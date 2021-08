Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 1 Agosto 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: 47 Metri, Si accettano miracoli, Notte al Museo 3 - Il segreto del Faraone, Ida, Split. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Il circolo degli anelli, Kilimangiaro Estate, Grand Hotel - Intrighi e passioni.

Film Stasera in TV di Oggi Domenica 1 Agosto 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: 47 Metri, Si accettano miracoli, Notte al Museo 3 - Il segreto del Faraone, Ida, Split, L'età dell'innocenza, The New World, I Mostri, Prospettive di un delitto, Seduzione Fatale.

47 Metri: il Film Stasera in TV su Rai 4 alle 21.20

(Thriller, 2017, durata: 87 Min)

Un film di Johannes Roberts con Mandy Moore, Claire Holt, Matthew Modine, Santiago Segura, Yani Gellman e Chris J. Johnson.



47 Metri: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film 47 Metri: Scaricata dall'arrogante Stuart, che la vorrebbe più attiva e avventurosa, la "noiosa" Lisa, la prevedibile Lisa, decide di procurarsi un'esperienza lontana anni luce dalla sua indole prudente e abitudinaria, per poter mostrare al ritorno una versione rinnovata di se stessa e riconquistare in questo modo il fidanzato. Con i biglietti prenotati tempo prima, accompagnata dalla spericolata sorella Kate, Lisa vola in Messico alla ricerca di spontaneità programmata e creatività razionale, pronta a testare se stessa in divertimenti sicuri, a bassa dose di adrenalina. Ecco che interviene Kate a insegnare alla sorella un pizzico di avventatezza, facendole assaporare il gusto del brivido in mare aperto. Complice anche l'incontro fortuito in un bar locale con due tipi non troppo raccomandabili, Benjamin e Louis, le due turiste americane decidono di tuffarsi il giorno dopo in una folle prova di coraggio. Chiuse in una gabbia metallica calata in acqua, legata a una barca capitanata dal beffardo Taylor, e circondate dalla variopinta fauna marina, le ragazze si improvvisano sub in immersione per godersi il panorama e la genuina scarica di adrenalina. Finché un rumore sospetto non le fa trasalire. La gabbia si sgancia dall'imbarcazione e inizia a inabissarsi nelle profondità dell'oceano. Impossibilitate a mettersi in contatto con la superficie, circondate da famelici squali bianchi e con le riserve di ossigeno in esaurimento, a Kate e Lisa non resta che aspettare i soccorsi.

Si accettano miracoli: il Film Stasera in TV su Rai 1 alle 21.20

(Commedia, 2015, durata: 110 Min)

Un film di Alessandro Siani con Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri, Ana Caterina Morariu, Giovanni Esposito, Giacomo Rizzo, Paolo Triestino e Maria Del Monte.



Si accettano miracoli: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Si accettano miracoli: C'era una volta Fulvio, tagliatore di teste senza scrupoli di una nota multinazionale, che dopo aver fatto piazza pulita dei rami secchi dell’azienda viene a sua volta licenziato. La sua reazione non esattamente composta gli costa cara: un mese di servizi sociali da scontare nella casa famiglia di suo fratello Don Germano, parroco di un piccolo borgo del sud d'Italia. Da manager consumato e scaltro qual è, Fulvio non ci mette molto a capire che per aiutare suo fratello, i bambini e il paese c'è bisogno di un vero e proprio "miracolo". E quindi, all'insaputa di tutti, se ne inventa uno. Questa idea all'inizio sembra funzionare a meraviglia e quel borgo dimenticato da Dio si trasforma in un luogo di culto e pellegrinaggio per migliaia di devoti. Ma quando il Vaticano invierà sul posto i vescovi a fare le verifiche del caso, il piano di Fulvio comincerà a vacillare.

Notte al Museo 3 - Il segreto del Faraone: il Film Stasera in TV su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, Avventura, Family, 2014, durata: 97 Min)

Un film di Shawn Levy con Ben Stiller, Rebel Wilson, Robin Williams, Rami Malek, Owen Wilson, Dan Stevens, Dick Van Dyke, Ben Kingsley, Rachael Harris, Skyler Gisondo, Mizuo Peck, Mickey Rooney, Ricky Gervais, Brennan Elliott, Bill Cobbs, Patrick Gallagher, James Neate, Anjali Jay e Steve Coogan.



Notte al Museo 3 - Il segreto del Faraone: Nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Notte al Museo 3 - Il segreto del Faraone: Quando il potere magico della tavola di Ahkmenrah comincia a svanire, Larry deve intervenire per salvare la magia ed i suoi amici prima che sia troppo tardi, e così, i protagonisti di una notte al museo attraversano l'Atlantico e da New York sbarcano a Londra, al British Museum.

Ida: il Film Stasera in TV su Rai Storia alle 21.10

(Drammatico, 2013, durata: 80 Min)

Un film di Pawel Pawlikowski con Agata Trzebuchowska, Agata Kulesza, Joanna Kulig, Dawid Ogrodnik, Adam Szyszkowski e Jerzy Trela.



Ida: Il trailer italiano - HD



Trama del Film Ida: Polonia, 1962. Anna è una giovane orfana cresciuta tra le mura del convento dove sta per farsi suora: poco prima di prendere i voti apprende di avere una parente ancora in vita, Wanda, la sorella di sua madre. L’incontro tra le due donne segna l’inizio di un viaggio alla scoperta l’una dell’altra, ma anche dei segreti del loro passato. Anna scopre infatti di essere ebrea: il suo vero nome è Ida, e la rivelazione sulle sue origini la spinge a cercare le proprie radici e ad affrontare la verità sulla sua famiglia, insieme alla zia. All’apparenza diversissime, Ida e Wanda impareranno a conoscersi e forse a comprendersi: alla fine del viaggio, Ida si troverà a scegliere tra la religione che l’ha salvata durante l'occupazione nazista e la sua ritrovata identità nel mondo al di fuori del convento.

Split: il Film Stasera in TV su 20 alle 21

(Thriller, 2017, durata: 117 Min)

Un film di M. Night Shyamalan con James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Haley Lu Richardson, Betty Buckley, Brad William Henke, Jessica Sula e Kim Director.



Split: Nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Split: La vicenda è ambientata a Filadelfia, dove, nel parcheggio di un fast food, Dennis rapisce tre studentesse in pieno giorno. Le tre ragazze sono disorientate e spaventate dai repentini cambiamenti di Dennis che, a distanza di pochi minuti, muta atteggiamento, postura e voce, presentandosi come la donna Patricia o l’ingenuo bambino Hedwig.

Parallelamente, scopriamo che l’uomo è in cura da anni presso la psichiatra Karen Fletcher, la quale gli ha diagnosticato un grave disturbo della personalità. Kevin Wendell Crumb, infatti, ha creato ben 23 identità tutte diverse tra loro, che prendono la ‘luce’ a seconda dello stress che sta subendo.

La dottoressa, seppur intuendo che qualcosa non va, dal momento che la personalità più razionale dell’uomo non si palesa da tempo alle sedute psichiatriche, non può immaginare la natura del suo macabro piano.

Un passo falso separa le tre ragazze rapite e Casey rimane l’unica a poter tentare un approccio con il rapitore. Nonostante la paura, Casey è abituata a dover osservare gli atteggiamenti del suo carnefice fin dall’infanzia e comprende il disturbo dell’uomo. La ragazza intuisce che l’unica possibilità di fuggire è quella di plagiare l’identità del piccolo Hedwig.

Negli anni, l’uomo ha lavorato a stretto contatto con gli animali dello zoo, innescando l’ennesimo meccanismo schizofrenico, per cui la Bestia, terribile ventiquattresima personalità, esige di prendere il controllo di Kevin e brama un sacrificio umano.

Mentre Karen tenta inutilmente di far ragionare il suo paziente, Casey, completamente sola e spaventata, sarà costretta a fare i conti con il suo complicato passato per salvarsi la vita.

Altri film questa sera in TV:

L'età dell'innocenza , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su La7 : film drammatico, sentimentale del 1993 di Martin Scorsese, con Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer, Winona Ryder, Alexis Smith, Geraldine Chaplin, Mary Beth Hurt, Alec McCowen, Richard E. Grant, Miriam Margolyes, Robert Sean Leonard, Siân Phillips, Jonathan Pryce, Michael Gough, Stuart Wilson e Joanne Woodward.

, il film in onda : film drammatico, sentimentale del 1993 di Martin Scorsese, con Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer, Winona Ryder, Alexis Smith, Geraldine Chaplin, Mary Beth Hurt, Alec McCowen, Richard E. Grant, Miriam Margolyes, Robert Sean Leonard, Siân Phillips, Jonathan Pryce, Michael Gough, Stuart Wilson e Joanne Woodward. The New World , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film avventura del 2005 di Terrence Malick, con Colin Farrell, Joe Inscoe, Jamie Harris, Michael Greyeyes, Jason Aaron Baca, Q'Orianka Kilcher, Eddie Marsan, Christian Bale, Ben Mendelsohn, Christopher Plummer, Raoul Trujillo, Jeremy Wade, Yorick van Wageningen, Will Wallace, Irene Bedard, Greg Cooper e Anthony Parker.

, il film in onda : film avventura del 2005 di Terrence Malick, con Colin Farrell, Joe Inscoe, Jamie Harris, Michael Greyeyes, Jason Aaron Baca, Q'Orianka Kilcher, Eddie Marsan, Christian Bale, Ben Mendelsohn, Christopher Plummer, Raoul Trujillo, Jeremy Wade, Yorick van Wageningen, Will Wallace, Irene Bedard, Greg Cooper e Anthony Parker. Ragione o Sentimento , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su La5 : film sentimentale del 2015 di Bradley Walsh, con William Baldwin, Kari Matchett, Steven Love, Amy Forsyth, Kate Drummond e Rob Stewart.

, il film in onda : film sentimentale del 2015 di Bradley Walsh, con William Baldwin, Kari Matchett, Steven Love, Amy Forsyth, Kate Drummond e Rob Stewart. 21 , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Paramount : film drammatico, giallo del 2008 di Robert Luketic, con Kevin Spacey, Kate Bosworth, Laurence Fishburne, Jim Sturgess, Aaron Yoo, Jacob Pitts, Liza Lapira, Josh Gad, Spencer Garrett, Jack McGee e Sam Golzari.

, il film in onda : film drammatico, giallo del 2008 di Robert Luketic, con Kevin Spacey, Kate Bosworth, Laurence Fishburne, Jim Sturgess, Aaron Yoo, Jacob Pitts, Liza Lapira, Josh Gad, Spencer Garrett, Jack McGee e Sam Golzari. I Mostri , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film commedia del 1963 di Dino Risi, con Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Ricky Tognazzi, Franco Castellani, Lando Buzzanca, Mary Mannelli, Mario Laurentino, Yacinto Yaria, Francesco Caracciolo, Marisa Merlini, Daniele Vargas, Luisa Rispoli e Michèle Mercier.

, il film in onda : film commedia del 1963 di Dino Risi, con Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Ricky Tognazzi, Franco Castellani, Lando Buzzanca, Mary Mannelli, Mario Laurentino, Yacinto Yaria, Francesco Caracciolo, Marisa Merlini, Daniele Vargas, Luisa Rispoli e Michèle Mercier. Prospettive di un delitto , il film in onda stasera in tv alle 21.30 su TV8 : film drammatico, thriller del 2008 di Pete Travis, con Dennis Quaid, Matthew Fox, Forest Whitaker, Sigourney Weaver, William Hurt, Edgar Ramirez, Saïd Taghmaoui, Eduardo Noriega, Ayelet Zurer, Shelby Fenner e Zoe Saldana.

, il film in onda : film drammatico, thriller del 2008 di Pete Travis, con Dennis Quaid, Matthew Fox, Forest Whitaker, Sigourney Weaver, William Hurt, Edgar Ramirez, Saïd Taghmaoui, Eduardo Noriega, Ayelet Zurer, Shelby Fenner e Zoe Saldana. Seduzione Fatale, il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo: film thriller del 2016 di Bram Coppens, con Jaimie Alexander, Wes Bentley, Cam Gigandet, Astrid Coppens, Matt Riedy e René Ashton.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

