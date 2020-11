Stasera in TV: Film e Programmi di Mercoledì 11 Novembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Mercoledì 11 Novembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il sole a mezzanotte, Sherlock Holmes, La Pazza Gioia, Unbroken, L'uomo della pioggia, La bellezza del somaro, Daughter of the Wolf, Mimzy - il segreto dell'universo, Un Principe per l'estate.

I Migliori Film in TV in prima serata

Il sole a mezzanotte

(drammatico, sentimentale, 2018, durata: 91 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Scott Speer con Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle, Quinn Shephard, Ken Tremblett, Nicholas Coombe, Tiera Skovbye, Paul McGillion, Suleka Mathew, Jennifer Griffin, Alex Pangburn e Austin Obiajunwa.



Il sole a mezzanotte: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del Film Il sole a mezzanotte: Il film vede protagonista la giovane Katie Price, una ragazza diciassettenne costretta a vivere fin dall'infanzia al riparo dalla luce del giorno. Affetta da una rara malattia, che rende per lei mortale anche la minima esposizione alla luce diretta del sole, la vita di Katie è sempre stata diversa da quella delle sue coetanee e i suoi contatti con il mondo esterno sono sempre stati pochissimi e difficili, essendo costretta a rimanere in casa durante il giorno fino al tramonto del sole, quando finalmente può uscire e andare alla stazione ferroviaria locale per suonare la sua chitarra davanti ai passanti.

Una notte, il destino le permetterà finalmente di incontrare Charlie, quel bambino che osservava tutti i giorni dalla finestra e che è ormai adolescente un adolescente come lei...

Sherlock Holmes

(Avventura, Giallo, 2009, durata: 134 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Guy Ritchie con Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong, Eddie Marsan, Kelly Reilly, James Fox, Hans Matheson, Robert Stone, William Hope, Robert Maillet, David Garrick e William Houston.



Sherlock Holmes: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Sherlock Holmes: Nella Londra di fine '800 il più famoso detective privato del Regno Unito, Sherlock Holmes, e il suo partner il Dr. John Watson sono sulla tracce di un uomo che concludeva riti di magia nera con l'uccisione di giovani donne. I due, riuscendo a interrompere un rito prima dell'omicidio, scoprono che il celebrante è Lord Blackwood e con l'aiuto e l’intervento dell'ispettore Lestrade e della polizia lo catturano e lo arrestano. Tre mesi dopo, Watson è fidanzato con Mary Morstan e si trasferisce da Baker Street 221B, dove viveva con Holmes, non vedendo l'ora di non dover più affrontare le sue eccentricità.

Nel frattempo, Blackwood, che è stato condannato alla pena capitale tramite impiccagione, chiede di vedere Holmes, avvertendolo di altre tre morti inarrestabili che causeranno grandi cambiamenti nel mondo...

La Pazza Gioia

(Commedia, Drammatico, 2016, durata: 118 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Paolo Virzì conValeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Valentina Carnelutti, Tommaso Ragno, Bob Messini, Sergio Albelli, Anna Galiena, Marisa Borini, Marco Messeri e Bobo Rondelli.





La Pazza Gioia: Il trailer del film - HD



Trama del Film La Pazza Gioia: Il film ha inizio a a Villa Biondi, un centro di recupero per donne affette da problemi mentali. Due delle pazienti, Beatrice Morandini Valdirana e Donatella Morelli fanno amicizia e decidono di fuggire insieme dal centro per darsi, appunto, alla pazza gioia: prima a bordo di un bus, poi rubando un'auto e infine a piedi, inizia così un road movie alla Thelma & Louise tra le colline e il mare della Toscana....

Unbroken

(Drammatico, 2014, durata: 137 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Angelina Jolie con Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund, Alex Russell, Jai Courtney, Jack O'Connell, John Magaro, Finn Wittrock, Miyavi, Luke Treadaway, Maddalena Ischiale e Vincenzo Amato.





Unbroken: Nuovo trailer italiano - HD



Trama del Film Unbroken: Il film racconta l'incredibile storia dell'atleta olimpionico ed eroe di guerra, Louis "Louie" Zamperini (morto il 2 Luglio 2014 all'età di 97 anni), che insieme ad altri due membri dell'equipaggio, è riuscito a sopravvivere su una zattera per 47 giorni, in seguito ad un disastroso incidente aereo durante la Seconda Guerra Mondiale, per poi essere catturato dalla Marina giapponese e spedito in un campo di prigionia

L'uomo della pioggia

(Drammatico, 1997, durata: 135 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Francis Ford Coppola con Matt Damon, Mickey Rourke, Claire Danes, Danny De Vito, Jon Voight, Mary Kay Place, Dean Stockwell, Virginia Madsen, Roy Scheider, Teresa Wright, Danny Glover, Red West, Johnny Whitworth e Andrew Shue.





L'uomo della pioggia: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film L'uomo della pioggia: Il film segue le vicende di un giovane avvocato alle prime armi, Rudy Baylor che deve fare i conti con le ingiustizie di una società che privilegia i potenti. Per sbarcare il lunario accetta cause di ogni tipo, spesso impossibili, difendendo clienti non sempre troppo raccomandabili. Quando viene assunto nello studio di Bruiser Stone, il protagonista conosce Deck Shifflet, un praticante che non ha mai passato l’esame di abilitazione, ma che saprà guidarlo con la sua esperienza in quella che sarà la causa più importante della sua carriera.

Rudy, infatti, decide di assumere il caso di Dot Black, madre sola, con un figlio che sta morendo di leucemia, al quale l'assicurazione rifiuta di pagare un risarcimento per le cure...

La bellezza del somaro

(Commedia, 2010, durata: 107 Min) in onda alle 21 su Cine 34

Un film di Sergio Castellitto con Sergio Castellitto, Barbora Bobulova, Laura Morante, Lola Ponce, Gianfelice Imparato, Marco Giallini, Emanuela Grimalda, Enzo Jannacci, Lidia Vitale, Erika Blanc e Nina Torresi.





La bellezza del somaro: Il trailer del film con Sergio Castellitto, Barbora Bobulova e Laura Morante



Trama del Film La bellezza del somaro: Marcello e Marina sono una coppia molto affiatata: lui architetto, lei psicologa. Moderni, dinamici, dialogici, ecosolidali, tolleranti, sembrano molto soddisfatti del loro percorso. L'età avanza ma lieve, come tutto il resto. Sono i genitori illuminati di Rosa , figlia diciassettenne di oggi, un po' dispotica ma affettuosa con i genitori e brava in greco. Rosa è il futuro, il filo lanciato lontano. Poi ci sono gli amici di Marina e Marcello, i vecchi amici del liceo, con un po' di "panza" o un po' di calvizie: un coro scapestrato di ordinaria follia contemporanea...

La storia del film La bellezza del somaro inizia con una crisi sentimentale proprio tra Rosa e Luca che si consuma durante la festa dei cinquant'anni di Marcello. I due si lasciano. Marcello, e Marina, sollevati dal fatto che la storia di Rosa con un suo coetaneo, sia finita, si preparano a conoscere il nuovo amore della figlia, ma non sanno ancora cosa (e chi) li aspetta... ...

Altri film da vedere questa sera in TV:

Mimzy - il segreto dell'universo, in onda alle 21.30 su Spike : film avventura fantasy del 2007 di Robert Shaye, con Chris O'Neil, Rhiannon Leigh Wryn, Joely Richardson, Timothy Hutton, Rainn Wilson, Kathryn Hahn e Michael Clarke Duncan.

: film avventura fantasy del 2007 di Robert Shaye, con Chris O'Neil, Rhiannon Leigh Wryn, Joely Richardson, Timothy Hutton, Rainn Wilson, Kathryn Hahn e Michael Clarke Duncan. Daughter of the Wolf, in onda alle 21.20 su Rai 4 : film thriller d'azione del 2019 di David Hackl, con Gina Carano, Richard Dreyfuss, Brendan Fehr, Sydelle Noel, Brock Morgan, Chad Riley e Stew McLean.

: film thriller d'azione del 2019 di David Hackl, con Gina Carano, Richard Dreyfuss, Brendan Fehr, Sydelle Noel, Brock Morgan, Chad Riley e Stew McLean. Un Principe per l'estate, in onda alle 21.10 su La5 : film commedia sentimentale del 2016 di Peter Sullivan, con Taylor Cole, Jack Turner, Lauren Holly, Marina Sirtis, Vanessa Angel, Kassandra Clementi, Brian Dare e Walter Platz.

: film commedia sentimentale del 2016 di Peter Sullivan, con Taylor Cole, Jack Turner, Lauren Holly, Marina Sirtis, Vanessa Angel, Kassandra Clementi, Brian Dare e Walter Platz. Il risolutore, in onda alle 21 su 20 : film d'azione del 2003 di F. Gary Gray, con Vin Diesel, Larenz Tate, Steve Eastin, Timothy Olyphant, Jacqueline Obradors, Geno Silva, Mike Moroff, Juan Fernández, Laura Salem e Julia Lee.

: film d'azione del 2003 di F. Gary Gray, con Vin Diesel, Larenz Tate, Steve Eastin, Timothy Olyphant, Jacqueline Obradors, Geno Silva, Mike Moroff, Juan Fernández, Laura Salem e Julia Lee. Tornado Valley, in onda alle 21.15 su Cielo : film thriller catastrofico del 2009 di Andrew C. Erin, con Meredith Monroe, Cameron Bancroft, Pascale Hutton, Duncan Fraser, Christine Chatelain, Shaun Benson e Garry Chalk.

: film thriller catastrofico del 2009 di Andrew C. Erin, con Meredith Monroe, Cameron Bancroft, Pascale Hutton, Duncan Fraser, Christine Chatelain, Shaun Benson e Garry Chalk. Il Delitto della Madonna Nera, in onda alle 21.05 su Top Crime: film giallo del 2014 di Lionel Bailliu, con Clémentine Célarié, Grégori Derangère, Steve Kalfa, Gaëlle Bona, Catherine Davenier e Antoine Michel.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

