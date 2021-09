Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 19 Settembre 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Attacco al Potere 2, Flight, Lontano Lontano, Allied - Un'ombra nascosta, Lezioni di piano. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Da Grande, NCIS, Finale Europei volley maschile 2021: Italia-Slovenia, Scherzi a parte, Atlantide - Storie di uomini e di mondi: Pandemic, una guerra mondiale.

Film Stasera in TV di Oggi Domenica 19 Settembre 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Attacco al Potere 2, Flight, Lontano Lontano, Allied - Un'ombra nascosta, Lezioni di piano, Schegge di paura, Morto Stalin, se ne fa un altro, Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, 2 single a nozze.

Tutti i Film questa sera in TV:

Attacco al Potere 2 , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Italia 1 : film azione, thriller del 2016 di Babak Najafi, con Gerard Butler, Morgan Freeman, Aaron Eckhart, Radha Mitchell e Angela Bassett.

Lontano Lontano , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film commedia del 2019 di Gianni Di Gregorio, con Gianni Di Gregorio, Ennio Fantastichini, Giorgio Colangeli, Daphne Scoccia, Salih Saadin Khalid, Francesca Ventura, Silvia Gallerano, Iris Peynado, Galatea Ranzi e Roberto Herlitzka.

Amore in panchina , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su La5 : film sentimentale del 2016 di Terry Ingram, con Emily Kinney, John Reardon, Hayley C. Rosales, Luisa D'Oliveira, Patrick Sabongui e Victor Zinck Jr.

Lezioni di piano , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film drammatico del 1993 di Jane Campion, con Holly Hunter, Harvey Keitel, Anna Paquin, Sam Neill, Kerry Walker, Geneviève Lemon, Tungia Baker, Ian Mune, Peter Dennett, Tewhatanui Skipwith, Te Whatanui, George Boyle, Mere Boynton, Jon Brazier e Bruce Allpress.

Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film commedia del 1974 di Lina Wertmüller, con Mariangela Melato, Giancarlo Giannini, Riccardo Salvino, Isa Danieli, Aldo Puglisi, Luis Suarez, Lucrezia De Domizio, Giuseppe Durini, Anna Melita e Eros Pagni.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: