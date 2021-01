Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 17 Gennaio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Domenica 17 Gennaio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il cacciatore, Il giovane Karl Marx, I padroni della notte, Contromano, Fantastic 4 - I Fantastici Quattro, Premonitions, Unstoppable - Fuori controllo, Il piccolo lord, Orgoglio e Pregiudizio, Killers, Noi uomini duri, Una Tata Magica.

Il cacciatore: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, Guerra, 1978, durata: 183 Min)

Un film di Michael Cimino con Robert De Niro, John Cazale, John Savage, Christopher Walken, Meryl Streep, George Dzundza, Chuck Aspegren, Shirley Stoler, Rutanya Alda, Pierre Segui, Mady Kaplan, Mary Ann Haenel, Richard Kuss e Amy Wright.



Il cacciatore: Il Trailer Ufficiale della versione restaurata del Film - HD



Trama del Film Il cacciatore: La storia inizia con il racconto della vita di una comunità ucraina, in particolare di un gruppo di amici: Mike, Nik e Steven. I tre sono giovani operai in un'acciaieria in Pennsylvania e la loro vita scorre tranquilla tra il lavoro, le bevute al pub e l'amata caccia al cervo. Come inquietante prospettiva comune hanno l'arrivo della chiamata alle armi in Vietnam. Steven riuscirà a sposarsi prima di essere catapultato, insieme a Mike e Nik, nell'inferno della guerra. Il secondo atto del film è fulminante: gli orrori della guerra, gli assalti ai villaggi, la prigionia dei tre, torturati e costretti al supplizio della "roulette russa", la fuga che li disperde e il ricovero di Nik in ospedale per disturbi psichici.

Nella terza parte vengono raccontate le conseguenze di questo viaggio all'inferno: Mike viene rimpatriato ma presenta gravi problemi di rinserimento nella vita civile; Steven subisce l'amputazione di una gamba e si isola dalla famiglia; Nik non è mai tornato dall'inferno, è rimasto infatti a Saigon prigioniero della sua follia come disertore. Linda, fidanzata di Nik, informerà Mike, che cerca di recuperare il suo amico ritornando in Vietnam.

Il giovane Karl Marx: il Film Stasera in Tv su Rai Storia alle 21.10

(Biografico, Drammatico, Storico, 2017, durata: 118 Min)

Un film di Raoul Peck con August Diehl, Vicky Krieps, Stefan Konarske, Olivier Gourmet, Hannah Steele, Alexander Scheer, Hans-Uwe Bauer, Michael Brandner e Ivan Franek.



Il giovane Karl Marx: Il trailer italiano del film - HD

Trama del Film Il giovane Karl Marx: Siamo negli anni Quaranta del XIX Secolo. Il giovane Marx e l'amico Friedrich Engels danno vita a un movimento capace di emancipare, anche oltre i confini europei, i lavoratori oppressi di tutto il mondo. Sono anni di fermento: in Germania viene fortemente repressa un'opposizione intellettuale molto attiva, in Francia gli operai del Faubourg Saint-Antoine si sono messi in marcia. Anche in Inghilterra il popolo è sceso in strada. A 26 anni Karl Marx porta la sua donna sulla strada dell'esilio. A Parigi incontra Friedrich Engels, figlio di un grande industriale, che ha studiato le condizioni di lavoro del proletariato inglese. Questi due giovani dalla diversa estrazione sociale, ma entrambi brillanti, appassionati, provocatori e divertenti riusciranno a creare un movimento rivoluzionario unitario...

I padroni della notte: il film Stasera in Tv su Cielo alle 21.20

(Drammatico, 2007, durata: 117 Min)

Un film di James Gray con Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, Eva Mendes, Robert Duvall, Tony Musante, Antoni Corone, Alex Veadov, Katie Condidorio, Burton Perez, Dominic Colon, Maggie Kiley e Robert C. Kirk.



I padroni della notte: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film



Trama del Film I padroni della notte: Il film segue le vicende di Bobby Green, il gestore di un nightclub nella New York degli anni Ottanta. Il locale è frequentato molto spesso da personaggi di spicco della mafia russa, incluso lo spacciatore Vadim Nezhinski, nipote del proprietario del locale, il noto gangster Marat Buzhayev. Senza farsi coinvolgere direttamente nel giro della criminalità, Bobby conduce una vita dissoluta, sebbene sia molto legato alla fidanzata Amanda Juarez.

Per non mettere a rischio la propria carriera, Bobby è però costretto a mantenere un grande segreto sulla sua famiglia, per cui ha persino cambiato cognome: suo padre è infatti il vice capo della polizia Burt Grusinsky e suo fratello è il capitano Joseph Grusinsky. I rapporti con loro ovviamente non sono dei migliori, ma le cose peggiorano drammaticamente quando Joseph decide di fare una retata proprio nel nightclub gestito dal fratello, nel tentativo di arrestare Vadim...

Contromano: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, 2018, durata: 102 Min)

Un film di Antonio Albanese con Antonio Albanese, Alex Fondja, Aude Legastelois, Daniela Piperno e David Anzalone.



Contromano: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Contromano: La vita di Mario Cavallaro è costituita da una solida routine fatta di piccole azioni ripetute meticolosamente ogni giorno: sveglia ogni giorno alla stessa ora, colazione al bar di sempre, apertura del suo negozio con la massima puntualità. Del resto per lui il segreto per una società ordinata e civile sta proprio nel rispettare la legge e nel mantenere la massima disciplina. La monotonia della sua esistenza lo rassicura e fa sentire bene. Appassionato del suo piccolo orto che coltiva sul terrazzo e legato sentimentalmente al negozio di calze che ha ereditato dal padre, rimane sconvolto quando scopre che il bar dove consuma il suo consueto caffè sta per essere venduto per fare spazio ad un ristorante egiziano; come se non bastasse, davanti alla sua attività commerciale si piazza Oba, un venditore ambulante di calzini che viene dal Senegal. Individuando nell'uomo la causa dei suoi mali, Mario decide di rapire Oba per riportarlo a casa sua; questi accetta, a patto che con loro parta anche sua sorella Dalida. Senza rendersene conto, intraprende un insolito viaggio all'avventura, dove non esistono prevedibili routine ma solo situazioni impreviste, dove Mario scoprirà la bellezza e l'amore...

Fantastic 4 - I Fantastici Quattro: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Fantasy, 2015, durata: 100 Min)

Un film di Josh Trank con Kate Mara, Miles Teller, Michael B. Jordan, Jamie Bell e Toby Kebbell.



Fantastic 4 - I Fantastici Quattro: Nuovo trailer ufficiale italiano - HD



Trama del Film Fantastic 4 - I Fantastici Quattro: Mentre partecipa ad una fiera delle scienze, il professor Franklin Storm è profondamente colpito dal singolare prototipo costruito da Reed Richards con la complicità dell’amico Ben Grimm. Storm propone ai due di unirsi alla sua ricerca, volta creare un portale quantico per il teletrasporto.

Al progetto lavorano i figli del dottore, l'acuta Sue e l'intrepido Johnny, e il brillante Victor von Doom.

Quest'ultimo, pur essendo il pupillo di Storm, mal sopporta la presenza di Sue dal momento che ne è innamorato ma la ragazza non ricambia i suoi stessi sentimenti.

Il team riesce ad aprire un portale ma rimane molto deluso, scoprendo che il supervisore Allen ha intenzione di inviare membri della NASA per perlustrare la nuova dimensione, chiamata Pianeta Zero. Colti da un moto di orgoglio ed estrema curiosità, i ricercatori eludono la sicurezza e partono alla volta del pianeta...

Premonitions: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Thriller, 2015, durata: 101 Min)

Un film di Afonso Poyart con Anthony Hopkins, Colin Farrell, Abbie Cornish, Jeffrey Dean Morgan, Angela Kerecz, Marley Shelton, Janine Turner, Xander Berkeley, Kenny Johnson, Joshua Close, Sharon Lawrence, Matt Gerald e Jose Pablo Cantillo.



Premonitions: Trailer Ufficiale in Italiano - HD



Trama del Film Premonitions: Quando l'Agente Speciale dell'FBI Joe Merriwether si ritrova perplesso di fronte ad una serie di omicidi, decide di chiedere aiuto ad un suo ex collega in pensione, medico psicanalista e sensitivo, il dottor John Clancy. Il solitario Clancy, che ha smesso di praticare e si è appartato dal mondo dopo la morte di sua figlia e la successiva fine del suo matrimonio, non vuole avere niente a che fare con il caso, né usare le sue capacità. Ma, quando ha delle visioni molto violente della giovane collega di Joe, l'agente speciale dell'FBI Katherine Cowles, cambia idea, pensando che queste possano essere anche una sorta di messaggio personale. Quando gli eccezionali poteri intuitivi di Clancy lo conducono sulle tracce di un sospettato, Charles Ambrose, ben presto, il medico si rende conto che il suo "dono" è nulla rispetto agli straordinari poteri di questo assassino in missione...

Unstoppable - Fuori controllo: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Thriller, Drammatico, 2010, durata: 99 Min)

Un film di Tony Scott con Denzel Washington, Chris Pine, Rosario Dawson, Ethan Suplee, Kevin Dunn, Kevin Corrigan, Kevin Chapman, Lew Temple, David Warshofsky e T.J. Miller.



Unstoppable - Fuori controllo: Il Trailer italiano ufficiale del film



Trama del Film Unstoppable - Fuori controllo: Il 12 ottobre inizia con la solita agitazione a Fuller Yard a Wilikins, Pennsylvania. I lavoratori del turno di notte non vedono l'ora di andare a casa, mentre quelli impegnati nelle ore successive si trascinano con il caffé in mano. Mentre due addetti fanno una pausa per mangiare qualcosa, vengono interrotti per spostare uno dei treni nuovi su un binario diverso. Sembra che Fuller Yard ospiterà un gruppo di ragazzini delle elementari diretto a Olean, New York. Infastiditi, gli operai si mettono al lavoro per trasferire il 777, un treno enorme, quando uno di loro prende una sciagurata decisione per sbrigarsi. Ma rapidità non fa rima con sicurezza e la nuova locomotiva, dotata di tutti gli ultimi ritrovati tecnologici e che comprende 39 carrozze, si trasforma in un attimo in un'impressionante pericolo...

Altri film questa sera in TV:

Il piccolo lord , in onda alle 21.25 su Rete 4 : film drammatico del 1980 di Jack Gold, con Rick Schroeder, Alec Guinness, Eric Porter, Colin Blakely, Connie Booth, Rachel Kempson, Carmel McSharry, Antonia Penberton, Rolf Saxon, John Carter, Peter Copley, Patsy Rowlands, Ann Way e Patrick Stewart.

, in onda : film drammatico del 1980 di Jack Gold, con Rick Schroeder, Alec Guinness, Eric Porter, Colin Blakely, Connie Booth, Rachel Kempson, Carmel McSharry, Antonia Penberton, Rolf Saxon, John Carter, Peter Copley, Patsy Rowlands, Ann Way e Patrick Stewart. Orgoglio e Pregiudizio , in onda alle 21.05 su TV2000 : film sentimentale del 2005 di Joe Wright, con Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Rosamund Pike, Jena Malone, Brenda Blethyn, Donald Sutherland, Judi Dench, Rupert Friend, Tom Hollander, Carey Mulligan, Talulah Riley, Penelope Wilton, Simon Woods, Cornelius Booth e Tamzin Merchant.

, in onda : film sentimentale del 2005 di Joe Wright, con Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Rosamund Pike, Jena Malone, Brenda Blethyn, Donald Sutherland, Judi Dench, Rupert Friend, Tom Hollander, Carey Mulligan, Talulah Riley, Penelope Wilton, Simon Woods, Cornelius Booth e Tamzin Merchant. Killers , in onda alle 21.10 su Paramount Network : film commedia, azione, thriller del 2010 di Robert Luketic, con Katherine Heigl, Ashton Kutcher, Tom Selleck, Catherine O'Hara, Katheryn Winnick, Rob Riggle, Martin Mull, Kevin Sussman, Larry Joe Campbell, Casey Wilson, Lisa Ann Walter, Mary Birdsong, Letoya Luckett e Ric Reitz.

, in onda : film commedia, azione, thriller del 2010 di Robert Luketic, con Katherine Heigl, Ashton Kutcher, Tom Selleck, Catherine O'Hara, Katheryn Winnick, Rob Riggle, Martin Mull, Kevin Sussman, Larry Joe Campbell, Casey Wilson, Lisa Ann Walter, Mary Birdsong, Letoya Luckett e Ric Reitz. Noi uomini duri, in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 1987 di Maurizio Ponzi, con Enrico Montesano, Renato Pozzetto, Isabel Russinova, Novello Novelli, Alessandra Mussolini, Maria Pia Casilio, Mariangela Giordano, Ovidio Martucci e Antonella Vitale.

in onda : film commedia del 1987 di Maurizio Ponzi, con Enrico Montesano, Renato Pozzetto, Isabel Russinova, Novello Novelli, Alessandra Mussolini, Maria Pia Casilio, Mariangela Giordano, Ovidio Martucci e Antonella Vitale. Una Tata Magica , in onda alle 21.10 su La5 : film commedia, family, fantasy del 2009 di Michael M. Scott, con James Van Der Beek, Erin Karpluk, Doris Roberts, Michael Strusievici, Valin Shinyei, Chelah Horsdal, Johannah Newmarch e Wanda Cannon.

, in onda : film commedia, family, fantasy del 2009 di Michael M. Scott, con James Van Der Beek, Erin Karpluk, Doris Roberts, Michael Strusievici, Valin Shinyei, Chelah Horsdal, Johannah Newmarch e Wanda Cannon. Asterix e il Regno degli Dei , in onda alle 20.40 su Rai Gulp : film animazione, avventura del 2014 di Alexandre Astier e Louis Clichy.

, in onda : film animazione, avventura del 2014 di Alexandre Astier e Louis Clichy. Swept Under - Sulle tracce del serial killer, in onda alle 21.30 su Spike: film thriller del 2015 di Michel Poulette, con Devin Kelley, Aaron Ashmore, Stephen Bogaert, Brett Ryan e Joanne Boland.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

