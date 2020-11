Stasera in TV: Film e Programmi di Mercoledì 18 Novembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Sherlock Holmes - Gioco di ombre, Resta con me, Criminal, Beata Ignoranza, Mediterraneo Beautiful Creatures - La Sedicesima Luna, Acqua e sapone. Programmi Stasera in TV: Calcio, Nations League: Bosnia Erzegovina-Italia, Chi l'ha visto?, All together now, X Factor 2020.

Film Stasera in TV di Mercoledì 18 Novembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Sherlock Holmes - Gioco di ombre, Resta con me, Criminal, Beata Ignoranza, Mediterraneo Beautiful Creatures - La Sedicesima Luna, Acqua e sapone, Sucker Punch.

I Migliori Film in TV in prima serata

Sherlock Holmes - Gioco di ombre: stasera in tv alle 21.20 su Italia 1

(Azione, Giallo, Avventura, 2011, durata: 129 Min)

Un film di Guy Ritchie con Robert Downey Jr., Jude Law, Noomi Rapace, Rachel McAdams, Jared Harris, Stephen Fry, Kelly Reilly, Geraldine James, William Houston e Eddie Marsan.



Sherlock Holmes - Gioco di ombre: il nuovo trailer italiano del film



Trama del Film Sherlock Holmes - Gioco di ombre: Nel 1891 i rapporti tra Francia e Germania sono piuttosto tesi a seguito di una serie di attentati. Per alcuni, questi atti terroristici sono riconducibili ai nazionalisti, per altri agli anarchici, per Sherlock Holmes a nessuno dei due gruppi. Holmes ha tutta un'altra teoria. Il brillante ed eccentrico investigatore spiega al suo amico e partner Dr. Watson, prossimo alle nozze, che dietro a tutti gli attentati, omicidi e acquisizioni, si nasconde il genio del professor James Moriarty.

Mentre Holmes è determinato a fermare le macchinazioni del professor Moriarty prima che raggiungano l’apice, Watson vuole solo festeggiare il suo addio al celibato, sposarsi e tenersi lontano da quella vita caotica e piena di imprevisti che comportava la costante compagnia di Holmes...

Resta con me: stasera in tv alle 21.20 su Rai 2

(Drammatico, 2018, durata: 93 Min)

Un film di Baltasar Kormákur con Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas, Elizabeth Hawthorne, Grace Palmer, Siale Tunoka e Kael Damlamian.



Resta con me: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Resta con me: Il film vede protagonisti Tami Oldham e il suo fidanzato Richard Sharp. Sono giovani, innamorati e sognano una vita di avventure insieme. Salpati da Tahiti sotto un meraviglioso cielo stellato, dopo pochi giorni, nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico, un uragano di proporzioni terrificanti si abbatte sulla loro imbarcazione, lasciando Tami priva di sensi.

Al suo risveglio, Tami trova la barca distrutta e il suo ragazzo gravemente ferito. Senza alcun mezzo di comunicazione e lontana settimane di navigazione dal porto più vicino, Tami deve confrontarsi con una straziante corsa contro il tempo per salvare se stessa e l'unico uomo che abbia mai veramente amato...

Criminal: stasera in tv alle 21.20 su Rai 4

(Azione, Drammatico, Thriller, 2016, durata: 114 Min)

Un film di Ariel Vromen con Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Alice Eve, Ryan Reynolds, Gal Gadot, Antje Traue, Michael Pitt e Scott Adkins.





Criminal: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Criminal: Cosa succede quando l'unica speranza della CIA di fermare una minaccia terroristica per l'arsenale nucleare risiede nel buio, nei recessi dell'imprevedibile mente di un pericoloso criminale?

Criminal, il film diretto da Ariel Vromen, indaga i mondi segreti della memoria e dell'identità - e un futuro prossimo caratterizzato dal controllo mentale basato sui geni - in quanto si muove attorno alla storia di un inconsapevole assassino nella coscienza di un agente della CIA, e una gara feroce contro il tempo...

Beata Ignoranza: stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie

(Commedia, 2017, durata: 102 Min)

Un film di Massimiliano Bruno con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Valeria Bilello, Carolina Crescentini, Teresa Romagnoli e Guglielmo Poggi.





Beata Ignoranza: Il trailer del film - HD



Trama del Film Beata Ignoranza: I protagonisti della vicenda sono Ernesto e Filippo la cui profonda amicizia è stata interrotta da uno alterco mai risolto.

Ernesto è un professore di letteratura e insegna italiano al liceo. L'uomo è molto all'antica e aberra ogni qualsivoglia tipo di tecnologia, affermando di essere allergico al computer e sostenendo l’importanza di tenersi alla larga da internet e dalla connessione in rete. Contrariamente, Filippo insegna matematica è ha una vera e propria passione per i moderni e accessoriati modelli di telefono mobile e per la vita da scapolo che può condurre su internet, grazie alla possibilità di mettere in mostra la sua innegabile bellezza sui social networks.

A distanza di venticinque anni dalla discussione che li ha separati, Ernesto e Filippo vengono assunti dalla stessa scuola per insegnare nella medesima classe. I vecchi rancori tornano prepotentemente a galla, creando nuove tensioni che si riversano su uno dei quesiti più controversi del nostro millennio: quale limite bisogna imporre all'uso della tecnologia?...

Mediterraneo: stasera in tv alle 21 su Iris

(Commedia, Guerra, 1991, durata: 105 Min)

Un film di Gabriele Salvatores con Claudio Bigagli, Diego Abatantuono, Giuseppe Cederna, Ugo Conti, Gigio Alberti, Vanna Barba, Claudio Bisio, Antonio Catania, Memo Dini, Luigi Montini e Vasco Mirandola.





Mediterraneo: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Mediterraneo: Nel 1941 otto soldati del regio esercito italiano, sotto il comando del tenente Raffaele Montini, sono inviati a presidiare una sperduta isola greca che, a seguito dell’occupazione tedesca, è stata quasi totalmente abbandonata dalla popolazione. I soldati perdono ben presto di vista il loro obiettivo e si insidiano nell’isola creando un'oasi di pace, lontano dai fragori della guerra. Anche il sergente Nicola Lorusso, l'unico ad aver una rilevante esperienza militare, decide di unirsi alla calma apparente offerta dall’incantevole luogo.

Avendo costato che i nuovi arrivati non hanno intenzioni belligeranti, la popolazione dell’isola esce allo scoperto. Tra gli abitanti c'è un prete, scampato all’arruolamento forzato, che incarica Montini di affrescare la piccola chiesa locale. Facilitati dalla mancanza di connessione via radio e dalla truffa del turco Aziz, che li priva delle armi e degli effetti personali, gli otto italiani possono condurre una vita normale come semplici cittadini....

Beautiful Creatures - La Sedicesima Luna: stasera in tv alle 21.30 su Spike

(Drammatico, Fantasy, 2013, durata: 132 Min)

Un film di Richard LaGravenese con Alice Englert, Alden Ehrenreich, Emmy Rossum, Emma Thompson, Viola Davis, Jeremy Irons, Thomas Mann, Eileen Atkins, Margo Martindale, Kyle Gallner, Pruitt Taylor Vince, Randy Redd e Zoey Deutch.





Beautiful Creatures - La Sedicesima Luna: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del Film Beautiful Creatures - La Sedicesima Luna: Il film racconta la storia di Ethan Wate, un ragazzo di 17 anni che fa lo stesso sogno ricorrente da mesi:

Una misteriosa ragazza lo sta aspettando su un campo di battaglia durante la Guerra Civile Americana. Ethan desidera disperatamente stare con lei, ma c'è un pericolo ignoto che incombe su di lui e ogni volta un fulmine squarcia il cielo e lo uccide prima che riesca a raggiungere la ragazza. I pericoli che Ethan corre in questo strano mondo onirico sono comunque preferibili alla vita vera che conduce a Gatlin, nel South Carolina, un paesino conservatore del profondo sud che sembra rimasto fermo al secolo scorso, dove non cambia nulla e non succede mai niente di niente. Bloccato a casa con un padre che, dopo la morte improvvisa della moglie, si è completamente richiuso in se stesso, Ethan aspira a una vita che trova solo nei libri.

Ma il suo mondo viene scosso dall'arrivo di Lena Duchannes, la bella ed enigmatica nipote di Macon Ravenwood, lo schivo proprietario della gotica villa Ravenwood. Ethan si sente subito attratto da Lena, anche se la ragazza sembra inspiegabilmente seminare distruzione, e diventa chiaro che lei è una Maga, dotata di poteri che sfuggono al suo stesso controllo...

Altri film da vedere questa sera in TV:

Acqua e sapone, in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 1983 di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Natasha Hovey, Florinda Bolkan, Glenn Saxson, Lella Fabrizi, Michele Mirabella, Fabrizio Bracconeri, Christian De Sica, Jimmy il Fenomeno, Guido Mariotti e Philip Dallas.

: film commedia del 1983 di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Natasha Hovey, Florinda Bolkan, Glenn Saxson, Lella Fabrizi, Michele Mirabella, Fabrizio Bracconeri, Christian De Sica, Jimmy il Fenomeno, Guido Mariotti e Philip Dallas. Sucker Punch, in onda alle 21 su 20 : film d'azione, fantasy thriller del 2011 di Zack Snyder, con Emily Browning, Jena Malone, Jamie Chung, Vanessa Hudgens, Abbie Cornish, Carla Gugino, Jon Hamm, Scott Glenn, Oscar Isaac, Danny Bristol, Vicky Lambert, Juliana Semenova, Annie Au e Malcolm Scott.

: film d'azione, fantasy thriller del 2011 di Zack Snyder, con Emily Browning, Jena Malone, Jamie Chung, Vanessa Hudgens, Abbie Cornish, Carla Gugino, Jon Hamm, Scott Glenn, Oscar Isaac, Danny Bristol, Vicky Lambert, Juliana Semenova, Annie Au e Malcolm Scott. Un Principe per Natale, in onda alle 21.10 su La5 : film commedia sentimentale del 2015 di Fred Olen Ray, con Viva Bianca, Kirk Barker, Aaron O'Connell, Brittany Beery, Kelly LeBrock, Maxwell Caulfield, Wendy Egloff e Mark Lindsay Chapman.

: film commedia sentimentale del 2015 di Fred Olen Ray, con Viva Bianca, Kirk Barker, Aaron O'Connell, Brittany Beery, Kelly LeBrock, Maxwell Caulfield, Wendy Egloff e Mark Lindsay Chapman. Storm cell - Pericolo dal cielo, in onda alle 21.20 su Cielo : film thriller d'azione catastrofico del 2008 di Steven R. Monroe, con Mimi Rogers, Robert Moloney, Andrew Airlie, Michael Ironside e Roger Haskett.

: film thriller d'azione catastrofico del 2008 di Steven R. Monroe, con Mimi Rogers, Robert Moloney, Andrew Airlie, Michael Ironside e Roger Haskett. Delitto sui Pirenei: La Profezia, in onda alle 21.10 su Top Crime: film thriller giallo del 2015 di Bruno Garcia, con Helena Noguerra, Stéphane Freiss, Michel Robin, Christine Murillo, Arnaud Bedouet, Olivier Cabassut, Romane Portail e Maria Verdi.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: