Pullman, bambino affetto dalla Sindrome di Treacher Collins (malattia congenita dello sviluppo craniofacciale) in procinto di frequentare la quinta elementare in una scuola pubblica locale.

Costretto precedentemente a studiare a casa a causa dei numerosi interventi chirurgici al viso, è la prima volta che August si unisce a una classe di coetanei, mangia alla mensa della scuola o parte in campeggio coi compagni. Nonostante le preoccupazioni di mamma Isabel e papà Nate sostiene gli sguardi curiosi e diffidenti degli studenti con fierezza e dignità, facendo il suo ingresso nella scuola pubblica come un supereroe, o piuttosto come un astronauta deciso a piantare la sua bandiera in un mondo distante e inesplorato. Mentre la famiglia, i nuovi compagni di classe e tutti quelli intorno a lui si sforzano per accettarlo, lo straordinario viaggio di Auggie li unirà tutti dimostrando che non puoi omologarti quando sei nato per distinguerti...

Harry Potter e l'Ordine della Fenice: stasera in tv su Canale 5 alle 21.20

(Fantasy, Avventura, 2007, durata: 138 Min)

Un film di David Yates con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Imelda Staunton, Michael Gambon, Gary Oldman, Alan Rickman, Ralph Fiennes, Brendan Gleeson, Maggie Smith, Robbie Coltrane, Helena Bonham Carter, Mark Williams, Julie Walters, Emma Thompson, David Thewlis, Fiona Shaw, Jason Isaacs e Richard Griffiths.



Harry Potter e l'Ordine della Fenice: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film



Trama del Film Harry Potter e l'Ordine della Fenice: Dopo il Torneo Tremaghi, Voldemort è tornato, ma nessuno al Ministero della Magia sembra crederci. Harry, che ha passato l'estate confinato a Privet Drive, viene improvvisamente attaccato insieme al cugino Dudley da due Dissennatori e per respingerli pratica l'Incanto Patronus.

A causa di ciò, il Ministero lo convoca a un'udienza disciplinare per avere usato la magia davanti a un babbano. Fortunatamente, grazie all'intervento di Silente, Harry viene assolto e si trasferisce per il resto dell'estate a casa di Sirius Black, dove ad aspettarlo ci sono anche Hermione e Ron. Lì Harry scopre che la residenza del suo padrino è il quartiere generale dell'Ordine della Fenice, un'organizzazione segreta capeggiata da Silente e che ha lo scopo di contrastare Lord Voldemort...

Sicario: stasera in tv su Rai 4 alle 21.20

(Drammatico, Thriller, 2015, durata: 97 Min)

Un film di Denis Villeneuve con Emily Blunt, Josh Brolin, Jon Bernthal, Benicio Del Toro, Jeffrey Donovan, Raoul Trujillo, Maximiliano Hernández, Daniel Kaluuya, Dylan Kenin e Julio Cedillo.



Sicario: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Sicario: segue le vicende di Kate Macer, giovane agente dell'FBI, alle prese con una missione per eliminare una volta per tutte il narcotraffico al confine tra gli Stati Uniti e il Messico. Tutto cambia quando, in seguito a un incidente in Arizona in cui due poliziotti perdono la vita a causa di un’esplosione in una casa, la donna viene annessa in una speciale task force diretta da un tipo alquanto enigmatico, Matt Graver, e dal consulente colombiano Alejandro. Il gruppo si reca a Ciudad Juárez per estradare Guillermo Diaz: quando si trovano vicino al confine, però, Kate e i suoi colleghi sventano una trappola facendo fuori molti uomini appartenenti al cartello messicano.

Mentre Alejandro sta torturando Guillermo in una base aerea degli Stati Uniti, la donna inizia a dubitare della legalità dei loro metodi. Intanto il gruppo comincia a interrogare i clandestini per ottenere informazioni....

Film che può valere la pena di vedere questa sera in TV:

I Fratelli Grimm e l'incantevole strega , in onda alle 21.10 su Paramount Network : film d'azione e avventura del 2005 di Terry Gilliam, con Matt Damon, Heath Ledger, Jonathan Pryce, Lena Headey, Peter Stormare, Roger Ashton-Griffiths, Monica Bellucci, Richard Ridings e Mackenzie Crook.

, in onda : film d'azione e avventura del 2005 di Terry Gilliam, con Matt Damon, Heath Ledger, Jonathan Pryce, Lena Headey, Peter Stormare, Roger Ashton-Griffiths, Monica Bellucci, Richard Ridings e Mackenzie Crook. Hitman - L'assassino , in onda alle 21.25 su Nove : film thriller d'azione del 2007 di Xavier Gens, con Timothy Olyphant, Dougray Scott, Olga Kurylenko, Robert Knepper, Ulrich Thomsen, Henry Ian Cusick, Joe Sheridan, James Faulkner, Nicky Naude, Eriq Ebouaney e Michael Offei.

, in onda : film thriller d'azione del 2007 di Xavier Gens, con Timothy Olyphant, Dougray Scott, Olga Kurylenko, Robert Knepper, Ulrich Thomsen, Henry Ian Cusick, Joe Sheridan, James Faulkner, Nicky Naude, Eriq Ebouaney e Michael Offei. The Circle , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film thriller del 2017 di James Ponsoldt, con Emma Watson, Tom Hanks, Karen Gillan, Bill Paxton, Patton Oswalt, John Boyega, Ellen Wong, Ellar Coltrane e Glenne Headly.

, in onda alle : film thriller del 2017 di James Ponsoldt, con Emma Watson, Tom Hanks, Karen Gillan, Bill Paxton, Patton Oswalt, John Boyega, Ellen Wong, Ellar Coltrane e Glenne Headly. The Strangers , in onda alle 21.10 su Italia 2 : film thriller horror del 2008 di Bryan Bertino, con Liv Tyler, Scott Speedman, Gemma Ward, Kip Weeks, Laura Margolis e Glenn Howerton.

, in onda : film thriller horror del 2008 di Bryan Bertino, con Liv Tyler, Scott Speedman, Gemma Ward, Kip Weeks, Laura Margolis e Glenn Howerton. Bandits , in onda alle 21.20 su Cielo : film commedia, drammatico, poliziesco, sentimentale del 2001 di Barry Levinson, con Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Cate Blanchett, Troy Garity, January Jones, Rocky Larochelle, Jaye K. Danford, Anthony Burch, Norman Fessler, Brian F. O'Byrne, Azura Skye, Bobby Slayton e Stacey Travis.

, in onda : film commedia, drammatico, poliziesco, sentimentale del 2001 di Barry Levinson, con Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Cate Blanchett, Troy Garity, January Jones, Rocky Larochelle, Jaye K. Danford, Anthony Burch, Norman Fessler, Brian F. O'Byrne, Azura Skye, Bobby Slayton e Stacey Travis. Sopravvissuti , in onda alle 21 su 20 : film drammatico, thriller del 2015 di Craig Zobel, con Margot Robbie, Chris Pine e Chiwetel Ejiofor.

, in onda : film drammatico, thriller del 2015 di Craig Zobel, con Margot Robbie, Chris Pine e Chiwetel Ejiofor. Shooter , in onda alle 21.30 su Spike : film thriller d'azione del 2007 di Antoine Fuqua, con Mark Wahlberg, Michael Peña, Danny Glover, Kate Mara, Elias Koteas, Rhona Mitra, Rade Sherbedgia e Ned Beatty.

, in onda : film thriller d'azione del 2007 di Antoine Fuqua, con Mark Wahlberg, Michael Peña, Danny Glover, Kate Mara, Elias Koteas, Rhona Mitra, Rade Sherbedgia e Ned Beatty. L'ultima estate - ricordi di un'amicizia, in onda alle 21.10 su TV2000: film drammatico del 2003 di Pete Jones, con Aidan Quinn, Bonnie Hunt, Kevin Pollak, Eddie Kaye Thomas, Mike Weinberg, Adi Stein e Brian Dennehy.

Altri film questa sera in TV:

Special Forces - liberate l'ostaggio , in onda alle 21 su Iris : film d'azione del 2011 di Stéphane Rybojad, con Diane Kruger, Djimon Hounsou, Benoît Magimel, Denis Ménochet, Raphael Personnaz, Alain Figlarz, Mehdi Nebbou, Morjana Alaoui, Raz Degan, Tchéky Karyo e Alain Alivon.

, in onda : film d'azione del 2011 di Stéphane Rybojad, con Diane Kruger, Djimon Hounsou, Benoît Magimel, Denis Ménochet, Raphael Personnaz, Alain Figlarz, Mehdi Nebbou, Morjana Alaoui, Raz Degan, Tchéky Karyo e Alain Alivon. Tornando a casa per Natale , in onda alle 21.10 su La5 : film drammatico sentimentale del 2013 di Vanessa Parise, con Benjamin Hollingsworth, Carly McKillip, Britt McKillip, Amy Jo Johnson, George Canyon, Vanessa Parise e Kennedi Clements.

, in onda : film drammatico sentimentale del 2013 di Vanessa Parise, con Benjamin Hollingsworth, Carly McKillip, Britt McKillip, Amy Jo Johnson, George Canyon, Vanessa Parise e Kennedi Clements. Un marito di troppo , in onda alle 21.20 su Rai Premium : film commedia del 2014 di Luca Ribuoli, con Cristiana Capotondi, Flavio Parenti, Giorgio Marchesi, Rodolfo Baldini, Massimo Venturiello, Sabina Vannucchi, Viviana Strambelli, Gianluca Gobbi, Nicola Rignanese, Alessia Giuliani, Chiara De Bonis e Laura Lattuada.

, in onda : film commedia del 2014 di Luca Ribuoli, con Cristiana Capotondi, Flavio Parenti, Giorgio Marchesi, Rodolfo Baldini, Massimo Venturiello, Sabina Vannucchi, Viviana Strambelli, Gianluca Gobbi, Nicola Rignanese, Alessia Giuliani, Chiara De Bonis e Laura Lattuada. Innamorato pazzo, in onda alle 21 su Cine 34: film commedia del 1981 di Castellano e Pipolo, con Adriano Celentano, Ornella Muti, Adolfo Celi, Milla Sannoner, Enzo Garinei, Corrado Olmi, Franco Diogene, Leonardo Cassio, Tiberio Murgia, Jimmy il Fenomeno e Giulia Scutilli.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

