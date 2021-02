Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 21 Febbraio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Domenica 21 Febbraio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Independence Day: Rigenerazione, Troy, Cold Hell - Brucerai all'inferno, Ninja Assassin, Training Day, Nine Months - imprevisti d'amore, Avviso di chiamata, La regina Margot, Lui è peggio di me, Emma.

Independence Day: Rigenerazione: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Fantascienza, 2016, durata: 120 Min)

Un film di Roland Emmerich con Liam Hemsworth, Jessie Usher, William Fichtner, Maika Monroe, Joey King, Jeff Goldblum, Sela Ward, Bill Pullman, Charlotte Gainsbourg, Vivica A. Fox, Deobia Oparei, Brent Spiner, Judd Hirsch e Gbenga Akinnagbe.



Independence Day: Rigenerazione: Il nuovo tailer ufficiale italiano - HD



Trama del Film Independence Day: Rigenerazione: Sono trascorsi vent’anni da quando gli umani sono riusciti ad impedire l’invasione aliena e gli Stati Uniti d’America hanno deciso di creare un piano ad hoc, nell’eventualità che gli extra-terresti tornino a far visita al pianeta Terra. David Levinson e la dottoressa Catherine Marceaux sono incaricati di ispezionare l’unica navicella aliena che riuscì ad atterrare durante lo scontro e si rendono conto che l’equipaggio era riuscito ad inviare un segnale di soccorso, prima che l'astronave madre fosse distrutta. Mentre l’ex presidente americano Thomas Whitmore e il signore della guerra Dikembe Umbutu dichiarano di aver strane visioni sul futuro, una piccola navicella si avvicina pericolosamente alla stazione spaziale lunare. Contro il parere dei suoi superiori, il pilota Jake Morrison contatta Levinson e Marceaux, convinto che possano sventare il prossimo tentativo di invasione aliena. Questi ultimi, tuttavia, conoscono ormai i punti deboli degli umani e non hanno intenzione di essere sconfitti una seconda volta.

Troy: il Film Stasera in Tv su Rete 4 alle 21.25

(Azione, Storico, 2004, durata: 161 Min)

Un film di Wolfgang Petersen con Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Sean Bean, Brian Cox, Peter O'Toole, Brendan Gleeson, Saffron Burrows, Rose Byrne, Julie Christie, Garrett Hedlund, Adoni Maropis, Tyler Mane, James Cosmo, Julian Glover, Owain Yeoman, Alex King e Trevor Eve.



Troy: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Troy: Nel 1200 a.C. le città-stato della Grecia sono unite dal governo di Agamennone (Brian Cox). L’unica a non sottomettersi al re acheo è la città di Troia. Con l’intento di stipulare un accordo di pace, i principi troiani Paride ed Ettore si recano a Sparta e incontrano Menelao, fratello di Agamennone.

Il bel Paride, tuttavia, intreccia una relazione sentimentale con la moglie dell’acheo, Elena. La loro attrazione è talmente forte che Paride decide di condurla segretamente a Troia, nascondendola sulla sua imbarcazione. Il rapimento di Elena è il pretesto perfetto per Agamennone, che da tempo brama di impossessarsi della città.

Quando il re acheo muove guerra a Troia, il campione Achille si rifiuta di partecipare alla battaglia. Agamennone invia l’arguto re di Itaca, Ulisse, a Ftia per persuaderlo. Per sua natura, l’uomo brama la gloria eterna e quando sua madre, la dea Teti, gli preannuncia che a Troia le sue gesta saranno cantate per secoli, il guerriero decide di seguire Ulisse...

Cold Hell - Brucerai all'inferno: il film Stasera in Tv su Cielo alle 21.15

(Azione, Thriller, Horror, 2017, durata: 92 Min)

Un film di Stefan Ruzowitzky con Violetta Schurawlow, Tobias Moretti, Robert Palfrader, Sammy Sheik, Friedrich von Thun, Murathan Muslu, Verena Altenberger e Deniz Cooper.



Cold Hell - Brucerai all'inferno: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Cold Hell - Brucerai all'inferno: Quando Özge Dogruol assiste casualmente all'assassinio della sua vicina di casa, riesce a scorgere in pieno viso lo spietato serial killer colpevole dell'omicidio.

Anche il killer la vede e, proprio per questo motivo, la donna è convinta di essere la prossima vittima destinata a finire nel suo mortale mirino. La ragazza cerca dunque rifugio presso la polizia, ma sembra che nessuno sia disposto ad aiutarla. Özge vive quindi costantemente nel terrore, certa di essere pedinata da quel crudele assassino che è pronto a utilizzare ogni mezzo a sua disposizione pur di eliminarla. La successiva morte di sua cugina Ranya, dai tratti estremamente simili ai suoi, non fa altro che confermare le sue supposizioni: l'omicida è sulle sue tracce, deciso a farla fuori per sempre.

Solo il detective investigativo Christian Steiner le crede e sceglie di concederle la sua protezione. Ha dunque inizio una disperata lotta contro il tempo in cui la donna potrà fare affidamento quasi esclusivamente sulle sue abilità fisiche e intellettive per tentare di salvarsi la vita prima che avvenga il peggio...

Ninja Assassin: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Thriller, 2009, durata: 99 Min)

Un film di James McTeigue con Rain, Naomie Harris, Ben Miles, Rick Yune, Stephen Marcus, Shô Kosugi, Togo Igawa, Randall Duk Kim, Sung Kang e Thorston Manderlay.



Ninja Assassin: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Ninja Assassin: Il film segue le vicende di Raizo, fin da bambino costretto a duri allenamenti dal clan Ozunu, la sua famiglia adottiva. Il ragazzo cresce nella devozione al clan, fino a quando accade qualcosa che gli stravolge completamente la vita: la ragazza di cui è innamorato, Kiriko, decide di lasciare la congrega e per questo viene brutalmente giustiziata. A ucciderla è Takeshi, rivale da sempre di Raizo. Quando poi gli chiedono di fare la stessa cosa con un'altra discepola ribelle, il ragazzo si rifiuta e decide di scappare. Passa qualche anno e in città cominciano a verificarsi una serie di morti legate a personaggi politici. A condurre le indagini è Mika Coretti, agente dell'Europol, che sta seguendo una pista proprio sul clan Ozunu. Quando su ordine del suo capo Ryan Maslow mette le mani sui file segreti della congrega, scopre quanto le alte cariche governative siano corrotte. Questo la mette in grave pericolo e quando un gruppo di ninja cerca di ucciderla, Raizo la salva. Nonostante il nobile gesto, però, il ragazzo viene arrestato e rinchiuso in un bunker. Tutto precipita quando il clan Ozunu assalta la prigione con l'intento di uccidere tutti…

Training Day: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, 2001, durata: 120 Min)

Un film di Antoine Fuqua con Denzel Washington, Ethan Hawke, Eva Mendes, Charlotte Ayanna, Tom Berenger, Harris Yulin, Raymond J. Barry, Cliff Curtis, Emilio Rivera, Snoop Dogg, Dr. Dre, Scott Glenn, Sarah Danielle Madison, Macy Gray e Will Stewart.



Training Day: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Training Day: Il giovane agente Jake Hoyt aspira ad entrare nella squadra antidroga della polizia di Los Angeles. Per controllare la sua idoneità nel corso del primo giorno di servizio, a Jake viene affiancato l’agente Alonzo Harris. Quest’ultimo, con i suoi metodi poco ortodossi, inizia a testare le abilità del giovane e lo spinge ad uscire dagli schemi mentali da novellino, ancorato all’assoluta necessità di rispettare il manuale.

Per prima cosa, Alonzo e Jake sequestrano della marijuana a piccoli spacciatori locali e Harris costringe il collega a provare la droga, pena l’esclusione dalla squadra. Poco dopo, i due agenti si recano dallo spacciatore Roger, ovvero uno dei contatti di Harris. Qui, Jake salva una ragazza che sta per essere aggredita e rimane sbalordito nel constatare che il suo collega non ha intenzione di arrestare i malviventi colti sul fatto.

Dopo aver chiesto informazioni al losco Blue, Harris e Jake si introducono nella casa del trafficante Sandman, nonostante siano sprovvisti di mandato. È qui che Jake inizia a nutrire i primi dubbi sulla lealtà di Harris verso la giustizia. Dopo aver incontrato tre poliziotti di alto grado, Harris ottiene un mandato per Roger che uccide a sangue freddo.

Mentre gli agenti si spartiscono il denaro del malvivente, Jake capisce di essere stato coinvolto nel problematico passato di Harris e dovrà lottare per non soccombere negli intrighi del corrotto poliziotto di Los Angeles…

Altri film questa sera in TV:

Nine Months - imprevisti d'amore , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film commedia del 1995 di Chris Columbus, con Hugh Grant, Julianne Moore, Jeff Goldblum, Joan Cusack, Robin Williams, Tom Arnold, Mia Cottet, Joey Simmrin, Alex Vega, Aislin Roche, Ashley Johnson, Emily Jancy e Charles A. Martinet.

, in onda : film commedia del 1995 di Chris Columbus, con Hugh Grant, Julianne Moore, Jeff Goldblum, Joan Cusack, Robin Williams, Tom Arnold, Mia Cottet, Joey Simmrin, Alex Vega, Aislin Roche, Ashley Johnson, Emily Jancy e Charles A. Martinet. Il regalo perfetto , in onda alle 21.10 su La5 : film sentimentale del 2017 di Brian Hayes, con Sam Page, Tara Holt, Ta'Rhonda Jones, Emily Peterson, Sam Guinan-Nyhart, Stacia Crawford, Phillip Edward Van Lear e Dan Brown.

, in onda : film sentimentale del 2017 di Brian Hayes, con Sam Page, Tara Holt, Ta'Rhonda Jones, Emily Peterson, Sam Guinan-Nyhart, Stacia Crawford, Phillip Edward Van Lear e Dan Brown. Avviso di chiamata , in onda alle 21.10 su Paramount : film commedia del 2000 di Diane Keaton, con Meg Ryan, Diane Keaton, Lisa Kudrow, Walter Matthau, Adam Arkin, Duke Moosekian, Ann Bortolotti e Cloris Leachman.

, in onda : film commedia del 2000 di Diane Keaton, con Meg Ryan, Diane Keaton, Lisa Kudrow, Walter Matthau, Adam Arkin, Duke Moosekian, Ann Bortolotti e Cloris Leachman. La regina Margot , in onda alle 21.15 su Rai Storia : film drammatico, storico del 1994 di Patrice Chéreau, con Isabelle Adjani, Daniel Auteuil, Jean-Hugues Anglade, Vincent Perez, Virna Lisi, Dominique Blanc, Pascal Greggory, Claudio Amendola, Miguel Bosé, Asia Argento, Julien Rassam, Thomas Kretschmann e Jean-Claude Brialy.

, in onda : film drammatico, storico del 1994 di Patrice Chéreau, con Isabelle Adjani, Daniel Auteuil, Jean-Hugues Anglade, Vincent Perez, Virna Lisi, Dominique Blanc, Pascal Greggory, Claudio Amendola, Miguel Bosé, Asia Argento, Julien Rassam, Thomas Kretschmann e Jean-Claude Brialy. Lui è peggio di me , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 1984 di Enrico Oldoini, con Adriano Celentano, Renato Pozzetto, Massimo Pongo, Raimondo Prunesti, Ilse Reimann, Sergio Renda, Dan Stephen, Pina D'Eva, Enzo De Toma, Kelly Van Der Velden, Lamotte Atkins, Liliana Bocchi, Rossella Gardini e Floriano Omoboni.

, in onda : film commedia del 1984 di Enrico Oldoini, con Adriano Celentano, Renato Pozzetto, Massimo Pongo, Raimondo Prunesti, Ilse Reimann, Sergio Renda, Dan Stephen, Pina D'Eva, Enzo De Toma, Kelly Van Der Velden, Lamotte Atkins, Liliana Bocchi, Rossella Gardini e Floriano Omoboni. Emma, in onda alle 21.20 su TV2000: film commedia del 1996 di Douglas McGrath, con Gwyneth Paltrow, Jeremy Northam, Toni Collette, Greta Scacchi, Juliet Stevenson, Sophie Tompson, Polly Walker, Edward Woodall, Denys Hawtorne, Phyllida Law, Ewan McGregor, Kathleen Byron, Alan Cumming e James Cosmo.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

