Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 3 Gennaio 2021

Film Stasera in TV di Oggi Domenica 3 Gennaio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Peter Rabbit, Chiara Lubich - L'Amore vince tutto, Love Actually, Un Natale al Sud, Guardiani della Galassia, Narciso e Boccadoro, La dura verità, The Absent One - Battuta di caccia, Grandi speranze, The Social Network, I delitti del BarLume - Hasta Pronto Viviani, Le mie due mogli, Il dottor Zivago.

Peter Rabbit: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21

(Animazione, Avventura, Commedia, Family, Fantasy, 2018, durata: 95 Min)

Un film di Will Gluck con le voci originali di James Corden, Domhnall Gleeson, Rose Byrne, Fayssal Bazzi, Sam Neill, Sia, Margot Robbie, Daisy Ridley, Elizabeth Debicki, Colin Moody e Marianne Jean-Baptiste.



Peter Rabbit: Il Nuovo Trailer Italiano del Film - HD



Trama del Film Peter Rabbit: Peter Rabbit vive in una tana accogliente confinante col giardino dell'ostile Mr. McGregor, un luogo proibito ai coniglietti prudenti che non vogliono finire nel mirino dell'umano allampanato. Se le ubbidienti Flopsy, Mopsy e Cottontail se ne tengono alla larga, ascoltando gli avvertimenti della mamma, lo sconsiderato fratellino Peter - orecchie drizzate oltre la staccionata e scodinzolante coda a batuffolo - profana l'orto di McGregor facendo anche una scorpacciata dei suoi ortaggi. La relazione già turbolenta tra Peter e Mr. McGregor si inasprisce quando una nuova vicina di casa, l'incantevole Bea (Rose Byrne), si trasferisce nel quartiere. L'uomo e il coniglietto faranno di tutto per accaparrarsi le attenzioni dell'adorabile amante degli animali...

Chiara Lubich - L'Amore vince tutto: il Film Stasera in Tv su Rai 1 alle 21.25

(Biografico, Drammatico, 2021, durata: 100 Min)

Un film di Giacomo Campiotti con Cristiana Capotondi, Aurora Ruffino, Miriam Cappa, Eugenio Franceschini, Greta Ferro, Valentina Ghelfi, Sofia Panizzi, Roberto Citran, Paolo Graziosi e Andrea Tidona.







Trama del Film Chiara Lubich - L'Amore vince tutto: Il film ripercorre l’avventura spirituale di una maestra che, sul finire della Seconda Guerra Mondiale, si sente in dovere di realizzare qualcosa di concreto in risposta a quanto sta accadendo. Trento, 1943. Mentre fa lezione nella sua classe elementare, Chiara Lubich, insegnante poco più che ventenne, è costretta a interrompere la spiegazione per mettere in salvo i bambini da un bombardamento aereo. Cessato il pericolo, la giovane si ritrova a vagare per le strade martoriate di Trento ed è proprio in quel momento, tra i resti di una città che sta scomparendo e la sofferenza dei feriti, che vede, forse per la prima volta, la violenza distruttiva della guerra. Dopo l'armistizio dell’8 settembre le cose peggiorano ulteriormente: il paese è ormai fuori controllo, suo fratello si unisce ai partigiani per combattere in prima linea e il futuro di coloro che le sono accanto diviene improvvisamente incerto. Quando tutto sembra perduto, la giovane si imbatte in una statua della Madonna e si sente chiamata a consacrarsi a Dio, l'unica certezza che non può crollare sotto il peso delle bombe...

Love Actually - L'amore davvero: il film Stasera in Tv su Rete 4 alle 21.25

(Commedia, 2003, durata: 135 Min)

Un film di Richard Curtis con Hugh Grant, Emma Thompson, Rowan Atkinson, Colin Firth, Liam Neeson, Alan Rickman, Laura Linney, Martine McCutcheon, Thomas Sangster, Chiwetel Ejiofor, Andrew Lincoln, Keira Knightley, Rodrigo Santoro, Rory MacGregor, Chris Marshall, Heike Makatsch, Martin Freeman, Billy Bob Thornton, Claudia Schiffer e Bill Nighy.



Love Actually - L'amore davvero: il trailer del film



Trama del Film Love Actually - L'amore davvero: Il film segue le vicende di diverse coppie inglesi che, durante il periodo di Natale si trovano a fare i conti con i loro sentimenti. Mentre Billy Mack tenta la scalata nelle hit parade con la cover di ‘Love is All around’, Juliet e Peter convolano a nozze. Ben presto, la ragazza capirà perché Mark si è sempre mostrato distaccato nei suoi confronti. Tra gli invitati al matrimonio c’è Jamie che, proprio quella sera, scopre l’infedeltà della sua fidanzata. Decide così di trasferirsi a Marsiglia, dove l’incontro con la domestica Aurelia cambierà la sua vita.

Intanto, Karen si dedica alla sua famiglia e a suo fratello David (Hugh Grant), ma si renderà conto ben presto di aver trascurato suo marito, Harry. David, neo Primo Ministro, sarà colto da un inaspettato moto di gelosia, che lo spingerà a rischiare, facendo all’Inghilterra il discorso più celebre della sua carriera. Per Daniel il Natale è amaro, dal momento che ha perso sua moglie per colpa di una malattia e deve badare al figlio pre-adolescente Sam...

Un Natale al Sud: il Film Stasera in Tv su Canale 5 alle 21.20

(Commedia, 2016, durata: 90 Min)

Un film di Federico Marsicano con Massimo Boldi, Biagio Izzo, Anna Tatangelo, Paolo Conticini, Debora Villa, Barbara Tabita, Enzo Salvi, Loredana De Nardis, Simone Paciello, Riccardo Dose, Giulia Penna, Ludovica Bizzaglia, Paola Caruso e Giuseppe Giacobazzi.



Un Natale al Sud: Il trailer del film - HD



Trama del Film Un Natale al Sud: Peppino, un carabiniere milanese, e Ambrogio, un fioraio napoletano, insieme alle amate mogli Bianca e Celeste, festeggiano il Natale nella stessa località turistica. È durante queste feste che le coppie di genitori scoprono che i rispettivi figli, Riccardo e Simone, sono fidanzati con due coetanee: Giulia e Ludovica. Tutto molto bello se non fosse che i quattro innamorati non si sono mai incontrati dal vivo! Decisi a mettere fine a questa pratica di "amore virtuale", che proprio non riescono a capire, Peppino e Ambrogio riescono a far partecipare i ragazzi all'evento annuale di ritrovo degli utenti di "Cupido 2.0" l'app per incontri che ha visto sbocciare l'amore tra i giovani. Ma per far funzionare il piano dovranno partecipare anche i genitori! L'evento si rivela però una bolgia infernale dove tra utenti ex virtuali a caccia di amori reali, una fashion blogger infatuata e un web influencer complessato, le due coppie perdono la bussola mettendo in crisi i loro matrimoni e le storie dei figli. Ma siamo così sicuri che le storie d'amore di una volta fossero più vere di quelle 2.0 di oggi?

Guardiani della Galassia: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Fantascienza, 2014, durata: 121 Min)

Un film di James Gunn con Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper, Vin Diesel, Lee Pace, Dave Bautista, Benicio Del Toro, John C. Reilly, Djimon Hounsou, Glenn Close, Michael Rooker, Ophelia Lovibond, Peter Serafinowicz, Gregg Henry, Ralph Ineson, Sean Gunn e Lloyd Kaufman.



Guardiani della Galassia: Trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Guardiani della Galassia: Dopo la morte di sua madre a causa di un tumore, un bambino viene preso dai Ravagers, un gruppo di pirati contrabbandieri extraterrestri guidati dal loro capo Yondu Udonta.

Ventisei anni dopo, ritroviamo Peter Quill, il ragazzo che era stato rapito, sul pianeta Morag, intento a rubare un'oscura sfera chiamata l'Orb. Durante la missione si scontra con Korath, un luogotenente della razza aliena dei Kree, capitanato da Ronan l'accusatore. Quill riesce ad avere la meglio sull'avversario e ad allontanarsi dal pianeta insieme alla sfera. Yondu, conoscendo il valore dell'oggetto e venendo a sapere del furto da parte dell'ex membro del suo equipaggio, mette una taglia sulla sua testa. Ronan, dopo il fallimento di Korath, invia Gamora (Zoe Saldana), la sua guerriera migliore, a recuperare l'Orb. Lo scopo di Quill è solo quello di vendere la sfera: per questo si reca a Xandar, la capitale dell'impero Nova, alla ricerca di Broker, un potenziale acquirente. Inaspettatamente, il cliente interrompe le negoziazione in quanto spaventato da Ronan e dal suo desiderio di avere l'artefatto. Gamora, giunta in città, riesce a sottrarre l'Orb a Quill, che si getta al suo inseguimento...

Narciso e Boccadoro: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, 2020, durata: 100 Min)

Un film di Stefan Ruzowitzky con Jannis Niewöhner, Sabin Tambrea, Henriette Confurius, Lukas Bech, Roxane Duran, Georg Friedrich, Matthias Habich e André Hennicke.



Narciso e Boccadoro: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Narciso e Boccadoro: Durante i secoli bui, un giovane indisciplinato di nome Boccadoro viene mandato da suo padre nel monastero di Mariabronn, convinto di espiare così i peccati di sua madre, rea di averli abbandonati. Qui il ragazzo fa la conoscenza di Narciso, brillante studente del monastero dall'indole pia e distaccata. Tra i due nasce forte legame fatto di rispetto e amicizia, ma nonostante i tentativi di Boccadoro di imitare Narciso nelle sue pratiche ascetiche, il carattere irriverente e impetuoso del primo finisce per creare sempre nuovi problemi.

Certo ormai che la vita nel monastero non corrisponda alla sua idea di libertà, Boccadoro fugge, intraprendendo un viaggio avventuroso fatto di estasi amorose, pericoli e dolore. La vita di Narciso prosegue nel frattempo sempre all'interno del monastero, nel quale si isola dal mondo trovando conforto nella preghiera e nella meditazione. Ma il loro percorso insieme sembra non essere ancora terminato. Anni più tardi, infatti, la vita rimetterà i due amici sulla stessa strada, facendoli incontrare in circostanze drammatiche...

La dura verità: il Film Stasera in Tv su Paramount Network alle 21.10

(Commedia, Sentimentale, 2009, durata: 100 Min)

Un film di Robert Luketic con Gerard Butler, Katherine Heigl, Kevin Connolly, Bonnie Somerville, Vicki Lewis, Eric Winter, Bree Turner, Nathan Corddry, Holly Weber, Yvette Nicole Brown, Nick Searcy, Adam Harrington e Rebecca Creskoff.



La dura verità: Il trailer del fim con Gerard Butler e Katherine Heigl



Trama del Film La dura verità: Il film vede protagonista Abby Richter, responsabile della produzione di un programma televisivo in California. Una sera, dopo l'ennesimo appuntamento andato male, la donna torna a casa e si mette a guardare la tv. Facendo zapping viene attirata da uno show, La dura verità, condotto da Mike Chadway, un uomo talmente cinico sui rapporti sentimentali da suscitare in lei la voglia di chiamarlo in diretta e dirgliene quattro. E così accade. Peccato, però, che il giorno dopo Abby riceva una pessima notizia: gli ascolti del suo programma sono in calo e, per evitare di cancellarlo, l'emittente decide di assumere proprio Mike per risollevare le sorti dello show.

Il clima tra i due è a dir poco teso inizialmente, poi però qualcosa comincia a cambiare quando la donna si invaghisce del suo vicino di casa Colin e per conquistarlo si lascia consigliare dal suo nuovo collega, nonostante lo reputi cinico e rude...

The Absent One - Battuta di caccia: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.15

(Thriller, Drammatico, 2014, durata: 119 Min)

Un film di Mikkel Nørgaard con Nicolaj Lie Kaas, Fares Fares, Pilou Asbæk, David Dencik, Danica Curcic, Johanne Louise Schmidt, Søren Pilmark e Morten Kirkskov.



The Absent One - Battuta di caccia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film The Absent One - Battuta di caccia: Il film ruota attorno a un terribile caso di omicidio la cui risoluzione prenderà presto una svolta del tutto inaspettata. Nel 1994 due gemelli vengono ritrovati brutalmente assassinati in un cottage estivo. I sospetti degli investigatori ricadono immediatamente su un gruppo di studenti di un college molto vicino al luogo del delitto, ma un uomo del posto si dichiara improvvisamente colpevole e il caso viene archiviato. 20 anni più tardi Carl Mørck, detective astuto e sagace del dipartimento Q, viene avvicinato da un uomo che finge di essere il padre dei giovani assassinati, il quale muore il giorno successivo in circostanze sospette. Il caso finisce dunque per essere riaperto: Carl è convinto che dietro quell'omicidio si celi molto di più. Mentre inizia a indagare insieme al suo assistente Assad e alla loro nuova segretaria Rose, il detective trova una vecchia chiamata d'emergenza fatta da una ragazza disperata che sembra conoscere alcuni segreti legati agli omicidi...

Grandi speranze: il Film Stasera in Tv su TV2000 alle 21.05

(Drammatico, 2012, durata: 128 Min)

Un film di Mike Newell con Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes, Jason Flemyng, Holliday Grainger, Robbie Coltrane, Jeremy Irvine, Ewen Bremner, Sally Hawkins, David Walliams e Jessie Cave.



Grandi speranze: Il trailer italiano del film di Mike Newell



Trama del Film Grandi speranze: Il film racconta la storia di Philip Pirrip, un piccolo orfanello conosciuto da tutti come Pip. Il bambino vive assieme alla violenta sorella e al cognato Joe Gargery. Un giorno, mentre si trova sulla tomba dei genitori, Pip ha un incontro ravvicinato col minaccioso Abel Magwitch, un detenuto fuggito da una nave galera: il criminale chiede al ragazzino di portargli la mattina seguente del cibo e una lima per spezzare le catene che porta. Spaventato, il bambino fa ciò che gli viene chiesto, guadagnandosi la riconoscenza del furfante, che però viene di nuovo arrestato.

In seguito Pip inizia a frequentare la casa della ricca e bizzarra Miss Havisham, una donna che vive da anni reclusa, dopo l’abbandono del suo promesso sposo. Lì il giovane incontra la bella Estella, di cui s’innamora perdutamente, nonostante la ragazzina lo tratti con gelido disprezzo a causa delle sue umili origini.

Ormai cresciuto, Pip diviene l’erede di un’immensa fortuna, ma non sa né il nome del suo benefattore né il motivo di un tale gesto. Dopo essersi trasferito a Londra e sotto la guida del protettore Jaggers (Robbie Coltrane), il ragazzo intraprende una vita da vero gentiluomo, sperando di poter fare breccia nel cuore di Estella...

