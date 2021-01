Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 31 Gennaio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Truth - Il prezzo della verità, Deadpool, USS Indianapolis, The Greatest Showman, Grand Isle, Sfida senza regole - Righteous Kill. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Mina Settembre, 9-1-1, Che Tempo che Fa, Live Non è la D'Urso.

Film Stasera in TV di Oggi Domenica 31 Gennaio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Truth - Il prezzo della verità, Deadpool, USS Indianapolis, The Greatest Showman, Grand Isle, Sfida senza regole - Righteous Kill, L'uomo che sussurrava ai cavalli, Psycho, Miracolo nella 34ma strada, La cosa più dolce..., Il tenente dei carabinieri.

Truth - Il prezzo della verità: il Film Stasera in Tv su Rai Storia alle 21.10

(Biografico, Drammatico, 2015, durata: 125 Min)

Un film di James Vanderbilt con Robert Redford, Cate Blanchett, Elisabeth Moss, Topher Grace, Dennis Quaid, Bruce Greenwood, David Lyons e John Benjamin Hickey.



Truth - Il prezzo della verità: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Truth - Il prezzo della verità: Il film racconta di un controverso scandalo giornalistico statunitense. Siamo nel 2004: il presidente in carica George W. Bush si sta preparando per le imminenti elezioni presidenziali, sperando di essere riconfermato per un altro mandato. Nel frattempo, Mary Mapes - giornalista di punta della CBS News - inizia ad indagare sul passato del politico.

Mapes sospetta che Bush sia stato arruolato negli anni Settanta nella Guardia Nazionale grazie ad alcune raccomandazioni e favoritismi, evitando così la leva militare e l’obbligo di partecipare alla guerra in Vietnam. La giornalista ottiene la conferma della sua tesi dal governatore del Texas Ben Barnes e dal colonnello Bill Burkett, il quale le fornisce alcuni documenti chiave per l'inchiesta.

Supportata dal collega Dan Rather, Mapes realizza un servizio per 60 Minutes - programma di successo della CBS - in cui svela lo scoop scandaloso sul presidente. La notizia genera grande clamore mediatico, ma ben presto gli stessi giornalisti si trovano sotto inchiesta, poiché la documentazione e le fonti da loro utilizzate si rivelano essere né ufficiali né attendibili...

Deadpool: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Commedia, Fantasy, 2016, durata: 107 Min)

Un film di Tim Miller con Ryan Reynolds, Morena Baccarin, T.J. Miller, Gina Carano, Ed Skrein e Brianna Hildebrand.



Deadpool: Nuovo trailer italiano (Red Band) - HD



Trama del Film Deadpool: Wade Wilsonè un agente delle forze speciali congedato con disonore che lavora come mercenario. Una sera, Wade si reca al solito pub, nel quale periodicamente si gioca a Dead Pool, ovvero un giro di scommesse su chi sarà il prossimo a morire. Lì incontra Vanessa e se ne innamora perdutamente. Tra i due scatta un vero e proprio colpo di fulmine, tale che un anno dopo decidono di sposarsi.

Purtroppo, a Wade viene diagnosticato un cancro allo stadio terminale e decide di lasciare Vanessa, così che non sia costretta a vederlo morire. Al pub, un misterioso reclutatore si avvicina a Wade, offrendogli una cura sperimentale per il suo tumore, in grado non solo di guarirlo ma di conferirgli poteri sovrannaturali. Viene quindi portato in un laboratorio segreto, dove il perfido Francis Freeman, conosciuto come Ajax, gli inietta un siero progettato per risvegliare geni mutanti latenti.

Wilson subisce le torture più atroci e viene infine messo in una camera iperbarica, che lo porta periodicamente sull'orlo dell'asfissia per giorni. Questo finalmente attiva in lui un'abilità di guarigione sovrumana che cura il cancro, ma che lo lascia gravemente sfigurato, con cicatrici simili a ustioni su tutto il suo corpo. Ajax dice di essere in grado di curarle, ma che non vuole, così Wade gli si scaglia contro con violenza: l’attacco non ferisce minimamente Freeman, ma provoca l’esplosione del laboratorio e lascia Wade in punto di morte.

Una volta ripresosi, Wilson assume l’identità di Deadpool e realizza il suo costume da supereroe. Armato delle sue nuove abilità e di un cinico senso dell'umorismo, inizia a dare la caccia a Freeman, l’unico che possa curarlo e permettergli di tornare dalla sua amata...

USS Indianapolis: il film Stasera in Tv su Rete 4 alle 21.25

(Azione, Guerra, 2016, durata: 128 Min)

Un film di Mario Van Peebles con Nicolas Cage, Tom Sizemore, Thomas Jane, Matt Lanter, Weronika Rosati, Brian Presley, Emily Tennant, Callard Harris e Johnny Wactor.



USS Indianapolis: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film USS Indianapolis: Durante la Seconda Guerra Mondiale la USS Indianapolis si distingue come uno degli incrociatori più veloci e temuti della marina americana e sotto il comando del valoroso capitano Charles McVay il suo equipaggio combatte con coraggio le più importanti battaglie sul fronte del Pacifico. Nel luglio 1945 a McVay e ai suoi marinai viene affidata una missione top secret: operare in gran segreto il trasporto di una delle due bombe atomiche che metteranno fine alla guerra. Ma durante la traversata la USS Indianapolis viene affondata dall’attacco di un sommergibile giapponese. Vista la segretezza della missione la nave non viene data per dispersa e il suo equipaggio abbandonato per 5 interminabili giorni nel Mare delle Filippine infestato di squali...

The Greatest Showman: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Biografico, Musicale, Drammatico, 2017, durata: 105 Min)

Un film di Michael Gracey con Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Zendaya, Zac Efron, Michelle Williams, Yahya Abdul-Mateen II, Paul Sparks, Diahann Carroll, Fredric Lehne, Tina Benko e Doris McCarthy.



The Greatest Showman: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film The Greatest Showman: Numeri poderosi e coreografie sgargianti si mescolano nello spettacolo ottocentesco che prende il nome di The Greatest Showman, il biopic musicale con Hugh Jackman nei panni dell'abile intrattenitore di folle P.T. Barnum. L'astuto impresario circense, entrato in affari col giovane Phillip, ha per le mani il rivoluzionario progetto di un enorme circo a tre piste, con quattro palcoscenici e ventimila posti a sedere. Gli ambiziosi uomini d'affari si lanciano con entusiasmo nella realizzazione del sontuoso spettacolo, che porta in scena nuove acrobazie e fenomeni da baraccone mai visti prima, finché entrambi non si infatuano di due giovani stelle del palcoscenico.

Phillip si perde tra i volteggi e le giravolte della sensuale trapezista Anne, mentre Barnum viene stregato dal dolce canto dell'artista Jenny Lind, la timida soprano nota al pubblico come "usignolo svedese", per la voce cristallina che arriva dritta al cuore.

Grand Isle: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Thriller, 2019, durata: 97 Min)

Un film di Stephen S. Campanelli con Nicolas Cage, KaDee Strickland, Luke Benward, Kelsey Grammer e Emily Marie Palmer.



Grand Isle: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Grand Isle: Il film vede protagonista il giovane Buddy, che sin dalle prime scene vediamo alle prese con estenuante interrogatorio durante il quale viene accusato di un brutale omicidio. Per difendersi, Buddy viene chiamato a rievocare gli eventi che lo hanno portato a quel momento. Grazie a dei flashback, conosciamo meglio Buddy: un soldato della marina militare, da poco rientrato dal servizio, costretto a svolgere lavoretti saltuari per mantenere la famiglia composta dall'amorevole moglie Lisa e dal figlio di pochi mesi. Un giorno, Buddy si imbatte nel veterano Walter, che vive insieme alla bella ma trascurata moglie Fancy in una grande casa nella stessa cittadina del giovane. La sera precedente, a causa di un incidente con dei ladri, Walter ha subito dei danni alla casa, che decide di far riparare sotto compenso proprio a Buddy. A poco a poco il ragazzo si rende sempre più conto degli strani comportamenti dei due coniugi, soprattutto degli atteggiamenti ambigui di Fancy nei suoi confronti. Inaspettatamente, una tempesta impervia e i tre vengono a sapere che un uragano si sta avvicinando alla città. I padroni offrono allora un riparo per la notte a Buddy, che accetta ignaro di aver sancito l’inizio di un terribile incubo...

Sfida senza regole - Righteous Kill: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.20

(Drammatico, Thriller, 2008, durata: 101 Min)

Un film di Jon Avnet con Robert De Niro, Al Pacino, Donnie Wahlberg, Carla Gugino, John Leguizamo, 50 Cent, Brian Dennehy, Frank John Hughes, Mark Famiglietti, Shirly Brener, Adrian Martinez, Trilby Glover, Liza Colón-Zayas, Dan Futterman e Rob Dyrdek.



Sfida senza regole - Righteous Kill: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Sfida senza regole - Righteous Kill: Dopo trent'anni di lavoro di squadra al Dipartimento di polizia di New York, i pluridecorati detective Turk e Rooster non sono ancora pronti per la pensione. In città, sono stati assassinati dei presunti criminali. La polizia è certa che si tratti di un serial killer, perché lascia poesie sui cadaveri a motivazione del suo gesto. Karen Corelli, agente della squadra CSI, comincia a chiedersi il perché delle poesie lasciate sul cadavere delle vittime. I detective Perez e Riley sperano di risolvere il caso prima dei veterani Turk e Rooster.

Altri film questa sera in TV:

L'uomo che sussurrava ai cavalli , in onda alle 21.30 su Nove : film drammatico, sentimentale del 1998 di Robert Redford, con Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Scarlett Johansson, Sam Neill, Dianne Wiest, Ty Hillman, Steve Frye, Don Edwards, Jessalyn Gilsig, William Buddy Byrd, Kate Bosworth, Jeanette Nolan, Cherry Jones e Chris Cooper.

, in onda : film drammatico, sentimentale del 1998 di Robert Redford, con Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Scarlett Johansson, Sam Neill, Dianne Wiest, Ty Hillman, Steve Frye, Don Edwards, Jessalyn Gilsig, William Buddy Byrd, Kate Bosworth, Jeanette Nolan, Cherry Jones e Chris Cooper. Psycho , in onda alle 21 su Iris : film thriller horror del 1998 di Gus Van Sant, con Vince Vaughn, Anne Heche, Julianne Moore, Viggo Mortensen, James Remar, Rita Wilson, Marjorie Lovett, O.B. Babbs, James LeGros, William H. Macy, Ryan Cutrona, Chad Everett, Robert Forster, Anne Haney, Rance Howard, Ken Jenkins, Steven Clark Pachosa, Flea e Philip Baker Hall.

, in onda : film thriller horror del 1998 di Gus Van Sant, con Vince Vaughn, Anne Heche, Julianne Moore, Viggo Mortensen, James Remar, Rita Wilson, Marjorie Lovett, O.B. Babbs, James LeGros, William H. Macy, Ryan Cutrona, Chad Everett, Robert Forster, Anne Haney, Rance Howard, Ken Jenkins, Steven Clark Pachosa, Flea e Philip Baker Hall. Miracolo nella 34ma strada , in onda alle 21.10 su La5 : film fantasy, family del 1994 di Les Mayfield, con Richard Attenborough, Elizabeth Perkins, Dylan McDermott, J.T. Walsh, James Remar, Jane Leeves, Mara Wilson, Joss Ackland, Ron Beattie, Simon Jones, William Windom, Robert Prosky e Joe Pentangelo.

, in onda : film fantasy, family del 1994 di Les Mayfield, con Richard Attenborough, Elizabeth Perkins, Dylan McDermott, J.T. Walsh, James Remar, Jane Leeves, Mara Wilson, Joss Ackland, Ron Beattie, Simon Jones, William Windom, Robert Prosky e Joe Pentangelo. La cosa più dolce... , in onda alle 21.10 su Paramount Network : film commedia, sentimentale del 2002 di Roger Kumble, con Cameron Diaz, Christina Applegate, Thomas Jane, Selma Blair, Parker Posey, Jason Bateman, Lillian Adams, Joe Bellan, Chelsea Bond, Judith Chapman, Georgia Engel, Ann Fields, Jennifer Gimenez, Siena Goines, Frank Grillo e John Lehr.

, in onda : film commedia, sentimentale del 2002 di Roger Kumble, con Cameron Diaz, Christina Applegate, Thomas Jane, Selma Blair, Parker Posey, Jason Bateman, Lillian Adams, Joe Bellan, Chelsea Bond, Judith Chapman, Georgia Engel, Ann Fields, Jennifer Gimenez, Siena Goines, Frank Grillo e John Lehr. Il tenente dei carabinieri , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 1986 di Maurizio Ponzi, con Enrico Montesano, Nino Manfredi, Marisa Laurito, Claudio Botosso, Massimo Boldi, Maria Grazia Bon, Antonio Di Zeo, Michele Capuano, Renato Cecchetto, Raffaella Baracchi, Kenneth Belton, Franco Bertini, Claudio Boldi, Nuccia Fumo, Alessandro Partexano e Mattia Sbragia.

, in onda : film commedia del 1986 di Maurizio Ponzi, con Enrico Montesano, Nino Manfredi, Marisa Laurito, Claudio Botosso, Massimo Boldi, Maria Grazia Bon, Antonio Di Zeo, Michele Capuano, Renato Cecchetto, Raffaella Baracchi, Kenneth Belton, Franco Bertini, Claudio Boldi, Nuccia Fumo, Alessandro Partexano e Mattia Sbragia. Precious Cargo , in onda alle 21 su 20 : film azione del 2016 di Max Adams, con Bruce Willis, Claire Forlani, Mark-Paul Gosselaar, John Brotherton e Daniel Bernhardt.

, in onda : film azione del 2016 di Max Adams, con Bruce Willis, Claire Forlani, Mark-Paul Gosselaar, John Brotherton e Daniel Bernhardt. Nuclear Target - The Marksman, in onda alle 21.30 su Spike: film azione, avventura, thriller del 2005 di Marcus Adams, con Wesley Snipes, William Hope, Emma Samms, Peter Youngblood Hills e Warren Derosa.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

