Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 28 Marzo 2021

Film Stasera in TV di Oggi Domenica 28 Marzo 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Perfetti sconosciuti, Derailed - Attrazione letale, Il ragazzo invisibile, Anna Karenina, Indiana Jones e l'ultima crociata, Il postino, Pirati dei Caraibi - Ai confini del Mondo, What Women Want - Quello che le donne vogliono, L'ombra del sospetto.

Perfetti sconosciuti: il Film Stasera in Tv su Rete 4 alle 21.25

Commedia, 2016, durata: 97 Min)

Un film di Paolo Genovese con Kasia Smutniak, Marco Giallini, Valerio Mastandrea, Anna Foglietta, Giuseppe Battiston, Edoardo Leo e Alba Rohrwacher.



Perfetti sconosciuti: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Perfetti sconosciuti: Il film ruota attorno alle vicende che si susseguono durante una cena tra amici apparentemente tranquilla, in occasione di un’eclissi lunare da guardare tutti insieme sul balcone. I proprietari di casa, un raffinato appartamento romano, sono Eva e Rocco, marito e moglie da tempo in crisi: lui è un chirurgo plastico che si è sempre mostrato scettico rispetto all'utilità della psicoterapia, mentre lei è una psicoanalista che ha un rapporto conflittuale con la figlia adolescente, Sofia. La coppia decide di invitare a cena gli amici di sempre: i novelli sposi Bianca, timida, riservata ed educata e Cosimo, tassista con la voglia di cambiare quotidianamente lavoro, i coniugi Lele, funzionario che lavora in un ufficio legale e Carlotta, donna dedita alla famiglia ed infine Peppe, insegnante di educazione fisica in sovrappeso e attualmente disoccupato. Da sempre single, Peppe si è fidanzato di recente con Lucilla, che però non è presente alla cena per colpa di un'influenza.

Tra una portata e l'altra, Eva si dice convinta che tante coppie si lascerebbero se ogni rispettivo partner controllasse il contenuto del cellulare dell'altro. Propone così una sorta di gioco: ognuno di loro dovrà mettere il proprio cellulare in mezzo al tavolo e ogni chiamata o messaggio che arriverà nel corso della serata dovrà essere condiviso pubblicamente con gli altri...

Derailed - Attrazione letale: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Thriller, 2005, durata: 107 Min)

Un film di Mikael Håfström con Clive Owen, Jennifer Aniston, Vincent Cassel, Melissa George, RZA, Addison Timlin, Tom Conti, Xzibit, Giancarlo Esposito, David Morrissey, Rachel Blake, Georgina Chapman, Denis O'Hare, James Melody, Brandon DeShazer e Joey Strobel.



Derailed - Attrazione letale: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film



Trama del Film Derailed - Attrazione letale: Il dirigente pubblicitario Charles Schine è un padre di famiglia. Un giorno, durante un viaggio in treno, l'uomo incontra l'affascinante Lucinda Harris, anch'essa sposata e con figli. Da subito tra loro nasce una forte passione e diventano amanti segreti.

Una notte, i due decidono d’incontrarsi in un motel per fare l'amore, ma vengono bruscamente interrotti dall'improvvisa irruzione in stanza del rapinatore Philippe LaRoche. Il criminale non si limita a derubarli, ma colpisce Charles e violenta brutalmente Lucinda, per poi scappare via.

Di lì a poco, la vita di Charles diventa un incubo: LaRoche inizia a ricattarlo, mentre Lucinda lo prega di non denunciare nulla alla polizia, perché non vuole che suo marito venga a sapere del tradimento. Disperato e non sapendo cosa fare, Charles decide di contattare Lucinda per dirle che si trova costretto a chiedere aiuto alle forze dell’ordine, ma in quel momento scopre una verità che gli fa gelare il sangue nelle vene...

Il ragazzo invisibile: il film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Fantasy, 2014, durata: 100 Min)

Un film di Gabriele Salvatores con Ludovico Girardello, Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Kseniya Rappoport, Noa Zatta, Laura Sampedro e Vernon Dobtcheff.



Il ragazzo invisibile: Il trailer ufficiale del film - HD



Trama del Film Il ragazzo invisibile: Il protagonista della vicenda è Michele Silenzi, un adolescente timido e introverso che vive a Trieste con la madre Giovanna.

Michele vive i drammi della sua età, acuiti dall'amore mai confessato per la compagna di classe Stella e dal bullismo dei suoi coetanei. In occasione della festa di Halloween, Michele compra un costume da supereroe acquistato in un losco bazar cinese e sostiene l'ennesimo scontro con i suoi compagni. Il senso di frustrazione del ragazzo è placato da una sconvolgente scoperta: il 1 novembre Michele si sveglia e scopre di essere diventato invisibile. Il nuovo straordinario potere, tuttavia, ha delle limitazioni che rischiano di metterlo ancora in ridicolo davanti ai suoi amici.

Quando la scuola di Michele è sconvolta dalla sparizione improvvisa di Martino e Brando, il ragazzino decide di usare i suoi poteri per scoprire cosa è accaduto ai due compagni...

Anna Karenina: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, Sentimentale, 2012, durata: 130 Min)

Un film di Joe Wright con Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson, Kelly Macdonald, Matthew Macfadyen, Emily Watson, Olivia Williams, Holliday Grainger, Domhnall Gleeson, Ruth Wilson, Alicia Vikander e Michelle Dockery.



Anna Karenina: Il trailer italiano del film



Trama del Film Anna Karenina: La vicenda è ambientata in Russia nell'Ottocento e ha come protagonista Anna Karenina, una donna intrappolata in un matrimonio infelice dal quale non può fuggire a causa delle severe e ortodosse convenzioni sociali. La vita monotona di Anna viene interrotta da un'improvvisa e urgente chiamata a San Pietroburgo. Suo fratello Oblonsky, infatti, la prega di correre in suo aiuto per persuadere la moglie Dolly a non lasciarlo dopo aver scoperto le sue ripetute infedeltà. Durante il viaggio, Anna incontra il conte Vronskij, che risveglierà in lei sentimenti reconditi e potenti, mostrandole la possibilità di condurre la vita di una donna amata e appagata. Dopo diversi tentativi di allontanarsi da Vronskij, Anna cede alla passione e all'attrazione. Una storia d'amore con il conte, tuttavia, determinerebbe la fine del suo matrimonio con Aleksej Karenin e il conseguente allontanamento da suo figlio Serëža. Anna si trova così costretta ad affrontare un pubblico spietato, che non ha alcuna pietà per il suo amore, e la collera di suo marito che si ostina a non volerla lasciar andare. La situazione si complicherà ulteriormente quando Anna annuncerà di essere in attesa di un bambino...

Indiana Jones e l'ultima crociata: il Film Stasera in Tv su Paramount alle 21.10

(Avventura, Azione, 1989, durata: 127 Min)

Un film di Steven Spielberg con Harrison Ford, Sean Connery, Denholm Elliott, Alison Doody, John Rhys-Davies, Julian Glover, River Phoenix, Michael Byrne, Kevork Malikyan, Robert Eddison, Richard Young, Bradley Gregg, Paul Maxwell, Tim Hiser e Pat Roach.



Indiana Jones e l'ultima crociata: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Indiana Jones e l'ultima crociata: Il film inizia nello stato dell’Utah nell’anno 1912, quando durante un’uscita con gli Scout, un giovanissimo Indiana, si imbatte in una spedizione di sedicenti archeologi e interviene per strappare a quelli che in realtà sono trafficanti, un prezioso manufatto, la croce d’oro di Coronado. L'intento del giovane è quello di consegnare il reperto a un museo, dove ritiene debba essere custodito.

Dopo un rocambolesco inseguimento fra i vagoni di un treno, Indy arriva a casa e trova il padre, Henry Jones Senior, intento nello studio dei suoi appunti, quindi troppo distratto per difendere il ragazzo che si trova costretto a restituire la croce ai trafficanti in combutta con lo sceriffo, che li definisce i "legittimi proprietari".

Nel 1938 un adulto Indiana Jones torna in contatto nuovamente con la croce, ma questa volta riesce a recuperarla e a metterla al sicuro.

In seguito, l'affascinante archeologo viene avvicinato dal miliardario Walter Donovan, che tenta di assoldarlo per la ricerca del Sacro Graal, il calice usato da Gesù durante l'Ultima Cena. Indy sbeffeggia il miliardario fino a quando non scopre che il misterioso archeologo assunto prima di lui e misteriosamente scomparso durante l'impresa è proprio suo padre. Questa notizia mette Indiana subito in viaggio verso Venezia, da dove aveva ricevuto l'enigmatico libretto di appunti di suo padre e dove conosce l’archeologa Elsa Schneider. Insieme a quest'ultima farà una serie di scoperte che lo porteranno a compiere importanti passi avanti verso il Santo calice...

Il postino: il Film Stasera in Tv su Cine34 alle 21

(Drammatico, Sentimentale, 1994, durata: 116 Min)

Un film di Michael Radford e Massimo Troisi con Philippe Noiret, Massimo Troisi, Maria Grazia Cucinotta, Renato Scarpa, Linda Moretti, Mariano Rigillo e Anna Bonaiuto.



Il postino: Il trailer ufficiale del film con Massimo Troisi



Trama del Film Il postino: Ambientato su un’isola del sud Italia, segue la storia di Mario Ruoppolo, un uomo semplice, figlio di pescatori e disoccupato. Sull’isola abita anche Pablo Neruda, rifugiato politico, a cui Mario dovrà consegnare la posta quotidianamente. Passano i giorni e il giovane postino è sempre più affascinato dal poeta cileno: con lui discute di poesia e metafore, gira l’isola e stringe un legame di sincera amicizia. Un giorno, in osteria, Mario incontra Beatrice e se ne innamora perdutamente.

Per conquistarla, decide di dedicarle versi romantici e chiede aiuto al suo nuovo amico e maestro Neruda. Dopo averla corteggiata per giorni, nonostante l’ostilità della zia della ragazza, i due si sposano con la benedizione del poeta cileno. Durante il banchetto di nozze, Neruda riceve dal Cile la notizia della fine dell’esilio: può finalmente tornare a casa. I due si salutano e Mario, di nuovo disoccupato, comincia a lavorare in osteria. Senza però rinunciare a scrivere poesie e militare nel partito Comunista. La vita scorre, Beatrice aspetta un figlio e alle elezioni ha vinto la Democrazia Cristiana. Cinque anni dopo Neruda fa ritorno sull’isola insieme a sua moglie e si reca subito in osteria. Ad attenderlo, però, ci sarà un’amara sorpresa…

Altri film questa sera in TV:

Pirati dei Caraibi: Ai confini del Mondo , in onda alle 21.20 su Italia 1 : film azione, avventura del 2007 di Gore Verbinski, con Orlando Bloom, Johnny Depp, Keira Knightley, Stellan Skarsgård, Chow Yun-Fat, Mackenzie Crook, Jack Davenport, Geoffrey Rush, Naomie Harris, Jonathan Pryce, Bill Nighy, Tom Hollander, Kevin McNally, Lee Arenberg e Keith Richards.

, in onda : film azione, avventura del 2007 di Gore Verbinski, con Orlando Bloom, Johnny Depp, Keira Knightley, Stellan Skarsgård, Chow Yun-Fat, Mackenzie Crook, Jack Davenport, Geoffrey Rush, Naomie Harris, Jonathan Pryce, Bill Nighy, Tom Hollander, Kevin McNally, Lee Arenberg e Keith Richards. What Women Want - Quello che le donne vogliono , in onda alle 21.35 su Nove : film commedia del 2000 di Nancy Meyers, con Mel Gibson, Helen Hunt, Marisa Tomei, Alan Alda, Ashley Johnson, Lauren Holly, Mark Feuerstein, Delta Burke, Valerie Perrine, Bette Midler, Ana Gasteyer, Eric Balfour e Heidi Merrick.

, in onda : film commedia del 2000 di Nancy Meyers, con Mel Gibson, Helen Hunt, Marisa Tomei, Alan Alda, Ashley Johnson, Lauren Holly, Mark Feuerstein, Delta Burke, Valerie Perrine, Bette Midler, Ana Gasteyer, Eric Balfour e Heidi Merrick. Esprimi un desiderio , in onda alle 21.10 su La5 : film commedia, drammatico, sentimentale del 2017 di Peter DeLuise, con Jessy Schram, Luke MacFarlane, Marcus Rosner, David Lewis, Drew Ray Tanner, Barbara Pollard e Yvonne Chapman.

, in onda : film commedia, drammatico, sentimentale del 2017 di Peter DeLuise, con Jessy Schram, Luke MacFarlane, Marcus Rosner, David Lewis, Drew Ray Tanner, Barbara Pollard e Yvonne Chapman. L'ombra del sospetto , in onda alle 21.20 su Cielo : film drammatico, thriller del 2008 di Richard Eyre, con Laura Linney, Antonio Banderas, Liam Neeson, Romola Garai, Pam Ferris, Paterson Joseph, Craig Parkinson, Lola Peploe, Sophie Wu, Richard Graham, Paul Ritter e Amanda Drew.

, in onda : film drammatico, thriller del 2008 di Richard Eyre, con Laura Linney, Antonio Banderas, Liam Neeson, Romola Garai, Pam Ferris, Paterson Joseph, Craig Parkinson, Lola Peploe, Sophie Wu, Richard Graham, Paul Ritter e Amanda Drew. Romeo deve morire, in onda alle 21 su 20: film drammatico, azione del 2000 di Andrzej Bartkowiak, con Jet Li, Aaliyah, Isaiah Washington, Matthew Harrison, Anthony Anderson, Russell Wong, Dmx, Delroy Lindo, D.B. Woodside, Henry O, Jonkit Lee, Terry Chen, Derek Lowe, Ronin Wong e Edoardo Ballerini.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV