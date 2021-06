Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 13 Giugno 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Domenica 13 Giugno 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Oldboy, Le mie nozze country, Torneranno i prati, The Double, I bambini di Cold Rock, Inconceivable, Il cammino per Santiago, Instant Family, Una coppia modello, Un'estate al mare, Serendipity, L'ultimo tango a Zagarol, Il postino suona sempre due volte.

Oldboy alle 21 su 20

(Drammatico, 2013, durata: 104 Min)

Un film di Spike Lee con Josh Brolin, Samuel L. Jackson, Sharlto Copley, Elizabeth Olsen, Michael Imperioli, James Ransone, Max Casella.



Oldboy: Trailer italiano - Red Band



Trama del Film Oldboy: Joe Doucett (Josh Brolin), è un insopportabile dirigente pubblicitario con una carriera verso il fallimento, facilmente incline all’alcool. Una notte, dopo essersi ubriacato a causa dell’ennesimo insuccesso lavorativo, ha un mancamento e al suo risveglio scopre di essere stato misteriosamente sequestrato e rinchiuso in una stanza di un finto Motel. I suoi rapitori gli forniscono cibo, alcol e articoli per l'igiene personale senza mai farsi vedere e senza dare spiegazioni relative al suo rapimento. Unica distrazione concessa a Joe è la televisione, dalla quale qualche tempo più tardi, viene a sapere che sua moglie Donna è stata uccisa brutalmente dopo essere stata stuprata e l’unica persona ad essere indagata per l’omicidio è proprio lui. La figlia Mia di soli 3 anni è invece stata data in adozione. Durante l’interminabile, estenuante e apparentemente immotivata prigionia, dopo aver tentato invano anche il suicidio, Joe riesce a rimettersi in forma e a disintossicarsi dall’alcool, intenzionato a scappare e a vendicarsi per quanto subito.

Le mie nozze country: il Film Stasera in TV su La5 alle 21.10

(Sentimentale, Commedia, 2019, durata: 120 Min)

Un film di Justin G. Dyck con Greyston Holt, Bea Santos, Celeste Desjardins, Deana Carter, Jesse Collin, Erica Deutschman, Greg Vaughan, Allison Hossack, Mike Shara, Charlotte Hegele.



Le mie nozze country: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Le mie nozze country: il film diretto da Justin G. Dyck, segue la storia di Zane (Greyston Holt), un cantante country in ascesa che è costretto a rimandare le imminenti nozze con la sua bella e amata Jeannette (Bea Santos), a causa di un impegno di lavoro firmato in precedenza e che è obbligato a rispettare. Zane parte per il suo ultimo concerto durante il quale si trova a salvare una sua fan, Meagan (Celeste Desjardins), diventando il protagonista di un video che finisce rapidamente in rete e che lo trasforma nella star di successo che ha sempre voluto essere. Quest'ondata di notorietà seguita da una serie di numerosi impegni porterà Zane a dover rimandare nuovamente le nozze con Jeanne, che se da una parte è contenta per la carriera del suo fidanzato, dall'altra inizia ad essere preoccupata per il loro futuro di coppia.

Torneranno i prati: il Film Stasera in TV su Rai Storia alle 21.10

(Drammatico, 2014, durata: 80 Min)

Un film di Ermanno Olmi con Claudio Santamaria, Alessandro Sperduti, Francesco Formichetti, Andrea Di Maria, Camillo Grassi, Niccolò Senni, Domenico Benetti.



Torneranno i prati: Il trailer del film - HD



Trama del Film Torneranno i prati: il film diretto da Ermanno Olmi, è ambientato nel 1917 e si svolge nella trincea degli Altipiani, nel territorio delle Prealpi Venete, nella provincia di Vincenza ed in quella di Trento. Siamo durante la prima guerra mondiale, violenti scontri, tanto sangue e sofferenza stanno mettendo a dura prova i governi occidentali. Le vicende narrate nel film sono realmente accadute e si svolgono nel tempo di una sola lunga e fredda notte sul fronte italiano nordorientale, su un grande e isolato altipiano dove è presente una montagna che da posto di pace e tranquillità si trasforma in un luogo in cui si muore. Un gruppo di soldati italiani, che sta combattendo per la Patria e per la propria salvezza, deve fare i conti con le atrocità e la violenza della guerra, su un avamposto ad alta quota, vicinissimo alle linee nemiche, che vede intono a se solo neve e silenzio. I soldati tentano di alleggerire i momenti di tensione attraverso i racconti delle loro vite da civili. La loro quotidianità è fatta d'interminabili attese e di attimi imprevedibili, dove anche se la paura, il freddo e la stanchezza prendono il sopravvento, è necessario rimanere lucidi.

The Double: il Film Stasera in TV su Cielo alle 21.15

(Thriller, 2011, durata: 98 Min)

Un film di Michael Brandt con Richard Gere, Topher Grace, Martin Sheen, Odette Yustman, Tamer Hassan, Stana Katic, Stephen Moyer



The Double: Il trailer italiano del film con Richard Gere



Trama del Film The Double : film drammatico diretto da Michael Brandt, segue la storia di Paul Shepherdson (Richard Gere), un ex agente della CIA ormai in pensione. L'uomo viene richiamato in servizio a seguito dell'omicidio di un noto senatore degli Stati Uniti d'America. Le modalità dell'uccisione, infatti, ricorderebbero quelle di Cassio, una vecchia spia sovietica alla quale Paul ha dato la caccia per anni e che tutti credevano morto. Al suo fianco nelle indagini c'è Ben Geary (Topher Grace) dell'FBI. Cominciano ad analizzare tutti i casi dell'epoca per cercare di tracciare un profilo del killer. Piano piano tra i due nasce un sincero legame di amicizia, sebbene entrambi abbiano qualcosa da nascondere sulla loro vera identità. Man mano che gli elementi si allineano è sempre più evidente che non solo Cassio sia ancora vivo, ma che sia tornato a uccidere per vendicare lo sterminio della sua famiglia. La verità estremamente sconvolgente, tuttavia, è un’altra…

I bambini di Cold Rock: il Film Stasera in TV su Rai 4 alle 21.20

(Horror, Thriller, 2012, durata: 100 Min)

Un film di Pascal Laugier con Jessica Biel, Jodelle Ferland, Stephen McHattie, William B. Davis, Jakob Davies, Samantha Ferris, Katherine Ramdeen.



I bambini di Cold Rock: Il trailer italiano del film con Jessica Biel



Trama del Film I bambini di Cold Rock:: film diretto da Pascal Laugier, è ambientato in una ex cittadina di minatori vessata dalla povertà e da un'inquietante maledizione. Secondo la leggenda che gira tra gli abitanti, il cosiddetto Uomo Alto - un misterioso signore vestito di nero - è il responsabile dei rapimenti di bambini che avvengono periodicamente nel paese. A Cold Rock vive l’infermiera Julia Denning (Jessica Biel), vedova e madre del piccolo David. Durante la sua giornata lavorativa, la donna si reca a visitare diverse famiglie, tra cui quella dell’adolescente Jenny (Jodelle Ferland), costretta a vivere con la madre e il suo violento compagno. Per protesta alla sua difficile situazione, la ragazza ha deciso di non parlare più e comunica i suoi pensieri tramite un quaderno, in cui scrive anche dell’Uomo Alto. Una sera come tante, Julia torna a casa da suo figlio, accudito in sua assenza dalla babysitter. Dopo aver messo a letto David, la donna si addormenta, ma viene improvvisamente svegliata da uno strano rumore. Con grande spavento trova la tata riversa a terra e imbavagliata, poi corre nella stanza del figlio: David è sparito. La maledizione dell’Uomo Alto sembra aver colpito nuovamente, ma una verità ancora più atroce sta per venire a galla...

Inconceivable: il Film Stasera in TV su Rete 4 alle 21.30

(Drammatico, Thriller, 2017, durata: 105 Min)

Un film di Jonathan Baker con Nicolas Cage, Gina Gershon, Nicky Whelan, Natalie Eva Marie, Faye Dunaway, Sienna Soho Baker, Harlow Bottarini.



Inconceivable: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Inconceivable: thriller drammatico diretto da Jonathan Baker. Angela (Gina Gershon) è la mamma di una bimba di quattro anni di nome Cora (Harlow Bottarini) e desidera più di ogni altra cosa avere una famiglia numerosa. Un giorno, la sua amica Linda (Natalie Eva Marie) le presenterà Katie (Nicky Whelan), una donna misteriosa ed enigmatica che si è trasferita da poco in città con la sua bambina Maddie (Sienna Soho Baker), per sfuggire a un passato di abusi. Le due andranno immediatamente daccordo, stringendo una profonda amicizia. Spinti dal crescente rapporto che li lega, Angela e suo marito Brian (Nicolas Cage) decidono di invitare Katie e sua figlia a trasferirsi nella loro dependance per fare da baby sitter alla loro figlioletta. Tutto sembra andare per il meglio, finché Angela non comincia ad avvertire in Katie strane manie e comportamenti. Giorno dopo giorno, infatti, la bella bambinaia sembra attaccarsi in maniera fin troppo morbosa alla piccola Cora, arrivando addirittura a fare finta che fosse sua figlia un pomeriggio al parco. Molto presto gli eventi prenderanno una piega inattesa e Angela comincerà a rendersi conto che le cose non sono come sembrano, tutt'altro: la donna a cui ha permesso ingenuamente di entrare nella sua vita potrebbe in realtà mirare a distruggere la sua famiglia dall'interno.

Altri film questa sera in TV:

Il cammino per Santiago , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film azione, avventura, commedia del 2010 di Emilio Estevez con Emilio Estevez, Martin Sheen, James Nesbitt, Deborah Kara Unger, Joaquim de Almeida, Yorick van Wageningen, Tchéky Karyo, Spencer Garrett, Antonio Gil.

, in onda : film azione, avventura, commedia del 2010 di Emilio Estevez con Emilio Estevez, Martin Sheen, James Nesbitt, Deborah Kara Unger, Joaquim de Almeida, Yorick van Wageningen, Tchéky Karyo, Spencer Garrett, Antonio Gil. Instant Family , in onda alle 21.20 su Canale 5 : film commedia del 2018 di Sean Anders, con Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner, Octavia Spencer, Eve Harlow, Tig Notaro, Iliza Shlesinger, Gary Weeks, Julie Hagerty.

, in onda : film commedia del 2018 di Sean Anders, con Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner, Octavia Spencer, Eve Harlow, Tig Notaro, Iliza Shlesinger, Gary Weeks, Julie Hagerty. Una coppia modello , in onda alle 21.20 su Rai Premium : film commedia del 2014 di Fabrizio Costa, con Daniele Pecci, Sergio Assisi, Bianca Guaccero, Simona Marchini, Chiara Ricci.

, in onda : film commedia del 2014 di Fabrizio Costa, con Daniele Pecci, Sergio Assisi, Bianca Guaccero, Simona Marchini, Chiara Ricci. Un'estate al mare , in onda alle 21.10 su Italia 1 : film commedia del 2008 di Carlo Vanzina, con Lino Banfi, Enrico Brignano, Nancy Brilli, Massimo Ceccherini, Anna Falchi, Ezio Greggio, Biagio Izzo, Marisa Jara, Gigi Proietti, Enzo Salvi.

, in onda : film commedia del 2008 di Carlo Vanzina, con Lino Banfi, Enrico Brignano, Nancy Brilli, Massimo Ceccherini, Anna Falchi, Ezio Greggio, Biagio Izzo, Marisa Jara, Gigi Proietti, Enzo Salvi. Serendipity - Quando l'amore è magia , in onda alle 21.10 su Paramount Channel : film commedia, sentimentale del 2001 di John Cusack, Kate Beckinsale, Molly Shannon, Jeremy Piven, Bridget Moynahan, Eugene Levy, John Corbett, Lucy Gordon, Kate Blumberg.

, in onda : film commedia, sentimentale del 2001 di John Cusack, Kate Beckinsale, Molly Shannon, Jeremy Piven, Bridget Moynahan, Eugene Levy, John Corbett, Lucy Gordon, Kate Blumberg. L'ultimo tango a Zagarol , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 1973 di Nando Cicero, con Nicola Arigliano, Martine Beswick, Grazia Di Marzo, Ugo Francareggi, Franco Franchi, Carla Mancini.

, in onda : film commedia del 1973 di Nando Cicero, con Nicola Arigliano, Martine Beswick, Grazia Di Marzo, Ugo Francareggi, Franco Franchi, Carla Mancini. Il postino suona sempre due volte, in onda alle 21 su Iris: film drammatico, giallo del 1981 di Bob Rafelson, con Jack Nicholson, Jessica Lange, John Colicos, Michael Lerner, John P. Ryan, Anjelica Huston, William Traylor.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

