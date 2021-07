Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 1 Luglio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 1 Luglio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Empire State, Vi presento i nostri, The Water Diviner, Il cacciatore di ex, Hard Kill, I delitti del BarLume - Il telefono senza fili, Man of Tai Chi, Laguna Blu, Assassinio sul palcoscenico.

Empire State: il Film Stasera in TV su Rai Movie alle 21.10

(Azione, Drammatico, Thriller, 2013, durata: 94 Min)

Un film di Dito Montiel con Dwayne Johnson, Liam Hemsworth, Emma Roberts, Michael Angarano, Chris Diamantopoulos, Shenae Grimes, Michael Rispoli, Gina Mantegna, Nikki Reed e Roger Guenveur Smith.



Empire State: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Empire State: Il film racconta la storia di Chris, un ragazzo greco-americano che vive nel Queens e sogna di diventare poliziotto. Non riuscendo a entrare nel corpo di polizia, accetta un lavoro di guardia di sicurezza presso un deposito privato di nome Empire State. Un giorno il portavalori su cui si trova viene assalito e il suo collega rimane ucciso.

La compagnia non risarcisce la vedova dell'uomo morto in servizio, per questo Chris decide di renderle giustizia da solo e organizza un furto di 25 mila dollari, sfruttando le lacune della sicurezza interna. Regala una parte del malloppo alla donna, mentre divide il resto con Eddie, suo grande amico. Proprio quest'ultimo lo convince a organizzare una seconda rapina al deposito molto più corposa, chiedendo aiuto alla malavita greca, ma la notte del furto sopraggiunge un'altra banda, anch'essa intenzionata a svaligiare l'Empire. Arrivata la polizia, lo stesso Chris aiuta a sventare la rapina, salvando anche il detective a capo dell'operazione, James Ransome.

Nonostante il tentativo fallito, Eddie non si dà per vinto e vuole provare di nuovo, ma questa volta non riesce a convincere Chris. Una notte irrompe nel deposito, stordisce l'amico e mette a segno un colpo milionario, che attira l'attenzione dell'FBI e della criminalità newyorkese.

Vi presento i nostri: il Film Stasera in TV su Italia 1 alle 21.20

(Commedia, 2010, durata: 98 Min)

Un film di Paul Weitz con Ben Stiller, Teri Polo, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Owen Wilson, Jessica Alba, Barbra Streisand, Blythe Danner, Harvey Keitel e Laura Dern.



Vi presento i nostri: Il trailer del film



Trama del Film Vi presento i nostri: Il film segue le vicende di Greg Fotter, felicemente sposato con Pam e papà di due gemelli, Samantha e Harry. Dopo un duro esame per essere accettato nel cerchio della fiducia di suo suocero Jack, l’uomo è diventato parte fondamentale della famiglia: bravo marito, ottimo padre, con una carriera in ascesa, tanto da attirare l’attenzione della bellissima Andi Garcia, rappresentante di una casa farmaceutica che lo vuole come testimonial del suo farmaco contro le disfunzioni sessuali. Nonostante il loro sia un matrimonio sereno, gli impegni di lavoro sono numerosi e anche occuparsi dei figli gli richiede molto tempo, soprattutto per la scelta di una scuola che soddisfi le esigenze di entrambi.

Jack intanto, rimasto deluso dal suo primo genero Bob che ha tradito e lasciato sua figlia Debbie, ha quasi avuto un infarto. Così decide di puntare tutto su Greg, designandolo come nuovo capo famiglia e denominandolo il Don Fotter. Tutto si complica quando, per il quinto compleanno dei gemelli, tutti arrivano a Chicago per la grande festa: Kevin, l’ex di Pam, i nonni paterni, Bernie e Roz, e quelli materni, Dina e, naturalmente, Jack. L’ex agente della Cia comincia a sospettare che qualcosa non vada quando si accorge delle attenzioni che la bella Andi rivolge a Greg, iniziando a indagare e, naturalmente, fraintendendo ogni cosa…

The Water Diviner: il Film Stasera in TV su Iris alle 21

(Drammatico, Guerra, 2014, durata: 110 Min)

Un film di Russell Crowe con Russell Crowe, Olga Kurylenko, Jai Courtney, Yilmaz Erdogan, Isabel Lucas, Cem Yilmaz, Jacqueline McKenzie, Daniel Wyllie, Megan Gale, Ryan Corr, Deniz Akdeniz, Damon Herriman, Robert Mammone, Michael Dorman e Christopher Sommers.



The Water Diviner: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film The Water Diviner: Siamo nel 1919. La Grande Guerra è finita da un anno, ma le conseguenze bruciano ancora come ferite aperte in tutto il mondo. Nella campagna australiana del Mallee, l'agricoltore rabdomante JOSHUA CONNOR, vive accettando faticosamente la consapevolezza che tutto ciò che gli resta dei tre figli maschi, a quattro anni di distanza dalla battaglia di Gallipoli, è un pacchetto con un vecchio diario personale, alcune lettere e poche foto. Una tragedia improvvisa, su cui incombono le lunghe ombre dell'indelebile dolore, porta Connor alla ricerca dei corpi dei tre figli, percorrendo oltre 9000 miglia per riportarli a casa. È questa la missione pressoché impossibile che Connor vuole portare a termine per onorare la loro memoria e ritrovare la pace nella propria vita. A Costantinopoli, terra di incontro e di scontro tra due continenti, terra schiacciata dal peso dell'Impero ottomano, Connor viene proiettato in un mondo fin troppo distante dal suo, o almeno così crede. Più destabilizzante ancora si rivelerà, infatti, la presenza di Ayshe, la bellissima e misteriosa donna proprietaria dell'hotel in cui alloggia, appartenente a una delle vecchie e potenti famiglie turche. A Gallipoli, i corpi dei combattenti vengono faticosamente restituiti e recuperati dalle viscere di una terra ancora straziata dagli scontri. Il colonnello HUGHES chiede aiuto all'eroe di guerra turco HASAN : nemici un tempo, contrapposti sullo stesso campo di battaglia, oggi legati dal reciproco rispetto. La follia della guerra non conosce colori. La burocrazia, incarnata dal capitano inglese BRINDLEY, rischia di bloccare sul nascere il viaggio di Connor a Gallipoli e la ricerca dei suoi figli, ma la determinazione dell’australiano è indomabile. Grazie alle sue doti di rabdomante, Connor è in grado di sentire la presenza dei suoi figli, ma non quella del figlio maggiore, che sembra non essere sepolto sotto la polvere della terra turca, e che potrebbe per questo essere ancora vivo.

Il cacciatore di ex: il Film Stasera in TV su Rai Paramount alle 21.10

(Azione, Commedia, Sentimentale, 2010, durata: 110 Min)

Un film di Andy Tennant con Gerard Butler, Jennifer Aniston, Christine Baranski, Cathy Moriarty, Jason Sudeikis, Natalie Morales, Siobhan Fallon, Daisy Tahan, Peter Greene, Liam Ferguson, Dorian Missick, Ruby Feliciano, Adam Rose, Joel Garland e Eric Zuckerman.



Il cacciatore di ex: Il trailer del film con Gerard Butler e Jennifer Aniston



Trama del Film Il cacciatore di ex: Il protagonista della vicenda è Milo Boyd, un ex poliziotto che si guadagna da vivere facendo il cacciatore di taglie. A causa delle sue scelte azzardate, Milo non è benvoluto dalle forze dell’ordine e i clienti non si fidano di lui.

Finalmente, l’uomo ha la sua rivincita quando gli viene affidato il compito di catturare e consegnare alla giustizia la sua ex moglie, Nicole Hurley. La donna, infatti, ha deliberatamente deciso di non presentarsi in tribunale per rispondere alle accuse di oltraggio a pubblico ufficiale.

Nicole, appassionata giornalista, ha preferito seguire una nuova pista su un misterioso caso di omicidio, mascherato da suicidio, e così facendo è diventata a tutti gli effetti una latitante.

Milo e Nicole hanno alle spalle un travagliato matrimonio, finito bruscamente appena nove mesi dopo il fatidico sì, a causa delle forti divergenze caratteriali. L’uomo serba un profondo rancore e coglie immediatamente l’occasione per dare la caccia alla sua ex moglie.

Milo, tuttavia, non può immaginare che consegnare Nicole alla giustizia si rivelerà un’impresa ardua. Tra rocamboleschi inseguimenti, arresti e fughe, i due ex coniugi avranno modo di passare del tempo a stretto contatto e i vecchi sentimenti inizieranno a riaffiorare.

Quando la verità sulle indagini della giornalista sarà svelata, Milo e Nicole si troveranno ad affrontare un nemico inaspettato e l’uomo dovrà scegliere se rischiare la propria vita per l’ex moglie o terminare la sua missione e ricevere il lauto compenso.

Hard Kill: il Film Stasera in TV su 20 alle 21

(Azione, Thriller, 2020, durata: 108 Min)

Un film di Matt Eskandari con Bruce Willis, Jesse Metcalfe, Natalie Eva Marie, Texas Battle, Sergio Rizzuto, Swen Temmel, Tyler Jon Olson e Alexander Eckert.



Hard Kill: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Hard Kill: Il film racconta la storia di Donovan Chalmers, un imprenditore miliardario che si occupa di tecnologie avanzate. L'uomo ingaggia una squadra di mercenari per proteggere la nuova creazione della sua società, una preziosa tecnologia letale in grado di annientare la razza umana.

Quando un gruppo terroristico rapisce la figlia di Donovan per ricattarlo ed entrare in possesso dell'arma tecnologica, il caposquadra mercenario Derek Miller e i suoi uomini inizieranno una corsa contro il tempo per salvare la ragazza, ma non senza l'aiuto del miliardario, che si unirà a loro per la missione. Per Derek l'impresa si rivelerà ancora più difficile, perché a capo dei terroristi vi è una sua vecchia conoscenza con cui non ha mai fatto i conti...

Altri film questa sera in TV:

I delitti del BarLume - Il telefono senza fili, in onda alle 21.30 su TV8 : film commedia, giallo del 2016 di Roan Johnson, con Filippo Timi, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Marcello Marziali, Massimo Paganelli, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Paolo De Vita, Caterina Casini e Maurizio Lombardi.

in onda : film commedia, giallo del 2016 di Roan Johnson, con Filippo Timi, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Marcello Marziali, Massimo Paganelli, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Paolo De Vita, Caterina Casini e Maurizio Lombardi. Man of Tai Chi , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film azione del 2013 di Keanu Reeves, con Keanu Reeves, Tiger Hu Chen, Karen Mok, Simon Yam e Sam Lee.

, in onda : film azione del 2013 di Keanu Reeves, con Keanu Reeves, Tiger Hu Chen, Karen Mok, Simon Yam e Sam Lee. Laguna Blu , in onda alle 21.30 su La7D : film avventura, sentimentale del 1980 di Randal Kleiser, con Brooke Shields, Christopher Atkins, William Daniels, Elva Josephson, Leo McKern, Gus Mercurio, Jeffrey Measn, Alan Hopgood e Glenn Kohan.

, in onda : film avventura, sentimentale del 1980 di Randal Kleiser, con Brooke Shields, Christopher Atkins, William Daniels, Elva Josephson, Leo McKern, Gus Mercurio, Jeffrey Measn, Alan Hopgood e Glenn Kohan. Double Team - Gioco di squadra , in onda alle 21.15 su Cielo : film azione del 1997 di Tsui Hark, con Jean-Claude Van Damme, Dennis Rodman, Paul Freeman, Mickey Rourke, Natacha Lindinger, Valeria Cavalli, Jay Benedict, Bruno Bilotta, Nick Brett, Malick Bowens, Paolo Calissano, Jessica Forde, Dominic Gould e Orso Maria Guerrini.

, in onda : film azione del 1997 di Tsui Hark, con Jean-Claude Van Damme, Dennis Rodman, Paul Freeman, Mickey Rourke, Natacha Lindinger, Valeria Cavalli, Jay Benedict, Bruno Bilotta, Nick Brett, Malick Bowens, Paolo Calissano, Jessica Forde, Dominic Gould e Orso Maria Guerrini. Assassinio sul palcoscenico , in onda alle 20.50 su TV2000 : film giallo del 1963 di George Pollock, con Margaret Rutherford, Ron Moody, Charles 'Bud' Tingwell, Andrew Cruickshank, Megs Jenkins, Ralph Michael, James Bolam, Stringer Davis, Francesca Annis, Pauline Jameson, Dennis Price, Terry Scott, Alison Seebohm, Windsor Davies e Maurice Good.

, in onda : film giallo del 1963 di George Pollock, con Margaret Rutherford, Ron Moody, Charles 'Bud' Tingwell, Andrew Cruickshank, Megs Jenkins, Ralph Michael, James Bolam, Stringer Davis, Francesca Annis, Pauline Jameson, Dennis Price, Terry Scott, Alison Seebohm, Windsor Davies e Maurice Good. Din Don 2 - Il ritorno, in onda alle 21 su Cine34: film commedia del 2019 di Paolo Geremei, con Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Giorgia Wurth, Emy Bergamo, Adolfo Margiotta, Andrea Dianetti, Gabriele Carbotti e Laura Torrisi.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: