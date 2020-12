Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 20 Dicembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Domenica 20 Dicembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Slow West, Il Cavaliere Oscuro, Il ragazzo invisibile, Un poliziotto ancora in prova, Babbo natale non viene da Nord, Pinocchio, Susanna, I delitti del BarLume - La battaglia navale, Quo Vadis, The Green Hornet, Regalo di Natale, Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto.

Slow West: il film stasera in tv su Cielo alle 21.20

(Azione, Thriller, Western, 2015, durata: 84 Min)

Un film di John Maclean con Michael Fassbender, Caren Pistorius, Kodi Smit-McPhee, Ben Mendelsohn, Rory McCann, Jeffrey Thomas e Brooke Williams.



Slow West: Il trailer del film, versione originale



Trama del Film Slow West: Il film racconta una storia ambientata nel XIX secolo, nel pieno della guerra civile americana. Il protagonista è l’ingenuo diciassettenne Jay Cavendish, un nobile scozzese che parte alla disperata ricerca della sua amata Rose Ross, scappata col padre dalla Scozia nelle Americhe per sfuggire ad alcuni problemi con la giustizia.

Durante l’impervio viaggio nel lontano West, Jay trova aiuto nel burbero Silas Selleck, un enigmatico cacciatore di taglie che si offre di proteggere il giovane aristocratico dalle insidie di cui è piena quella terra ancora poco esplorata. Il duo, quanto mai singolare, dovrà affrontare una lunga serie di pericoli...

Il Cavaliere Oscuro: il film stasera in tv su Italia 1 alle 21.15

(Azione, Fantasy, 2008, durata: 152 Min)

Un film di Christopher Nolan con Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Maggie Gyllenhaal, Gary Oldman, Morgan Freeman, Eric Roberts, Aaron Eckhart, Anthony Michael Hall, Monique Gabriela Curnen, Michael Jai White, Nathan Gamble, Joshua Harto, Chin Han, Melinda McGraw, Nestor Carbonell e Cillian Murphy.



Il Cavaliere Oscuro: Il trailer delle nuove avventure di Batman con Christian Bale



Trama del Film Il Cavaliere Oscuro: Dopo un periodo di tranquillità per la città di Gotham, in cui i cattivi sono tenuti a bada da Batman, entra in scena Joker, l'inquietante pagliaccio dall'identità segreta, che mette a segno una rapina ad una banca collusa con la mafia.

Si presenta ad una riunione dei boss mafiosi e propone un'alleanza per eliminare Batman, ma questi si convincono solo dopo che Batman e Dent riescono ad incastrarli.

I malavitosi aderiscono quindi al piano di Joker, che prevede che Batman riveli la sua identità, pena la morte di una persona ogni giorno; inizia così ad eliminare personaggi di spicco quali un giudice, un commissario e prova con lo stesso Dent, che però viene salvato da Wayne.

Quest'ultimo, visto il precipitare degli eventi, si decide ad uscire allo scoperto, ma viene preceduto da Dent che si costituisce come Batman...

Il ragazzo invisibile: il film stasera in tv su Rai 4 alle 21.20

(Fantasy, 2014, durata: 100 Min)

Un film di Gabriele Salvatores con Ludovico Girardello, Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Kseniya Rappoport, Noa Zatta, Laura Sampedro e Aleksey Guskov.



Il ragazzo invisibile: Il trailer ufficiale del film - HD

Trama del Film Il ragazzo invisibile: Il protagonista della vicenda è Michele Silenzi, un adolescente timido e introverso che vive a Trieste con la madre Giovanna.

Michele vive i drammi della sua età, acuiti dall'amore mai confessato per la compagna di classe Stella e dal bullismo dei suoi coetanei. In occasione della festa di Halloween, Michele compra un costume da supereroe acquistato in un losco bazar cinese e sostiene l'ennesimo scontro con i suoi compagni.

Il senso di frustrazione del ragazzo è placato da una sconvolgente scoperta: il 1 novembre Michele si sveglia e scopre di essere diventato invisibile. Il nuovo straordinario potere, tuttavia, ha delle limitazioni che rischiano di metterlo ancora in ridicolo davanti ai suoi amici.

Quando la scuola di Michele è sconvolta dalla sparizione improvvisa di Martino e Brando, il ragazzino decide di usare i suoi poteri per scoprire cosa è accaduto ai due compagni...

Un poliziotto ancora in prova: il film stasera in tv su 20 alle 21

(Commedia, Azione, 2016, durata: 101 Min)

Un film di Tim Story con Ice Cube, Kevin Hart, Olivia Munn, Tika Sumpter e Ken Jeong.



Un poliziotto ancora in prova: Trailer italiano ufficiale - HD

Trama del Film Un poliziotto ancora in prova: Il sequel riprende le vicende circa un anno dopo dalla loro ultima avventura. Il programma per un rapido viaggio a Miami va storto quando le loro indagini poco ortodosse li catapultano in una situazione molto compromettente, che rischia di danneggiare un caso molto importante…e soprattutto far saltare l'incombente matrimonio di Ben e Angela. Non soddisfatto per il suo lavoro da poliziotto semplice, Ben, appena diplomato all'Accademia, aspira a diventare un detective come il suo futuro cognato. Purtroppo, James ancora non è convinto che abbia le giuste qualità per quel ruolo. Anche se il matrimonio è alle porte, il giovane poliziotto, un po' pasticcione, non vuole perdere l'occasione di affiancare nuovamente il proprio mentore in un viaggio da Atlanta a Miami che dovrebbe essere di semplice perlustrazione. Dopo la richiesta di Angela e il riluttante permesso del tenente Brooks, James porta con sé Ben a Miami per seguire una pista connessa a un traffico di droga che sta cercando di interrompere.

Babbo natale non viene da Nord: il film stasera in tv su Nove alle 21.25

(Commedia, 2015, durata: 100 Min)

Un film di Maurizio Casagrande con Maurizio Casagrande, Annalisa Scarrone, Giampaolo Morelli, Angelo Orlando, Maria Grazia Cucinotta, Tiziana De Giacomo, Eva Grimaldi, Nino Frassica, Massimiliano Gallo, Rocco Mortelliti e Graziella Marina.



Babbo natale non viene da Nord: Il trailer del film - HD

Trama del Film Babbo natale non viene da Nord: Il film racconta la storia di Marcello, un brillante prestigiatore che, se nel suo lavoro è il numero uno, come padre lascia un po’ a desiderare. Sua figlia India è una bravissima cantante, ma viene spesso scambiata per la popstar Annalisa, perché fisicamente molto simili. Inoltre la ragazza ha grandi difficoltà nelle relazioni con gli uomini, probabilmente dovute anche al rapporto che ha con suo padre, fatto solo di bugie e superficialità. Così, per cercare di risolvere questi problemi, decide di trascorrere il Natale da Marcello.

L'uomo, però, la lascia a casa da sola e parte per Salerno. Qui deve vestirsi da Babbo Natale e occuparsi della consegna dei regali, ma mentre lo sta facendo, cade e batte la testa, perdendo la memoria. A salvarlo è Padre Tommaso insieme ai bambini che vivono con lui. Non ricorda chi è e l'unico segno di riconoscimento sembrerebbero i suoi abiti. Per questo tutti lo chiamano Babbo Natale...

Altri film questa sera in TV:

I delitti del BarLume - La battaglia navale , in onda alle 21.20 su TV8 : film commedia gialla del 2008 di Roan Johnson, con Filippo Timi, Carlo Monni, Atos Davini, Marcello Marziali, Massimo Paganelli, Lucia Mascino, Stefano Fresi, Daniele Favilli, Luca Guastini, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti e Rinat Khismatouline.

, in onda : film commedia gialla del 2008 di Roan Johnson, con Filippo Timi, Carlo Monni, Atos Davini, Marcello Marziali, Massimo Paganelli, Lucia Mascino, Stefano Fresi, Daniele Favilli, Luca Guastini, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti e Rinat Khismatouline. Pinocchio , in onda alle 21.25 su Rete 4 : film commedia fantasy del 2002 di Roberto Benigni, con Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Carlo Giuffré, Mino Bellei, Peppe Barra, Franco Javarone, Max Cavallari, Bruno Arena, Corrado Pani, Kim Rossi Stuart, Luis Molteni e Alessandro Bergonzoni.

, in onda : film commedia fantasy del 2002 di Roberto Benigni, con Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Carlo Giuffré, Mino Bellei, Peppe Barra, Franco Javarone, Max Cavallari, Bruno Arena, Corrado Pani, Kim Rossi Stuart, Luis Molteni e Alessandro Bergonzoni. Susanna , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film commedia sentimentale del 1938 di Howard Hawks, con Katharine Hepburn, Cary Grant, Charles Ruggles, Walter Catlett, Barry Fitzgerald, Fritz Feld, George Irving, Asta, Brooks Benedict, Tala Birrel, Stan Blustone, Ward Bond, May Robson, George Humbert, John Kelly, Richard Lane, Frank Marlowe, Nissa, Leona Roberts e Virginia Walker.

, in onda : film commedia sentimentale del 1938 di Howard Hawks, con Katharine Hepburn, Cary Grant, Charles Ruggles, Walter Catlett, Barry Fitzgerald, Fritz Feld, George Irving, Asta, Brooks Benedict, Tala Birrel, Stan Blustone, Ward Bond, May Robson, George Humbert, John Kelly, Richard Lane, Frank Marlowe, Nissa, Leona Roberts e Virginia Walker. Quo Vadis , in onda alle 21 su Iris : film drammatico del 1951 di Mervyn LeRoy, con Robert Taylor, Deborah Kerr, Leo Genn, Peter Ustinov, Patricia Laffan, Finlay Currie, Abraham Sofaer, Marina Berti, Buddy Baer, Felix Aylmer, Nora Swinburne, Ralph Truman, Norman Wooland e Nicholas Hannen.

, in onda : film drammatico del 1951 di Mervyn LeRoy, con Robert Taylor, Deborah Kerr, Leo Genn, Peter Ustinov, Patricia Laffan, Finlay Currie, Abraham Sofaer, Marina Berti, Buddy Baer, Felix Aylmer, Nora Swinburne, Ralph Truman, Norman Wooland e Nicholas Hannen. The Green Hornet , in onda alle 21.10 su Paramount Network : film azione, giallo, thriller del 2011 di Michel Gondry, con Seth Rogen, Jay Chou, Christoph Waltz, Cameron Diaz, Edward James Olmos, Tom Wilkinson, Edward Furlong, Chad Coleman, Analeigh Tipton, Eddie Rouse, Robert Clotworthy e David Harbour.

, in onda : film azione, giallo, thriller del 2011 di Michel Gondry, con Seth Rogen, Jay Chou, Christoph Waltz, Cameron Diaz, Edward James Olmos, Tom Wilkinson, Edward Furlong, Chad Coleman, Analeigh Tipton, Eddie Rouse, Robert Clotworthy e David Harbour. Regalo di Natale , in onda alle 21.10 su Rai Storia : film drammatico del 1986 di Pupi Avati, con Carlo Delle Piane, Diego Abatantuono, Alessandro Haber, Gianni Cavina, Luigi Montefiori, Kristina Sevieri e Giovanna Piaz.

, in onda : film drammatico del 1986 di Pupi Avati, con Carlo Delle Piane, Diego Abatantuono, Alessandro Haber, Gianni Cavina, Luigi Montefiori, Kristina Sevieri e Giovanna Piaz. Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, in onda alle 21 su Cine 34: film commedia del 1974 di Lina Wertmüller, con Mariangela Melato, Giancarlo Giannini, Riccardo Salvino, Isa Danieli, Aldo Puglisi, Luis Suarez, Lucrezia De Domizio, Giuseppe Durini, Anna Melita e Eros Pagni.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

