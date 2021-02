Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 7 Febbraio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Deadpool 2, I tre moschettieri, Il curioso caso di Benjamin Button, Sognare è vivere, Extraction. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Mina Settembre, 9-1-1 e 9-1-1: Lone Star, Che tempo che fa, Live Non è la D'Urso.

Film Stasera in TV di Oggi Domenica 7 Febbraio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Deadpool 2, I tre moschettieri, Il curioso caso di Benjamin Button, Sognare è vivere, Extraction, Sapore di mare, Mansfield Park, Un weekend da bamboccioni 2.

Deadpool 2: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Avventura, Commedia, 2018, durata: 111 Min)

Un film di David Leitch con Ryan Reynolds, Josh Brolin, Brianna Hildebrand, T.J. Miller, Zazie Beetz, Jack Kesy, Morena Baccarin, Bill Skarsgård, Shioli Kutsuna, Leslie Uggams, Terry Crews, Eddie Marsan, Andre Tricoteux, Julian Dennison, Stefan Kapicic, Lewis Tan e Karan Soni.



Deadpool 2: Il Trailer Finale Italiano del Film (Redband) - HD



Trama del Film Deadpool 2: Deadpool sta venendo di nuovo e stavolta non è da solo: in questo secondo capitolo, il supereroe più dissacrante della Marvel crea un nuovo team, l'X-Force, con l'obiettivo di proteggere un ragazzino da Cable, mutante venuto dal futuro per ucciderlo.

I tre moschettieri: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Avventura, Azione, 2011, durata: 102 Min)

Un film di Paul W.S. Anderson con Logan Lerman, Matthew Macfadyen, Ray Stevenson, Luke Evans, Milla Jovovich, Orlando Bloom, Christoph Waltz, Mads Mikkelsen, Juno Temple, James Corden, Gabriella Wilde, Freddie Foxx e Til Schweiger.



I tre moschettieri: Il trailer italiano del film



Trama del Film I tre moschettieri: Il film segue le vicende del giovane d'Artagnan, ragazzo impavido, ma dalla testa calda, che si unisce ai tre leggendari moschettieri caduti in disgrazia dopo il tradimento di Milady. Francia, XVII secolo. Porthos, Athos e Aramis sono tre combattenti d'elite che servono il Re come i suoi migliori moschettieri. Dopo aver scoperto una cospirazione per rovesciare il trono, gli audaci spadaccini si imbattono in un giovane aspirante eroe, D'Artagnan, e lo prendono sotto la loro ala protettiva.

Insieme, i quattro affrontano una pericolosa missione per far luce su un complotto che minaccia la Corona, ma anche il futuro stesso dell'Europa. Il perfido Richelieu, infatti, vuole servirsi di una collana per inscenare una falsa relazione tra la sposa del re di Francia e la casa inglese, dando inizio a una terribile guerra tra le due nazioni. Decisi a sventare il complotto, i moschettieri partono alla volta dell'Inghilterra per recuperare l'oggetto. Ce la faranno i coraggiosi spadaccini a portare a termine il compito salvando così il futuro della Francia?

Il curioso caso di Benjamin Button: il film Stasera in Tv su Iris alle 21.20

(Drammatico, Fantasy, Sentimentale, 2008, durata: 166 Min)

Un film di David Fincher con Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Elle Fanning, Jason Flemyng, Julia Ormond, Taraji P. Henson, Josh Stewart, Peter Donald Badalamenti II, Chandler Canterbury, Joshua DesRoches, Joel Bissonnette, Donna DuPlantier, Deneen Tyler, David Ross Paterson, Robert Towers, Shiloh Jolie-Pitt e Eve Brent.



Il curioso caso di Benjamin Button: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film



Trama del Film Il curioso caso di Benjamin Button: Nella New Orleans del 1918, la signora Button dà alla luce un bambino, morendo poco dopo per complicazioni legate al parto. Thomas Button è turbato dal constatare che suo figlio è nato con una rara sindrome, che lo fa assomigliare ad un'ottantenne.

Sconvolto, l'uomo medita di uccidere il neonato ma, non avendone il coraggio, lo abbandona davanti una casa di riposo.

Qui, il bambino è trovato da Queenie e Tizzy Weders che, nonostante siano disorientati dal suo aspetto, decidono di adottarlo.

Il piccolo Benjamin, così chiamato dai nuovi genitori, trascorre la sua infanzia intrappolato nel corpo di un anziano signore. Il suo aspetto lo fa assomigliare alle persone che popolano la casa di riposo, ma tutti si rendono conto che c’è qualcosa di diverso in lui.

Nel 1930, Benjamin fa la conoscenza della nipote della signora Fuller, Daisy, che si mostra subito molto curiosa nei confronti del bizzarro uomo.

Trascorrono gli anni e Benjamin inizia a ringiovanire, prendendo le sembianze di un settantenne. Desideroso di vivere nuove avventure, Benjamin fa la conoscenza del capitano Mike Clark, e accetta di lavorare come mozzo sul suo rimorchiatore.

Nel frattempo, Thomas si è pentito del suo gesto e vuole rintracciare suo figlio per chiedergli perdono e lasciargli la sua fortuna.

Mentre gli anziani della casa di riposo muoiono, Benjamin riacquista le sue forze e instaura un profondo rapporto con Daisy.

Trascorrono gli anni e Benjamin assomiglia sempre più a un forte uomo di mezz'età...

Sognare è vivere: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Biografico, Drammatico, 2015, durata: 95 Min)

Un film di Natalie Portman con Natalie Portman, Gilad Kahana, Amir Tessler, Ohad Knoller, Makram Khoury, Shira Haas e Tomer Kapon.



Sognare è vivere: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Sognare è vivere: Tratto dal romanzo autobiografico di Amos Oz, Una storia di amore e di tenebra, che è anche l'opera più ambiziosa dell'autore, racconta l'infanzia dello scrittore a Gerusalemme negli anni che precedono la nascita dello Stato di Israele. Come molte altre famiglie ebree tra gli anni trenta e quaranta del '900, anche quella del piccolo Amos (Amir Tessler) é sfuggita alle persecuzioni trovando rifugio in Palestina, insieme con la speranza di un futuro migliore. Scampati alla guerra, i genitori di Amos non sono però immuni alla sofferenza che questa si porta dietro: ne è colpita la madre Fania (Portman), poetica e sognatrice, la cui indole fantasiosa viene a poco a poco soffocata dalla vita matrimoniale e dalla monotonia quotidiana, fino a scivolare nella solitudine e nella depressione. La donna riconosce un compagno di giochi e un complice intellettuale nel figlio Amos, per il quale inventa storie di avventure e viaggi nel deserto, e con il quale condivide la sua puerile visione del mondo. Da lei Oz riprende quel gusto per la lingua e il lieve tocco ironico che da adulto influenzerà la sua scrittura. Sognare è vivere, come il romanzo al quale è ispirato, è una dichiarazione d'amore per un Paese, una lingua, un popolo, una madre.

Extraction: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21.20

(Thriller, Azione, 2015, durata: 83 Min)

Un film di Steven C. Miller con Bruce Willis, Kellan Lutz, Gina Carano, D.B. Sweeney, Joshua Mikel e Steve Coulter.



Extraction: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Extraction: Nel 2005 l'agente sotto copertura Leonard Turner viene catturato da un gruppo di contrabbandieri d'armi russi che minacciano di uccidere sua moglie Kate e suo figlio Harry, se non otterranno una lista di tutti coloro che fanno affari con la CIA. Turner si libera e chiede al suo collega Ken Robertson di mettere al sicuro la sua famiglia. Ken, sfortunatamente, arriva troppo tardi e Kate viene uccisa. Dieci anni dopo Harry entra a far parte del distaccamento della CIA di Praga, nonostante le proteste di suo padre. Nel frattempo, Leonard sta cercando di recuperare un moderno dispositivo che permette di entrare nelle telecomunicazioni globali senza bisogno di password o riconoscimenti. Quando Leonard viene catturato da Drake Chivu, Harry collaborerà con la sua ex fidanzata Victoria per salvarlo.

Altri film questa sera in TV:

Sapore di mare , in onda alle 21.30 su Nove : film commedia, sentimentale del 1983 di Carlo Vanzina, con Jerry Calà, Christian De Sica, Virna Lisi, Marina Suma, Angelo Cannavacciuolo, Karina Huff, Isabella Ferrari, Paolo Baroni, Angelo Maggi, Gianni Ansaldi, Giorgia Fiorio, Giorgio Vignali, Gianfranco Barra, Ennio Antonelli, Enio Drovandi, Rita Forzano, Ugo Bologna, Claudio Caramaschi, Edoardo Vianello, Guido Nicheli, Annabella Schiavone e Anna Maria Torniai.

, in onda : film commedia, sentimentale del 1983 di Carlo Vanzina, con Jerry Calà, Christian De Sica, Virna Lisi, Marina Suma, Angelo Cannavacciuolo, Karina Huff, Isabella Ferrari, Paolo Baroni, Angelo Maggi, Gianni Ansaldi, Giorgia Fiorio, Giorgio Vignali, Gianfranco Barra, Ennio Antonelli, Enio Drovandi, Rita Forzano, Ugo Bologna, Claudio Caramaschi, Edoardo Vianello, Guido Nicheli, Annabella Schiavone e Anna Maria Torniai. I Am Soldier , in onda alle 21.20 su Cielo : film d'azione del 2014 di Ronnie Thompson, con Tom Hughes, Noel Clarke, Alex Reid, George Russo, Miranda Raison, Josh Myers, Dave Goodman, Ian Pirie, Jordan Long, Philip Desmeules, Allistair McNab e Mike Fury

, in onda : film d'azione del 2014 di Ronnie Thompson, con Tom Hughes, Noel Clarke, Alex Reid, George Russo, Miranda Raison, Josh Myers, Dave Goodman, Ian Pirie, Jordan Long, Philip Desmeules, Allistair McNab e Mike Fury Il miracolo di Natale di Maggie , in onda alle 21.10 su La5 : film drammatico, family, sentimentale del 2017 di Michael Robinson, con Jill Wagner, Luke MacFarlane, Lauren Guci, Laura Soltis, Viv Leacock, Lane Edwards, Francoise Yip, Jordyn Ashley Olson e Glynis Davies.

, in onda : film drammatico, family, sentimentale del 2017 di Michael Robinson, con Jill Wagner, Luke MacFarlane, Lauren Guci, Laura Soltis, Viv Leacock, Lane Edwards, Francoise Yip, Jordyn Ashley Olson e Glynis Davies. Banzai , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia, comico del 1997 di Carlo Vanzina, con Paolo Villaggio, Francesca Romana Coluzzi, Francesco De Rosa, Antonio Ballerio, Roberto Della Casa, Francesca Ventura, Laura Migliacci, Chiyara Meas, John Armstead, Haruhiko Yamanouchi, Giada Albanese, Sergio Tardioli e Kitaho.

, in onda : film commedia, comico del 1997 di Carlo Vanzina, con Paolo Villaggio, Francesca Romana Coluzzi, Francesco De Rosa, Antonio Ballerio, Roberto Della Casa, Francesca Ventura, Laura Migliacci, Chiyara Meas, John Armstead, Haruhiko Yamanouchi, Giada Albanese, Sergio Tardioli e Kitaho. Mansfield park , in onda alle 21.20 su TV2000 : film drammatico del 1999 di Patricia Rozema, con Embeth Davidtz, Lindsay Duncan, Victoria Hamilton, Sheila Gish, Alessandro Nivola, Harold Pinter, Justine Waddell, Frances O'Connor, Charles Edwards, Sophia Miles, Hugh Bonneville, Hannah Taylor-Gordon e Jonny Lee Miller.

, in onda : film drammatico del 1999 di Patricia Rozema, con Embeth Davidtz, Lindsay Duncan, Victoria Hamilton, Sheila Gish, Alessandro Nivola, Harold Pinter, Justine Waddell, Frances O'Connor, Charles Edwards, Sophia Miles, Hugh Bonneville, Hannah Taylor-Gordon e Jonny Lee Miller. The Contractor - Rischio supremo , in onda alle 21.30 su Spike : film d'azione del 2007 di Josef Rusnak e Joshua Michael Stern, con Wesley Snipes, Eliza Bennett, Lena Headey, Ralph Brown, Charles Dance, Gemma Jones, Iain Robertson, Richard Harrington, John Standing, Velizar Binev, Vladimir Kolev e Morgan Hopkins.

, in onda : film d'azione del 2007 di Josef Rusnak e Joshua Michael Stern, con Wesley Snipes, Eliza Bennett, Lena Headey, Ralph Brown, Charles Dance, Gemma Jones, Iain Robertson, Richard Harrington, John Standing, Velizar Binev, Vladimir Kolev e Morgan Hopkins. Un weekend da bamboccioni 2, in onda alle 21.10 su Paramount Network: film commedia del 2013 di Dennis Dugan, con Adam Sandler, Taylor Lautner, Salma Hayek, Steve Buscemi, Maria Bello, Milo Ventimiglia, Chris Rock, Andy Samberg, Kevin James, Alexander Ludwig, Alyson Michalka, Maya Rudolph e David Spade.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: