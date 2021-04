Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 4 Aprile 2021

Anticipazioni TV

Risorto: il Film Stasera in Tv su Rai 1 alle 21.25

(Drammatico, Storico, Religioso, 2016, durata: 107 Min)

Un film di Kevin Reynolds con Joseph Fiennes, Tom Felton, María Botto, Cliff Curtis, Peter Firth, Stephen Greif, Antonio Gil, Stephen Hagan, Andy Gathergood, Jan Cornet, Manu Fullola, Selva Rasalingam, Luis Callejo e Karim Saleh.



Risorto: Trailer ufficiale italiano - HD



Trama del Film Risorto: In Galilea, Yeshua, proclamatosi re e figlio di Dio, viene crocifisso. Ad assistere alla sua morte sotto la croce c'è Clavio, un tribuno romano chiamato da Ponzio Pilato per vigilare e risolvere i problemi che si stanno creando intorno a quella carismatica figura: il Sinedrio è infatti preoccupato che il corpo del nazareno venga fatto sparire dai suoi seguaci per inscenarne la resurrezione. Si respirano nell'aria inoltre possibili rivolte contro Roma, in nome del fantomatico Re dei Giudei.

Clavio presenzia alla sepoltura di Yeshua, fa mettere i sigilli sulla grossa pietra che chiude il sepolcro e pone due soldati di guardia. Tuttavia, tre giorni dopo la tomba viene trovata vuota. Pilato, su tutte le furie, ordina a Clavio di ritrovare il corpo. Insieme al suo aiutante Lucius, il tribuno inizia a fare perquisizioni, interrogatori, retate e inseguimenti. Nonostante la sua intelligenza e le sue capacità, l'indagine instillerà in Clavio una serie di dubbi che lo porteranno a mettere in discussione tutto ciò in cui crede...

Baciato dalla fortuna: il Film Stasera in Tv su Rete 4 alle 21.25

(Commedia, 2011, durata: 97 Min)

Un film di Paolo Costella con Vincenzo Salemme, Asia Argento, Alessandro Gassmann, Nicole Grimaudo, Elena Santarelli, Dario Bandiera, Alessandro Giacobazzi e Maurizio Casagrande.



Baciato dalla fortuna: Il trailer del film



Trama del Film Baciato dalla fortuna: vede protagonista Gaetano, un vigile napoletano che si è trasferito a Parma. Nonostante abbia un lavoro stabile, l’uomo è pieno di debiti e i problemi lo inseguono senza dargli sosta. La sua ex moglie Marisa pretende gli alimenti, e la sua nuova fidanzata Betty, una chef molto affascinante, lo tradisce con il suo capo Silvano. Questi è un vero e proprio sciupafemmine e colleziona altre amanti, tra cui la consorte di un altro collega, Nicola.

Gaetano, però, non vuole smettere di cercare fortuna e continua a giocare al SuperEnalotto, puntando da sempre sui numeri che aveva scelto suo nonno: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Un giorno la sua amica Grazia Tirelli, psicoanalista innamorata di lui, gli chiede di essere il suo primo paziente. L’uomo accetta, ma proprio a causa della seduta, non fa in tempo a giocare la schedina. Qualche ora dopo scopre con grande sorpresa che i numeri vincenti di quell'estrazione sono proprio i suoi, con un montepremi di ben 120 milioni di euro. Per la disperazione il vigile sviene e batte la testa. Quando si risveglia in ospedale si accorge che tutti credono che il vincitore del Superenalotto sia proprio lui…

Zoo - Un amico da salvare: il Film Stasera in Tv su Canale 5 alle 21.50

( Drammatico, Avventura, 2017, durata: 97 Min)

Un film di Colin McIvor con Art Parkinson, Amy Huberman, Penelope Wilton, Toby Jones, Ian McElhinney, Damian O'Hare, Stephen Hagan e Ian O'Reilly.



Zoo - Un amico da salvare: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Zoo - Un amico da salvare: Il film segue la storia di un ragazzino coraggioso che assieme al suo gruppo di amici combatte per salvare dai raid aerei un cucciolo di elefante di nome "Buster". Irlanda del Nord, 1941. Mentre la Seconda guerra mondiale avanza inesorabile, il dodicenne Tom sta per fare l'incontro più importante di tutta la sua vita: quello con un piccolo elefante appena arrivato nello zoo locale, in cui lavora suo padre. Mentre aiuta il suo vecchio a prendersi cura degli animali della struttura, Tom si affeziona in maniera particolare proprio all'ultimo arrivato e decide di chiamarlo Buster.

Ma i sempre più frequenti bombardamenti aerei da parte dei tedeschi stravolgono in fretta gli equilibri e il padre dell'adolescente viene richiamato per combattere al fronte.

Il rapporto conflittuale che si instaura con il suo sostituto e la decisione da parte del governo di trasferire tutti gli animali e eliminare quelli più pericolosi, spingeranno Tom a prendere la più estrema delle decisioni: intrufolarsi di notte nello zoo insieme ai suoi amici e rapire l'elefantino per nasconderlo in casa. Una vedova solitaria e un gruppo di adolescenti saranno così pronti a rischiare le loro stesse vite pur di assicurare all'animale la salvezza...

Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Avventura, Commedia, Fantasy, 2011, durata: 137 Min)

Un film di Rob Marshall con Johnny Depp, Penélope Cruz, Ian McShane, Geoffrey Rush, Astrid Bergès-Frisbey, Gemma Ward, Richard Griffiths, Judi Dench, Stephen Graham, Keith Richards, Kevin McNally, Greg Ellis e Yuki Matsuzaki.



Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare: Il nuovo trailer italiano



Trama del Film Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare: Quando un naufrago viene ritrovato al largo della costa spagnola e rivela di conoscere la posizione della Fonte della Giovinezza, Re Ferdinando VI di Spagna e Re Giorgio II d’Inghilterra vogliono essere i primi a trovare l’acqua miracolosa.

Jack Sparrow, intanto, apprende che qualcuno ha rubato la sua identità per arruolare una ciurma, e salva Gibbs dalla forca.

Barbossa, dopo aver perso la gamba e la Perla Nera, è diventato un corsaro al soldo del governo inglese e il Re gli affida il compito di conquistare la Fonte.

Dopo una rocambolesca fuga dal palazzo reale, Sparrow si reca alla locanda La figlia del Capitano per individuare l’impostore. Qui scopre che il ladro di identità è una sua ex fiamma, Angelica Teach (Penélope Cruz), figlia del celebre pirata Edward ‘Barbanera’ Teach.

La donna lo rapisce e lo porta sulla nave del padre, la leggendaria Queen Anne’s Revenge. Barbossa incarica Gibbs di condurlo alla Fonte, mentre Jack scopre che Teach vuole bere l’acqua dell’eterna giovinezza per annullare una profezia, che gli ha predetto morte certa.

Per ottenere l’immortalità, bisogna recuperare i due Calici d’Argento appartenuti a Ponce de Leon e ottenere le lacrime di una sirena...

Sette anni in Tibet: il Film Stasera in Tv su La7 alle 21.15

(Drammatico, 1997, durata: 129 Min)

Un film di Jean-Jacques Annaud con Brad Pitt, David Thewlis, Jamyang Jamtsho Wanguchuk, Danny Denzongpa, Inceborga Apkunaite, Sonam Wangchuk, Dorjee Tsering, Lhakpa Tsamchoe, Jetsun Pema, Ama Asche Dongtse, Duncan Fraser, B.D. Wong, Victor Wong e Mako.



Sette anni in Tibet: il trailer del film



Trama del Film Sette anni in Tibet:Nel 1939, Heirich Harrer accetta il compito affidato dal Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori e lascia l’Austria alla volta dell’Himalaya. L’esperto arrampicatore, infatti, è stato incaricato di raggiungere la nona vetta più alta al mondo, dopo che numerosi colleghi hanno fallito. Mentre la moglie, incinta, vorrebbe che non partisse, Heinrich è deciso a tentare l’impresa con il collega Peter Aufschnaiter. La scalata, tuttavia, è più difficile del previsto e allo scoppio della Guerra Mondiale, l’Impero Britannico in India arresta gli scalatori in quanto nazisti, rinchiudendoli in un campo di concentramento. Passano tre anni, durante i quali il matrimonio di Heinrich va in mille pezzi.

Ma lo scalatore e i suoi connazionali architettano un piano molto astuto e si danno alla fuga. Heinrich e Peter si recano in Tibet, incontrando l’aperta diffidenza dei pacifici monaci buddhisti. Passano altri anni prima che il Dalai Lama, il bambino Tenzin Gyatso, convochi Heinrich al suo cospetto per commissionargli la creazione di un cinema. Inizia così una profonda amicizia, sancita dal rispetto e dal desiderio di conoscere le rispettive culture. Mentre la vita scorre pacificamente, la Cina acquista sempre più potere e la vita del Dalai Lama è in pericolo. Heinrich si troverà a dover lottare per la sua nuova casa, mentre cresce in lui il desidero di incontrare il figlio, ormai adulto.

Il Ragazzo Invisibile - Seconda Generazione: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Fantasy, 2017, durata: 100 Min)

Un film di Gabriele Salvatores con Ludovico Girardello, Kseniya Rappoport, Galatea Bellugi, Noa Zatta, Ivan Franek, Valeria Golino, Maurizio Lombardi, Daniel Vivian, Emilio De Marchi, Lorenzo Acquaviva, Silvia Busuioc, Kristof Konrad e Christoph Hülsen.



Il Ragazzo Invisibile: Seconda Generazione: Il trailer ufficiale del film - HD



Trama del Film Il Ragazzo Invisibile - Seconda Generazione: Per il timido Michele, non è facile tornare alla vita normale dopo aver scoperto di avere doti "speciali", di essere uno Speciale. Eppure, ormai sedicenne, Michele Silenzi vive un'adolescenza turbolenta come molti dei suoi coetanei, non solo per i traumatici eventi del passato, ma per il carico delle relazioni che si fanno più complesse: con gli adulti, in particolare con la madre Giovanna, e con la ragazza dei suoi sogni, dolorosamente innamorata di un altro. Solo, infelice, arrabbiato col mondo, la vita di Michele prende una piega inaspettata quando vi irrompono improvvisamente la misteriosa gemella Natasha e la madre naturale, Yelena, due donne che stravolgeranno la sua esistenza, chiamandolo a una nuova avventura alla quale non potrà sottrarsi.

Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo: il Film Stasera in Tv su Paramount alle 21.10

(Azione, Avventura, 2008, durata: 122 Min)

Un film di Steven Spielberg con Harrison Ford, Karen Allen, Cate Blanchett, Shia LaBeouf, John Hurt, Ray Winstone, Jim Broadbent e Joel Stoffer.



Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo: 1957: la Guerra Fredda domina la scena politica, gettando sul mondo lo spettro di un conflitto nucleare. Nel deserto del Nevada, una squadra di militari sovietici, comandata dalla spietata Irina Spalko, riesce a penetrare nella segretissima base americana Hangar 51: cercano una cassa contenente un teschio di cristallo di probabile provenienza aliena che potrebbe conferire, a chi lo possiede, una conoscenza illimitata e poteri sovrumani.

I russi hanno però bisogno di Indiana Jones per trovare il reperto: così costringono nella ricerca il famoso archeologo e il suo compagno Mac. Dopo essere riuscito a scappare, Indiana torna a casa, ma si ritrova preso di mira dall'FBI, che sospetta sia una spia russa. Come se non bastasse, il college dove lavora lo sospende dall'insegnamento. Deluso e amareggiato, decide di trasferirsi a Londra.

Nel frattempo incontra il giovane Mutt che gli chiede aiuto per ritrovare la madre, rapita dopo essersi interessata alla scomparsa del professor Oxley, il quale le aveva lasciato una lettera da decifrare. Indiana individua una pista che conduce a Nazca e parte con Mutt alla volta del Perù. I due sono però inseguiti dagli agenti del KGB e dall'implacabile Irina. Tra indios agguerriti, sabbie mobili, combattimenti all'ultimo sangue e fughe rocambolesche, Indiana è deciso più che mai a portare a termine la sua missione.

The Foreigner: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Thriller, 2017, durata: 113 Min)

Un film di Martin Campbell con Jackie Chan, Pierce Brosnan, Charlie Murphy, Katie Leung, Rory Fleck-Byrne, Simon Kunz, Pippa Bennett-Warner e Dermot Crowley.



The Foreigner: Il trailer del film, versione originale - HD



Trama del Film The Foreigner: La vicenda si svolge a Londra dove vive Quan Ngoc Minh, un uomo tranquillo e riservato, con un passato nelle forze speciali durante la guerra in Vietnam. Dopo aver perso moglie e due figlie durante la fuga dal Vietnam, Quan si è rifugiato a Londra con la figlia Fan, ora adolescente, e ha aperto un ristorante cinese. Un giorno Fan muore in un attentato dinamitardo rivendicato da un'organizzazione chiamata “Nuova IRA”. Deluso dall’atteggiamento omertoso di Scotland Yard sull’atto terroristico, Quan decide di cercare personalmente gli attentatori per vendicare la figlia. La sua indagine lo porta al vice primo ministro dell'Irlanda del Nord Liam Hennessy, un ex militante dell’IRA, che continua a negare il suo coinvolgimento con questi nuovi terroristi. Quando tutti i tentativi di convincerlo a denunciare i responsabili dell’attacco non hanno successo, Quan inizia una campagna d'intimidazione usando le tecniche da guerriglia che ben conosce. Ma anche il governo britannico comincia a fare pressioni su Hennessy per avere i nomi dei terroristi. Essendo effettivamente all’oscuro di chi abbia piazzato le bombe, Hennessy contatta i suoi vecchi compagni dell’IRA per aiutarlo a scoprire i traditori in mezzo a loro. E mentre Quan si addentra in un oscuro mondo di mercenari, rivoluzionari e politici corrotti, Hennessy deve trovare un modo per affrontare l'incessante assalto del “cinese”...

La Grande Bellezza: il Film Stasera in Tv su Cine34 alle 21

(Drammatico, 2013, durata: 113 Min)

Un film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Roberto Herlitzka, Carlo Buccirosso, Isabella Ferrari, Giorgio Pasotti, Vernon Dobtcheff, Serena Grandi, Luca Marinelli, Giulia Di Quilio, Massimo Popolizio, Giorgia Ferrero, Pamela Villoresi, Ivan Franek e Stefano Fregni.



La Grande Bellezza: Il trailer ufficiale del film di Paolo Sorrentino



Trama del Film La Grande Bellezza: Il protagonista della vicenda è Jep Gambardella, noto giornalista e critico teatrale che trascorre la sua esistenza negli ambienti più mondani di Roma. Nonostante Jep sia acclamato nelle feste esagerate dell'élite romana come "re" l'uomo trascorre la sua esistenza celando l'insofferenza verso quegli ambienti volgari e viziosi che offuscano la sua ricerca perpetua della bellezza.

Il vuoto rappresentato dalla mondanità gli permette di indossare una ben congeniata maschera che, tuttavia, va in frantumi alla notizia della morte di Elisa, unico e vero amore della sua vita. Il marito della donna, devastato dalla perdita, si reca a casa di Jep per condividere con lui le informazioni ricavate dal diario della donna, che non ha mai smesso di amarlo.

A fare da cornice ai movimenti d'animo di Jep, in bilico tra la disperazione per la futilità della vita e la voglia di rimanere ancorato alla sua posizione privilegiata, ci sono una cricca di amici, tutti interpreti grotteschi di un teatro vivente fatto di menzogne e vanità. Jep vuole donare senso alla sua esistenza, scrivendo il suo secondo libro ma per trovare la giusta ispirazione ha bisogno di immergersi totalmente nell'atmosfera della capitale, nel degrado e nella quotidianità di incontri casuali e sfuggenti...

