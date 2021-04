Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 25 Aprile 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Il Miglio Verde, Bumblebee, The River Wild - Il fiume della paura, Gangs of New York, Chloe - Tra seduzione e inganno, Poliziotto in prova. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: La Compagnia del Cigno 2, The Rookie e Bull, Che Tempo che Fa, Avanti un altro! Pure di sera.

Film Stasera in TV di Oggi Domenica 25 Aprile 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il Miglio Verde, Bumblebee, The River Wild - Il fiume della paura, Gangs of New York, Chloe - Tra seduzione e inganno, Poliziotto in prova, Alone, Miracolo a Sant'Anna, Un weekend da bamboccioni 2.

Il Miglio Verde: il Film Stasera in Tv su Rete 4 alle 21.25

(Drammatico, 1999, durata: 192 Min)

Un film di Frank Darabont con Tom Hanks, Gary Sinise, Barry Pepper, Jeffrey DeMunn, Michael Clarke Duncan, David Morse, Dabbs Greer, Doug Hutchison, Bonnie Hunt, Michael Jeter, Patricia Clarkson, Eve Brent, James Cromwell, Sam Rockwell, William Sadler, Harry Dean Stanton, Scotty Leavenworth e Graham Greene.



Il Miglio Verde: il trailer del film



Trama del Film Il Miglio Verde: Il protagonista della vicenda è Paul Edgecombe, la cui vita è completamente stravolta dall'incontro con il detenuto John Coffey. Nel 1935 Paul lavora presso il Miglio Verde, soprannome del braccio della morte di Cold Mountain. Accusato di aver ucciso due gemelline, John viene condannato alla pena capitale ed è incarcerato nel Miglio. Nonostante la sua stazza gigantesca, l'uomo è molto scosso e impaurito e questo spinge Paul a non credere che possa essere del tutto malvagio. Mentre il perfido e sadico collega Percy Wetmore tortura chiunque gli capiti a tiro, Coffey si mostra gentile con tutti e salva un piccolo topolino, in seguito adottato dal detenuto Del.

I continui soprusi di Percy spingono Paul a stringere un patto con l’odioso colllega: avrebbe avuto potere decisionale sulla prossima esecuzione, a patto che poi avesse fatto domanda di assunzione presso un centro psichiatrico. Intanto, il collega di Paul, Hal Moores scopre che a sua moglie è stato diagnosticato un tumore e in carcere arriva un nuovo criminale: "Wild Bill" Wharton. Quest'ultimo mette a soqquadro l'intero braccio della morte, poiché è totalmente fuori controllo. Paul, suo malgrado, si pentirà amaramente di aver fatto organizzare l’esecuzione di Del a Percy, e scoprirà delle doti straordinarie di Coffey che lo aiuteranno nella sua vita privata. Così, l’uomo comprenderà che John è molto di più che un semplice criminale e, fidandosi di lui, opterà per una mossa azzardata per aiutare Moores. John, entrato in sintonia con Paul, gli mostrerà la verità sul suo crimine, ma il carceriere non potrà nulla contro la ferma decisione di Coffey...

Bumblebee: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Avventura, Fantascienza, 2018, durata: 114 Min)

Un film di Travis Knight con Hailee Steinfeld, Pamela Adlon, John Cena, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Ricardo Hoyos, Abby Quinn, Rachel Crow, Gracie Dzienny e Kenneth Choi.



Bumblebee: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Bumblebee: Il film segue la storia dell'Autobot che abbiamo conosciuto nei precedenti film dei Transformers.

Il film è ambientato nel 1987 quando, in fuga dal pianeta Cybertron dove impera la guerra con i Decepticon, Bumblebee trova rifugio in una discarica in una piccola città balneare della California. Charlie (Hailee Steinfeld), alla soglia dei 18 anni e alla ricerca del suo posto nel mondo, scopre Bumblebee sfregiato dalle battaglie e inutilizzabile, ma ancora sotto forma di un grazioso Maggiolino giallo. La ragazza non ha alcuna idea che sta portando nel garage di casa sua un robot alieno. Quando Bumblebee si rivela, tra loro nasce un'inaspettata amicizia che sarà messa a dura prova dall'Agente Burns e dal governo americano, alleatosi con i Decepticons per rintracciare questo Autobot giallo che apparentemente rappresenta una minaccia per tutti. Il film è sia uno spin-off della saga dei Transformers sia un prequel che ci permette di scoprire come Bumblebee abbia perso la voce e sia costretto a esprimersi captando le trasmissioni satellitari. Il look anni 80 richiama direttamente i Transformers così come li abbiamo conosciuti all'epoca, con la serie animata e i giocattoli.

The River Wild - Il fiume della paura: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, Thriller, 1994, durata: 110 Min)

Un film di Curtis Hanson con Meryl Streep, Stephanie Sawyer, Joseph Mazzello, David Strathairn, Elizabeth Hoffman, William Lucking, Victor Galloway, Kevin Bacon, Benjamin Bratt e John C. Reilly



Sette anime: Il nuovo trailer del film diretto da Gabriele Muccino



Trama del Film The River Wild - Il fiume della paura: Il film segue la storia di Gail, giovane donna che vive a Boston in una bella casa, insieme a suo marito Tom e i suoi due figli. La donna è in crisi già da diverso tempo con il marito, un architetto sempre Impegnato per via del suo lavoro e spesso lontano da casa. Per festeggiare il decimo compleanno del figlio Roarke, Gail decide di trascorre qualche giorno di vacanza dai suoi genitori in Montana, territorio selvaggio in cui è nata. Gail desidera praticare dopo tanto tempo il suo sport preferito, il rafting, che consiste nel discendere il fiume su un gommone. All'ultimo momento Tom, si unisce al resto della famiglia e tutti insieme partono per una tranquilla ed entusiasmante gita tra le rapide del Canyon. Durante il tragitto fanno la conoscenza di tre uomini: Wade il più giovane, che fa subito amicizia con Roarke, Terry e Frank, la guida. Gail accetta di fare da scorta agli altri, e le due imbarcazioni si superano vicendevolmente, finché Frank non scompare. I due coniugi iniziano così a nutrire dei sospetti nei confronti di Wade e Terry, che all'apparenza sembrano persone innocue, ma che in realtà sono pericolosi fuorilegge in fuga.

Così quella che doveva essere una serena gita in famiglia si trasforma in un'imprevedibile e angosciante giornata difficile da dimenticare.

Gangs of New York: il Film Stasera in Tv su Paramount alle 21.10

(Drammatico, Storico, 2002, durata: 166 Min)

Un film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Roger Ashton-Griffiths, Daniel Day-Lewis, Liam Neeson, Brendan Gleeson, Gary McCormack e John C. Reilly.



Gangs of New York: Il trailer italiano del film



Trama del Film Gangs of New York: Nel 1846 il disastrato quartiere Five Points di New York è scenario della faida tra due bande rivali: da una parte gli irlandesi cattolici Conigli Morti, dall’altra i protestanti nazionalisti Nativi.

Le due gang decidono di affrontarsi per stabilire il predominio sul quartiere e dalla strage esce vittorioso il capo dei Nativi, Bill il Macellaio. Nutrendo un profondo rispetto per il suo rivale, l'uomo decide di risparmiare il figlio, Amsterdam, spedendolo in riformatorio.

Nel 1862, Amsterdam fa ritorno a Five Points, deciso a vendicare la morte di suo padre. Ad eccezione di alcuni membri dei Conigli Morti, come l’amico d’infanzia Johnny, tutti ignorano la sua identità.

Grazie alla sua scaltrezza, Amsterdam riesce a conquistare il rispetto del Macellaio, che lo nomina suo braccio destro. Nonostante il proposito del ragazzo sia quello di ottenere la rivalsa degli irlandesi, la figura di Bill lo affascina e tra i due si crea un rapporto figlio-padre.

Nel quartiere, Amsterdam fa la conoscenza della borseggiatrice Jenny (Cameron Diaz) e inizia con lei una relazione, sebbene anche Johnny sia innamorato della ragazza. Quando un sicario cerca di uccidere il Macellaio, Amsterdam ferma l'assassino ma il suo gesto è severamente giudicato dall’irlandese Walter "Monk" McGinn, che vorrebbe che il ragazzo compisse la sua vendetta. Le parole di Monk scuotono Amsterdam che, ignaro che Johnny lo abbia tradito rivelando a Billl la sua vera identità, si presenta alla festa in onore dell’anniversario della vincita dei Nativi, pronto ad uccidere Bill.

Il malavitoso è furioso con il suo ex pupillo ma l'affetto che nutre nei suoi confronti gli impedisce di ucciderlo. In segno di disonore, Amsterdam viene marchiato sul volto e picchiato dalla gang, che lo esilia dal quartiere.

Superato il dolore e l'umiliazione, l'irlandese decide di ricostituire i Conigli Morti, grazie all'appoggio politico di William Tweed. Proprio quando le due gang rivali stanno per scontrarsi nuovamente, New York è scossa da una minaccia ben più grande che cambierà per sempre l'America...

Chloe - Tra seduzione e inganno: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.15

(Drammatico, Thriller, 2009, durata: 96 Min)

Un film di Atom Egoyan con Liam Neeson, Amanda Seyfried, Julianne Moore, Max Thieriot, Meghan Heffern, Laura DeCarteret, R.H. Thomson, Mishu Vellani, Nina Dobrev, Julie Khaner, Natalie Lisinska, Sean Orr, Arlene Duncan e Rod Wilson.



Chloe - Tra seduzione e inganno: Il trailer del film con Liam Neeson, Amanda Seyfried e Julianne Moore



Trama del Film Chloe - Tra seduzione e inganno: Il film racconta la storia di Catherine, una donna che lavora come ginecologa e conduce una vita tranquilla e apparentemente perfetta, nonostante qualche diverbio col figlio in piena adolescenza. Quando organizza una festa a sorpresa per il marito David, lui perde il volo da New York e si ritrova impossibilitato a tornare a casa per prendere parte ai festeggiamenti. Il giorno dopo Catherine nota sul telefono del marito un messaggio ricevuto da una delle sue studentesse e una foto che li ritrae insieme. La cosa la insospettisce e crede che David la tradisca, ma per esserne sicura decide di ingaggiare Chloe, un'escort incaricata di sedurre l'uomo e provarne la fedeltà. Catherine non immagina neppure che presto si ritroverà intrappolata in un vortice di desiderio sessuale, che metterà in pericolo tutta la sua famiglia...

Poliziotto in prova: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Commedia, 2014, durata: 100 Min)

Un film di Tim Story con Ice Cube, Kevin Hart, John Leguizamo, Bruce McGill, Laurence Fishburne, Tika Sumpter, Dragos Bucur, Gary Owen e Jacob Latimore.



Poliziotto in prova: Il trailer del film con Ice Cube e Kevin Hart



Trama del Film Poliziotto in prova: Il film racconta la storia di Ben Barber, addetto alla sicurezza di un liceo e aspirante poliziotto. Quando finalmente viene accettato nell’accademia della polizia, il ragazzo decide che è arrivato il momento per chiedere la mano alla sua amata fidanzata Angela Payton. Tuttavia, prima di fare la grande proposta alla ragazza, deve ottenere l’approvazione del fratello di lei, il burbero James, uno dei migliori detective della città di Atlanta.

Dopo aver trovato il coraggio per parlare col futuro cognato, Ben gli chiede la sua benedizione, ma James non è ancora convinto che lui abbia ciò di cui sua sorella ha bisogno. Così decide di portarlo con sé in un giro in macchina attraverso le zone più malfamate della città, mettendo alla prova le sue capacità di fronte a situazioni davvero bizzarre e pericolose. Sebbene all’inizio i tentativi di James di spaventare Ben riescano perfettamente, ben presto si dovrà ricredere sulla tempra dell’uomo che vuole sposare Angela...

Altri film questa sera in TV:

Alone , in onda alle 21.20 su Rai 4 : film drammatico, thriller del 2020 di John Hyams, con Jules Willcox, Marc Menchaca, Anthony Heald e Jonathan Rosenthal.

, in onda : film drammatico, thriller del 2020 di John Hyams, con Jules Willcox, Marc Menchaca, Anthony Heald e Jonathan Rosenthal. Miracolo a Sant' Anna , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film drammatico del 2008 di Spike Lee, con Derek Luke, Michael Ealy, Laz Alonso, Omar Benson Miller, Pierfrancesco Favino, Valentina Cervi, Matteo Sciabordi, John Turturro, Joseph Gordon-Levitt, John Leguizamo, Kerry Washington, D.B. Sweeney, Robert John Burke, Omari Hardwick, Omero Antonutti, Sergio Albelli, Lidia Biondi, Malcolm Goodwin, Alexandra Maria Lara, Jan Pohl, Luigi Lo Cascio e James Gandolfini.

, in onda : film drammatico del 2008 di Spike Lee, con Derek Luke, Michael Ealy, Laz Alonso, Omar Benson Miller, Pierfrancesco Favino, Valentina Cervi, Matteo Sciabordi, John Turturro, Joseph Gordon-Levitt, John Leguizamo, Kerry Washington, D.B. Sweeney, Robert John Burke, Omari Hardwick, Omero Antonutti, Sergio Albelli, Lidia Biondi, Malcolm Goodwin, Alexandra Maria Lara, Jan Pohl, Luigi Lo Cascio e James Gandolfini. Ossessione matrimonio , in onda alle 21.10 su La5 : film commedia, sentimentale del 2018 di Bradford May, con Darin Brooks, Elizabeth Rice, Kimberly Jeppson, DeVaughn Nixon, Mark Derwin, Kate Vernon, Roland Kickinger e Robert Clotworthy.

, in onda : film commedia, sentimentale del 2018 di Bradford May, con Darin Brooks, Elizabeth Rice, Kimberly Jeppson, DeVaughn Nixon, Mark Derwin, Kate Vernon, Roland Kickinger e Robert Clotworthy. Le nuove comiche , in onda alle 21 su Cine34 : film comico, commedia del 1994 di Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, Luigi Petrucci, Ramona Badescu, Roberto Caporali, Antonio Allocca, Sergio Di Pinto, Denis Ganio', Isa Gallinelli, Karina Kuff e Claudia Zaccari.

, in onda : film comico, commedia del 1994 di Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, Luigi Petrucci, Ramona Badescu, Roberto Caporali, Antonio Allocca, Sergio Di Pinto, Denis Ganio', Isa Gallinelli, Karina Kuff e Claudia Zaccari. Un weekend da bamboccioni 2, in onda alle 21.30 su Spike: film commedia del 2013 di Dennis Dugan, con Adam Sandler, Taylor Lautner, Salma Hayek, Steve Buscemi, Maria Bello, Milo Ventimiglia, Chris Rock, Andy Samberg, Kevin James, Alexander Ludwig, Alyson Michalka, Maya Rudolph e David Spade.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: