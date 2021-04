Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 18 Aprile 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Domenica 18 Aprile 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Allied - Un'ombra nascosta, Logan - The Wolverine, La Vendetta di un uomo tranquillo, Strangerland, L'alba della libertà, Passione, La leggenda di un amore - Cinderella, In the cut, Le comiche 2, I Vichinghi, Ace Ventura: missione Africa.

Allied - Un'ombra nascosta: il Film Stasera in Tv su Rete 4 alle 21.25

(Sentimentale, Thriller, Guerra, 2016, durata: 124 Min)

Un film di Robert Zemeckis con Brad Pitt, Marion Cotillard, Lizzy Caplan, Matthew Goode, Raffey Cassidy, Charlotte Hope, Jared Harris e Marion Bailey.



Allied - Un'ombra nascosta: Il Trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Allied - Un'ombra nascosta: Nel 1942, il comandante Max Vatan e l'agente francese Marianne Beausejour sono incaricati di uccidere un ambasciatore tedesco nel corso di un evento mondano a Casablanca.

I due, fingendosi consorti, riescono ad introdursi al ricevimento senza destare sospetti e a portare a termine la missione.

Tra Max e Marianne nasce un autentico sentimento e i due si trasferiscono a Londra, dove convolano a nozze e hanno una figlia, Anna. I superiori di Max, tuttavia, sono certi che Marianne stia mentendo. Secondo i vertici militari la donna sarebbe una spia tedesca che, dopo aver rubato l'identità della vera Marianne Beausejour, uccisa a Dieppe nel 1941, si sarebbe prestata alla missione in Marocco per uccidere il generale su ordine di Hitler.

Per dimostrare che la donna è una doppiogiochista, i superiori chiameranno casa Vatan alle 23:07 e Max scriverà su un foglio delle false informazioni, così da poter costatare se Marianne stia effettivamente passando le informazioni degli Alleati alle truppe tedesche.

Sconcertato dalla terribile ipotesi che sua moglie lo stia raggirando, Max si mette alla ricerca di prove inconfutabili che dimostrino la sua innocenza. Vatan parte immediatamente alla volta della Francia, in cerca delle persone che avevano lavorato sotto copertura con la donna nel 1941.

Grazie alle sue ricerche, Max scopre che tutti ricordavano Marianne per le sue straordinarie doti musicali, dal momento che aveva distratto gli esponenti nazisti suonando egregiamente la Marsigliese, nel bel mezzo di una festa in onore del regime. Tornato a Londra, Max decide di utilizzare quest'informazione per mettere alla prova sua moglie, diviso tra l'amore che nutre per lei e la sua lealtà alla patria...

Logan - The Wolverine: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Fantasy, Drammatico, 2017, durata: 100 Min)

Un film di James Mangold con Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen, Boyd Holbrook, Stephen Merchant, Elizabeth Rodriguez, Richard E. Grant, Eriq LaSalle, Elise Neal e Quincy Fouse.



Logan - The Wolverine: Nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Logan - The Wolverine: Nell'anno 2029, il gruppo criminale dei Reavers cerca di portare i mutanti all’estinzione. Dopo l'avvelenamento da adamantio, Logan "Wolverine" e il mutante Calibano conducono una vita modesta oltre i confini messicani, prendendosi cura di Charles Xavier. L'anno precedente, a causa di una terribile malattia degenerativa, Charles ha sferrato un involontario e violento attacco psichico, che ha causato la morte di gran parte degli X-Men. La routine dei tre mutanti è interrotta dall'incontro con l'infermiera Gabriela. La donna, un tempo impiegata della compagnia di bio-tecnologia Transigen, chiede a Logan di proteggere la piccola Laura Kinney e di condurla in un luogo chiamato Eden. Anche il capo degli spietati criminali anti-mutanti, Donald Pierce, sta cercando la bambina. Dopo aver catturato Calibano, Pierce trova Gabriela e insegue il trio di fuggitivi. Grazie a un videomessaggio della donna, che smaschera le vere intenzioni della compagnia, Wolverine scopre di avere un profondo legame con Laura. In seguito alla sconcertante rivelazione, i tre mutanti trovano ospitalità presso la famiglia Munson, ma i Reavers li rintracciano grazie ai poteri psichici del prigioniero Calibano. Nonostante Logan subisca una grave perdita, l'uomo decide di mantenere la promessa fatta alla defunta infermiera e conduce la bambina ad Eden, un rifugio gestito dal giovane mutante Rictor. La Transigen, tuttavia, scova i fuggiaschi ancora una volta. Wolverine è pronto a lottare, ignaro che il nemico sta per schierare la sua miglior creazione: un clone X-24 del tutto identico a lui...

La Vendetta di un uomo tranquillo: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Drammatico, Thriller, 2016, durata: 92 Min)

Un film di Raúl Arévalo con Antonio de la Torre, Luis Callejo, Ruth Díaz, Raúl Jiménez e Manolo Solo.



La Vendetta di un uomo tranquillo: Il trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film La Vendetta di un uomo tranquillo: Il film ha inizio a Madrid, nell'agosto del 2007.

Curro è l'unico di una banda di quattro criminali che viene arrestato per una rapina in una gioielleria. Otto anni più tardi, la sua fidanzata Ana e il loro figlio sono in attesa che lui esca di prigione.

José è un uomo chiuso e solitario che non sembra trovare il suo posto nel mondo. Una mattina di inverno si reca nel bar gestito da Ana e da suo fratello e da quel giorno la sua vita si intreccia con quella degli altri frequentatori abituali del bar che lo accolgono come uno di loro.

In particolar modo, è Ana a vedere nel nuovo arrivato una speranza per la sua penosa esistenza.

Scontata la pena, Curro viene rilasciato e nutre la speranza di iniziare una nuova vita con Ana. Tornando a casa, però, trova una donna confusa e insicura e si troverà a dover affrontare un uomo che, distruggendo le sue aspettative, cambierà tutti i suoi piani.

Strangerland: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, Thriller, 2015, durata: 112 Min)

Un film di Kim Farrant con Nicole Kidman, Joseph Fiennes, Hugo Weaving, Lisa Flanagan, Maddison Brown, Nicholas Hamilton, Meyne Wyatt, Jim Russell e Sean Keenan.



Strangerland: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Strangerland: E' la storia della famiglia Parker, composta dai genitori Catherine e Matthew e dai figli Lily e Tom. Di recente si sono trasferiti dalla città di Coonaburra al piccolo paesino rurale di Nathgari, a causa di alcuni comportamenti errati della figlia adolescente. Una notte i due ragazzi scompaiono misteriosamente senza lasciare traccia, proprio quando una violenta tempesta di sabbia sta per abbattersi sul paese. Sconvolta, Catherine avvia le ricerche, al contrario del marito, convinto che le indagini pubbliche attirino soltanto le attenzioni sulla famiglia.

L'intero paesino e il poliziotto David Rae si mettono sulle tracce di Tom e Lily, sperando che nulla di grave sia accaduto loro. Ma quando alcune verità su uno dei figli dei Parker vengono a galla, l'opinione pubblica si scaglia contro la famiglia ed emergono diversi sospettati. In tutto questo, Catherine e Matthew sembrano sempre più lontani, mentre cercano in modi diversi di lottare e tentare di risolvere il mistero sui loro figli.

L'alba della libertà: il Film Stasera in Tv su Paramount alle 21.20

(Guerra, Drammatico, Biografico, 2006, durata: 125 Min)

Un film di Werner Herzog con Christian Bale, Steve Zahn, Jeremy Davies e Marshall Bell.



L'alba della libertà: Il trailer ufficiale del film



Trama del Film L'alba della libertà: Durante la guerra del Vietnam, il tenente dell'aviazione americana Dieter Dengler, pilota statunitense di origine tedesca, nel mese di febbraio del 1966 è inviato in una missione segreta di sorvolo sul Laos con lo scopo di bombardare e distruggere le vie di approvvigionamento dell'esercito nemico nord-vietnamita. Abbattuto e catturato dalle milizie del Pathet Lao, venne detenuto in un campo di prigionia dove subì le peggiori torture e umiliazioni. Tra i suoi sventurati compagni di prigionia si trovano altri due americani, il tenente Duane W. Martin e il sergente Eugene DeBruin, insieme a loro Dengler decide di organizzare una fuga.

Passione: il Film Stasera in Tv su Rai Storia alle 21.40

(Storico, Musicale, Documentario, 2010, durata: 90 Min)

Un film di John Turturro con James Senese, Fiorello, Massimo Ranieri, Lina Sastri, Peppe Servillo, Peppe Barra, Pietra Montecorvino, Raiz, Fausto Cigliano, M'Barka Ben Taleb, Max Casella, Gennaro Cosmoparlato e Patrizia Lopez.



Passione: il trailer del film



Trama del Film Passione: Il film racconta la storia della città di Napoli attraverso la tradizione della musica partenopea. Si susseguono sullo schermo numerose immagini del capoluogo campano, moderne e dell'epoca, inedite e non, attingendo anche dall’archivio storico. È lo stesso Turturro, la star americana di origine italiana, che ci racconta in prima persona questa bellissima città ripercorrendo al contempo anche la storia della canzone napoletana, a partire dal Canto popolare delle lavandaie del Vomero fino a Napule è di Pino Daniele, uno degli emblemi di questa cultura. Si alternano interviste e performance di grandi artisti per far rivivere le più famose canzoni della città: da Massimo Ranieri a Enrico Caruso, da Fernando De Lucia a Sergio Bruni, fino a Enzo Avitabile e tanti altri ancora.

Il regista si muove per i vicoli di Napoli e lascia che parlino i colori, le note, il folclore, la gente, la danza e la terra. La metropoli nuova che si fonde con le sue origini più antiche in quello che è un continuo spettacolo. Un viaggio nell'arte e nella cultura secolare partenopea, che si evolve pur restando una certezza nel panorama internazionale.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

