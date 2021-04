Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 11 Aprile 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Domenica 11 Aprile 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Flight, X-Men - Giorni di un futuro passato, Abel - Il figlio del vento, Charlotte Gray, Il Bambino con il pigiama a righe, Doppio gioco, L'amore infedele - Unfaithful, Risvegli, Le comiche, Ace Ventura - L'acchiappanimali.

Flight: il Film Stasera in Tv su Rete 4 alle 21.25

(Drammatico, 2012, durata: 138 Min)

Un film di Robert Zemeckis con Denzel Washington, James Badge Dale, John Goodman, Don Cheadle, Bruce Greenwood, Kelly Reilly, Melissa Leo, Nadine Velazquez, Rhoda Griffis, Tamara Tunie, Brian Geraghty, Garcelle Beauvais e Adam Tomei.



Flight: Il trailer italiano del film con Denzel Washington



Trama del Film Flight: Orlando, ore 07:14. Il pilota di aerei di linea William "Whip" Whitaker si sveglia in una camera d'albergo dopo una notte di stravizi con l'assistente di volo Katerina Márquez. Dopo una piccola discussione al telefono con l’ex moglie per una questione riguardante il figlio, Whip consuma una striscia di cocaina prima d'imbarcarsi sul SouthJet 227 per Atlanta.

Dopo aver dato il buongiorno all'equipaggio, il comandante si presenta al nuovo giovane copilota Ken Evans. Al decollo incontrano una brutta turbolenza, ma con sereno distacco Whip porta il volo fuori dal maltempo. A questo punto cede i comandi a Evans, si prepara un cocktail e si mette a dormire.

Non molto lontano dalla pista di atterraggio di Atlanta, all'improvviso si verifica un guasto inspiegabile e l’aereo inizia a precipitare. Whip si sveglia di colpo e non riuscendo a rallentare la picchiata, effettua una disperata manovra. Con freddezza e grande abilità conduce l'aereo in un volo rovesciato per interromperne la discesa incontrollata e mantenerne l'assetto fino al momento dell'atterraggio di fortuna su un pezzo di terra adiacente a una chiesa. Dopo l'impatto al suolo, Whip perde conoscenza. Il comandante si risveglia in ospedale e il dottore gli comunica che le ferite riportate non sono gravi e che sarà dimesso tra pochi giorni. Qui il suo vecchio amico Charlie Anderson, rappresentante del sindacato dei piloti della compagnia aerea, lo informa che ciò che ha fatto ha portato in salvo 96 dei 102 passeggeri a bordo.

Poco dopo, la NTSB, l'agenzia investigativa che si occupa di disastri aerei, gli comunica la morte di Katerina. In ospedale lo viene a trovare anche l'amico spacciatore Harling Mays, che gli porta delle sigarette e gli offre una bottiglia di vodka, ma Whip rifiuta categoricamente l'alcol, dicendogli di avere smesso.

Whip ormai è ritenuto un eroe. Per godersi di un po' di tranquillità lontano dai media, decide di andare alla vecchia fattoria di suo padre. Purtroppo, la causa del disastro non è completamente chiara e la NTSB non tarda ad avviare un’indagine. Gli esami effettuati in ospedale rivelano tracce di alcol e droga nel sangue del pilota, il che lo porterebbe ad andare in prigione per omicidio colposo. A questo punto nascono diversi interrogativi su come giudicare l'operato del comandante...

X-Men - Giorni di un futuro passato: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Fantascienza, Fantasy, 2014, durata: 131 Min)

Un film di Bryan Singer con Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy, Jason Flemyng, Nicholas Hoult, Hugh Jackman, Anna Paquin, Elliot Page, Peter Dinklage, Halle Berry, James Marsden, BooBoo Stewart, Evan Peters, Shawn Ashmore, Lucas Till, Daniel Cudmore, Omar Sy, Bingbing Fan e Adan Canto



X-Men - Giorni di un futuro passato: Trailer finale ufficiale italiano - HD



Trama del Film X-Men - Giorni di un futuro passato: In un distopico 2024, i mutanti sono minacciati da un gruppo di robot chiamati 'Sentinelle' che hanno il compito di sterminarli senza pietà. Il gruppo di ribelli Free Mutants incontra gli X-Men sopravvissuti al massacro in un monastero della Cina. Con i mutanti c'è anche Magneto che ha deciso di riconciliarsi con il Professor X ed aiutare il suo popolo. Per cambiare gli eventi del presente, i mutanti devono sfruttare i poteri di Kitty per tornare indietro nel tempo ed impedire a Mystica di uccidere il professor Bolivar Trask, ideatore delle Sentinelle. L'omicidio dello scienziato, infatti, portò l'opinione pubblica a temere i mutanti e scatenò gli eventi che si ripercuotono sul presente. Wolverine si offre volontario per tornare nel 1973 e cerca di convincere lo Xavier del passato ad aiutarlo a liberare Magneto dalla prigione, nel quale è stato rinchiuso poiché sospettato di aver ucciso il presidente Kennedy. Nel frattempo, Mystica scopre i malvagi piani di Trask e pianifica di ucciderlo. Mentre Magneto si ribella ai suoi salvatori, alleandosi con Nixon, nel futuro gli X-Men sono attaccati dalle Sentinelle e la loro unica speranza è che il passato sia modificato per poter sopravvivere al presente...

Abel - Il figlio del vento: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Avventura, Drammatico, Family, 2015, durata: 98 Min)

Un film di Gerardo Olivares e Otmar Penker con Jean Reno, Manuel Camacho, Eva Kuen e Tobias Moretti.



Abel - Il figlio del vento: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Abel - Il figlio del vento: È ambientata nelle valli delle Dolomiti, tra cime innevate, specchi d’acqua, valli erbose e foreste rigogliose, la storia di un'incredibile amicizia tra un ragazzino di dodici anni, Lukas e un'aquila reale, Abel.

Il saggio Danzer, un guardaboschi instancabile, si aggira senza sosta per i sentieri della montagna: è lui che narra quest'avventura che comincia in un nido, dove due aquilotti si trovano a lottare per la loro sopravvivenza. Così, mentre la madre è a caccia, il primogenito spinge il secondo nato che precipita giù dal nido e si trova a passare una notte da incubo circondato dalle creature sconosciute che abitano il bosco.

La mattina dopo a salvare l'aquilotto caduto è Lukas, che ha un difficile e tormentato rapporto con il padre cacciatore Keller. Proprio per questo Lukas tiene nascosta la presenza del rapace. Fra Abel e il ragazzo ben presto s'instaura un profondo rapporto di amicizia, mentre lo nutre e cerca di prepararlo alla dura battaglia della vita con l’aiuto di Danzer...

Charlotte Gray: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, Guerra, Sentimentale, 2001, durata: 121 Min)

Un film di Gillian Armstrong con Cate Blanchett, James Fleet, Abigail Cruttenden, Charlotte McDougall, Rupert Penry-Jones, Robert Hands, Billy Crudup, Michael Gambon, Hugh Ross, Martin Oldfield, Mike Burnside, Miranda Bell e Angus Wright.



Charlotte Gray: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Charlotte Gray: Il film è ambientato nel 1942, durante la Seconda guerra mondiale, nella Francia governata dal regime di Vichy. Racconta la storia di una donna di origini scozzesi, Charlotte, che dopo essersi innamorata di un giovane aviatore inglese, Peter, viene reclutata dal governo britannico per una missione segreta. Paracadutata nel sud della Francia, dietro le linee nemiche, Charlotte è incaricata dai servizi segreti di fare da tramite con i partigiani della Resistenza francese. L'operazione diventa anche un pretesto per la giovane donna per rintracciare il suo amato Peter, disperso in Francia durante una battuta aerea.

Charlotte finirà per unirsi alla Resistenza, venendo a contatto in prima persona con gli orrori della guerra, la delusione dei soldati, i tradimenti e quella speranza, che nonostante tutto, sembra essere sempre l'ultima a morire.

Il Bambino con il pigiama a righe: il Film Stasera in Tv su Paramount alle 21.10

(Drammatico, 2008, durata: 100 Min)

Un film di Mark Herman con Asa Butterfield, Zac Mattoon O'Brien, Jack Scanlon, David Thewlis, Vera Farmiga, Rupert Friend, Richard Johnson, Sheila Hancock e Jim Norton.



Il Bambino con il pigiama a righe: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film



Trama del Film Il Bambino con il pigiama a righe: Ambientato durante la Seconda guerra mondiale, il film vede come protagonista un giovane bambino tedesco, Bruno che, a causa della promozione del padre ufficiale nazista a comandante di un campo di concentramento, è obbligato a lasciare la sua vita a Berlino e a trasferirsi in una nuova casa nella campagna desolata insieme al padre Ralf, alla madre Elsa, la sorella Gretel e la domestica Maria. Annoiato e senza nessuno con cui giocare, Bruno ignora il divieto della madre di esplorare il giardino posteriore e si dirige, spinto dalla curiosità, verso quella che è a lui ingenuamente nota come "la fattoria". Qui incontra Shmuel, un bambino ebreo suo coetaneo che indossa un pigiama a righe e vive al di là della recinzione che circonda il campo.

Nonostante i limiti fisici posti dal filo spinato che divide i due e il tentativo da parte delle figure adulte intorno a Bruno di instillare in lui l'odio nei confronti degli ebrei, il ragazzo si dimostra fin da subito incurante delle eventuali difficoltà ed estraneo ai condizionamenti esterni.

Così tra Bruno e Shmuel si instaura una segreta amicizia che li porterà a conoscere i rispettivi mondi e a prendere una maggiore consapevolezza delle diverse realtà che li circondano. I due continuano a coltivare la loro amicizia in modo quasi indisturbato fino a quando a Bruno viene annunciato che la sua famiglia deve nuovamente trasferirsi. La reazione dei due bambini a questa notizia non sarà senza conseguenze...

Doppio gioco: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.20

(Thriller, Drammatico, 2012, durata: 101 Min)

Un film di James Marsh con Andrea Riseborough, Clive Owen, Gillian Anderson, Aidan Gillen, Stuart Graham, Domhnall Gleeson e Martin McCann.



Doppio gioco: Il trailer italiano in HD



Trama del Film Doppio gioco: Il film racconta la storia di Colette McVaight, una bambina cresciuta a Belfast, nell'Irlanda del Nord. La sua vita cambia totalmente quando un giorno suo fratello minore perde la vita durante gli scontri in strada nel conflitto nord-irlandese. La sua famiglia decide allora di legarsi all'IRA, l'esercito repubblicano irlandese. Passano gli anni e quella che era solo una ragazzina è diventata una giovane donna e, soprattutto, una madre. Proprio a causa del suo coinvolgimento con l'organizzazione viene sequestrata dalla polizia. Può scegliere: o diventa una spia per il governo o va in galera, lasciando solo suo figlio.

Senza alternative, Colette decide di collaborare e viene affiancata da un agente del MI5 di nome Mac. Quando i suoi compagni progettano di fare un attentato, la donna ha l'opportunità di entrare in azione. Non è facile tuttavia agire a cuor leggero: se da una parte Colette ha paura di finire in carcere in caso di mancata collaborazione con la polizia, dall'altra teme moltissimo la vendetta dell'IRA qualora la scoprissero. Come farà a tirarsi fuori da questa situazione?

Altri film questa sera in TV:

L'amore infedele - Unfaithful , in onda alle 21.20 su Rai 4 : film drammatico, thriller del 2002 di Adrian Lyne, con Diane Lane, Richard Gere, Olivier Martinez, Erik Per Sullivan, Chad Lowe, Kate Burton, Margaret Colin, Erich Anderson, Dominic Chianese, Myra Lucretia Taylor e Michelle Monaghan.

, in onda : film drammatico, thriller del 2002 di Adrian Lyne, con Diane Lane, Richard Gere, Olivier Martinez, Erik Per Sullivan, Chad Lowe, Kate Burton, Margaret Colin, Erich Anderson, Dominic Chianese, Myra Lucretia Taylor e Michelle Monaghan. Risvegli , in onda alle 21.15 su Rai 5 : film drammatico del 1990 di Penny Marshall, con Robert De Niro, Robin Williams, Julie Kavner, Ruth Nelson, John Heard, Penelope Ann Miller, Alice Drummond, Judith Malina, Barton Heyman, George Martin, Anne Meara, Richard Libertini, Laura Esterman, Jayne Haynes e Peter Stormare.

, in onda : film drammatico del 1990 di Penny Marshall, con Robert De Niro, Robin Williams, Julie Kavner, Ruth Nelson, John Heard, Penelope Ann Miller, Alice Drummond, Judith Malina, Barton Heyman, George Martin, Anne Meara, Richard Libertini, Laura Esterman, Jayne Haynes e Peter Stormare. Quasi sposi , in onda alle 21.10 su La5 : film commedia, sentimentale del 2015 di Michael M. Scott, con Arielle Kebbel, Andrew W. Walker, David Haydn-Jones, Colleen Wheeler, Jaclyn Smith, Anna Van Hooft e Daryl Shuttleworth.

, in onda : film commedia, sentimentale del 2015 di Michael M. Scott, con Arielle Kebbel, Andrew W. Walker, David Haydn-Jones, Colleen Wheeler, Jaclyn Smith, Anna Van Hooft e Daryl Shuttleworth. Le comiche , in onda alle 21 su Cine34 : film comico, commedia del 1990 di Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, Enzo Cannavale, Fabio Traversa, Alessandra Casella, Renato D'Amore, Sal Borgese, Gianfabio Bosco, Tiziana Pini, Giampaolo Saccarola e Piefrancesco Villaggio.

, in onda : film comico, commedia del 1990 di Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, Enzo Cannavale, Fabio Traversa, Alessandra Casella, Renato D'Amore, Sal Borgese, Gianfabio Bosco, Tiziana Pini, Giampaolo Saccarola e Piefrancesco Villaggio. Senza nome e senza regole , in onda alle 21.05 su 20 : film d'azione del 1998 di Benny Chan e Jackie Chan, con Jackie Chan, Ed Nelson, Ron Smerczak, Michelle Ferre e Mirai Yamamoto.

, in onda : film d'azione del 1998 di Benny Chan e Jackie Chan, con Jackie Chan, Ed Nelson, Ron Smerczak, Michelle Ferre e Mirai Yamamoto. Ace Ventura - L'acchiappanimali, in onda alle 21.30 su Spike: film commedia 1994 di Tom Shadyac, con Jim Carrey, Sean Young, Courteney Cox, Tone Loc, Dan Marino, David Margulies, Raynor Scheine, Tiny Ron, Alice Drummond, Troy Evans, Udo Kier, Frank Adonis, Judy Clayton, John Capodice, Noble Willingham e Bill Zuckert.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: