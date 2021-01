Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 24 Gennaio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Doctor Strange, Schindler's List, Before I Go to Sleep, Un Fidanzato per mia Moglie, The Family Man, 1945, Jane Eyre. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Mina Settembre, 9-1-1, Che tempo che fa, Live Non è la D'Urso.

Film Stasera in TV di Oggi Domenica 24 Gennaio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Doctor Strange, Schindler's List, Before I Go to Sleep, Un Fidanzato per mia Moglie, The Family Man, 1945, Jane Eyre, American History X, Mr. and Mrs. Smith, I fiumi di porpora, I due carabinieri.

Doctor Strange: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Avventura, Fantasy, Azione, 2016, durata: 115 Min)

Un film di Scott Derrickson con Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, Tilda Swinton, Mads Mikkelsen, Chiwetel Ejiofor, Michael Stuhlbarg, Benedict Wong, Benjamin Bratt e Scott Adkins.



Doctor Strange: Secondo trailer ufficiale italiano - HD



Trama del Film Doctor Strange: Stephen Strange è un geniale, arrogante e rinomato neurochirurgo di New York City. La vita del dottore cambia a seguito di un incidente d’auto che, lacerandogli gravemente le mani, lo lascia privo della capacità di operare. L'ex ragazza e sua collega chirurgo, Christine Palmer, cerca di aiutarlo a voltare pagina, ma Strange persegue invano interventi chirurgici per guarire le sue mani e tornare al suo adorato lavoro.

Ormai in bancarotta e dopo aver provato ogni tipo di cura, viene a conoscenza di Jonathan Pangborn, un paraplegico che misteriosamente ha riacquistato l'uso delle sue gambe. Da lui il dottore apprende dell’esistenza di Kamar-Taj, un luogo dove tutto può essere guarito. Giunto a destinazione, Strange viene accolto dallo stregone Mordo e dall'Antico, il più potente di tutti i maghi. Quest'ultimo mostra i suoi poteri, rivelando al medico l'esistenza di un piano astrale e di altre dimensioni come quella dello Specchio. Seppur con riluttanza, l'Antico accetta di addestrare Strange, la cui arroganza e ambizione le ricordano Kaecilius, un suo vecchio allievo diventato servo di una delle più grandi minacce dell'umanità, Dormammu...

Schindler's List: il Film Stasera in Tv su Rete 4 alle 21.25

(Drammatico, Guerra, 1993, durata: 195 Min)

Un film di Steven Spielberg con Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall, Jonathan Sagall, Embeth Davidtz, Malgoscha Gebel, Shmuel Levy, Mark Ivanir, Béatrice Macola, Andrzej Seweryn, Friedrich von Thun, Krzysztof Luft, Harry Nehring e Norbert Weisser,.



Schindler's List: Il Trailer per il 25esimo anniversario - HD

Trama del Film Schindler's List: 1939, Cracovia, inizio della Seconda Guerra Mondiale. Dopo che la Germania ha invaso la Polonia, gli ebrei vengono relegati in un ghetto e sono interdetti da ogni attività commerciale; in questa situazione, Oskar Schindler, un imprenditore tedesco, coglie l'occasione per trarre vantaggio personale e avviare una fabbrica impiegata nella produzione di tegami e pentole con cui rifornire l'esercito tedesco. Sfruttando così le sue capacità relazionali, Schindler intreccia una rete di contatti e ottiene la protezione delle SS, avvalendosi della collaborazione del contabile ebreo Itzhak Stern, che lo aiuterà a trovare i soldi necessari per l'attività, e di un giovane impiegato nel mercato nero, che reperirà per lui gli oggetti con i quali corrompere e ottenere favori. Schindler coinvolge Stern anche per utilizzarlo come leva di convincimento sugli investitori ebrei, e sarà proprio lui che indicherà gli oltre mille ebrei da impiegare nella Deutsche Emaillewarenfabrik (DEF), salvandoli così dai campi di concentramento.

Quando però arriva in città l'ufficiale delle SS, Amon Goeth, con l'incarico di sgombrare il ghetto di Cracovia e di inviare i suoi abitanti nel nuovo campo di concentramento di Kraków-Płaszów, la situazione precipita...

Before I Go to Sleep: il film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Drammatico, Thriller, 2014, durata: 92 Min)

Un film di Rowan Joffe con Nicole Kidman, Colin Firth, Mark Strong, Anne-Marie Duff, Dean-Charles Chapman e Jing Lusi.



Before I Go to Sleep: Il nuovo trailer del film, versione originale



Trama del Film Before I Go to Sleep: Il film segue la storia di Christine che, in seguito a un terribile incidente, è affetta da una forma grave di amnesia anterograda. La donna si sveglia tutti i giorni da anni senza ricordare nulla del suo passato più recente. L'unico periodo di cui ha memoria è il primo ventennio della sua vita. Non sa di avere un marito, Ben, e un figlio, Adam, né rammenta ciò che è accaduto il giorno del sinistro. Ad aiutarla c’è il dottor Nash che, attraverso l'ausilio di una fotocamera, gira un videodiario quotidiano per registrare i progressi della paziente.

Pian piano Christine riesce a ricostruire qualche pezzo del suo vissuto e, grazie a questi esercizi per ricordare, scopre che all’origine della sua amnesia c’è in realtà un’aggressione e che suo marito le ha sempre mentito dicendole che si era trattato di un incidente. Viene inoltre a conoscenza che la sua migliore amica, Claire, è ancora in città e non si è trasferita in Canada, così come le aveva detto Ben. Qualcosa proprio non quadra nella vita della protagonista, che non sa più riconoscere la realtà dalle menzogne...

Un Fidanzato per mia Moglie: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, 2014, durata: 97 Min)

Un film di Davide Marengo con Geppi Cucciari, Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Dino Abbrescia, Franz, Ale, Pia Engleberth, Corrado Fortuna, Brenda Lodigian, Daniela Tusa, Alice Mangione e Astrid Meloni.



Un Fidanzato per mia Moglie: Il trailer del film - HD



Trama del Film Un Fidanzato per mia Moglie: Il film racconta la storia di Camilla. La donna ha lasciato la sua amata Sardegna, le sue amiche e il suo lavoro di dj radiofonico per trasferirsi a Milano per sposarsi e convivere con Simone che lavora in una concessionaria d'auto vintage.

Dopo due anni di convivenza la coppia non riesce più a comunicare come prima ed entra in crisi. Simone vorrebbe riprovarci. Camilla, che nel frattempo non è riuscita ad ambientarsi nella città e si sveglia ogni giorno con una lamentela diversa, invece no.

Alla vigilia dell'appuntamento in tribunale per siglare la separazione, i due decidono di recarsi da una terapeuta di coppia per valutare una possibile ricucitura.

Dal loro racconto, che ricostruisce in flashback la vicenda sentimentale, emergono le ragioni, bizzarre e inaspettate, che hanno portato Camilla a non voler recuperare la relazione. E si scopre che Simone, incapace di scuotere la moglie depressa, ha finito per cedere ai consigli di Carlo, suo amico poco incline alla monogamia. Consigli che prevedono di adottare uno stratagemma dalla portata tragicomica: assoldare il Falco, un playboy ormai sul viale del tramonto, per sedurre la moglie Camilla e farsi lasciare da lei. Ma non tutto sembra andare come previsto...

The Family Man: il Film Stasera in Tv su La5 alle 21.10

(Commedia, Sentimentale, 2000, durata: 125 Min)

Un film di Brett Ratner con Nicolas Cage, Téa Leoni, Don Cheadle, Jeremy Piven, Saul Rubinek, Josef Sommer, Makenzie Vega, Harve Presnell, Lisa Thornhill, Francine York, Jake Milkovich e Troy Hall.



The Family Man: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film The Family Man: Quando tredici anni fa Jack Campbell ha lasciato Londra per fare pratica presso una prestigiosa società americana, ha promesso alla sua fidanzata del liceo, Kate che sarebbero rimasti lontani soltanto per un anno. Oggi, siamo alla Vigilia di Natale e Jack è un frenetico single di Wall Street, super pagato e con uno stile di vita altissimo mentre Kate è soltanto un ricordo lontano. Tornando a casa dal lavoro, Jack si ferma a fare spesa e resta coinvolto in una lite tra il proprietario del negozio ed un agitatissimo punk. Dopo aver contribuito a sedare la rissa, Jack si ferma per fare la morale a Cash il quale, a sua volta, mette in discussione i valori di Jack il quale gli risponde: "Io ho tutto quello che voglio". Una volta al riparo tra le mura del suo lussuoso e immacolato attico, Jack si addormenta... per svegliarsi in una disordinata camera da letto nel New Jersey, accanto a Kate, più vecchia di 13 anni e con gli evidenti segni della mancanza di sonno, ma uguale a come se la ricordava lui, con un neonato che piange nella stanza accanto ed una bambina di sei anni che lo chiama papà. Per Jack sarà solo la prima di una lunga serie di sorprese...

1945: il Film Stasera in Tv su Rai Storia alle 21.10

(Drammatico, 2017, durata: 91 Min)

Un film di Ferenc Torok con Péter Rudolf, Eszter Nagy-Kalozy, Bence Tasnádi, Tamás Szabó Kimmel, Dóra Sztarenki, Ági Szirtes e Jozsef Szarvas.



1945: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film 1945: Il film ambientato durante i primi tempi del secondo dopoguerra. È una calda mattinata d'agosto dell'anno 1945. In un paesino della campagna ungherese fervono i preparativi per il matrimonio di Árpád Szentes, il figlio del vicario, con la contadina Kisrózsi.

Intanto due ebrei, uno giovane e uno più vecchio, arrivano col treno alla stazione del villaggio. Sotto lo sguardo delle truppe sovietiche, i due uomini caricano alcune casse dal misterioso contenuto su un carro e si dirigono con calma verso il paese.

Il loro arrivo trasforma l'allegria festosa del villaggio in apprensione: il vicario István Szentes sospetta infatti che i due stranieri siano i parenti dei compaesani ebrei che furono deportati dai nazisti durante il conflitto. Mentre i due uomini attraversano la cittadina sotto gli sguardi degli abitanti, si diffonde tra tutti la paura che gli orrori commessi e i segreti sepolti della Seconda guerra mondiale possano tornare a galla...

Jane Eyre: il Film Stasera in Tv su TV2000 alle 21.05

(Drammatico, Sentimentale, 2011, durata: 120 Min)

Un film di Cary Fukunaga con Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell, Imogen Poots, Judi Dench, Sally Hawkins, Jayne Wisener, Sophie Ward, Tamzin Merchant, Simon McBurney, Harry Lloyd, Holliday Grainger, Emily Haigh e Rosie Cavaliero.



Jane Eyre: Trailer italiano del film con Michael Fassbender e Mia Wasikowska



Trama del Film Jane Eyre: La protagonista è Jane Eyre, la quale viene rinvenuta nelle gelide campagne inglesi dal pastore St. John Rivers. Grazie ad un lungo flashback, Jane racconta la sua vita, dagli anni passati con la crudele zia alla vita nel rigidissimo collegio che segnò la sua infanzia. Grazie alla sua determinazione, Jane riesce a diventare un’ottima insegnante e trova impiego presso la ricca famiglia dei Rochester, a Thornefield Hall. Qui, la donna diventa l’istitutrice della figlia adottiva di Mr. Rochester che, nonostante si mostri burbero e scostante, finisce con l’essere attratto dal carisma di Jane e dalla sua intelligenza. Cresciuta in modo modesto senza poter vantare una grande bellezza, Jane si sente fuori posto e cerca di placare i suoi sentimenti per l'affascinante padrone di casa.

Il confronto con la bellissima Blanche Ingram, promessa sposa a Rochester, turba profondamente la giovane che sa di non essere alla sua altezza per via della mediocrità del suo aspetto esteriore. Intanto, sul letto di morte, la perfida zia rivela a Jane un segreto che può cambiare la sua vita...

Altri film questa sera in TV:

American History X , in onda alle 21 su Iris : film drammatico del 1998 di Tony Kaye, con Edward Furlong, Elliott Gould, Edward Norton, Jennifer Lien, Avery Brooks, Fairuza Balk, Beverly D'Angelo e Stacy Keach.

, in onda : film drammatico del 1998 di Tony Kaye, con Edward Furlong, Elliott Gould, Edward Norton, Jennifer Lien, Avery Brooks, Fairuza Balk, Beverly D'Angelo e Stacy Keach. Mr. and Mrs. Smith , in onda alle 21.10 su Paramount Network : film azione, commedia del 2005 di Doug Liman, con Brad Pitt, Angelina Jolie, Greg Ellis, Adam Brody, Vince Vaughn, Efren Ramirez, Jennifer Morrison, Kerry Washington, Michelle Monaghan, Perrey Reeves, Patrika Darbo, Keith David, Jimmy Ortega, Stephanie March, Benton Jennings e Ron Bottitta.

, in onda : film azione, commedia del 2005 di Doug Liman, con Brad Pitt, Angelina Jolie, Greg Ellis, Adam Brody, Vince Vaughn, Efren Ramirez, Jennifer Morrison, Kerry Washington, Michelle Monaghan, Perrey Reeves, Patrika Darbo, Keith David, Jimmy Ortega, Stephanie March, Benton Jennings e Ron Bottitta. I fiumi di porpora , in onda alle 21.20 su Cielo : film thriller del 2000 di Mathieu Kassovitz, con Jean Reno, Vincent Cassel, Nadia Farès, Dominique Sanda, Jean-Pierre Cassel, Didier Flamand, Laurent Lafitte, Christophe Bernard, Tonio Descanvelle, Françoise Loreau, Laurent Avare e Philippe Nahon.

, in onda : film thriller del 2000 di Mathieu Kassovitz, con Jean Reno, Vincent Cassel, Nadia Farès, Dominique Sanda, Jean-Pierre Cassel, Didier Flamand, Laurent Lafitte, Christophe Bernard, Tonio Descanvelle, Françoise Loreau, Laurent Avare e Philippe Nahon. I due carabinieri , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 1984 di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Enrico Montesano, Massimo Boldi, Paola Onofri, Guido Celano, John Steiner, Claudia Poggiani, Marisa Solinas, Antonio Vezza, Anna Maria Torniai, Roberto Pagni, Barbara Herrera, Ulisse Minervini, Cesare Nizzica, Ciro Orlando, Alvaro Cradella, Sergio Doria, Andrea Aureli, Loris Bazzocchi e Tony Brennero.

, in onda : film commedia del 1984 di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Enrico Montesano, Massimo Boldi, Paola Onofri, Guido Celano, John Steiner, Claudia Poggiani, Marisa Solinas, Antonio Vezza, Anna Maria Torniai, Roberto Pagni, Barbara Herrera, Ulisse Minervini, Cesare Nizzica, Ciro Orlando, Alvaro Cradella, Sergio Doria, Andrea Aureli, Loris Bazzocchi e Tony Brennero. Killing Point , in onda alle 21 su 20 : film azione thriller del 2008 di Jeff King, con Steven Seagal, Isaac Hayes, Michael Filipowich, Chris Thomas King, Mark Collie e Holly Elissa Dignard.

, in onda : film azione thriller del 2008 di Jeff King, con Steven Seagal, Isaac Hayes, Michael Filipowich, Chris Thomas King, Mark Collie e Holly Elissa Dignard. The Unsaid - Sotto silenzio, in onda alle 21.30 su Spike: film thriller del 2011 di Tom McLoughlin, con Andy Garcia, Teri Polo, Vincent Kartheiser, Linda Cardellini, Trevor Blumas, Chelsea Field, Sam Bottoms, Brendan Fletcher e August Schellenberg.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: