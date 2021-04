Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 1 Aprile 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Tutti i soldi del mondo, Io sono vendetta, Spider-Man: Homecoming, This Is Where I Leave You, ATM - Trappola Mortale, Now You See Me 2: I maghi del crimine. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Un passo dal cielo 6 - I guardiani, Anni 20, PiazzaPulita, L'Isola dei Famosi.

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 1 Aprile 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Tutti i soldi del mondo, Io sono vendetta, Spider-Man: Homecoming, This Is Where I Leave You, ATM - Trappola Mortale, Now You See Me 2: I maghi del crimine, Gioco a due, I perfetti innamorati, Delitto in formula Uno, Gesù di Nazareth.

Tutti i soldi del mondo: il Film Stasera in Tv su Rai 3 alle 21.20

(Drammatico, Thriller, 2017, durata: 132 Min)

Un film di Ridley Scott con Michelle Williams, Mark Wahlberg, Romain Duris, Christopher Plummer, Charlie Plummer, Timothy Hutton, Marco Leonardi, Charlie Shotwell, Giulio Base, Andrea Piedimonte, Ilir Jacellari, Mario Opinato e Roy McCrerey.



Tutti i soldi del mondo: Nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Tutti i soldi del mondo: Nell'estate del 1973, il nipote sedicenne del magnate del petrolio Jean Paul Getty viene rapito da una banda di uomini mascherati mentre si aggira per i vicoli di Roma. Nonostante le pressioni della madre Gail Harris, il facoltoso industriale del petrolio, noto per essere l'uomo più ricco e al tempo stesso più avido del mondo, rifiuta di pagare l'esorbitante richiesta di riscatto che ammonta a 17 milioni di dollari. Il rapimento del nipote preferito, infatti, non è per lui ragione sufficientemente valida per rinunciare a parte delle sue fortune, tanto da costringere la madre del ragazzo e l’uomo della sicurezza Fletcher Chace, incaricato di intavolare una trattativa con i malviventi, a una sfrenata corsa contro il tempo per raccogliere i soldi, pagare il riscatto e riabbracciare finalmente il giovane Paul. Intanto la notizia del rapimento travalica i confini della penisola e fa il giro del mondo. Folle di curiosi e giornalisti stazionano giorno e notte davanti all'abitazione dei Getty. Ma i mesi passano e l'ostinazione del ricco capofamiglia, deciso a scoraggiare ulteriori azioni di questo tipo, rischia di rivelarsi fatale per lo spaurito rampollo nelle mani dei rapitori senza scrupoli..

Io sono vendetta: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Drammatico, Thriller, 2016, durata: 92 Min)

Un film di Chuck Russell con John Travolta, Amanda Schull, Christopher Meloni, Rebecca De Mornay, Sam Trammell e Luis Da Silva Jr..



Io sono vendetta: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Io sono vendetta: L'ex soldato delle forze speciali americane Stanley Hill sta cercando riparare la propria auto, quando arrivano all'improvviso dei criminali che aggrediscono e uccidono senza pietà sua moglie Vivian, collaboratrice del governatore John Meserve. Un gruppo investigativo si mette subito a indagare sull'omicidio e chiede la collaborazione di Stanley, in quanto testimone oculare dell'accaduto. Il delinquente viene ben presto identificato come Charley, ma poi rilasciato, in quanto la testimonianza del militare non viene ritenuta affidabile.

Su tutte le furie, l'ex soldato decide di farsi giustizia da solo, chiedendo aiuto al suo amico Dennis, anch'esso membro delle forze speciali, che organizza operazioni segrete. Il duo si trova a sorpresa a fronteggiare nemici nelle alte sfere governative, scoprendo che forse la morte di Vivian non è stata affatto casuale...

Spider-Man - Homecoming: il Film Stasera in Tv su TV8 alle 21.30

(Azione, Fantasy, 2017, durata: 130 Min)

Un film di Jon Watts con Tom Holland, Marisa Tomei, Robert Downey Jr., Donald Glover, Jon Favreau, Zendaya, Martin Starr, Michael Keaton, Jacob Batalon, Gwyneth Paltrow, Garcelle Beauvais, Logan Marshall-Green, Angourie Rice, Stan Lee, Hannibal Buress, Tony Revolori e Bokeem Woodbine.



Spider-Man: Homecoming: Il nuovo trailer italiano - HD



Trama del Film Spider-Man - Homecoming: Si è da poco conclusa la battaglia di New York, il terribile scontro tra Vendicatori e Chitauri, giunti sulla Terra grazie al portale aperto da Loki sulla Stark Tower . A ripulire la città c'è Adrian Toomes con la sua squadra di operai, ma quando i lavori vengono fermati e l'appalto revocato, Toomes decide di vendicarsi e si appropria di alcuni resti dei Chitauri. L'uomo è intenzionato a studiarne la tecnologia e riprodurre armi da vendere al mercato illegale.

Trascorrono otto anni e ormai Peter Parker, alias Spider-Man, ha fatto il suo debutto con gli Avengers e, conclusa la trasferta, torna a essere un normale studente, in trepidante attesa della prossima, emozionante missione. Nel frattempo la notte si dedica a perfezionare le sue doti di supereroe, acciuffando malviventi e sventando crimini. Proprio in una delle sue spedizioni, si imbatte nella squadra di Toomes alle prese con la vendita di alcune armi super tecnologiche. Nello scontro interviene lo stesso Adrian, che con la sua tuta alata veste i panni dell'Avvoltoio, e sta per avere la meglio su Spider-Man, quando Tony Stark invia un'armatura in suo soccorso, raccomandandosi poi con il ragazzo di stare lontano dai guai. Parker decide comunque di studiare la tecnologia usata da Toomes, analizzando una delle armi con l'aiuto dell'amico Ned, che conosce la sua identità segreta

This Is Where I Leave You: il Film Stasera in Tv su La5 alle 21.10

(Drammatico, Commedia, 2014, durata: 103 Min)

Un film di Shawn Levy con Jason Bateman, Rose Byrne, Abigail Spencer, Tina Fey, Jane Fonda, Adam Driver, Corey Stoll, Kathryn Hahn, Connie Britton, Timothy Olyphant, Dax Shepard, Debra Monk e Ben Schwartz.



This Is Where I Leave You: Trailer del film, versione originale



Trama del Film This Is Where I Leave You: Il film segue le vicende della famiglia Altman in seguito alla morte del padre. Judd sta passando un brutto periodo della propria esistenza, dopo aver scoperto che la moglie Quinn lo tradiva da più di un anno con il suo boss Wade. Mentre si dispera per la propria situazione, Judd riceve una telefonata da parte della sorella Wendy: dopo una lunga malattia, loro padre Mort è passato a miglior vita.

Tutti gli Altman si riuniscono quindi per celebrare il funerale e scoprire le ultime volontà del capofamiglia. Con grande sorpresa, Mort - convinto ateo - ha richiesto che alla propria morte venga celebrata la shiva, ossia una settimana di lutto in cui la sua famiglia deve vivere assieme sotto lo stesso tetto e ricevere le condoglianze di parenti e amici.

Judd si trova quindi costretto a passare sette giorni in compagnia della vivace madre Hilary e dei fratelli, tra cui il maggiore Paul e il più giovane Phillip. La convivenza forzata darà di nuovo vita a vecchi rancori mai sopiti e farà venire a galla antichi segreti di famiglia...

ATM - Trappola Mortale: il Film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.15

(Thriller, Horror, 2012, durata: 90 Min)

Un film di David Brooks con Alice Eve, Josh Peck, Brian Geraghty, Steve Nagribianko, Will Woytowich, Aaron Hughes, Glenn Thompson e Robert Huculak.



ATM - Trappola Mortale: Il trailer italiano



Trama del Film ATM - Trappola Mortale: Dopo vari tentennamenti, David Hargrove riesce finalmente a chiedere alla bella collega Emily Brandt di uscire insieme: una sera, al termine di un party aziendale natalizio si offre di riaccompagnarla a casa. Purtroppo è costretto a portare con sé anche l'amico e collega Corey Thompson. Durante il viaggio in macchina, quest'ultimo chiede a David di fermarsi a una cabina bancomat per ritirare i soldi per comprare una pizza.

Tutti e tre entrano nella cabina. Mentre Corey ritira le banconote, notano che un uomo incappucciato li sta guardando dal parcheggio. David e Corey sospettano che si tratti di un rapinatore, finché questo non uccide a sangue freddo un passante che stava portando il cane a passeggio. Subito pensano di chiamare la polizia, se non fosse che hanno lasciato i rispettivi telefoni nella macchina. Grazie a un espediente, David riesce a raggiungere la macchina, solo per scoprire che il motore è stato manomesso. Ha così inizio un sadico gioco: riusciranno i tre a superare indenni quella gelida notte invernale?

Now You See Me 2 - I maghi del crimine: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Commedia, Thriller, 2016, durata: 90 Min)

Un film di Jon M. Chu con Daniel Radcliffe, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Jesse Eisenberg, Michael Caine, Ben Lamb, Lizzy Caplan, Dave Franco, Sanaa Lathan, Jay Chou, Justine Wachsberger e David Warshofsky.



Now You See Me 2: I maghi del crimine: Nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Now You See Me 2 - I maghi del crimine: È trascorso un anno da quando l’agente dell’FBI Dylan Rhodes ha assoldato quattro abili maghi, detti Quattro Cavalieri, per servire l’organizzazione segreta dell’Occhio e vendicarsi di Thaddeus Bradley. Rhodes raduna i cavalieri, presentando la nuova arrivata Lula May, e gli affida una nuova missione: fermare il traffico illegale di dati dell’affarista Owen Case.

Spacciandosi per invitati alla lussuosa festa organizzata per il lancio del nuovo software di Case, Rhodes e i Quattro Cavaliere si preparano ad agire ma sono interrotti da un misterioso uomo che rivela a tutti i presenti le loro vere identità. Costretti a fuggire, i maghi vengono salvati dagli uomini di Walter Mabry, ex socio di Case che finse la sua morte dopo essere stato estromesso dalla compagnia. Dopo averli introdotti nel negozio di illusionismo di Li, Mabry ingaggia i Cavalieri per distruggere Case, sottraendo un chip custodito in un casinò di Macao. Sebbene i suoi compagni siano riluttanti, Atlas accetta la missione con l’intento di consegnare il dispositivo all'Occhio. Avendo intuito le intenzioni del mago, Marby manda a monte la missione scontrandosi con Rhodes. Quest’ultimo scopre la verità sulla morte di suo padre e si trova a dover fronteggiare un vecchio nemico: Arthur Tressler. Avvalendosi della complicità di Li, membro segreto dell'Occhio, Rhodes e i Cavalieri dovranno usare tutti i loro trucchi per incastrare i loro rivali e fuggire delle forze dell’ordine che danno loro la caccia…

Altri film questa sera in TV:

Gioco a due , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film thriller del 1999 di John McTiernan, con Pierce Brosnan, Rene Russo, Denis Leary, Ben Gazzara, Frankie Faison, Fritz Weaver, Charles Keating, Mark Margolis, Faye Dunaway, Michael Lombard e James Saito.

, in onda : film thriller del 1999 di John McTiernan, con Pierce Brosnan, Rene Russo, Denis Leary, Ben Gazzara, Frankie Faison, Fritz Weaver, Charles Keating, Mark Margolis, Faye Dunaway, Michael Lombard e James Saito. I perfetti innamorati , in onda alle 21.10 su Paramount : film commedia del 2001 di Joe Roth, con Julia Roberts, Billy Crystal, Catherine Zeta-Jones, John Cusack, Hank Azaria, Stanley Tucci, Christopher Walken, Alan Arkin, Seth Green, Scot Zeller, Larry King, Steve Pink e Rainn Wilson.

, in onda : film commedia del 2001 di Joe Roth, con Julia Roberts, Billy Crystal, Catherine Zeta-Jones, John Cusack, Hank Azaria, Stanley Tucci, Christopher Walken, Alan Arkin, Seth Green, Scot Zeller, Larry King, Steve Pink e Rainn Wilson. Taxxi 3 , in onda alle 21.25 su Cielo : film azione, commedia del 2003 di Gérard Krawczyk, con Samy Naceri, Frédéric Diefenthal, Bernard Farcy, Emma Sjoberg, Marion Cotillard, Edouard Montoute, Jean-Christophe Bouvet, Patrice Abbou, Clement Inglesakis, Sylvester Stallone, Bonnafet Tarbouriech e David Gabison.

, in onda : film azione, commedia del 2003 di Gérard Krawczyk, con Samy Naceri, Frédéric Diefenthal, Bernard Farcy, Emma Sjoberg, Marion Cotillard, Edouard Montoute, Jean-Christophe Bouvet, Patrice Abbou, Clement Inglesakis, Sylvester Stallone, Bonnafet Tarbouriech e David Gabison. Delitto in formula Uno , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia, poliziesco del 1983 di Bruno Corbucci, con Tomas Milian, Bombolo, Dagmar Lassander, Licinia Lentini, Isabel Russinova, Olimpia Di Nardo, Pino Colizzi, Valerio Isidori, Marcello Martana, Enzo Garinei, Sergio Di Pinto, Paco Fabrini, Leo Gavero, Maria Grazia Buccella, Jimmy il Fenomeno, Massimo Vanni, Gabriele Villa e Nicola Pistoia.

, in onda : film commedia, poliziesco del 1983 di Bruno Corbucci, con Tomas Milian, Bombolo, Dagmar Lassander, Licinia Lentini, Isabel Russinova, Olimpia Di Nardo, Pino Colizzi, Valerio Isidori, Marcello Martana, Enzo Garinei, Sergio Di Pinto, Paco Fabrini, Leo Gavero, Maria Grazia Buccella, Jimmy il Fenomeno, Massimo Vanni, Gabriele Villa e Nicola Pistoia. Gesù di Nazareth, in onda alle 21.30 su TV2000: film storico, religioso del 1976 di Franco Zeffirelli, con Robert Powell, Michael York, Anthony Quinn, Olivia Hussey, Peter Ustinov, Valentina Cortese, Anne Bancroft, Claudia Cardinale, Laurence Olivier, Rod Steiger, Yorgo Voyagis, Donald Pleasence, Christopher Plummer, Magdi Allal, Lorenzo Monet, Stacy Keach, Isabel Mestres, Ian McShane, Fernando Rey, Renato Rascel, Maria Carta, Ernest Borgnine, James Earl Jones e James Mason.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: