Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 10 Gennaio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Questione di Karma, Guardiani della Galassia Vol. 2, 3 Days to Kill, Il cacciatore di ex, A Conspiracy of Faith, Selma - La Strada per la libertà, Baciami ancora, Focus - Niente è come sembra. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Che Dio ci aiuti 6, Che Tempo Che Fa, Live Non è la D'Urso.

Film Stasera in TV di Oggi Domenica 10 Gennaio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Questione di Karma, Guardiani della Galassia Vol. 2, 3 Days to Kill, Il cacciatore di ex, A Conspiracy of Faith - Il messaggio nella bottiglia, Selma - La Strada per la libertà, Baciami ancora, Focus - Niente è come sembra, Il ragazzo di campagna, Jane Eyre, Un marito ideale, Rat Race.

Questione di Karma: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia 2017, durata: 90 Min)

Un film di Edoardo Falcone con Elio Germano, Fabio De Luigi, Daniela Virgilio, Valentina Cenni, Massimo De Lorenzo, Isabella Ragonese, Corrado Solari, Philippe Leroy, Eros Pagni e Stefania Sandrelli.



Questione di Karma: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Questione di Karma: Il film vede protagonista Giacomo, lo stravagante erede di una dinastia di industriali: la sua è una vita segnata dalla scomparsa del padre quando era molto piccolo e, più che interessarsi all'azienda, preferisce occuparsi delle sue mille passioni.

L'incontro con un eccentrico esoterista francese, però, cambia le sue prospettive: lo studioso infatti afferma di aver individuato l'uomo in cui si è reincarnato suo padre.

Trattasi di tal Mario Pitagora, un uomo tutt'altro che spirituale, interessato solo ai soldi e indebitato con mezza città.

Questo incontro apparentemente assurdo cambierà la vita di entrambi...

Guardiani della Galassia Vol. 2: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.15

(Azione, Fantascienza, 2017, durata: 137 Min)

Un film di James Gunn con Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Kurt Russell, Vin Diesel, Karen Gillan, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Sylvester Stallone e Elizabeth Debicki.



Guardiani della Galassia Vol. 2: Il trailer ufficiale italiano - HD

Trama del Film Guardiani della Galassia Vol. 2: Dopo aver salvato Xandar dalla distruzione, Peter Quill, Gamora, Drax, Rocket e Baby Groot, sono stati investiti del titolo di Guardiani della Galassia. Qualche mese dopo, gli eroi si recano sul pianeta di Ayesha, regina di Sovereign, per proteggere delle preziose batterie da un mostro inter-dimensionale.

In cambio dell'impresa, i Guardiani hanno richiesto il rilascio della sorella di Gamora, Nebula, catturata nel tentativo di rubare le stesse batterie. Abbattuto il mostro e recuperata la prigioniera, il gruppo si ritrova a essere inaspettatamente attaccato da una flotta di droni mandati proprio dalla regina di Sovereign...

3 Days to Kill: il film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Drammatico, Thriller, 2014, durata: 117 Min)

Un film di McG con Kevin Costner, Amber Heard, Hailee Steinfeld, Connie Nielsen, Scott Burn e Richard Sammel.



3 Days to Kill: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film 3 Days to Kill: Kevin Costner interpreta il ruolo dell'agente della CIA Ethan Renner una spregiudicata e pericolosa spia internazionale che nel corso della propria vita e della propria carriera, tra l'altro prossima alla fine, si è dedicato più ai delinquenti che a sua figlia. Fino a quando Vivi, una donna misteriosa interpretata da Amber Heard, gli fa un'offerta irrinunciabile, costringendolo a costruire, per la prima volta, un nuovo equilibrio tra lavoro e famiglia. Ethan decide dunque di abbandonare la sua vita vissuta sul filo del rasoio per riallacciare finalmente i rapporti con la moglie e la figlia, tenute sempre a debita distanza per proteggerle dai pericoli connessi al suo lavoro. Prima però dovrà portare a termine un'ultima missione...

Il cacciatore di ex: il Film Stasera in Tv su Paramount Network alle 21.20

(Azione, Commedia, Sentimentale, 2010, durata: 110 Min)

Un film di Andy Tennant con Gerard Butler, Jennifer Aniston, Christine Baranski, Cathy Moriarty, Jason Sudeikis, Natalie Morales, Siobhan Fallon, Daisy Tahan, Peter Greene, Liam Ferguson, Dorian Missick, Ruby Feliciano, Adam Rose, Joel Garland e Eric Zuckerman.



Il cacciatore di ex: Il trailer del film con Gerard Butler e Jennifer Aniston



Trama del Film Il cacciatore di ex: Il protagonista della vicenda è Milo Boyd, un ex poliziotto che si guadagna da vivere facendo il cacciatore di taglie. A causa delle sue scelte azzardate, Milo non è benvoluto dalle forze dell’ordine e i clienti non si fidano di lui.

Finalmente, l’uomo ha la sua rivincita quando gli viene affidato il compito di catturare e consegnare alla giustizia la sua ex moglie, Nicole Hurley. La donna, infatti, ha deliberatamente deciso di non presentarsi in tribunale per rispondere alle accuse di oltraggio a pubblico ufficiale.

Nicole, appassionata giornalista, ha preferito seguire una nuova pista su un misterioso caso di omicidio, mascherato da suicidio, e così facendo è diventata a tutti gli effetti una latitante.

Milo e Nicole hanno alle spalle un travagliato matrimonio, finito bruscamente appena nove mesi dopo il fatidico sì, a causa delle forti divergenze caratteriali. L'uomo serba un profondo rancore e coglie immediatamente l'occasione per dare la caccia alla sua ex moglie...

A Conspiracy of Faith - Il messaggio nella bottiglia: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.25

(Giallo, Drammatico, 2016, durata: 112 Min)

Un film di Hans Petter Moland con Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Jacob Lohmann, Amanda Collin, Johanne Louise Schmidt, Jakob Oftebro, Søren Pilmark e Morten Kirkskov.



A Conspiracy of Faith - Il messaggio nella bottiglia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film A Conspiracy of Faith - Il messaggio nella bottiglia: Carl Mørck, l'ex detective della omicidi costretto a lavorare nel Dipartimento Q della polizia di Copenaghen, è alle prese con un nuovo cold case da risolvere. In una stazione di polizia dimenticata nella profonda Scozia, viene rinvenuta una vecchia bottiglia che contiene all'interno un messaggio di aiuto scritto col sangue, presumibilmente da un bambino. Quando il biglietto finisce sulla scrivania di Carl, il detective e la sua squadra si mettono immediatamente all'opera per fare luce sulla vicenda. Scoprono così che la richiesta di aiuto proviene da un ragazzino e sua sorella, tenuti prigionieri in un piccolo porticciolo nello Jutland.

Ma quello dei due fratelli non è il solo caso di rapimento avvenuto in Danimarca: il paese è infatti sconvolto da una serie di sparizioni di bambini dalle comunità religiose di tutto il territorio...

Selma - La Strada per la libertà: il Film Stasera in Tv su Rai Storia alle 21.10

(Drammatico, Storico, 2014, durata: 128 Min)

Un film di Ava DuVernay con David Oyelowo, Tim Roth, Giovanni Ribisi, Cuba Gooding Jr., Oprah Winfrey, Carmen Ejogo, Tessa Thompson, Alessandro Nivola, Tom Wilkinson, Common e Lakeith Stanfield.



Selma - La Strada per la libertà: Trailer ufficiale italiano



Trama del Film Selma - La Strada per la libertà: Nel 1964 l'America vive un clima di estrema fragilità politica ed è obbligata a fare un passo verso la totale democrazia e a condannare i crimini atroci commessi sulla popolazione nera, indifesa e abbandonata.

Martin Luther King, infatti, si batte affinché anche le persone afroamericane abbiano un loro rappresentate in politica e incontra il presidente Lyndon B. Johnson per discutere sulle prossime riforme politiche. Le proteste del leader, tuttavia, sono viste negativamente dai segregazionisti e, in particolare, dal governatore dell'Alabama George Wallace. Stanco del razzismo, Martin Luther King invita il popolo nero a ribellarsi, seppur pacificamente, e a conquistare il diritto ai seggi nelle regioni del profondo Sud. Quando un poliziotto uccide a sangue freddo il giovane Jimmie Lee Jackson, King organizza una marcia pacifica a Selma che, nonostante la rigida opposizione delle forze dell'ordine, diventerà uno sei tasselli chiave del sogno di uguaglianza.

Baciami ancora: il Film Stasera in Tv su Cine34 alle 21

(Commedia, Drammatico, Sentimentale, 2010, durata: 139 Min)

Un film di Gabriele Muccino con Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Sabrina Impacciatore, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Giorgio Pasotti, Marco Cocci, Daniela Piazza, Adriano Giannini, Primo Reggiani e Valeria Bruni Tedeschi.



Baciami ancora: Il trailer ufficiale del film



Trama del Film Baciami ancora: Sono trascorsi circa dieci anni da quando Carlo e Giulia si sono sposati, hanno avuto una splendida bambina, Sveva, e poi si sono lasciati, dopo una serie di ripicche e tradimenti reciproci. Ora Carlo fa il quarantenne single e ha difficoltà a legarsi stabilmente con una donna, mentre Giulia vive con la sua bimba a il nuovo compagno Simone, un attore squattrinato, nella casa che allora condivideva con Carlo. Adriano torna da suo lunghissimo viaggio, dopo aver scontato anche due anni di carcere a Cuba, per aver tentato di portare in Italia della cocaina. Ora è intenzionato a recuperare tutto il tempo perduto con il suo figlio, del quale non ha notizie da dieci anni e che vive con la mamma Livia, impegnata sentimentalmente con Paolo...

Focus - Niente è come sembra: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Commedia, Giallo, Drammatico, 2015, durata: 104 Min)

Un film di Glenn Ficarra e John Requa con Will Smith, Margot Robbie, B.D. Wong, Rodrigo Santoro, Adrian Martinez, Dominic Fumusa, Stephanie Honoré, Joe Chrest, Don Yesso e Griff Furst.



Focus - Niente è come sembra: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Focus - Niente è come sembra: Nicky Spurgeon è un uomo di grande fascino che di professione fa il truffatore, avendo ereditato il talento e i trucchi del mestiere dalla famiglia esperta in imbrogli. La sua specialità consiste nel distrarre le sue vittime, facendole focalizzare su un dettaglio, mentre lui può concentrarsi sul vero obiettivo: il bottino da sottrarre, agendo indisturbato.

Un giorno, mentre è a New Orleans, in un club incontra una bellissima ragazza di nome Jess Barrett, che gli chiede di farle da mentore per diventare una truffatrice esperta. Ma tra i due nasce una forte attrazione e presto il rapporto professionale si evolverà in una relazione sentimentale. Durante una partita di football in cui riescono a mettere a segno un colpo da ben due milioni di dollari, Nicky le lascia la sua parte e decide di abbandonarla, spaventato dal troppo coinvolgimento emotivo che teme possa influire anche sugli affari. Lui, che ha fondato la sua azienda e la sua professione sul non perdere mai la concentrazione, si rende conto che con lei sarà continuamente distratto e fuori focus.

Tre anni dopo, durante una gara automobilistica di Formula Uno a Buenos Aires, i due si rincontrano...

Altri film questa sera in TV:

Il ragazzo di campagna , in onda alle 21.25 su Rete 4 : film commedia del 1984 di Castellano e Pipolo, con Renato Pozzetto, Massimo Boldi, Enzo Cannavale, Renato D'Amore, Clara Colosimo, Massimo Serato e Donna Osterbuhr.

, in onda : film commedia del 1984 di Castellano e Pipolo, con Renato Pozzetto, Massimo Boldi, Enzo Cannavale, Renato D'Amore, Clara Colosimo, Massimo Serato e Donna Osterbuhr. Jane Eyre , in onda alle 21 su Iris : film drammatico del 1995 di Franco Zeffirelli, con William Hurt, Charlotte Gainsbourg, Joan Plowright, Anna Paquin, Geraldine Chaplin, Billie Whitelaw, Maria Schneider, Edward De Sousa, Elle Macpherson, Charlotte Attenborough, Samuel West e Fiona Shaw.

, in onda : film drammatico del 1995 di Franco Zeffirelli, con William Hurt, Charlotte Gainsbourg, Joan Plowright, Anna Paquin, Geraldine Chaplin, Billie Whitelaw, Maria Schneider, Edward De Sousa, Elle Macpherson, Charlotte Attenborough, Samuel West e Fiona Shaw. Buddy, il pastore di Natale , in onda alle 21.20 su Rai Premium : film sentimentale del 2014 di Terry Ingram, con Teri Polo, Martin Cummins, Jordyn Ashley Olson, Jody Thompson, Tim Perez, Jeffrey Ballard, Glynis Davies, Trevor Lerner e Jill Teed.

, in onda : film sentimentale del 2014 di Terry Ingram, con Teri Polo, Martin Cummins, Jordyn Ashley Olson, Jody Thompson, Tim Perez, Jeffrey Ballard, Glynis Davies, Trevor Lerner e Jill Teed. Un marito ideale , in onda alle 21.05 su TV2000 : film commedia del 1999 di Oliver Parker, con Rupert Everett, Jeremy Northam, Julianne Moore, Cate Blanchett, Minnie Driver, Simon Russell Beale, John Wood, Marsha Fitzalan, Delia Lindsay, Peter Vaughn, Ben Pullen, Anna Patrick, Neville Phillips, Lindsay Duncan e Nickolas Grace.

, in onda : film commedia del 1999 di Oliver Parker, con Rupert Everett, Jeremy Northam, Julianne Moore, Cate Blanchett, Minnie Driver, Simon Russell Beale, John Wood, Marsha Fitzalan, Delia Lindsay, Peter Vaughn, Ben Pullen, Anna Patrick, Neville Phillips, Lindsay Duncan e Nickolas Grace. Rat Race, in onda alle 21.30 su Spike: film commedia del 2001 di Jerry Zucker, con Whoopi Goldberg, John Cleese, Rowan Atkinson, Jon Lovitz, Kathy Najimy, Seth Green, Cuba Gooding Jr., Breckin Meyer, Amy Smart, Wayne Knight, Paul Rodriguez, Vince Vieluf, Lanai Chapman, Dean Cain e Dave Thomas.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: