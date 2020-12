Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 6 Dicembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Non ci resta che piangere, Il GGG - Il Grande Gigante Gentile, Vi presento Joe Black, Venuto al mondo, La leggenda del pianista sull'oceano, Un amico molto speciale, End of Justice: Nessuno è innocente. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Vite in fuga, NCIS: Los Angeles e NCIS: New Orleans, Che Tempo Che Fa.

Film Stasera in TV di Oggi Domenica 6 Dicembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Non ci resta che piangere, Il GGG - Il Grande Gigante Gentile, Vi presento Joe Black, Venuto al mondo, La leggenda del pianista sull'oceano, Un amico molto speciale, End of Justice: Nessuno è innocente, The Mexican - Amore senza la sicura, Caccia spietata, Act of Valor, Mi manda Picone.

I Migliori Film in TV oggi in prima serata

Non ci resta che piangere: stasera in tv su Rete 4 alle 21.25

(Commedia, 1984, durata: 112 Min)

Un film di Roberto Benigni e Massimo Troisi con Massimo Troisi, Roberto Benigni, Iris Peynado, Amanda Sandrelli, Carlo Monni, Elisabetta Pozzi, Galliano Mariani, Jole Silvani, Fiorenzo Serra, Nicola Morelli, Loris Bazzocchi, Joan Peter Boom, Paolo Bonacelli, Mario Diano e Livia Venturini



Non ci resta che piangere: Clip della versione restaurata del film: Il passaggio a livello



Trama del Film Non ci resta che piangere: I protagonisti della vicenda sono l'insegnante Saverio e il bidello Mario, amici di vecchia data. I due si trovano in un punto non precisato della campagna toscana, fermi ad un passaggio a livello. L'attesa aumenta l’angoscia di Saverio, molto preoccupato per la sorella Gabriella, depressa dopo la rottura con il suo fidanzato americano.

Stanchi di attendere il treno, Mario e Saverio si avventurano in un sentiero principale ma, quando la macchina ha un improvviso guasto, sono costretti a soggiornare in una sperduta locanda. Al loro risveglio, i due amici si ritrovano catapultati nella Toscana del XV secolo...

Il GGG - Il Grande Gigante Gentile: stasera in tv su Italia 1 alle 21.20

(Fantasy, 2016, durata: 117 Min)

Un film di Steven Spielberg con Mark Rylance, Ruby Barnhill, Bill Hader, Rebecca Hall, Penelope Wilton, Jemaine Clement, Ólafur Darri Ólafsson, Adam Godley, Michael Adamthwaite e Haig Sutherland.



Il GGG - Il Grande Gigante Gentile: Nuovo trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Il GGG - Il Grande Gigante Gentile: Il GGG è un gigante, un Grande Gigante Gentile, molto diverso dagli altri abitanti del Paese dei Giganti che come San-Guinario e Inghiotticicciaviva si nutrono di esseri umani, preferibilmente bambini. E così una notte il GGG - che è vegetariano e si ciba soltanto di Cetrionzoli e Sciroppio - rapisce Sophie, una bambina che vive a Londra e la porta nella sua caverna. Inizialmente spaventata dal misterioso gigante, Sophie ben presto si rende conto che il GGG è in realtà dolce, amichevole e può insegnarle cose meravigliose. Il GGG porta infatti Sophie nel Paese dei Sogni, dove cattura i sogni che manda di notte ai bambini e le spiega tutto sulla magia e il mistero dei sogni. L'affetto e la complicità tra i due cresce rapidamente, e quando gli altri giganti sono pronti a nuova strage, il GGG e Sophie decidono di avvisare nientemeno che la Regina d'Inghilterra dell’imminente minaccia, e tutti insieme realizzeranno un piano per sbarazzarsi dei giganti una volta per tutte.

Vi presento Joe Black: stasera in tv su Iris alle 21

(Fantasy, Sentimentale, 1998, durata: 180 Min)

Un film di Martin Brest con Brad Pitt, Claire Forlani, Anthony Hopkins, Marcia Gay Harden, Jeffrey Tambor, Jake Weber, David S. Howard, Richard Clarke, Marylouise Burke e Diane Kagan.







Trama del Film Vi presento Joe Black: Il film racconta la storia di William Parrish, un magnate delle telecomunicazioni, che trascorre la sua idilliaca esistenza tra lusso, successo e il sincero amore per la sua famiglia. Un giorno, tuttavia, la Morte si presenta al cospetto di Bill. Incuriosita dal concetto di amore e dai discorsi di Bill su tali emozioni, infatti, essa vuole comprendere la potenza di questo sentimento, per poi mettere fine alla vita dell'uomo e portalo con sé nell'aldilà.

La Morte, sotto le sembianze di Joe Black viene presentata alla famiglia e Susan, secondogenita di casa Parrish, rimane molto ammaliata dal nuovo arrivato. In realtà, Susan e il vero Joe Black si erano conosciuti qualche tempo prima ma, dal momento che ora il ragazzo è diventato l'incarnazione della Morte, la giovane non si ricorda di Joe né di aver provato dei sentimenti per lui nel passato...

Venuto al mondo: stasera in tv su Cine 34 alle 21

(Drammatico, 2012, durata: 127 Min)

Un film di Sergio Castellitto con Penélope Cruz, Emile Hirsch, Sergio Castellitto, Adnan Hasković, Pietro Castellitto, Saadet Aksoy, Luca De Filippo, Jane Birkin, Mira Furlan e Jovan Divjak.



Venuto al mondo: Il trailer italiano ufficiale



Trama del Film Venuto al mondo: Carica di ricordi degli anni di guerra, Gemma si reca a Sarajevo con suo figlio Pietro per assistere a una mostra in memoria delle vittime dell'assedio, che include le fotografie del padre del ragazzo. Diciannove anni prima, Gemma lasciò la città in pieno conflitto con Pietro appena nato, lasciandosi alle spalle suo marito Diego, che non avrebbe mai più rivisto, e l'improvvisata famiglia sopravvissuta all'assedio: Gojko, l'irriverente poeta bosniaco, Aska, la ribelle ragazza musulmana e la piccola Sebina. L'intenso amore e la felicità tra Diego e Gemma non erano abbastanza per colmare l'impossibilità di Gemma a concepire figli. Nella Sarajevo distrutta dalla guerra, i due trovarono una possibile surrogata, Aska. Gemma spinse Diego tra le sue braccia per poi essere sopraffatta dal senso di colpa e dalla gelosia. Ora una verità attende Gemma a Sarajevo, che la costringe ad affrontare la profondità della sua perdita, il vero orrore della guerra e il potere di redenzione dell'amore...

La leggenda del pianista sull'oceano: stasera in tv su TV2000 alle 21.05

(Drammatico, 1998, durata: 165 Min)

Un film di Giuseppe Tornatore con Tim Roth, Pruitt Taylor Vince, Bill Nunn, Clarence Williams III, Melanie Thierry, Gabriele Lavia, Peter Vaughan, Niall O'Brien, Alberto Vazquez, Luigi De Luca, Femi Elufowoju Jr., Nigel Fan, Harry Ditson e Eamon Geoghegan,.







Trama del Film La leggenda del pianista sull'oceano: Un neonato viene trovato in un cesto nascosto a bordo del transatlantico Virginian che fa il percorso tra l'Europa e l'America. Lo prende con sé un operaio fuochista e gli dà il nome di Novecento, in omaggio al ventesimo secolo che sta cominciando. Novecento rimane sulla nave e, dopo la morte del padre adottivo, tutto l'equipaggio lo aiuta a crescere. Il ragazzino osserva il variopinto mondo dei passeggeri: i ricchi signori in prima classe, gli emigranti che sognano una nuova vita in America, le ragazze, le merci, la confusione. Da adulto, Novecento si accorge che suonare il piano è il suo grande interesse. Cosi comincia, allieta le serata in sala da ballo con l'orchestra, e la fama della sua bravura si diffonde anche a terra...

Film che può valere la pena vedere stasera in TV:

Un amico molto speciale, in onda alle 21.10 su La5 : film commedia del 2014 di Alexandre Coffre, con Tahar Rahim, Victor Cabal e Annelise Hesme.

: film commedia del 2014 di Alexandre Coffre, con Tahar Rahim, Victor Cabal e Annelise Hesme. End of Justice: Nessuno è innocente, in onda alle 21.20 su Rai 4 : film drammatico thriller del 2017 di Dan Gilroy, con Denzel Washington, Colin Farrell, Shelley Hennig, Carmen Ejogo, Nazneen Contractor, Tony Plana e Niles Fitch.

: film drammatico thriller del 2017 di Dan Gilroy, con Denzel Washington, Colin Farrell, Shelley Hennig, Carmen Ejogo, Nazneen Contractor, Tony Plana e Niles Fitch. The Mexican - Amore senza la sicura, in onda alle 21.10 su Paramount Network : film commedia d'azione del 2001 di Gore Verbinski, con Julia Roberts, Brad Pitt, James Gandolfini, David Krumholtz, Luis Felipe Tovar, J.K. Simmons, Jeremy Roberts, Sherman Augustus, Richard Coca, Gene Hackman, Bob Balaban, Michael Cerveris e Castulo Guerra.

: film commedia d'azione del 2001 di Gore Verbinski, con Julia Roberts, Brad Pitt, James Gandolfini, David Krumholtz, Luis Felipe Tovar, J.K. Simmons, Jeremy Roberts, Sherman Augustus, Richard Coca, Gene Hackman, Bob Balaban, Michael Cerveris e Castulo Guerra. Caccia spietata, in onda alle 21.15 su Cielo : film thriller western d'azione del 2006 di David Von Ancken, con Liam Neeson, Pierce Brosnan, Anjelica Huston, Michael Wincott, Ed Lauter, Robert Baker, John Robinson, Kevin J. O'Connor e Tom Noonan.

: film thriller western d'azione del 2006 di David Von Ancken, con Liam Neeson, Pierce Brosnan, Anjelica Huston, Michael Wincott, Ed Lauter, Robert Baker, John Robinson, Kevin J. O'Connor e Tom Noonan. Act of Valor, in onda alle 21 su 20 : film azione thriller del 2012 di Mike McCoy e Scott Waugh, con Alex Veadov, Roselyn Sanchez, Nestor Serrano, Alexander Asefa, Timothy Gibbs e Carla Jimenez.

: film azione thriller del 2012 di Mike McCoy e Scott Waugh, con Alex Veadov, Roselyn Sanchez, Nestor Serrano, Alexander Asefa, Timothy Gibbs e Carla Jimenez. Mi manda Picone, in onda alle 21.30 su Rai Storia: film commedia del 1983 di Nanni Loy, con Carlo Croccolo, Vittorio De Bisogno, Ciro Discolo, Nicola Di Pinto, Giulio Farnese, Carmine Faraco, Giancarlo Giannini, Leo Gullotta, Aldo Giuffré, Marzio Onorato, Armando Marra, Lina Sastri, Nino Prester, Lunetta Savino, Gerardo Scala, Clelia Rondinella, Fiorenzo Serra, Carlo Taranto e Massimo Ziti.

Altri film questa sera in TV:

Natale in affitto, in onda alle 21.25 su Nove : film commedia del 2004 si Mike Mitchell, con Ben Affleck, Christina Applegate, Catherine O'Hara, Josh Zuckerman, Bill Macy, Danielle Panabaker e Bryan Fisher.

: film commedia del 2004 si Mike Mitchell, con Ben Affleck, Christina Applegate, Catherine O'Hara, Josh Zuckerman, Bill Macy, Danielle Panabaker e Bryan Fisher. Mai Stati Uniti, in onda alle 21.20 su Rai Movie : film commedia del 2013 di Carlo Vanzina, con Vincenzo Salemme, Ricky Memphis, Anna Foglietta, Ambra Angiolini, Giovanni Vernia, Maurizio Mattioli, Andrea Pittorino, Paolo Bessegato e Daniela Piperno.

: film commedia del 2013 di Carlo Vanzina, con Vincenzo Salemme, Ricky Memphis, Anna Foglietta, Ambra Angiolini, Giovanni Vernia, Maurizio Mattioli, Andrea Pittorino, Paolo Bessegato e Daniela Piperno. Babysitter per forza, in onda alle 21.20 su Rai Premium: film commedia sentimentale del 2011 di Dietmar Klein, con Markus Knüfken, Carolina Vera, Simone Hanselmann, Sven Martinek, Andrea Eckert, Dietrich Hollinderbäumer, Elisabeth Böhm, Marvin Jaacks, Monique Schröder e Cuco Wallraff.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: