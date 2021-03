Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 7 Marzo 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Domenica 7 Marzo 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Ready Player One, 70 Binladens - Le iene di Bilbao, Sex and the City, Cast Away, Il buongiorno del mattino, Commando, Una settimana da Dio, Il Diario di Bridget Jones, Bound - Torbido inganno, Marianna Ucrìa, Scuola di ladri.

Ready Player One: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Thriller, Fantascienza, 2018, durata: 140 Min)

Un film di Steven Spielberg con Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Lena Waithe, T.J. Miller, Simon Pegg, Mark Rylance, Philip Zhao, Win Morisaki, Hannah John-Kamen, Ralph Ineson, Susan Lynch, Clare Higgins, Perdita Weeks e Julia Nickson.



Ready Player One: Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del Film Ready Player One: Nel 2045 la terra è diventata un luogo inquinato, funestato da guerre, povertà e crisi energetica. Gli abitanti versano in condizioni precarie, stipati in grossi container spogli, senz'altra evasione che il nostalgico mondo virtuale di OASIS. L'universo ispirato ai ruggenti anni ottanta, creato dal milionario James Donovan Halliday, conta milioni di login al giorno per la facilità d'accesso (sono sufficienti un visore e un paio di guanti aptici) e gli scenari iperrealistici in cui sfuggire al mondo tetro e pericoloso. La notizia della morte di Halliday arriva insieme con l'ultima, stimolante sfida lanciata dall'eccentrico creatore: una caccia al tesoro da miliardi di dollari. L'adolescente Wade, da sempre affascinato dalla figura del programmatore, ha collezionato informazioni sulla sua vita e il suo lavoro. Attraverso l'avatar Parzival proverà ad aggiudicarsi il premio in palio, contro i potenti nemici di una malvagia multinazionale (la IOI) e un nutrito gruppo di concorrenti senza scrupoli.

70 Binladens - Le iene di Bilbao: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Thriller, 2018, durata: 100 Min)

Un film di Koldo Serra con Emma Suárez, Nathalie Poza, Hugo Silva, Fernando Albizu, Bárbara Goenaga, Daniel Pérez Prada, Richard Sahagún e Alexandra Prokhorova.



70 Binladens - Le iene di Bilbao: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film 70 Binladens - Le iene di Bilbao: Il film segue la storia di una madre single sull'orlo della disperazione.

Rachel è nel panico: per rivedere sua figlia deve consegnare al più presto 35 mila euro a un assistente sociale corrotto. Ha infatti solo 24 ore di tempo per trovare la somma necessaria, prima che l'ufficio di assistenza ai minori gliela porti via per sempre. Dopo un giro interminabile di banche, si reca nell'unica che non le ha sbattuto la porta in faccia per parlare con il direttore Elías, il quale le ha promesso il prestito a garanzia della casa dei suoi genitori. Sul punto di mettere le mani sui soldi, però, una strana coppia di ladri, Lolae Jonan, decide di rapinare la banca prendendo in ostaggio tutti i presenti. Rachel è disperata e una madre è disperata a pronta a fare qualsiasi cosa pur di ottenere ciò che le serve per riabbracciare la sua bambina, compreso manipolare i ladri a suo vantaggio...

Sex and the City: il film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, 2008, durata: 140 Min)

Un film di Michael Patrick King con Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Chris Noth, Jennifer Hudson, Jason Lewis, Evan Handler, David Eigenberg, Willie Garson, Mario Cantone, Lynn Cohen, Julie Halston, Michael Bloomberg e Candice Bergen.



Sex and the City: Il trailer del film tratto dalla serie televisiva più amata dalle donne



Trama del Film Sex and the City: Il film vede l'icona della moda e scrittrice di successo Carrie Bradshaw alle prese con una nuova avventura in quel di New York. Dopo aver deciso di andare a convivere con il suo Mr. Big in un lussuoso attico di Manhattan, Carrie riceve dal suo innamorato la proposta di matrimonio e, senza pensarci troppo, gli risponde sì. Mentre continua ad analizzare il mondo della moda, la sessualità, l'amore e il lifestyle di una donna single a NYC, la scrittrice si ritrova indaffarata con i preparativi delle nozze. Ma ad aiutarla, come sempre, ci sono le sue migliori amiche: la PR ed esperta di sesso Samantha, l'organizzatissima mamma ed esperta d'arte Charlotte e il determinato avvocato stacanovista Miranda.

Nonostante siano trascorsi gli anni, le tre, seppur lontane o impegnate, hanno portato avanti fedelmente la loro amicizia. Samantha si è trasferita a Los Angeles con il fidanzato Smith Jerrod, stella nascente del cinema, verso cui la donna sembra aver concentrato tutta se stessa. Charlotte è convinta di avere una vita perfetta con Harry e la bambina adottata, ma spera ancora di riuscire un giorno a rimanere incinta. Miranda è talmente presa dal suo lavoro da non avere più rapporti sessuali con Steve. La notizia del matrimonio, però, riporta tutte quattro le amiche unite per organizzare l'evento...

Cast Away: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Avventura, Drammatico, 2000, durata: 143 Min)

Un film diRobert Zemeckis con Tom Hanks, Helen Hunt, Aaron Rapke, Michael Forest, Nan Martin, Dennis Letts, John Duerler, Joe Conley, Yelena Papovic, Semion Sudarikov, Dmitri S. Boudrine, Jennifer Choe, Tommy Cresswell, Anne Bellamy, Skye McKenzie e François Duhamel.



Cast Away: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Cast Away: Chuck Noland è un brillante ingegnere di Memphis che lavora come dirigente operativo presso la FedEx, famosa azienda di spedizioni merci. L’uomo è molto soddisfatto non solo della sua vita lavorativa ma anche di quella sentimentale. È innamoratissimo della affascinante Kelly e ha deciso di sposarla.

Un'urgenza lavorativa lo costringe a partire per la Malaysia proprio in piene festività natalizie. Durante il viaggio, l'aereo su cui Chuck sta volando precipita rovinosamente nel Pacifico, ma l’uomo miracolosamente riesce a salvarsi e ad approdare in un’isola deserta. Qui sopravvive mangiando granchi, bevendo acqua di cocco e imparando ad accendere il fuoco con mezzi di fortuna.

Quando le correnti marine iniziano a portare a riva i detriti dell’aereo precipitato, tra questi Chuck trova un pallone destinato a diventare il suo compagno di avventura e un pacco con due ali dorate raffigurate sulla scatola che Chuck decide di non scartare e conservare come suo portafortuna.

Per ovviare alla terribile solitudine in cui si trova ed evitare di impazzire, Chuck utilizza la palla rinvenuta, a cui ha dato il nome Wilson, per poter continuare a comunicare immaginandolo come una persona. L’uomo riesce anche a raffigurare una faccia su un lato del pallone utilizzando il sangue delle sue dita. Ciononostante, con il trascorrere del tempo la solitudine inizia a farsi sentire sempre di più fino a diventare insopportabile...

Il buongiorno del mattino: il Film Stasera in Tv su Paramount alle 21.10

(Commedia, 2010, durata: 102 Min)

Un film di Roger Michell con Harrison Ford, Diane Keaton, Rachel McAdams, Patrick Wilson, 50 Cent, Jeff Goldblum, Liam Ferguson, Arden Myrin, Lloyd Banks, Vanessa Aspillaga, Reed Birney e Tony Yayo.



Il buongiorno del mattino: Il trailer del film



Trama del Film Il buongiorno del mattino: La produttrice di piccoli telegiornali locali Becky Fuller sta finalmente per realizzare il suo sogno: un lavoro nella grande città, assumendo le redini del programma d'informazione nazionale mattutino "Daybreak", a New York. Ma già dal primo giorno il sogno minaccia di trasformarsi in un incubo. La giovane Becky possiede il coraggio, la determinazione e le capacità per arrivare al successo ma tra lei e la sua ascesa si contrappone un grande ostacolo: il leggendario Mike Pomeroy, l'eccentrico, presuntuoso e per nulla collaborativo conduttore del programma che rischia di diventare la sua maledizione o la sua unica speranza di capovolgere il destino del TG del mattino meno seguito d'America. Arrivata al "Daybreak", Becky capisce subito che persino il network ha rinunciato a risollevare le sorti dello sfortunato programma, noto per ingoiare e risputare anche i produttori più esperti prima del sorgere del nuovo giorno. Pur non avendo alcuna esperienza in materia di TG nazionali, Becky è determinata ad intraprendere un percorso diverso...

Altri film questa sera in TV:

Commando , in onda alle 21.25 su Rete 4 : film d'azione del 1985 di Mark L. Lester, con Arnold Schwarzenegger, Rae Dawn Chong, Dan Hedaya, Vernon Welles, James Olson, Drew Snyder, David Patrick Kelly, Gary Carlos Cervantes, Michael Delano, Bill Duke, Sharon Wyatt, Michael Adams, Alyssa Milano e Bob Minor.

, in onda : film d'azione del 1985 di Mark L. Lester, con Arnold Schwarzenegger, Rae Dawn Chong, Dan Hedaya, Vernon Welles, James Olson, Drew Snyder, David Patrick Kelly, Gary Carlos Cervantes, Michael Delano, Bill Duke, Sharon Wyatt, Michael Adams, Alyssa Milano e Bob Minor. Una settimana da Dio , in onda alle 21.25 su Nove : film commedia del 2003 di Tom Shadyac, con Jim Carrey, Morgan Freeman, Jennifer Aniston, Philip Baker Hall, Catherine Bell, Lisa Ann Walter, Steve Carell, Paul Satterfield, Eddie Jemison, Timohy Dipri, Brian Tahash, Mark Kiely, Tony Bennett, Nora Dunn e Sally Kirkland.

, in onda : film commedia del 2003 di Tom Shadyac, con Jim Carrey, Morgan Freeman, Jennifer Aniston, Philip Baker Hall, Catherine Bell, Lisa Ann Walter, Steve Carell, Paul Satterfield, Eddie Jemison, Timohy Dipri, Brian Tahash, Mark Kiely, Tony Bennett, Nora Dunn e Sally Kirkland. Il Diario di Bridget Jones , in onda alle 21.10 su La5 : film commedia del 2001 di Sharon Maguire, con Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant, Jim Broadbent, Gemma Jones, Sally Phillips, Claire Skinner, James Callis, Embeth Davidtz, Shirley Henderson, Neil Pearson, Celia Imrie, James Faulkner, Charmian May, Salman Rushdie, Julian Barnes e Jeffrey Archer.

, in onda : film commedia del 2001 di Sharon Maguire, con Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant, Jim Broadbent, Gemma Jones, Sally Phillips, Claire Skinner, James Callis, Embeth Davidtz, Shirley Henderson, Neil Pearson, Celia Imrie, James Faulkner, Charmian May, Salman Rushdie, Julian Barnes e Jeffrey Archer. Bound - Torbido inganno , in onda alle 21.15 su Cielo : film drammatico, thriller del 1997 di Lilly e Lana Wachowski, con Jennifer Tilly, Gina Gershon, Joe Pantoliano, John P. Ryan, Christopher Meloni, Kevin Michael Richardson, Richard C. Sarafian, Peter Spellos, Margaret Smith, Ivan Kane, Barry Kivel, Mary Mara, Gene Borkan, Susie Bright e Tony Burton.

, in onda : film drammatico, thriller del 1997 di Lilly e Lana Wachowski, con Jennifer Tilly, Gina Gershon, Joe Pantoliano, John P. Ryan, Christopher Meloni, Kevin Michael Richardson, Richard C. Sarafian, Peter Spellos, Margaret Smith, Ivan Kane, Barry Kivel, Mary Mara, Gene Borkan, Susie Bright e Tony Burton. Progetto d'amore , in onda alle 21.20 su Rai Premium : film commedia sentimentale del 2017 di Maria von Heland, con Silke Bodenbender, Tom Wlaschiha, Nina Petri, Steven Scharf, Petra Kelling, Iva Ljuba Simic e Ben Stiehler.

, in onda : film commedia sentimentale del 2017 di Maria von Heland, con Silke Bodenbender, Tom Wlaschiha, Nina Petri, Steven Scharf, Petra Kelling, Iva Ljuba Simic e Ben Stiehler. Marianna Ucrìa , in onda alle 21.10 su Rai Storia : film drammatico del 1997 di Roberto Faenza, con Emmanuelle Laborit, Roberto Herlitzka, Philippe Noiret, Laura Morante, Lorenzo Crespi, Laura Betti, Bernard Giraudeau, Eva Grieco, Leopoldo Trieste, Selvaggia Quattrini e Olivia Magnani.

, in onda : film drammatico del 1997 di Roberto Faenza, con Emmanuelle Laborit, Roberto Herlitzka, Philippe Noiret, Laura Morante, Lorenzo Crespi, Laura Betti, Bernard Giraudeau, Eva Grieco, Leopoldo Trieste, Selvaggia Quattrini e Olivia Magnani. Scuola di ladri , in onda alle 21 su Cine34 : film comico del 1986 di Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Massimo Boldi, Enrico Maria Salerno, Barbara Scoppa, Antonio Barros e Corrado Monteforte.

, in onda : film comico del 1986 di Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Massimo Boldi, Enrico Maria Salerno, Barbara Scoppa, Antonio Barros e Corrado Monteforte. Outlander - L'ultimo Vichingo, in onda alle 21 su 20: film avventura, azione, fantasy del 2008 di Howard McCain, con James Caviezel, Sophia Myles, Jack Huston, Ron Perlman e John Hurt.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

