Stasera in TV: Film e Programmi di Martedì 17 Novembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Ma cosa ci dice il cervello, Bianco, rosso e Verdone, The Hateful Eight, Quello che so di lei, Leoni per agnelli, Fuori in 60 secondi. Programmi Stasera in TV: Gli orologi del diavolo, Il Collegio, Le Iene, Cartabianca, Di Martedì.

Film Stasera in TV di Martedì 17 Novembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Ma cosa ci dice il cervello, Bianco, rosso e Verdone, The Hateful Eight, Quello che so di lei, Leoni per agnelli, Fuori in 60 secondi, Troppo forte, Domeniche da Tiffany, The Punisher.

I Migliori Film in TV in prima serata

Ma cosa ci dice il cervello: stasera in tv alle 21.20 su Canale 5

(Commedia, 2019, durata: 100 Min)

Un film di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Vinicio Marchioni, Lucia Mascino, Claudia Pandolfi, Tomas Arana, Teco Celio, Remo Girone, Ricky Memphis, Emanuele Armani, Giampaolo Morelli, Chiara Luzzi, Alessandro Roia e Carla Signoris.



Ma cosa ci dice il cervello: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Ma cosa ci dice il cervello: Giovanna Salvatori è una donna tranquilla, quasi banale, separata dal marito Enrico, con un lavoro al Ministero e una figlia preadolescente, Martina , con cui non ha un gran rapporto. La sua vita piatta e monotona è in realtà una copertura per il suo vero lavoro, quello di agente segreto per la Sicurezza Nazionale.

Un giorno la sua compagna del liceo Tamara la chiama per vedersi con i vecchi compagni di classe, che entrambe negli anni hanno perso di vista.

La rimpatriata è un successo e i vecchi amici ricordano con affetto e risate gli anni della giovinezza; condividono anche le angherie che subiscono nella vita quotidiana dalla gente ignorante e prepotente, e questa rivelazione porta Giovanna a decidere di vendicare i quattro compagni che, anche se l'hanno compatita per il suo lavoro noioso, non sanno quali mezzi abbia realmente a disposizione...

Bianco, rosso e Verdone: stasera in tv alle 21 su Cine34

(Commedia, 1981, durata: 116 Min)

Un film di Carlo Verdone con Carlo Verdone, Lella Fabrizi, Mario Brega, Irina Sanpiter, Angelo Infanti, Milena Vukotic, Guido Monti, Giuseppe Pizzulli, Elisabeth Weiner, Vittorio Zarfati, Giovanni Brusatori, Anna Alessandra Arlorio e Andrea Aureli.



Bianco, rosso e Verdone: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Bianco, rosso e Verdone: Tre storie, ambientate in Italia nei primi anni Ottanta, si intrecciano e raccontano le vicende di tre italiani, che tornano nei loro comuni di appartenenza per votare.

Da Monaco di Baviera parte con la sua Alfasud rossa per raggiungere Matera, il taciturno Pasquale, un appassionato dell'Italia, che vive con nostalgia il ricordo della sua terra.

Da Torino si avvia verso Roma, con due figli ancora piccoli e la moglie piemontese Magda, l'insopportabile Furio, un funzionario pignolo, logorroico e senza fantasia, abituato a programmare ogni secondo tanto un viaggio in auto, quanto la vita propria e quella dei familiari.

Rientra nella capitale Mimmo, un giovanottone di Trastevere, goffo e ingenuo, che a dispetto dell'età ragiona come un bambino. Arriva da Verona, dov'è andato a prendere sua nonna, una vecchia signora obesa, piena di problemi di salute che non vuole assolutamente rinunciare a dare il suo voto al Partito Comunista...

The Hateful Eight: stasera in tv alle 21.20 su Rai 4

(Drammatico, Western, Thriller, 2015, durata: 165 Min)

Un film di Quentin Tarantino con Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Walton Goggins, Jennifer Jason Leigh, Tim Roth, Michael Madsen, Bruce Dern, Demian Bichir, Zoe Bell, Dana Gourrier, James Parks e Channing Tatum.





The Hateful Eight: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film The Hateful Eight: Sono passati pochi anni dalla fine della Guerra di secessione americana. Immersa nel paesaggio gelido del Wyoming, la diligenza di O.B. Jackson si dirige verso la città Red Rocks.

A bordo della carrozza ci sono il cacciatore di taglie John Ruth e la famigerata latitante Daisy Domergue, la cui taglia ammonta a 10.000 dollari.

Ruth ha intenzione di consegnare la criminale e accaparrarsi il bottino, ma teme che i membri della banda di Daisy siano in agguato nell'ombra. Lungo la strada la diligenza incontra il maggiore Marquis Warren, ex soldato di colore ora divenuto cacciatore di taglie..

Quello che so di lei: stasera in tv alle 21.15 su Rai 5

(Drammatico, 2017, durata: 117 Min)

Un film di Martin Provost con Catherine Deneuve, Catherine Frot, Olivier Gourmet, Quentin Dolmaire, Mylène Demongeot, Pauline Etienne, Marie Gili-Pierre, Audrey Dana, Karidja Touré e Ingrid Heiderscheidt.





Quello che so di lei: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Quello che so di lei: Conosciamo Claire in una fase di grande cambiamento della sua vita. Vocata al lavoro come pochi ma legata ancora a un metodo che privilegia la cura premurosa e il rapporto empatico con le pazienti, l'infermiera specializzata inizia a mettere in discussione il suo ruolo quando il reparto maternità del piccolo ospedale dove lavora si prepara a chiudere i battenti. Claire cade vittima dei suoi stessi principi e valori stiracchiati, rifiutando di integrarsi in una moderna struttura ospedaliera che conta migliaia di nascite l'anno, una vera "fabbrica per bambini" che punta soltanto a efficienza e disumanizzazione. A scuotere la rigida visione delle cose, irrompe, come una bizzosa diva d'altri tempi più che un fantasma del passato, la vecchia amante di suo padre, l'eccentrica e frivola Béatrice...

Leoni per agnelli: stasera in tv alle 21.10 su TV2000

(Drammatico, 2007, durata: 92 Min)

Un film di Robert Redford con Robert Redford, Meryl Streep, Tom Cruise, Michael Peña, Derek Luke, Peter Berg, Andrew Garfield, John Brently Reynolds e Louise Linton.





Leoni per agnelli: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Leoni per agnelli: In un giorno qualunque, il professor Stephen Malley (Robert Redford), la giornalista Janine Roth (Meryl Streep) e il senatore Jasper Irving (Tom Cruise) diventano il simbolo della contraddizione americana e della smania patriottica che pervade il senso della morale statunitense. Morale che finisce, inevitabilmente, con il perdersi in uno sterile esistenzialismo...

Fuori in 60 secondi: stasera in tv alle 21.25 su Nove

(Azione, Thriller, 2000, durata: 117 Min)

Un film di Dominic Sena con Nicolas Cage, Angelina Jolie, Giovanni Ribisi, Robert Duvall, T.J. Cross, William Lee Scott, Scott Caan, James Duval, Will Patton, Delroy Lindo, Timothy Olyphant, Chi McBride, Christopher Eccleston, Vinnie Jones e Frances Fisher.





Fuori in 60 secondi: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Fuori in 60 secondi: La storia inizia con le vicende di Kip Raines, aspirante ladro d’auto privo del talento del fratello, impegnato con la sua banda a rubare cinquanta macchine di alto livello per conto del gangster Raymond Calitri, che ha preso in mano il crimine organizzato nell’area di Long Beach, a Los Angeles.

Mentre sta tentando di aprire una Porche 996, Kip rompe il finestrino con un mattone e improvvisa una corsa per le strade della città, attirando così l’attenzione della polizia. I ladri evitano di un soffio la cattura, ma devono abbandonare le macchine che stavano rubando, che vengono sequestrate dagli investigatori Castlebeck e Drycoff, incaricati dell'indagine.

Calitri non prende molto bene il fallimento di Kip e così lo rapisce. In sua difesa interviene Atley Jackson, che fa visita a Randall per coinvolgerlo nella faccenda e salvare il ragazzo. Sebbene si sia ritirato ormai da anni, l'ex ladro non può lasciare il fratello nelle mani del boss mafioso, così accetta di rubare le cinquanta macchine in cambio della libertà di Kip....

Altri film da vedere questa sera in TV:

Troppo forte, in onda alle 21.10 su Rai Movie : film commedia del 1986 di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Alberto Sordi, Stella Hall, Sal Da Vinci, Mario Brega, John Steiner, Elsa Vazzoler, Ulisse Minervini, Francesca Dominici, Giordano Falzoni, Mario Vivaldi, Pietro Zardini, Franco Manino, Alvaro Gradolla, Giordano Faleoni, Giorgio Conti e Salvatore Aiesi.

: film commedia del 1986 di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Alberto Sordi, Stella Hall, Sal Da Vinci, Mario Brega, John Steiner, Elsa Vazzoler, Ulisse Minervini, Francesca Dominici, Giordano Falzoni, Mario Vivaldi, Pietro Zardini, Franco Manino, Alvaro Gradolla, Giordano Faleoni, Giorgio Conti e Salvatore Aiesi. Domeniche da Tiffany, in onda alle 21.30 su TV8 : film sentimentale del 2010 di Mark Piznarski, con Alyssa Milano, Eric Winter, Ivan Sergei, Kristin Booth, Stockard Channing, Lindsay Ames, Joan Gregson, Alyvia Alyn Lind e Gage Munroe.

: film sentimentale del 2010 di Mark Piznarski, con Alyssa Milano, Eric Winter, Ivan Sergei, Kristin Booth, Stockard Channing, Lindsay Ames, Joan Gregson, Alyvia Alyn Lind e Gage Munroe. Don Camillo, in onda alle 21 su Iris : film commedia del 1952 di Julien Duvivier, con Fernandel, Gino Cervi, Vera Talchi, Franco Interlenghi, Charles Vissiere, Leda Gloria, Sylvie, Luciano Manara, Armando Migliari, Manuel Gary, Marco Tulli, Giorgio Albertazzi, Mario Siletti, Gualtiero Tumiati e Ruggero Ruggeri.

: film commedia del 1952 di Julien Duvivier, con Fernandel, Gino Cervi, Vera Talchi, Franco Interlenghi, Charles Vissiere, Leda Gloria, Sylvie, Luciano Manara, Armando Migliari, Manuel Gary, Marco Tulli, Giorgio Albertazzi, Mario Siletti, Gualtiero Tumiati e Ruggero Ruggeri. Agente Smart - Casino totale, in onda alle 21.10 su Italia 2 : film commedia d'azione del 2008 di Peter Segal, con Steve Carell, Anne Hathaway, Alan Arkin, Terence Stamp, Dwayne Johnson, Bill Murray, David Koechner, Ken Davitian, Masi Oka, Nate Torrence e Terry Crews.

: film commedia d'azione del 2008 di Peter Segal, con Steve Carell, Anne Hathaway, Alan Arkin, Terence Stamp, Dwayne Johnson, Bill Murray, David Koechner, Ken Davitian, Masi Oka, Nate Torrence e Terry Crews. The Punisher, in onda alle 21.10 su Paramount Channel : film thriller d'azione del 2004 di Jonathan Hensleigh, con Thomas Jane, John Travolta, Rebecca Romijn, Laura Harring, Will Patton, Samantha Mathis, Kevin Nash, Roy Scheider e Ben Foster.

: film thriller d'azione del 2004 di Jonathan Hensleigh, con Thomas Jane, John Travolta, Rebecca Romijn, Laura Harring, Will Patton, Samantha Mathis, Kevin Nash, Roy Scheider e Ben Foster. Madame, in onda alle 21.20 su Cielo : film commedia drammatica del 2017 di Amanda Sthers, con Toni Collette, Harvey Keitel, Rossy de Palma e Michael Smiley.

: film commedia drammatica del 2017 di Amanda Sthers, con Toni Collette, Harvey Keitel, Rossy de Palma e Michael Smiley. Raid - Una poliziotta fuori di testa, in onda alle 21.20 su Rai Premium : film commedia d'azione del 2016 di Dany Boon, con Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc, Yvan Attal, Sabine Azéma, Patrick Mille, François Levantal, Anne Marivin, Alain Doutey, Urbain Cancelier e François Vincentelli.

: film commedia d'azione del 2016 di Dany Boon, con Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc, Yvan Attal, Sabine Azéma, Patrick Mille, François Levantal, Anne Marivin, Alain Doutey, Urbain Cancelier e François Vincentelli. True Justice - La vendetta, in onda alle 21.20 su Spike: film d'azione del 2011 di Wayne Rose, con Steven Seagal, Meghan Ory, Warren Christie, Sarah Lind, Adrian Hough e Ty Olsson.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: