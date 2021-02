Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 28 Febbraio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, Catwoman, Derailed - Attrazione letale, Australia, Storia d'inverno, Oliver Twist. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Le indagini di Lolita Lobosco, 9-1-1, Report, Live Non è la D'Urso.

Film Stasera in TV di Oggi Domenica 28 Febbraio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, Catwoman, Derailed - Attrazione letale, Australia, Storia d'inverno, Oliver Twist, Zabriskie Point, Storia di noi due, Un viaggio chiamato amore, Attila flagello di Dio.

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi: il Film Stasera in Tv su Rete 4 alle 21.25

(Azione, Drammatico, Thriller, 2015, durata: 144 Min)

Un film di Michael Bay con Pablo Schreiber, John Krasinski, Toby Stephens, David Denman, Max Martini, James Badge Dale, David Costabile, Dominic Fumusa, Demetrius Grosse e Alexia Barlier.



Trama del Film 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi: Il film racconta dei fatti avvenuti in Libia l'11 settembre del 2012, quando un gruppo di terroristi attacca a Bengasi l'US State Department Special Mission Compound e un distaccamento della CIA situato poco vicino. Sei agenti della sicurezza americani fronteggiano l'irruzione evitando che il numero di danni e vittime diventi catastrofico.

Catwoman: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Fantasy, 2004, durata: 104 Min)

Un film di Pitof con Halle Berry, Sharon Stone, Benjamin Bratt, Lambert Wilson, Frances Conroy, Aaron Douglas, John Cassini, Peter Williams, Byron Mann, Frances McDormand, Michael Massee, Peter Wingfield, Alex Borstein, Samantha Simmonds, Michael Daingerfield e Missy Peregrym.



Trama del Film Catwoman: Il film racconta le vicende di Patience Phillips, una donna timida e piuttosto accomodante, che lavora come designer in una società di cosmetici. Un giorno riceve l’incarico di disegnare una campagna pubblicitaria per una nuova crema di bellezza, la Beau-line, ma mentre sta per consegnare il progetto al suo capo George Hedare, assiste a una conversazione che la sconvolge profondamente: questo nuovo prodotto miracoloso che stanno per promuovere, in realtà, se non assunto regolarmente, può distruggere la pelle e provocare addirittura la morte. La donna decide allora di voler denunciare la truffa, ma durante la fuga dall’azienda attraverso i condotti di scarico, le guardie dell’edificio azionano la fuoriuscita dell’acqua, facendola così annegare.

Sebbene Patience sia morta, torna magicamente in vita grazie all’intervento di Midnight, un gatto con poteri sovrannaturali che le infonde i tratti di un carattere felino. La mattina seguente, infatti, la donna si sveglia diversa: è più forte, determinata e dannatamente sexy...

Derailed - Attrazione letale: il film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Drammatico, Thriller, 2005, durata: 107 Min)

Un film di Mikael Håfström con Clive Owen, Jennifer Aniston, Vincent Cassel, Melissa George, RZA, Addison Timlin, Tom Conti, Xzibit, Giancarlo Esposito, David Morrissey, Rachel Blake, Georgina Chapman, Denis O'Hare, James Melody, Brandon DeShazer, Joey Strobel, Alexandra LoRusso e Ike Ononye.



Trama del Film Derailed - Attrazione letale: Il dirigente pubblicitario Charles Schine è un padre di famiglia. Un giorno, durante un viaggio in treno, l’uomo incontra l’affascinante Lucinda Harris, anch'essa sposata e con figli. Da subito tra loro nasce una forte passione e diventano amanti segreti.

Una notte, i due decidono d’incontrarsi in un motel per fare l’amore, ma vengono bruscamente interrotti dall’improvvisa irruzione in stanza del rapinatore Philippe LaRoche. Il criminale non si limita a derubarli, ma colpisce Charles e violenta brutalmente Lucinda, per poi scappare via.

Di lì a poco, la vita di Charles diventa un incubo: LaRoche inizia a ricattarlo, mentre Lucinda lo prega di non denunciare nulla alla polizia, perché non vuole che suo marito venga a sapere del tradimento. Disperato e non sapendo cosa fare, Charles decide di contattare Lucinda per dirle che si trova costretto a chiedere aiuto alle forze dell’ordine, ma in quel momento scopre una verità che gli fa gelare il sangue nelle vene...

Australia: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Avventura, Drammatico, Sentimentale, 2008, durata: 165 Min)

Un film di Baz Luhrmann con Nicole Kidman, Hugh Jackman, David Wenham, Brian Brown, Jack Thompson, Ben Mendelsohn e Essie Davis.



Trama del Film Australia: La storia si svolge in Australia nel 1939 alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, quando la nobildonna Lady Sarah Ashley parte dall’Inghilterra per convincere il marito Maitland Ashley a vendere la loro tenuta Faraway Downs a Leslie “King” Carney.

A Darwin l’aspetta il mandriano Drover, un amico del marito che ha il compito di accompagnarla alla tenuta. Quando Sarah arriva alla proprietà, scopre che suo marito è stato ucciso e Neil Fletcher, amministratore della tenuta, accusa dell’omicidio uno stregone aborigeno. La sera stessa Sarah conosce Nullah, un dolcissimo bambino, figlio di Daisy, la domestica di Faraway Downs.

Insieme a Nullah, Drover e i suoi uomini, Sarah affronta un’avventura attraverso il deserto per trasportare il bestiame come suo marito aveva progettato. Questo scatena le ire di King Carney, che farà di tutto per vendicarsi dell’offesa subita.

Arriva la tanto desiderata stagione delle piogge, tutto si risveglia e prende vita e anche Faraway Downs rinasce sotto la guida di Sarah e di Drover. Ma il destino incombe su di loro e dovranno accadere ancora tante cose prima che la pace e la serenità possano essere durature...

Storia d'inverno: il Film Stasera in Tv su La5 alle 21.10

(Fantasy, Drammatico, Sentimentale, 2014, durata: 118 Min)

Un film di Akiva Goldsman con Colin Farrell, Jessica Brown Findlay, Russell Crowe, Will Smith, Matt Bomer, William Hurt, Eva Marie Saint, Jennifer Connelly, Kevin Durand, Kevin Corrigan, Lucy Griffiths, Graham Greene, Rob Campbell e Caitlin Dulany.



Trama del Film Storia d'inverno: Ambientato in una meravigliosa New York, nell'arco di oltre un secolo, Storia d'inverno, trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo di Mark Helprin, è un racconto che parla di miracoli, destini incrociati e dell'antica battaglia tra il bene e il male. Tutto ha inizio quanto Peter Lake, abilissimo ladro, durante un tentativo di rapina in una villa, si imbatte nella bellissima Beverly Penn, figlia del ricco proprietario dell'abitazione. Per entrambi è un colpo di fulmine, ma Beverly è afflitta da una malattia incurabile, una forma mortale di tubercolosi, e come se ciò non bastasse, a contrastare il loro amore ci si mette anche un pericoloso gangster, il demoniaco Pearly Soames, un tempo suo mentore ma che ha ora un conto in sospeso con Peter ed è deciso a liberarsi di lui una volta per tutte. Mentre Peter cerca disperatamente di salvare il suo unico vero amore, combattendo contro il tempo e contro le forze del male, Pearly fa tutto ciò che è in suo potere per ucciderlo. Peter ha bisogno di un miracolo, ma solo il tempo dirà se ne accadrà uno...

Oliver Twist: il Film Stasera in Tv su TV2000 alle 21.20

(Drammatico, 2005, durata: 130 Min)

Un film di Roman Polanski con Ben Kingsley, Barney Clark, Jamie Foreman, Leanne Rowe, Lewis Chase, Edward Hardwicke, Jeremy Swift, Mark Strong, Frances Cuka, Chris Overton, Michael Heath, Gillian Hanna, Alun Armstrong, Paul Brooke, Jake Curran, Ophelia Lovibond, Joseph Tremain, James Babson, Harry Eden, Peter Copley, Andy de la Tour e Liz Smith.



Trama del Film Oliver Twist: Il film racconta la storia del piccolo Oliver, abbandonato in un orfanotrofio nella grigia Inghilterra di metà Ottocento. Qui non se la passa affatto bene: insieme ad altri ragazzini come lui viene sfruttato e maltrattato. Quando poi vengono portati in una struttura per adolescenti, le cose peggiorano. Non ricevendo cibo a sufficienza, decidono di riunirsi e capire chi tra loro, armato di coraggio, dovrà chiedere porzioni più grandi. La sorte vuole che l'ingrato incarico spetti proprio a Oliver. Dopo aver chiesto una seconda razione di cibo, il ragazzo viene malmenato e il Consiglio mette sulla sua testa una ricompensa di cinque sterline per chiunque decidesse di prenderlo con sé. Si fa avanti uno spazzacamini che però non piace al piccolo orfano e, fortunatamente, viene mandato via. Alla fine viene affidato alla famiglia Sowerberry, che ha una piccola bottega di pompe funebri. Anche con loro, però, si trova male e decide di scappare per raggiungere Londra. È qui che comincia la sua avventura insieme a Dodger e a un gruppo di giovani furfantelli che prendono ordini dal vecchio Fagin…

Altri film questa sera in TV:

Zabriskie Point , in onda alle 21 su Iris : film drammatico del 1970 di Michelangelo Antonioni, con Mark Frechette, Daria Halprin, Paul Fix, G.D. Spradlin, Bill Garaway, Kathleen Cleaver, Rod Taylor e Harrison Ford.

, in onda : film drammatico del 1970 di Michelangelo Antonioni, con Mark Frechette, Daria Halprin, Paul Fix, G.D. Spradlin, Bill Garaway, Kathleen Cleaver, Rod Taylor e Harrison Ford. Storia di noi due , in onda alle 21.10 su Paramount : film commedia, sentimentale del 1999 di Rob Reiner, con Bruce Willis, Michelle Pfeiffer, Colleen Rennison, Paul Reiser, Rita Wilson, Betty White, Red Buttons, Julie Hagerty, Tim Matheson, Jayne Meadows, Jake Sandvig e Tom Poston.

, in onda : film commedia, sentimentale del 1999 di Rob Reiner, con Bruce Willis, Michelle Pfeiffer, Colleen Rennison, Paul Reiser, Rita Wilson, Betty White, Red Buttons, Julie Hagerty, Tim Matheson, Jayne Meadows, Jake Sandvig e Tom Poston. Un viaggio chiamato amore , in onda alle 21.10 su Rai Storia : film drammatico, sentimentale del 2002 di Michele Placido, con Laura Morante, Stefano Accorsi, Alessandro Haber, Galatea Ranzi, Diego Ribon, Dario Bandiera, Consuelo Ciatti, Emiliano Coltorti, Andrea Coppola, Marit Nissen, Paco Reconti, Katy Louise Saunders, Teresa Ricci, Vittorio Franceschi e Michele Melega.

, in onda : film drammatico, sentimentale del 2002 di Michele Placido, con Laura Morante, Stefano Accorsi, Alessandro Haber, Galatea Ranzi, Diego Ribon, Dario Bandiera, Consuelo Ciatti, Emiliano Coltorti, Andrea Coppola, Marit Nissen, Paco Reconti, Katy Louise Saunders, Teresa Ricci, Vittorio Franceschi e Michele Melega. Attila flagello di Dio , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 1982 di Castellano e Pipolo, con Diego Abatantuono, Mauro Di Francesco, Rita Rusic, Angelo Infanti, Toni Ucci, Elsa Vazzoler, Tony Kendall, Anna Kanakis, Armando Marra, Francesco Salvi, Franz Di Cioccio, Vincenzo Crocitti e Iris Peynado.

, in onda : film commedia del 1982 di Castellano e Pipolo, con Diego Abatantuono, Mauro Di Francesco, Rita Rusic, Angelo Infanti, Toni Ucci, Elsa Vazzoler, Tony Kendall, Anna Kanakis, Armando Marra, Francesco Salvi, Franz Di Cioccio, Vincenzo Crocitti e Iris Peynado. Chinese Zodiac, in onda alle 21 su 20: film commedia, azione, avventura del 2012 di Jackie Chan, con Jackie Chan, Shu Qi, Oliver Platt e Laura Weissbecker.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

