Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 14 Marzo 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Pirati dei Caraibi - La Maledizione della prima luna, Tra le nuvole, Captain Fantastic, Il Pianista, Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta, Legami di Sangue - Deadfall, The Accountant, Enid. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Le indagini di Lolita Lobosco, 9-1-1, Che Tempo che Fa, Live Non è la D'Urso.

Film Stasera in TV di Oggi Domenica 14 Marzo 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Pirati dei Caraibi - La Maledizione della prima luna, Tra le nuvole, Captain Fantastic, Il Pianista, Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta, Legami di Sangue - Deadfall, The Accountant, Enid, Lo specialista, Oscure presenze a Cold Creek, Il commissario Pepe.

Pirati dei Caraibi - La Maledizione della prima luna: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Avventura, 2003, durata: 143 Min)

Un film di Gore Verbinski con Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Keira Knightley, Jack Davenport, Jonathan Pryce, Lee Arenberg, Mackenzie Crook, Damian O'Hare, Giles New, Angus Barnett, David Bailie, Michael Berry Jr., Isaac C. Singleton Jr., Kevin McNally, Ben Roberts, Vanessa Branch, Trevor Goddard, Dylan Smith, Paul Keith e Zoe Saldana.



Pirati dei Caraibi: La Maledizione della prima luna: Il trailer italiano del film di Gore Verbinski



Trama del Film Pirati dei Caraibi - La Maledizione della prima luna: I protagonisti della vicenda sono il capitano pirata Jack Sparrow, il fabbro Will Turner e la splendida figlia del governatore, Elizabeth Swan, le cui vite si intrecciano nel villaggio di Port Royal.

Will è segretamente innamorato dei Elizabeth la quale, otto anni prima, lo aveva salvato da morte certa in mare. La ragazza, seppur costretta a convolare a nozze con il commodoro James Norrington, prova un sentimento molto forte per il giovane Turner.

La giovane, tuttavia, gli nasconde un segreto: dopo averlo salvato dal naufragio, gli sottrasse un misterioso medaglione, terrorizzata dal fatto che suo padre potesse crederlo un pirata e condannarlo a morte.

Nel giorno della sua investitura ufficiale, Norrington propone ad Elizabeth di sposarlo ma lei perde i sensi, cadendo in mare da una grande altezza. Fortunatamente, la ragazza è soccorsa dal pirata Sparrow, giunto nel villaggio per acquistare una nave.

L’impatto in acqua attiva inavvertitamente il medaglione pirata che la ragazza porta al collo, richiamando la ciurma della Perla Nera e lo spietato capitano Hector Barbossa. Quando il pirata rapisce Elizabeth, convinto di aver finalmente trovato l'erede di "Sputafuoco" Bill Turner, Will e Jack si alleano per raggiungere i pirati.

Tra le nuvole: il Film Stasera in Tv su Nove alle 21.25

(Commedia, Drammatico, 2009, durata: 108 Min)

Un film di Jason Reitmancon George Clooney, Jason Bateman, Anna Kendrick, Vera Farmiga, Melanie Lynskey, Danny McBride, Tamala Jones, Adam Rose, Amy Morton, Steve Eastin, J.K. Simmons, Sam Elliott e Zach Galifianakis.



Tra le nuvole: Il trailer del film con George Clooney



Trama del Film Tra le nuvole: Il lavoro di Ryan Bingham è quello di licenziare dipendenti in giro per l'America. Per farlo viaggia da un aeroporto all'altro, incontrando per lo stretto indispensabile i lavoratori di aziende di ogni città che purtroppo, per un motivo o per un altro, devono essere mandate a casa.

Ryan non ha nessuna relazione stabile e l'unico legame affettivo - quando si ricorda - è rappresentato dalle due sorelle, di cui una sta per sposarsi. La sua vita è concentrata in un bagaglio a mano non troppo pesante, per non perdere tempo al check-in, colleziona punti "mille miglia", di cui è prossimo al raggiungimento del traguardo di dieci milioni di miglia e ogni tanto tiene conferenze motivazionali. Un giorno viene chiamato al telefono dal suo capo Craig Gregory, che lo convoca nella sede principale per delle importanti novità lavorative...

Captain Fantastic: il film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, Commedia, 2016, durata: 118 Min)

Un film di Matt Ross con Viggo Mortensen, George MacKay, Samantha Isler, Annalise Basso, Nicholas Hamilton, Charlie Shotwell, Steve Zahn, Elijah Stevenson, Erin Moriarty, Missi Pyle, Kathryn Hahn, Ann Dowd e Frank Langella.



Captain Fantastic: Nuovo trailer italiano - HD



Trama del Film Captain Fantastic: I coniugi Ben e Leslie Cash sono due attivisti anarchici, che non credono nel modello di vita americano fortemente legato al capitalismo, e hanno deciso di vivere la loro vita immersi nella natura selvaggia dei boschi che circondano Washington.

Ben e Leslie crescono i loro sei figli secondo principi anticonvenzionali, educandoli a sviluppare un forte senso critico nei confronti della realtà che li circonda, ma condannandoli anche a contemplare la vita con estrema disillusione. La routine dell'anticonformista famiglia è scossa dall'improvviso suicidio di Leslie, a cui erano stati diagnosticati disturbi bipolari che la donna ha scelto di non curare, non credendo nella moderna medicina.

Quando il nonno Jack decide di organizzare un funerale tradizionale, Ben si infuria e lo minaccia. L'uomo, tuttavia, comprende che il funerale potrebbe diventare un buon pretesto per portare i suoi figli nel caos del centro urbano e mostrargli la differenza on la loro idilliaca vita. Quello che Ben non poteva prevedere, tuttavia, è che i ragazzi iniziano a dubitare degli insegnamenti ricevuti, in particolare Bo che vorrebbe frequentare un college ed avere un'educazione tradizionale. Ben rimarrà molto colpito dalla vicenda, che lo porterà a riconsiderare le proprie idee estreme sulla vita...

Il Pianista: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, Biografico, 2002, durata: 148 Min)

Un film di Roman Polanski con Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Frank Finlay, Maureen Lipman, Ed Stoppard, Julia Rayner, Jessica Kate Meyer, Emilia Fox, Ruth Platt, Valentine Pelka e Ronan Vibert.



Il Pianista: Trailer originale del film



Trama del Film Il Pianista: È il 1° settembre del 1939. La Germania ha appena dichiarato guerra alla Polonia. Władysław Szpilman è un giovane e prodigioso pianista ebreo che sta eseguendo il Notturno di Chopin nella sala di registrazione radiofonica presso la quale lavora, quando una raffica di violente esplosioni distrugge la facciata del palazzo annunciando l'inizio del l'invasione nazista della Polonia: la vita di Władysław e della sua famiglia è improvvisamente sconvolta.

Con l'occupazione di Varsavia la libertà individuale e quella collettiva viene definitivamente messa al bando. Iniziano subito le prime vessazioni accompagnate dalle disumane leggi razziali fino ad arrivare all'insensata recinzione del Ghetto, all'interno del quale il giovane viene esiliato insieme ai suoi familiari e a tutti gli ebrei della città.

Il talentuoso pianista, che non può far altro che assistere impotente e attonito all'orrore che si sta propagando, tuttavia non si lascia schiacciare dalle atrocità del dominio nazista e affronta con dignità la fame, la miseria, le angherie e le umiliazioni, lottando per tenere unita tutta la famiglia. Anche quando è costretto a separarsi dai suoi cari, a causa della loro deportazione nei campi di sterminio, il musicista non perde la forza e la speranza e seppur rimasto solo nel ghetto, non smette di combattere per la sua sopravvivenza sostenuto dalla sua passione per la musica...

Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta: il Film Stasera in Tv su Paramount alle 21.10

(Avventura, Azione, Fantasy, 1981, durata: 115 Min)

Un film di Steven Spielberg con Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Ronald Lacey, John Rhys-Davies, Denholm Elliott, Alfred Molina, Wolf Kahler, Anthony Higgins, Vic Tablian, Don Fellows, William Hootkins, Fred Sorenson, Anthony Chinn, Pat Roach e Christopher Frederick.



Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta: In questo episodio della serie l'archeologo Henry Jones Junior, detto Indiana, appena tornato all'Università di Princeton da una spedizione in Perù, alla ricerca di un antico idolo della fertilità, viene subito coinvolto da alcuni agenti dell'Intelligence in una missione.

L'obiettivo è quello di impedire che i nazisti si impossessino, per usarla come arma, della mitica Arca dell'Alleanza contenente i frammenti delle tavole della Legge donate al popolo di Israele da Dio attraverso Mosé.

Indiana parte subito per il Nepal alla ricerca di un medaglione che dovrebbe svelare l'ubicazione dell'Arca. Il prezioso oggetto è posseduto dal suo vecchio professore di archeologia Abner Ravenwood, che si è ritirato in Nepal dove gestisce una locanda. Arrivato nel paese asiatico l'archeologo si imbatte in Marion, figlia del suo insegnante che gestisce la locanda dopo la morte del padre, con la quale in passato ebbe una relazione, ma il fascino di Indiana ha ancora presa sulla giovane donna e riesce a persuaderla a cedergli il medaglione con il quale sparisce immediatamente.

Marion decide di seguire Indiana in Egitto in seguito all'incendio della sua locanda provocato da un gruppo di nazisti giunti in Nepal anche loro per il medaglione.

Arrivato nella terra dei Faraoni il nostro eroe inizia a vivere un'avventura dietro l'altra cercando di anticipare le mosse dei nazisti infiltrandosi negli scavi, scoprendo il "Pozzo delle Anime" dove dovrebbe essere sepolto l'oggetto dei desideri e sogno di tutti gli archeologi...

The Accountant: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Drammatico, Azione, Thriller, 2016, durata: 128 Min)

Un film di Gavin O'Connor con Ben Affleck, Anna Kendrick, Jon Bernthal, J.K. Simmons, John Lithgow, Jeffrey Tambor, Alison Wright, Cynthia Addai-Robinson e Ron Yuan



The Accountant: Trailer ufficiale italiano - HD



Trama del Film The Accountant: Il film vede protagonista Christian Wolff, un eccellente matematico che opera come contabile alla ZZZ Accounting, in Illinois. L'uomo si occupa in segreto delle finanze di diverse organizzazioni criminali con le quali è in contatto attraverso un mediatore, chiamato “la Voce", con cui parla per telefono.

La storia di Christian è alquanto particolare: affetto da sindrome di Asperger viene abbandonato dalla madre e, insieme a suo fratello minore, Braxton, cresce con il padre, militare, che gli insegna le arti marziali. Conosciuto come “il contabile” e date le sue attività illegali, è ricercato da Raymond King che indaga sui crimini finanziari per il Dipartimento del Tesoro. Per trovarlo viene assunta Marybeth Medina, un’abile analista con un passato criminale. Un giorno la Voce incarica Christian di occuparsi delle finanze della società Living Robotics, dopo che la loro contabile Dana Cummings aveva segnalato ammanchi e movimenti sospetti. L’uomo scopre che effettivamente mancano 61 milioni di dollari. Questo, però, mette in serio pericolo sia lui che Dana, entrambi bersaglio di uno spietato sicario…

Legami di Sangue - Deadfall: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.20

(Drammatico, Thriller, 2012, durata: 95 Min)

Un film di Stefan Ruzowitzky con Eric Bana, Olivia Wilde, Charlie Hunnam, Sissy Spacek, Kris Kristofferson, Dennis Lafond, John Robinson, Kate Mara, Treat Williams, Allison Graham e Anie Pascale.



Legami di Sangue - Deadfall: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Legami di Sangue - Deadfall: Il film vede protagonisti Addison e Liza, due fratelli in fuga con un cospicuo bottino in seguito a una rapina finita male in un casinò. Quando, dopo un incidente d'auto, il loro autista e un poliziotto che passava nelle vicinanze perdono la vita, i due decidono di dividersi per avere maggiori possibilità di raggiungere il confine canadese senza dare troppo nell'occhio.

Tuttavia, mentre Addison si fa strada attraverso il paese lasciando una scia di caos dietro di sé, Liza ottiene un passaggio da un uomo di nome Jay Mills, ex pugile appena uscito di galera diretto nella sua città natale per festeggiare il giorno del Ringraziamento con sua madre June e suo padre Chet, ex sceriffo in pensione. È proprio lì che, con lo sceriffo locale Hanna Becker che gli dà la caccia, i due fratelli si rincontreranno, dando vita a un'entusiasmante resa dei conti che spingerà i legami di famiglia fino al limite massimo.

Enid: il Film Stasera in Tv su TV2000 alle 21.20

(Biografico, Drammatico, 2009, durata: 82 Min)

Un film di James Hawes con Helena Bonham Carter, Matthew Macfadyen, Denis Lawson e Claire Rushbrook.



Enid: Il trailer originale del film - HD



Trama del Film Enid: Biopic sulla vita della controversa autrice per ragazzi Enid Blyton (1897- 1968), impersonata dall'attrice Helena Bonham Carter. Appena dodicenne, Enid comincia a elaborare ingegnosi racconti fantastici per i due fratelli minori, nel tentativo di distoglierli dalle frequenti liti domestiche che provengono dalla camera accanto, e stordirli con la macchinazione del lieto fine. Dopo gli studi da insegnante, alla fine della Grande Guerra, prova a mettere alcune di quelle vecchie fiabe per iscritto e, con la fiducia in sé che la contraddistingue, ne spedisce un assaggio agli editori. Uno tra questi, Hugh Pollock, si mostra da subito interessato alle opere e alla persona e, se da un lato ne propone la pubblicazione, dall'altro si prepara al corteggiamento. Novelli sposi, la famiglia di Enid e Hugh si allarga con l'arrivo delle figlie Gillian e Imogen, nate mentre i racconti per bambini scritti dalla mamma, e pubblicati dal papà, scalano le classifiche dei libri più venduti. Amata dai piccoli lettori, Enid non riuscirà a creare lo stesso legame con le figlie, a causa di quel suo lato infantile ed egoista che ne farà anche uno dei personaggi più discussi della sua epoca...

Altri film questa sera in TV:

Lo specialista , in onda alle 21.25 su Rete 4 : film azione thriller del 1994 di Luis Llosa, con Sylvester Stallone, Sharon Stone, James Woods, Eric Roberts, Rod Steiger e Mario Ernesto Sánchez.

, in onda : film azione thriller del 1994 di Luis Llosa, con Sylvester Stallone, Sharon Stone, James Woods, Eric Roberts, Rod Steiger e Mario Ernesto Sánchez. Oscure presenze a Cold Creek , in onda alle 21.20 su Rai 4 : film thriller del 2003 di Mike Figgis, con Dennis Quaid, Sharon Stone, Stephen Dorff, Juliette Lewis, Kristen Stewart, Ryan Wilson, Dana Eskelson, Christopher Plummer, Simon Reynolds, Kathleen Duborg, Wayane Robson, Jordan Pettle, Ray Paisley, Shauna Black, Karen Glave, Paula Brancati, Aidan Devine e Peter Outerbridge.

, in onda : film thriller del 2003 di Mike Figgis, con Dennis Quaid, Sharon Stone, Stephen Dorff, Juliette Lewis, Kristen Stewart, Ryan Wilson, Dana Eskelson, Christopher Plummer, Simon Reynolds, Kathleen Duborg, Wayane Robson, Jordan Pettle, Ray Paisley, Shauna Black, Karen Glave, Paula Brancati, Aidan Devine e Peter Outerbridge. Ricetta d'amore , in onda alle 21.10 su La5 : film commedia, sentimentale del 2015 di David Mackay, con Andrew W. Walker e Taylor Cole.

, in onda : film commedia, sentimentale del 2015 di David Mackay, con Andrew W. Walker e Taylor Cole. Il commissario Pepe , in onda alle 21.10 su Rai Storia : film commedia del 1969 di Ettore Scola, con Ugo Tognazzi, Silvia Dionisio, Tano Cimarosa, Giuseppe Maffioli, Marianne Comtell, Dana Ghia, Elsa Vazzoler, Véronique Vendell, Elena Persiani, Gino Santercole, Pippo Starnazza, Umberto Simonetta, Ampelio Sommacampagna, Virgilio Scapin, Mirko Vucetich, Giovanni Venezia, Araldo Geremia, Anna Gaboardo, Achille Girotto, Paola Natale, Giorgio Casanova, Antonio Cazzola, Michele Capnist e Rita Calderoni.

, in onda : film commedia del 1969 di Ettore Scola, con Ugo Tognazzi, Silvia Dionisio, Tano Cimarosa, Giuseppe Maffioli, Marianne Comtell, Dana Ghia, Elsa Vazzoler, Véronique Vendell, Elena Persiani, Gino Santercole, Pippo Starnazza, Umberto Simonetta, Ampelio Sommacampagna, Virgilio Scapin, Mirko Vucetich, Giovanni Venezia, Araldo Geremia, Anna Gaboardo, Achille Girotto, Paola Natale, Giorgio Casanova, Antonio Cazzola, Michele Capnist e Rita Calderoni. Scuola di ladri parte seconda, in onda alle 21 su Cine34: film comico commedia del 1987 di Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Massimo Boldi, Enrico Maria Salerno, Florence Guérin, John Richardson, Daniel Lambert, Romano Puppo, Stefano Antonucci e Claudio Boldi.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: