Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 14 Giugno 2020

Scopri tutti i film e programmi televisivi stasera in tv. Cosa danno questa sera in televisione in prima serata sui canali Mediaset e Rai. La guida tv di oggi Domenica 14 Giugno per scoprire cosa c’è da vedere su tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY.

Film in tv questa sera sui canali Rai, Mediaset, digitale terrestre e SKY

Ghost Rider - Spirito di vendetta

(Azione, fantasy, thriller, 2012, durata: 95 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Mark Neveldine, Brian Taylor con Nicolas Cage, Idris Elba, Ciarán Hinds, Violante Placido, Christopher Lambert, Johnny Whitworth



Ghost Rider - Spirito di vendetta: Il trailer italiano del film



Trama del film: Mentre si trova in Europa, il monaco francese Moreau (Idris Elba) lo contatta, chiedendogli di salvare la misteriosa Nadya (Violante Placido) e suo figlio Danny (Fergus Riordan) in cambio dell’annullamento della maledizione che incombe su lui. Sedotto dalla proposta, Johnny si vede costretto ad accettare il nuovo patto...Leggi qui la trama completa di Ghost Rider - Spirito di vendetta

Tutto tutto niente niente

(Commedia, 2012, durata: 110 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film diGiulio Manfredonia con Antonio Albanese, Paolo Villaggio, Nicola Rignanese, Fabrizio Bentivoglio, Lunetta Savino, Lorenza Indovina



Tutto tutto niente niente: Il trailer ufficiale del film





Trama del film Perché Cetto La Qualunque, Rodolfo Favaretto e Frengo Stoppato finiscono in carcere? E, soprattutto, perché riescono a uscirne? Qual è il destino che li unisce? C'è qualcuno che trama nell'ombra? O costui preferisce farlo in piena luce? Tre storie, tre personaggi con un destino che li accomuna: la politica con la "p" minuscola. Cetto La Qualunque, il politico “disinvolto” che abbiamo imparato a conoscere, questa volta alle prese con una travolgente crisi politica e sessuale (in lui le due cose viaggiano sempre di pari passo)...Leggi qui la trama completa di Tutto tutto niente niente

Shut In

(Drammatico, thriller, 2016, durata: 91 Min) in onda alle 21.20 su Rai 4

Un film di Farren Blackburn con Naomi Watts, Jacob Tremblay, Oliver Platt, Charlie Heaton, David Cubitt, Tim Post, Crystal Balint, Clémentine Poidatz



Shut In: Il trailer italiano del film - HD



Trama del film: Il film diretto da Farren Blackburn, vede protagonista Naomi Watts nei panni di Mary Portman, una psicologa infantile. La donna vive e lavora senza mai allontanarsi dalla sua casa, dove riceve a domicilio i suoi pazienti e soprattutto si occupa del figliastro diciottenne Stephen (Charlie Heaton), ridotto in stato vegetativo dall'incidente stradale in cui è morto il marito Richard. Q...Leggi qui la trama completa di Shut In

Romanzo criminale

(Drammatico, 2005, durata: 152 Min) in onda alle 21.30 su Rete 4

Un film di Michele Placido con Stefano Accorsi, Kim Rossi Stuart, Anna Mouglalis, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca



Romanzo criminale: il trailer del film



Trama del film: Film diretto da Michele Placido e tratto dall'omonimo romanzo di Giancarlo De Cataldo, ricostruisce le vicende della banda della Magliana, nella Roma corrotta di fine anni Sessanta. Tutto ha inizio quando quattro adolescenti rubano una macchina e investono un poliziotto: sul momento la fanno franca rifugiandosi nella loro tana, una roulotte arroccata vicino alla spiaggia...Leggi qui la trama completa del film Romanzo criminale

Una notte da leoni 2

(Commedia, 2011, durata: 102 Min) in onda alle 21.30 su Italia 1

Un film di Todd Phillips con Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Justin Bartha, Todd Phillips, Ed Helms, Nick Cassavetes, Juliette Lewis, Mike Tyson



Una notte da leoni 2: il trailer italiano del film



Trama del film: Dopo due anni, Phil Wenneck (Bradley Cooper), Alan Garner (Zack Galifianakis) e Doug Billings (Justin Bartha) si ritrovano di nuovo insieme per recarsi in Thailandia, dove si terrà il matrimonio dell'amico Stu Price (Ed Helms) con Lauren. All'aeroporto conoscono Teddy, fratello sedicenne della futura sposa, e insieme a lui si dirigono al resort dove avverranno le nozze. Dopo la cena di prova, il gruppo di amici si reca in spiaggia insieme a Teddy per arrostire dei marshmallow in un falò. I cinque brindano alla felicità di Stu e Lauren...Leggi qui la trama completa del film Una notte da leoni 2

Vicini del terzo tipo

(commedia, 2012, durata: 102 Min) in onda alle 21.30 su Spike

Un film di Akiva Schaffer con Ben Stiller, Jonah Hill, Vince Vaughn, Billy Crudup, Richard Ayoade, Rosemarie DeWitt, Doug Jones,



Vicini del terzo tipo: Il trailer ufficiale in italiano HD



Trama del film: Film diretto da Akiva Schaffer, racconta la storia di quattro sconosciuti che vivono a Glennview, in Ohio. Una sera la guardia notturna del negozio di uno di loro, Evan (Ben Stiller), viene misteriosamente uccisa, ma la polizia non sembra mostrare molto interesse nella risoluzione del caso. Evan mette su insieme ai suoi vicini casa un gruppo di vigilanza per mantenere sicuro il quartiere...Leggi qui la trama completa del film Vicini del terzo tipo

Altri film in onda questa sera:

I Migliori Film in onda Stasera su Sky

Alpha - Un'amicizia forte come la vita (azione, drammatico, 2018, durata: 96 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Family

(azione, drammatico, 2018, durata: 96 Min) in onda Stanlio e Ollio (drammatico, biofrafico, 2018, durata: 97 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Drama

(drammatico, biofrafico, 2018, durata: 97 Min) in onda Gli Uomini d'Oro (noir, 2019, durata: 110 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno

Programmi di stasera in TV

Top Dieci game show. Due squadre, ciascuna composta da 3 celebrities, si affrontano alla scoperta dell'identità del nostro Paese. Condotto da Carlo Conti. In onda alle 21.25 su Rai 1

game show. Due squadre, ciascuna composta da 3 celebrities, si affrontano alla scoperta dell'identità del nostro Paese. Condotto da Carlo Conti. In onda Storie Maledette Quegli amori fatali (Inchiesta). Franca Leosini intervista in esclusiva Sonia Bracciale. In onda alle alle 21.20 su Rai 3

Quegli amori fatali (Inchiesta). Franca Leosini intervista in esclusiva Sonia Bracciale. In onda alle Live Non e' la d'Urso show condotto da Barbara D'Urso. In onda alle alle 21.20 su Canale 5

show condotto da Barbara D'Urso. In onda alle Little Big Italy - Miami Talent show con Francesco Panella. In onda alle alle 20.05 su Nove

Talent show con Francesco Panella. In onda alle Non e' l'Arena programma di attualità e politica condotto da Massimo Giletti. In onda alle alle 20.35 su La7

