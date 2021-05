Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 9 Maggio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Domenica 9 Maggio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: 12 anni schiavo, Tata Matilda e il Grande Botto, Inheritance - Eredità, Identità violate, Fuga da Alcatraz, Il caso Spotlight, Tristano e Isotta, 88 Minuti, The Losers.

12 anni schiavo: il Film Stasera in Tv su Rete 4 alle 21.25

(Drammatico, 2013, durata: 134 Min)

Un film di Steve McQueen con Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt, Benedict Cumberbatch, Paul Dano, Sarah Paulson, Paul Giamatti, Lupita Nyong'o, Garret Dillahunt, Taran Killam, Michael Kenneth Williams e Alfre Woodard.



12 anni schiavo: Il trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film 12 anni schiavo: Il film segue la vera storia di Salom Northup, un brillante violinista e artigiano afroamericano che vive da uomo libero a Sartoga Springs, nello stato di New York. Un giorno, Salomon viene contattato da due agenti di spettacolo e si reca con loro a Washington per un provino. I due malviventi, tuttavia, hanno architettato un crudele piano: dopo averlo drogato e privato dei documenti che attestano la sua libertà, infatti, i finti agenti lo vendono come schiavo. Incapace di dimostrare la sua identità, Salomon viene strappato dall'affetto della moglie Anne e dei figli Alonzo e Margaret, e portato in Louisiana dove rimarrà per dodici anni come schiavo nelle piantagioni.

Qui, Salomon passerà un tempo interminabile sotto il controllo di William Ford e poi dello spietato schiavista Edwin Epps, incarnazione ed emblema della crudeltà dell'essere umano. Nonostante l'amicizia di Patsey, che gli mostrerà che l'affetto può instaurarsi tra gli esseri umani anche nelle situazioni più buie, Salom rischierà più volte di soccombere alle torture, fisiche e morali, e dovrà trovare il modo di rimanere saldamente ancorato alla sua dignità. Nel corso del dodicesimo anno di schiavitù, l’incontro con l’abolizionista canadese Samuel Bass sarà fondamentale per il suo destino. È allora che la battaglia di Salomon si trasformerà in una battaglia universale, proprio nel corso dei controversi anni che precedono lo scoppio della guerra civile americana.

Tata Matilda e il Grande Botto: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Commedia, Family, Fantasy, 2010, durata: 109 Min)

Un film di Susanna White con Emma Thompson, Ralph Fiennes, Maggie Gyllenhaal, Rhys Ifans, Maggie Smith, Asa Butterfield, Daniel Mays, Bill Bailey, Nonso Anozie e Sam Kelly.



Tata Matilda e il Grande Botto: Il nuovo trailer del film



Trama del Film Tata Matilda e il Grande Botto: Durante la Seconda guerra mondiale, Isabel Green, una giovane madre di tre figli un po' pestiferi, lotta per mandare avanti la sua fattoria da sola, nonostante suo marito Rory sia partito per il fronte e suo cognato Phil sia pronto a tutto pur di farle vendere la proprietà. Inoltre, a rendere difficile la vita della signora Green, ci pensano i suoi figli Norman, Megsie e Vincent, che non fanno che litigare, e un lavoro frustrante in un negozio insieme a una vecchia e pasticciona aiutante con frequenti crisi di senilità, Mrs Docherty.

Come se non bastasse, i suoi altezzosi e viziati nipoti, Celia e Cyril Gray, sono arrivati da Londra per passare un periodo alla fattoria lontano dalla guerra e il guardiano del villaggio continua a spaventarla con assurdi discorsi su una fantomatica bomba che potrebbe pioverle in testa da un momento all'altro. La situazione diventerà ingestibile quando tra gli scatenati bambini di Isabel e gli spocchiosi cuginetti scoppierà una vera e propria guerra. Una sera, però, alla porta della signora Green busserà la mitica e insostituibile bambinaia delle emergenze, giunta in suo aiuto per sistemare le cose: Tata Matilda. La stravagante bambinaia comincia da subito ha impartire a tutti i bambini le cinque regole di cui hanno disperatamente bisogno a suon di colpi di bastone magico. Nel frattempo, però, il vile cognato è sempre più deciso a far vendere la fattoria di famiglia per saldare un debito di gioco e non esiterà a ricorrere ai mezzi più sleali e disonesti. Ma alcuni dei suoi tentativi verranno sventati proprio dai figli di Isabel e i due cugini di città, che uniranno le forze per evitare la firma della mamma sul contratto di vendita dello zio..

Inheritance - Eredità: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Drammatico, Thriller, 2020, durata: 111 Min)

Un film di Vaughn Stein con Lily Collins, Simon Pegg, Connie Nielsen, Chace Crawford, Patrick Warburton, Marque Richardson, Michael Beach, Rebecca Adams, Alec James e Josh Murray.



Inheritance - Eredità: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Inheritance - Eredità: Il film racconta la storia di una ricca e potente famiglia di New York che, alla morte del patriarca, deve fare i conti con un torbido e pericoloso segreto. E' il 2008 quando il magnate newyorkese Archer Monroe muore improvvisamente, lasciando la sua vasta eredità alla famiglia, composta dalla moglie Catherine e dai figli: William, un politico senza scrupoli in corsa per la rielezione, e Lauren, giovane procuratore distrettuale di Manhattan. In realtà a quest'ultima viene consegnata solo una misera parte della fortuna che le spetta di diritto, insieme a un misterioso biglietto contenente delle coordinate. Lauren decide di raggiungere il luogo indicato e scopre un bunker, all'apparenza abbandonato, di proprietà del padre. Incuriosita, la donna scende all'interno del sotterraneo, facendo un'inaspettata e drammatica scoperta: in una stanza c'è un uomo tenuto prigioniero. L'individuo, per nulla spaventato o agitato, si presenta alla donna come Morgan Warner e le rivela di essere stato tenuto prigioniero in quel bunker per 30 anni da Archer - di cui un tempo era collega - per aver assistito all'omicidio e all'occultamento del cadavere di un pedone da parte dell’uomo, il quale nel corso del tempo ha confessato a Morgan numerosi segreti che se trapelassero rovinerebbero per sempre l'intera famiglia...

Identità violate: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Azione, Drammatico, Thriller, 2004, durata: 103 Min)

Un film di D.J. Caruso con Angelina Jolie, Ethan Hawke, Kiefer Sutherland, Gena Rowlands, Olivier Martinez, Tchéky Karyo, Jean-Hugues Anglade, Paul Dano e Justin Chatwin.



Identità violate: Trailer originale del film



Trama del Film Identità violate: Il film segue le indagini dell'agente FBI Illeana Scott. Arrivata in Canada sotto richiesta del detective Leclair, llleana deve investigare sugli omicidi di un presunto e misterioso serial killer che da anni agisce indisturbato, poiché assume l'identità delle proprie vittime dopo averle assassinate. L'agente per prima cosa sottopone a interrogatorio James Costa, uomo che afferma di aver visto il viso del criminale mentre compiva l'ultimo delitto e ne fornisce un identikit.

Poco dopo si presenta alla polizia la signora Rebecca Asher, madre di Martin Asher, ragazzo con gravi problemi mentali, dichiarato morto venti anni prima. La donna sconcertata afferma di aver visto proprio figlio su un treno diretto per il Québec. Dopo aver riesumato il corpo del ragazzo, si scopre che il cadavere è in realtà di un certo Matt Soulsby. A quel punto il principale sospettato degli innumerevoli delitti diventa proprio Martin.

Nel tentativo di attirare il serial killer, Illeana mette in atto alcune trappole coinvolgendo il testimone James Costa, avendo capito che si tratta della sua prossima vittima. Ma sarà troppo tardi quando Illeana si renderà conto di essere caduta nella tela di una mente malata...

Fuga da Alcatraz: il Film Stasera in Tv su Paramount alle 21.10

(Drammatico, Thriller, 1979, durata: 112 Min)

Un film di Don Siegel con Clint Eastwood, Patrick McGoohan, Roberts Blossom, Jack Thibeau, Fred Ward, Don Michaelian, Frank Ronzio, Don Siegel, Madison Arnold, Bob Balhatchet, Paul Benjamin e Stephen Bradley.



Fuga da Alcatraz: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Fuga da Alcatraz: Nel 1960, l'isolata prigione di Alcatraz è il luogo di detenzione più sicuro degli Stati Uniti d'America. Nel corso dei precedenti ventisei anni, nessuno è mai riuscito a lasciare l'isola. Per questo, dopo aver intrapreso con successo una serie di evasioni da penitenziari minori, il rapinatore Frank Morris viene condotto nella prigione di massima sicurezza.

L'arrivo di Morris scatena le fantasie del detenuto Wolf Grace, che cerca un approccio sessuale ma è brutalmente respinto da Frank. Con il passare del tempo, il nuovo arrivato inizia ad integrarsi e forma una cricca, della quale fanno parte l'eccentrico Tornasole, l'afro-americano English, il ladro d'auto Charlie Puzo e i fratelli Anglin, esperti rapinatori di banche.

L'atmosfera opprimente del carcere e la disperazione spingono il gruppo di detenuti ad architettare un piano per la fuga. Il loro progetto è quello di sfruttare l'azione del mare sulle pareti di Alcatraz, rese deboli dall'erosione naturale dell'acqua, scrostando il muro con un tagliaunghie e procedendo per le vie di areazione fino a raggiungere la spiaggia.

Qui, a bordo di fatiscenti zattere, i prigionieri sperano di riuscire a prendere il largo prima di essere intercettati. Il piano richiede diversi mesi di lavoro e segreti, ma le previsioni di Morris si rivelano essere esatte. Il muro inizia a cedere e i prigionieri attendono il momento giusto per poter raggiungere i cunicoli, senza essere visti. Parallelamente, tuttavia, Wolf ha meditato di punire Frank per il rifiuto e la sua brama di vendetta rischia di interferire con la fuga…

Il caso Spotlight: il Film Stasera in Tv su Rai Storia alle 21.10

(Drammatico, 2015, durata: 128 Min)

Un film di Tom McCarthy con Rachel McAdams, Mark Ruffalo, Michael Keaton, Stanley Tucci, Liev Schreiber, Billy Crudup, John Slattery, Len Cariou e Jamey Sheridan.



Il caso Spotlight: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Il caso Spotlight: Il film ripercorre le vere indagini del quotidiano Boston Globe sull'arcivescovo Bernard Francis Law.

Nel 2001 Marty Baron si traferisce da Miami e diventa direttore del Boston Globe. L'uomo è deciso a far tornare alla ribalta la testata giornalistica. Liberandosi dei comuni e ripetitivi casi che vengono trattati in redazione, Marty forma una squadra per indagare sugli abusi di un sacerdote.

Nella squadra "Spotlight" ci sono Ben Bradlee Jr., il caporedattore Walter Robinson, i cronisti Mike Rezendes, Sacha Pfeiffer e l'esperto informatico Matt Carol.

Convinto che il cardinale di Boston sia il responsabile dell'insabbiamento degli abusi sui minori, Marty chiede ai giornalisti di indagare più a fondo, portando alla luce uno dei casi più scandalosi della storia di Boston. Rendere note le ricerche e le verità sull'enorme caso di pedofilia rischia di mettere in crisi tutto il team. Tutti, infatti, sono consapevoli che di lì a poco si scontreranno con la potenza della Chiesa cattolica di Roma. Gli intrepidi giornalisti, tuttavia, non sono eroi senza macchia, pronti ad immolarsi per amore della verità: qualcuno tra loro, infatti, era già a conoscenza dell’intricato intreccio tra i religiosi e il governo, ma aveva preferito ignorare le prove in passato...

Altri film questa sera in TV:

Tristano e Isotta , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film drammatico, storico, sentimentale del 2006 di Kevin Reynolds, con James Franco, Sophia Myles, Rufus Sewell, David O'Hara, Mark Strong, Henry Cavill, Bronagh Gallagher, Ronan Vibert, Lucy Russell, JB Blanc, Graham Mullins, Leo Gregory e Dexter Fletcher.

, in onda : film drammatico, storico, sentimentale del 2006 di Kevin Reynolds, con James Franco, Sophia Myles, Rufus Sewell, David O'Hara, Mark Strong, Henry Cavill, Bronagh Gallagher, Ronan Vibert, Lucy Russell, JB Blanc, Graham Mullins, Leo Gregory e Dexter Fletcher. I circuiti dell'amore , in onda alle 21.10 su La5 : film drammatico, sentimentale del 2017 di David Weaver, con Shenae Grimes-Beech, Tyler Hynes, Lochlyn Munro, Emily Tennant, Ryan Bruce e Milo Shandel.

, in onda : film drammatico, sentimentale del 2017 di David Weaver, con Shenae Grimes-Beech, Tyler Hynes, Lochlyn Munro, Emily Tennant, Ryan Bruce e Milo Shandel. 88 Minuti , in onda alle 21.20 su Cielo : film thriller del 2007 di Jon Avnet, con Al Pacino, Alicia Witt, Leelee Sobieski, Amy Brenneman, William Forsythe, Deborah Kara Unger, Ben McKenzie, Neal McDonough, Leah Cairns, Stephen Moyer, Christopher Redman, Brendan Fletcher, Michael Eklund e Kristina Copeland.

, in onda : film thriller del 2007 di Jon Avnet, con Al Pacino, Alicia Witt, Leelee Sobieski, Amy Brenneman, William Forsythe, Deborah Kara Unger, Ben McKenzie, Neal McDonough, Leah Cairns, Stephen Moyer, Christopher Redman, Brendan Fletcher, Michael Eklund e Kristina Copeland. Missione eroica - I Pompieri 2 , in onda alle 21 su Cine34 : film comico del 1987 di Giorgio Capitani, con Paolo Villaggio, Christian De Sica, Lino Banfi, Massimo Boldi, Teo Teocoli, Clarita Gatto, Franca Gonella, Luc Merenda, Corrado Olmi e Enrico Papa.

, in onda : film comico del 1987 di Giorgio Capitani, con Paolo Villaggio, Christian De Sica, Lino Banfi, Massimo Boldi, Teo Teocoli, Clarita Gatto, Franca Gonella, Luc Merenda, Corrado Olmi e Enrico Papa. The Losers, in onda alle 21 su 20: film azione, avventura, drammatico del 2010 di Sylvain White, con Zoe Saldana, Jeffrey Dean Morgan, Chris Evans, Idris Elba, Jason Patric, Columbus Short, Holt McCallany, Peter Macdissi, Óscar Jaenada, Tuere 'Tanee' McCall, Mark Ginther, Garrett Warren e Peter Francis James.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

