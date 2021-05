Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 2 Maggio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Domenica 2 Maggio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Black Butterfly, Le Ali della libertà, Hugo Cabret, IT, Dark Places - Nei luoghi oscuri, Il Mistero del Ragnarok, Un poliziotto ancora in prova, Witness - Il testimone, La Caduta - Gli ultimi giorni di Hitler.

Black Butterfly: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Thriller, 2017, durata: 93 Min)

Un film di Brian Goodman con Jonathan Rhys Meyers, Piper Perabo, Antonio Banderas, Abel Ferrara, Nicholas Aaron, Vincent Riotta, Nathalie Rapti Gomez, Katie Mcgovern, Randall Paul e Charles Gaines.



Black Butterfly: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Black Butterfly: Paul è uno sceneggiatore che non riesce a scrivere nulla da quando la moglie lo ha lasciato, quattro anni prima. È costretto a vendere la sua vecchia casa colonica nel bosco per sostentarsi, ma nessuno sembra interessato a comprarla. Quando invita la sua agente immobiliare, Laura, a uscire insieme per un appuntamento, mentre sta andando ad incontrarla in un piccolo ristorante del posto, taglia la strada a un camionista su un ripido tornante di montagna, e per poco non uccide entrambi. Il camionista lo segue al ristorante e cerca la lite con lui, aggredendolo, dopo che Laura se ne sarà andata per incontrare un altro cliente. A salvare Paul è l'intervento di Jack, un vagabondo seduto al bancone, che ha la meglio sul camionista e gli sussurra qualcosa all'orecchio che lo fa scappare via per lo spavento. Per ripagare Jack dell'aiuto, Paul lo invita a stare a casa sua per la notte e lui accetta. I due vanno molto d'accordo, tanto che che Paul gli permette di restare quanto vuole, in cambio di piccole riparazioni che devono essere fatte in casa. Jack sembra molto interessato alla vita di Paul e finisce per suggerirgli di scrivere una storia sulla loro esperienza insieme. Il racconto diventa quasi un'ossessione per Jack e quando Paul cerca di uscire di casa per vedere di nuovo Laura, il misterioso vagabondo si rifiuta di farlo andare via fino a quando la storia non sarà finita. Per assicurarsi la collaborazione di Paul, Jack distrugge il suo cellulare, gli ruba le chiavi dell'auto e getta via persino tutti i suoi liquori per farlo restare lucido mentre scrive. Il comportamento di Jack diventa sempre più aggressivo, ed è implicito che lui sia in realtà il serial killer che la polizia locale sta cercando. Quando, in maniera inaspettata, Laura va da Paul per vedere come sta, Jack prende in ostaggio anche lei...

Le Ali della Libertà: il Film Stasera in Tv su Rete 4 alle 21.25

(Drammatico, 1994, durata: 135 Min)

Un film di Frank Darabont con Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton, William Sadler, Clancy Brown, Gil Bellows, Mark Rolston e James Whitmore.



Le Ali della libertà: Recut- il meglio del film in 2 minuti



Trama del Film Le Ali della libertà: Ambientato nel Maine del 1947, racconta la storia di Andy Dufrense, impiegato come vice-direttore di banca a Portland e condannato a due ergastoli nella prigione di Shawshank, a causa dell'omicidio della moglie e di un campione di golf, suo amante, del quale si proclama innocente.

Nel carcere vive in prima persona la corruzione delle guardie e del direttore Norton, sempre pronti ad estorcere favori, coprire crimini e abusare del loro potere. Anche se cerca di mantenere le distanze dagli altri reclusi, viene preso di mira da un gruppo di prigionieri che lo picchiano ripetutamente.

Un giorno approfitta di un'occasione in cui si trova e, anche grazie alla sua competenza, convince una guardia in difficoltà economica ad aiutarla grazie alle sue conoscenza nel campo della finanza; da quel momento per lui le cose cambiano: altre guardie e perfino il direttore, venuti a conoscenza delle abilità di Andy, chiedono la sua consulenza, tanto che si dedicherà a tempo pieno alle pratiche contabili anziché ai lavori forzati.

Fa amicizia con altri detenuti e tra questi conosce Red, un ergastolano esperto di contrabbando in carcere, con cui diventa amico. Proprio a Red, Andy chiede di ottenere un martelletto per intagliare la roccia. Viene anche incaricato di aiutare il vecchio prigioniero Brooks Hatlen nella gestione della biblioteca, della quale diventerà responsabile quando ad Hatlen viene concessa, suo malgrado, a causa del troppo tempo passato in carcere e della paura del mondo al di fuori, la libertà condizionata ed uscirà di prigione. Passano molti anni ma Andy non perde la speranza e la passione in tutto quello che fa, nonostante le ingiustizie e le amarezze della vita dietro le sbarre, e prepara pazientemente e in ogni minimo dettaglio la sua fuga verso la libertà.

Hugo Cabret: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Avventura, Fantasy, 2011, durata: 125 Min)

Un film di Martin Scorsese con Asa Butterfield, Ben Kingsley, Chloë Grace Moretz, Sacha Baron Cohen, Ray Winstone, Emily Mortimer, Johnny Depp, Christopher Lee, Michael Stuhlbarg, Helen McCrory, Jude Law, Richard Griffiths, Frances de la Tour, Angus Barnett e Eric Moreau.



Hugo Cabret: Il nuovo trailer italiano del film di Martin Scorsese



Trama del Film Hugo Cabret: Siamo nella Parigi dei primi anni 30 del Novecento, più precisamente nella stazione ferroviaria di Montparnasse, dove il dodicenne Hugo Cabret vive e lavora con suo zio Claude, orologiaio alcolizzato.

Hugo aiuta lo zio nella manutenzione degli orologi della stazione da quando in un incendio è morto il padre, anche lui orologiaio, impiegato in un museo. Qui il signor Cabret aveva provato a riparare insieme al figlio un automa trovato rotto, documentando tutti i passaggi su un taccuino.

Un giorno Claude scompare ma Hugo continua ad occuparsi degli orologi, temendo che l'ispettore di stazione Gustave Dasté lo porti in orfanatrofio, se lo scopre a vivere da solo.

Nel frattempo, Hugo tenta di riparare l'automa rubando pezzi qua e là, poiché crede che questo contenga un messaggio di suo padre. La macchina, però, per funzionare ha bisogno di una chiave a cuore che neanche il signor Cabret era riuscito a costruire.

Durante uno dei suoi tentativi, mentre cerca di rubare qualcosa in un negozio di giocattoli, Hugo viene scoperto dal proprietario, Georges, che si impossessa del quaderno del signor Cabret per distruggerlo. Interviene allora la figlioccia di Georges, Isabelle, si offre infatti di aiutare Hugo per riavere il quaderno. Dopo averlo visto riparare un giocattolo rotto, gli propone di lavorare nel negozio di giocattoli come assistente, pur mantenendo il lavoro di manutentore degli orologi della stazione. L'amicizia fra i due ragazzini diventa sempre più forte e Isabelle aiuta Hugo nei suoi tentativi di aggiustare l'automa. Quando entrambi scoprono che la famosa chiave a cuore mancante è il ciondolo che porta al collo Isabelle e che il lavoro trovato nella macchina porta la firma di un certo Georges Méliès, capiscono che il padrino è coinvolto nella storia molto più di quanto immaginassero.

IT: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Drammatico, Horror, Thriller, 2017, durata: 107 Min)

Un film di Andy Muschietti con Bill Skarsgård, Finn Wolfhard, Jaeden Lieberher, Nicholas Hamilton, Owen Teague, Sophia Lillis, Jackson Robert Scott, Megan Charpentier, Steven Williams, Chosen Jacobs, Wyatt Oleff, Jeremy Ray Taylor, Jack Grazer, Jake Sim e Logan Thompson.



IT: Il trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film IT: Il palloncino rosso che galleggia a mezz'aria è il biglietto da visita di una misteriosa entità demoniaca che tormenta i ragazzini di Derry, attirandoli in una trappola mortale senza vie di scampo. Nell'immaginaria cittadina del Maine dove la gente scompare senza motivo, l'ennesima vittima è un bambino di sette anni di nome George, risucchiato in un tombino durante un temporale. Un gruppo di ragazzini perseguitati dai bulli per diverse ragioni, si riunisce sotto la denominazione di Club dei Perdenti per indagare sul mistero della morte di George e degli altri ragazzi scomparsi. Leader dei Perdenti è il giovane Bill Denbrough, fratello maggiore dell'ultima vittima, attanagliato dai sensi di colpa per non aver impedito il brutale assassinio. Al suo fianco, bersagli naturali dei prepotenti per indole, aspetto o condizioni economiche, ci sono il grassoccio Ben, l'impulsivo Richie, il pragmatico Stan, l'appassionato di storia Mike, l'ipocondriaco Eddie e l'unica ragazza della banda Beverly. Quando la ricerca li conduce a un clown sadico e maligno chiamato Pennywise, ciascuno dei coraggiosi componenti del neonato Club si rende conto di averlo già incontrato prima.

Dark Places - Nei luoghi oscuri: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, Thriller, 2015, durata: 113 Min)

Un film di Gilles Paquet-Brenner con Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Nicholas Hoult, Christina Hendricks, Drea de Matteo e Tye Sheridan.



Dark Places - Nei luoghi oscuri: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Dark Places - Nei luoghi oscuri: Il film racconta la storia di Libby Day, che ha perso tutta la sua famiglia in un massacro, di cui è uscita viva soltanto lei. Essendo la sola sopravvissuta, è riuscita a testimoniare contro il colpevole, ovvero il fratello Ben.

Avendo perso ogni legame, la giovane è riuscita ad andare grazie a soldi donateli dalle persone commosse dalla sua storia. Quando, però, si ritrova senza denaro e un posto di lavoro, accetta di collaborare con Kill Club, composto da appassionati di cronaca nera. Libby viene pagata per prendere parte ai loro incontri e indagare ulteriormente sulla sua storia. Grazie al club, interessato morbosamente a omicidi violenti da prima pagina, la donna dovrà fare i conti con il suo passato, arrivando a mettere in discussione le sue convinzioni riguardo quella sanguinosa notte. La verità che Libby si ritroverà ad affrontare sarà davvero inquietante e sconvolgente.

Il Mistero del Ragnarok: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.20

(Avventura, Azione, Fantasy, 2013, durata: 100 Min)

Un film di Mikkel Brænne Sandemose con Pål Sverre Valheim Hagen, Nicolai Cleve Broch, Sofia Helin e Bjørn Sundquist.



Il Mistero del Ragnarok: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il Mistero del Ragnarok: Il film si volge in Norvegia, dove l'archeologo Sigurd Svendsen è alla ricerca di prove che confermino il mito del Ragnarok, l'apocalisse norrena, ma ha difficoltà a trovare i finanziamenti per continuare la spedizione. Una sera il suo collega Allan gli mostra una pietra con iscrizione runiche, che interpretano come una mappa del tesoro. I due, accompagnati dai figli di Sigurd, Ragnhild e Brage, e dall'archeologa Elisabeth, seguendo le indicazioni ricavate dalle rune si recano nel Finnmark, a confine con la Russia, fino ad arrivare in una "no man's land" dove nessun essere umano ha mai messo i pedi da secoli. Allan assume la guida Leif e, dopo aver attraversato un lago, trovano alcune reliquie in una grotta, ma vengono derubati e abbandonati dallo stesso Leif. Durante la notte mentre Elizabeth e i bambini dormono, Sigurd e Allan continuano ad esplorare la grotta. Il gruppo presto scoprirà che le rune erano un avvertimento sul pericolo presente nel luogo in cui si trovano e che stanno per riportare a galla un mostruoso segreto.

Un poliziotto ancora in prova: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21.05

(Commedia, Azione, 2016, durata: 101 Min)

Un film di Tim Story con Ice Cube, Kevin Hart, Olivia Munn, Tika Sumpter e Ken Jeong.



Un poliziotto ancora in prova: Trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Un poliziotto ancora in prova: Il sequel riprende le vicende circa un anno dopo dalla loro ultima avventura. Il programma per un rapido viaggio a Miami va storto quando le loro indagini poco ortodosse li catapultano in una situazione molto compromettente, che rischia di danneggiare un caso molto importante…e soprattutto far saltare l'incombente matrimonio di Ben e Angela. Non soddisfatto per il suo lavoro da poliziotto semplice, Ben, appena diplomato all'Accademia, aspira a diventare un detective come il suo futuro cognato. Purtroppo, James ancora non è convinto che abbia le giuste qualità per quel ruolo. Anche se il matrimonio è alle porte, il giovane poliziotto, un po' pasticcione, non vuole perdere l'occasione di affiancare nuovamente il proprio mentore in un viaggio da Atlanta a Miami che dovrebbe essere di semplice perlustrazione. Dopo la richiesta di Angela e il riluttante permesso del tenente Brooks, James porta con sé Ben a Miami per seguire una pista connessa a un traffico di droga che sta cercando di interrompere.

Altri film questa sera in TV:

Bed & Breakfast with Love , in onda alle 21.10 su La5 : film commedia, sentimentale del 2015 di Peter DeLuise, con Lacey Chabert, Brennan Elliott, Edward Asner, Greyston Holt, Daniel Cudmore, Heather Doerksen, Patrick Sabongui, Paul McGillion e Drew Ray Tanner.

, in onda : film commedia, sentimentale del 2015 di Peter DeLuise, con Lacey Chabert, Brennan Elliott, Edward Asner, Greyston Holt, Daniel Cudmore, Heather Doerksen, Patrick Sabongui, Paul McGillion e Drew Ray Tanner. Witness - Il testimone , in onda alle 21.10 su Paramount : film thriller, drammatico del 1985 di Peter Weir, con Harrison Ford, Kelly McGillis, Lukas Haas, Josef Sommer, Jan Rubes, Alexander Godunov, Danny Glover, Brent Jennings, John Garson, Patti LuPone, Viggo Mortensen, Frederick Rolf, Angus MacInnes e Beverly May.

, in onda : film thriller, drammatico del 1985 di Peter Weir, con Harrison Ford, Kelly McGillis, Lukas Haas, Josef Sommer, Jan Rubes, Alexander Godunov, Danny Glover, Brent Jennings, John Garson, Patti LuPone, Viggo Mortensen, Frederick Rolf, Angus MacInnes e Beverly May. La Caduta - Gli ultimi giorni di Hitler , in onda alle 21.10 su Rai Storia : film drammatico, guerra del 2004 di Oliver Hirschbiegel, con Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, Corinna Harfouch, Ulrich Matthes, Juliane Köhler, Heino Ferch, Christian Berkel, Matthias Habich, Thomas Kretschmann, Michael Mendl, André Hennicke, Ulrich Noethen, Birgit Minichmayr, Rolf Kanies e Justus Von Dohnanyi.

, in onda : film drammatico, guerra del 2004 di Oliver Hirschbiegel, con Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, Corinna Harfouch, Ulrich Matthes, Juliane Köhler, Heino Ferch, Christian Berkel, Matthias Habich, Thomas Kretschmann, Michael Mendl, André Hennicke, Ulrich Noethen, Birgit Minichmayr, Rolf Kanies e Justus Von Dohnanyi. I pompieri, in onda alle 21 su Cine34: film comico, commedia del 1985 di Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Lino Banfi, Massimo Boldi, Christian De Sica, Andrea Roncato, Gigi Sammarchi, Ricky Tognazzi, Moana Pozzi, Paola Tiziana Cruciani, Fiammetta Baralla, Claudio Boldi, Paola Onofri, Ennio Antonelli e Stefano Antonucci.

