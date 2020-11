Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 22 Novembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Domenica 22 Novembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Jurassic World, Cold Blood - Senza pace, In guerra per amore, Guardia del corpo, Asterix e il Regno degli Dei, John Rambo, Pari e dispari, Il paziente inglese, Ti amo in tutte le lingue del mondo.

I Migliori Film in TV oggi in prima serata

Jurassic World: stasera in tv su Italia 1 alle 21.20

(Avventura, Azione, Fantasy, 2015, durata: 124 Min)

Un film di Colin Trevorrow con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Omar Sy, Vincent D'Onofrio, Jake Johnson, Judy Greer, Ty Simpkins, Nick Robinson, B.D. Wong e Irrfan Khan.



Jurassic World: Secondo trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Jurassic World: La vicenda è ambientata ventidue anni dopo i fatti narrati in Jurassic Park.

Il progetto di John Hammond è diventato finalmente realtà grazie ai fondi della InGen, Isla Nublar ospita un enorme parco a tema dove i dinosauri vivono pacificamente e i turisti accorrono numerosi.

I Mitchell, data la critica situazione familiare, organizzano un soggiorno a Jurassic World per i figli Zach e Gray. Ad attenderli c'è la zia, Claire Dearing. Quest'ultima, essendo molto impegnata a migliorare gli introiti dell'innovativo parco, affida i due ragazzi alle cure dell'impacciata assistente Zara.

Claire, infatti, deve esaminare il progetto che ha intrapreso per risollevare l'economia dell'isola, che consiste nella creazione in vitro di una nuova specie di dinosauro, l'Indominus rex.

Quando l’esperto domatore di Velociraptor, Owen Grady, esprime la sua perplessità sul nuovo esemplare è oramai troppo tardi. Grazie alle sue incredibili qualità, la creatura elude qualsiasi tipo di controllo ed evade dalla gabbia di sicurezza. L'Indominus si mostra estremamente aggressivo anche con i suoi simili e la sua fuga provoca caos sull’isola, costringendo tutti all'evacuazione immediata...

Cold Blood - Senza pace: stasera in tv su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Thriller, 2019, durata: 91 Min)

Un film di Frédéric Petitjean con Jean Reno, Joe Anderson, Sarah Lind, Anna Butkevych, Robert Feldman e Kateryna Bursikova.



Cold Blood - Senza pace: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Cold Blood - Senza pace: Il film racconta la storia di Henry, un tempo uno dei sicari più letali e pericolosi in circolazione. L'uomo si è ormai ritirato a vivere in solitudine la propria vecchiaia in un posto molto isolato, una casa vicino a un lago nel nord degli Stati Uniti.

Henry ha deciso di vivere lontano dalle persone poiché è ricercato e vuole spendere il resto dei suoi giorni in tranquillità. Un giorno, mentre si sta occupando delle solite cose, sente un rumore che attira la sua attenzione: con grande sorpresa, vede sulla neve una donna gravemente ferita a causa di una caduta dalla motoslitta.

La ragazza, che si chiama Melody ha urgente bisogno d'aiuto, ma Henry sa che portarla in ospedale per lui sarebbe un enorme rischio. Così l'uomo, che ha passato la vita ad uccidere persone, per una volta decide di aiutare qualcuno: accoglie Melody nella sua casa e cerca di curarla come può. Ma ben presto Henry scopre che il loro incontro non è stato affatto casuale...

In guerra per amore: stasera in tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, Guerra, Sentimentale, 2016, durata: 99 Min)

Un film di Pif con Pif, Miriam Leone, Andrea Di Stefano, Stella Egitto, Aurora Quattrocchi, Robert Madison, Vincent Riotta, Maurizio Marchetti, Sergio Vespertino, Maurizio Bologna, Antonello Puglisi e Mario Pupella.





In guerra per amore: Il Trailer ufficiale del film - HD



Trama del Film In guerra per amore: New York, 1943. Arturo Giammarresi è un giovane palermitano emigrato in America, che ha trovato un lavoro come cameriere presso il ristorante del conterraneo Alfredo. Arturo è perdutamente innamorato della nipote di Alfredo, Flora Guarneri già promessa in sposa a Carmelo, figlio di un boss mafioso. Anche la giovane ragazza prova dei forti sentimenti per Arturo, ma è costretta a soffocare il suo amore per non aver problemi con lo zio. In realtà una soluzione ci sarebbe: il giovane palermitano dovrebbe recarsi in Sicilia per chiedere la mano di Flora direttamente a suo padre.

Arturo, disposto a tutto pur di avere vicino a sé la sua amata, accetta di buon grado la proposta e decide di tornare nella sua terra natale. Per una serie di assurde circostanze, il ragazzo si arruola con l‘esercito americano, diretto proprio in Sicilia...

Guardia del corpo: stasera in tv su Iris alle 21

(Thriller, sentimentale, 1992, durata: 130 Min)

Un film di Mick Jackson con Kevin Costner, Whitney Houston, Gary Kemp, Bill Cobbs, Ralph Waite, Joe Urla, Robert Wuhl, Nita Whitaker, Blumen Young, Charles Keating, Michele Lamar Richards.





Guardia del corpo: Il trailer del film (lingua originale)



Trama del Film Guardia del corpo: Il film segue la storia di Frank Farmer, ex agente della sicurezza presidenziale che ha deciso di diventare un bodyguard personale. Un giorno l’uomo viene contattato da Bill Devaney, il manager di Rachel Marron, famosa e splendida attrice che da tempo riceve numerose lettere di minacce. Frank, che in un primo moneto si mostra contrario all’ingaggio, sceglie poi di accettare e comincia da subito a migliorare i sistemi di sicurezza finora adottati per salvaguardare la vita della popstar e di suo figlio Fletcher. Inizialmente tra la guardia e Rachel gli scontri sono all'ordine del giorno, per via del carattere arrogante di lei. Poi, quando la donna capisce che il bodyguard farebbe qualsiasi cosa per proteggerla, comincia a provare qualcosa per lui e passano la notte insieme. Frank, però, dopo l'incontro, non riesce più a distinguere lavoro e sentimento....

Asterix e il Regno degli Dei: stasera in tv su Rai Gulp alle 20.40

(Animazione, Avventura, 2014, durata: 85 Min)

Un film di Alexandre Astier e Louis Clichy.





Asterix e il Regno degli Dei: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Asterix e il Regno degli Dei: Siamo nella Gallia del 50 a.C. quasi completamente invasa dai Romani, a eccezione di un piccolo paesino abitato da imbattibili Galli, che non cedono alla potenza romana. Giulio Cesare, per far fronte a questa fastidiosa situazione decide che se i Galli non si vogliono arrendere, saranno i Romani a spingerli ad accettare la disfatta e dunque ordina la costruzione di una nuova città, chiamata "Il Regno degli Dei", da realizzare con la direzione del famigerato architetto Angoloacutus.

L'idea è questa: creare una città romana talmente attraente e lussuosa, che i Galli non potranno fare a meno di trasferirvisi...

John Rambo: stasera in tv su 20 alle 21

(Azione, Drammatico, 2008, durata: 93 Min)

Un film di Sylvester Stallone con Sylvester Stallone, Julie Benz, Matthew Marsden, Graham McTavish, Reynaldo Gallegos, Jake La Botz, Tim Kang, Maung Maung Khim, Paul Schulze, Ken Howard, Sai Mawng e Linden Ashby





John Rambo: Trailer del film con Sylvester Stallone



Trama del Film John Rambo: In Myanmar (ex Birmania), il regime militare ha sterminato migliaia di persone tra cui alcuni monaci che manifestavano pacificamente. Centinaia di villaggi sono stati distrutti. Stupri e torture sono diventate pratiche quotidiane. La popolazione nei villaggi è destinata ad essere sterminata. L'uso sconsiderato delle mine antiuomo è diffusissimo. Vige un regime oppressivo che attua massacri e torture. Il governo oppressivo, mira, attraverso massacri e torture, ad appropriarsi delle abbondanti risorse naturali del paese. Un gruppo di volontari stranieri, spinto da una forte voglia di cambiare le cose, parte per effettuare una missione umanitaria: rifornire di viveri e medicinali un villaggio nei pressi di Burma. Due di loro, Sara Miller e Michael Burnett cercano la "guida americana del fiume": John Rambo, che si è ritirato in Thailandia per rifarsi una vita. Vogliono ingaggiare l'ex soldato per aiutarli a viaggiare lungo il fiume fino al villaggio...

Altri film da vedere questa sera in TV:

Pari e dispari, in onda alle 21.25 su Rete 4 : film commedia del 1978 di Sergio Corbucci, con Bud Spencer, Terence Hill, Sal Borgese, Luciano Catenacci, Marisa Laurito, Jerry Lester, Enzo Maggio, Kim McKay, Riccardo Pizzuti, Carlo Reali, Claudio Ruffini, Sergio Smacchi e Woody Woodbury.

: film commedia del 1978 di Sergio Corbucci, con Bud Spencer, Terence Hill, Sal Borgese, Luciano Catenacci, Marisa Laurito, Jerry Lester, Enzo Maggio, Kim McKay, Riccardo Pizzuti, Carlo Reali, Claudio Ruffini, Sergio Smacchi e Woody Woodbury. Il paziente inglese, in onda alle 21.10 su Paramount Network : film drammatico sentimentale del 1996 di Anthony Minghella, con Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Willem Dafoe, Kristin Scott Thomas, Naveen Andrews, Colin Firth, Julian Wadham, Jürgen Prochnow, Kevin Whately e Clive Merrison.

: film drammatico sentimentale del 1996 di Anthony Minghella, con Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Willem Dafoe, Kristin Scott Thomas, Naveen Andrews, Colin Firth, Julian Wadham, Jürgen Prochnow, Kevin Whately e Clive Merrison. Ti amo in tutte le lingue del mondo, in onda alle 21 su cine34 : film commedia del 2005 di Leonardo Pieraccioni, con Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello, Marjo Berasategui, Massimo Ceccherini, Giulia Elettra Gorietti, Rocco Papaleo, Francesco Guccini e Barbara Enrichi.

: film commedia del 2005 di Leonardo Pieraccioni, con Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello, Marjo Berasategui, Massimo Ceccherini, Giulia Elettra Gorietti, Rocco Papaleo, Francesco Guccini e Barbara Enrichi. Tutto in famiglia, in onda alle 21.20 su Rai Premium : film commedia del 2016 di Stefan Krohmer, con Benno Fürmann, Maja Schöne, Maria Matschke, Max Boekhoff, Inez Bjørg David, Henning Baum e Kai Ivo Baulitz.

: film commedia del 2016 di Stefan Krohmer, con Benno Fürmann, Maja Schöne, Maria Matschke, Max Boekhoff, Inez Bjørg David, Henning Baum e Kai Ivo Baulitz. Lo Straniero della Valle Oscura - The dark valley, in onda alle 21.20 su Cielo : film western giallo del 2014 di Andreas Prochaska, con Sam Riley, Tobias Moretti, Paula Beer, Thomas Schubert, Clemens Schick, Helmuth Häusler, Florian Brückner e Franz Xaver Brückner.

: film western giallo del 2014 di Andreas Prochaska, con Sam Riley, Tobias Moretti, Paula Beer, Thomas Schubert, Clemens Schick, Helmuth Häusler, Florian Brückner e Franz Xaver Brückner. Una tata per Natale, in onda alle 21.10 su La5 : film commedia family del 2010 di Michael Feifer, con Emmanuelle Vaugier, Dean Cain, Richard Ruccolo, Cynthia Gibb, Sierra McCormick, Jared Gilmore, Sarah Thompson, Clyde Kusatsu, John Burke e Caia Coley.

: film commedia family del 2010 di Michael Feifer, con Emmanuelle Vaugier, Dean Cain, Richard Ruccolo, Cynthia Gibb, Sierra McCormick, Jared Gilmore, Sarah Thompson, Clyde Kusatsu, John Burke e Caia Coley. Landru, in onda alle 21 su Rai Storia : film commedia del 1962 di Claude Chabrol, con Charles Denner, Michèle Morgan, Danielle Darrieux, Hildegard Knef, Juliette Mayniel, Stéphane Audran, Sacha Briquet, Robert Burnier, Mario David, Jean-Pierre Melville e Henri Attal.

: film commedia del 1962 di Claude Chabrol, con Charles Denner, Michèle Morgan, Danielle Darrieux, Hildegard Knef, Juliette Mayniel, Stéphane Audran, Sacha Briquet, Robert Burnier, Mario David, Jean-Pierre Melville e Henri Attal. Un amore splendido, in onda alle 21.05 su TV2000: film sentimentale del 1957 di Leo McCarey, con Cary Grant, Deborah Kerr, Richard Denning, Neva Patterson, Cathleen Nesbitt, Robert Q. Lewis, Charles Watts, Fortunio Bonanova e Geneviève Aumont.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

