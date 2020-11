Stasera in TV: Film e Programmi di Martedì 10 Novembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Martedì 10 Novembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Se son rose, The November Man, Django Unchained, The Social Network, Frost/Nixon - Il duello, The Most Beautiful Day - Il giorno più bello, Un amore per caso - Man Up, Pacific Rim.

Se son rose

(Commedia, 2018, durata: 90 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Leonardo Pieraccioni con Leonardo Pieraccioni, Elena Cucci, Michela Andreozzi, Caterina Murino, Claudia Pandolfi, Gabriella Pession, Antonia Truppo, Mariasole Pollio, Nunzia Schiano, Sergio Pierattini e Gianluca Guidi.



Se son rose: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Kingsman: Secret Service: Cosa succederebbe se qualcuno mandasse di nascosto alle tue ex dal tuo cellulare: "Sono cambiato. Riproviamoci!"..? E' quello che accade a Leonardo Giustini (Leonardo Pieraccioni) giornalista che si occupa di tecnologia e innovazione per il web. Sua figlia, stanca di vedere il padre campione di un'inarrestabile rincorsa al disimpegno, decide di mandare il fatale messaggino. E come zombie usciti dalle tombe dell'amore, alcune delle ex incredibilmente rispondono all'accorato appello e quella che era nata come l'innocua provocazione di un'adolescente si trasforma in una macchina del tempo...

The November Man

(Thriller, Azione, 2014, durata: 108 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Roger Donaldson con Pierce Brosnan, Olga Kurylenko, Luke Bracey, Bill Smitrovich, Will Patton, Eliza Taylor, Lazar Ristovski, Caterina Scorsone e Patrick Kennedy.



The November Man: Il trailer del film, versione originale



Trama del Film The November Man: Il film segue le vicende di Peter Deveraux, un ex agente di punta dell'Intelligence americana. L’uomo sta vivendo in Svizzera in tutta tranquillità quando gli viene domandato di sospendere il suo ritiro per compiere un'ultima, importantissima missione.

L'ex agente si ritrova per le mani la protezione di una importante testimone, Alice Fournier, che potrebbe svelare il passato non proprio pulito di uno dei candidati per la presidenza degli Stati Uniti...

Django Unchained

(Azione, Western, 2012, durata: 165 Min) in onda alle 21.20 su Rai 4

Un film di Quentin Tarantino con Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jonah Hill, Kerry Washington, Tom Savini, Gerald McRaney, Misty Upham, James Remar e Don Johnson.





Django Unchained: Il nuovo trailer italiano del film



Trama del Film Django Unchained: Il film vede protagonista lo schiavo Django, la cui vita cambia improvvisamente grazie all'incontro con il dottor King Schultz, ex dentista e cacciatore di taglie originario della Germania.

Nello corso dello scontro a fuoco contro i mercanti di schiavi che si rifiutano di vendere Django, quest'ultimo dimostra un'innata abilità con le armi e Schultz gli propone di collaborare nella ricerca dei fuorilegge fratelli Brittle.

In cambio, King si offre di aiutare Django a ritrovare sua moglie Broomhilda. Dopo alcuni mesi, il dottore scopre che la donna è schiava dello spregevole Calvin J. Candie. Per poter salvare Broomhilda, Django e Schultz si fingono interessati ad acquistare dallo schiavista un lottatore mandingo...

The Social Network

(Drammatico, 2010, durata: 117 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di David Fincher con Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Brenda Song, Justin Timberlake, Armie Hammer, Max Minghella, Dustin Fitzsimons, Rooney Mara, Joseph Mazzello, Rashida Jones, Patrick Mapel, Douglas Urbanski, Malese Jow, Denise Grayson e Dakota Johnson,.





The Social Network: Nuovo trailer del film basato sulla storia dei fondatori di Facebook



Trama del Film The Social Network: Nell'ottobre del 2003 nell'Università di Harvard, lo studente Mark Zuckerberg, dopo essere stato lasciato dalla ragazza Erica Albright, ha l'idea di creare un sito per votare la bellezza delle studentesse del college.

Durante il corso della notte, Mark scarica foto e nomi di tutte le studentesse e chiede al migliore amico Eduardo Saverin di fornirgli un algoritmo per la creazione del sito, che in poche ore prende vita, con il nome di "FaceMash.com".

Mark verrà subito punito dall'università per aver violato la privacy delle studentesse ma il sito comincia a spopolare e a creare polemiche all'interno del campus, tanto da essere notato dai gemelli Winklewoss, campioni di canottaggio con ambizioni da imprenditori, che chiedono a Zuckerberg di fare affari insieme. Mark comincia così a lavorare per i due fratelli come programmatore per il loro sito internet "Harvard Connection" ma il giovane ha già in mente di creare qualcosa di più ambizioso e parla con il suo migliore amico Eduardo dell’idea di "Thefacebook"...

Frost/Nixon - Il duello

(Drammatico, 2008, durata: 122 Min) in onda alle 21.10 su TV2000

Un film di Ron Howard con Frank Langella, Michael Sheen, Kevin Bacon, Matthew Macfadyen, Sam Rockwell, Toby Jones, Oliver Platt, Patty McCormack, Gabriel Jarret, Andy Milder, Jim Meskimen, Kate Jennings Grant, Simone Kessell, Eve Curtis e Rebecca Hall.





Frost/Nixon - Il duello: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Frost/Nixon - Il duello: Il film racconta la storia del presidente degli Stati Uniti repubblicano che, in seguito all’inchiesta scandalistica Watergate, decide di dimettersi dal suo ruolo. All’uomo si avvicina David Frost, un giornalista britannico, che gli chiede di rilasciargli un’intervista esclusiva in cambio di una cospicua somma di denaro. È il 1977 e Nixon, per ottenere consensi, decide di accettare la proposta del reporter. Per procedere, Frost mette su una squadra di giornalisti di talento: John Birt, Bob Zelnick e Jim Reston. Sarà proprio quest'ultimo a dare del filo da torcere all'ex presidente...

The Most Beautiful Day - Il giorno più bello

(Commedia, 2015, durata: 110 Min) in onda alle 21.15 su Rai 5

Un film di Florian David Fitz con Florian David Fitz, Matthias Schweighofer, Alexandra Maria Lara e Rainer Bock.





The Most Beautiful Day - Il giorno più bello: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film The Most Beautiful Day - Il giorno più bello: segue le vicende di due giovani malati terminali che decidono di fare un viaggio avventuroso prima della loro dipartita. I protagonisti non potrebbero essere più diversi: Andi è un ipocondriaco pianista affetto da fibrosi polmonare, mentre Benno è uno spensierato scansafatiche, almeno finché non scopre di avere un inguaribile tumore al cervello.

Decisi a non spendere i loro ultimi giorni di vita in un ospedale, i due giovani fuggono per intraprendere un'avventura emozionante ...

Un amore per caso - Man Up

(Commedia, 2015, durata: 98 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Ben Palmer conLake Bell, Simon Pegg, Ophelia Lovibond, Ken Stott, Harriet Walter, Rory Kinnear, Olivia Williams, Sharon Horgan, Phoebe Waller-Bridge e Stephen Campbell Moore.





Un amore per caso - Man Up: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Un amore per caso - Man Up: Il film vede protagonista Nancy, giovane scrittrice single dal carattere difficile e dalla vita complicata. Mentre si trova in treno verso Londra per andare ai festeggiamenti del 40esimo matrimonio dei suoi genitori, la donna conosce la vivace Jessica. Durante la loro chiacchierata, la ragazza racconta a Nancy che ha un appuntamento al buio organizzato da un suo amico alla stazione di Waterloo. L'uomo che deve incontrare la riconoscerà grazie al libro che ha con sé. Arrivate a destinazione, un malinteso lascia Nancy con in mano il libro e nel punto esatto in cui il nervoso e loquace quarantenne Jack, aveva fissato l'appuntamento con Jessica. Nancy, decide di stare al gioco e di seguire l'uomo, imbarcandosi nel viaggio più caotico ma più divertente della sua vita, un viaggio che nessuno dei due dimenticherà mai... ...

Altri film da vedere questa sera in TV:

Pacific Rim, in onda alle 21 su 20 : film d'azione e fantascienza del 2013 di Guillermo del Toro, con Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Ron Perlman, Clifton Collins Jr., Max Martini, Robert Maillet, Burn Gorman, Larry Joe Campbell, Diego Klattenhoff, Brad William Henke e Charlie Day.

: film d'azione e fantascienza del 2013 di Guillermo del Toro, con Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Ron Perlman, Clifton Collins Jr., Max Martini, Robert Maillet, Burn Gorman, Larry Joe Campbell, Diego Klattenhoff, Brad William Henke e Charlie Day. Il grande Jake, in onda alle 21 su Iris : film western del 1971 di George Sherman, con John Wayne, Richard Boone, Patrick Wayne, Christopher Mitchum, Bruce Cabot, Bobby Vinton, Maureen O'Hara, Glenn Corbett e John Doucette.

: film western del 1971 di George Sherman, con John Wayne, Richard Boone, Patrick Wayne, Christopher Mitchum, Bruce Cabot, Bobby Vinton, Maureen O'Hara, Glenn Corbett e John Doucette. Il cosmo sul comò, in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 2008 di Marcello Cesena, con Aldo, Giovanni, Giacomo, Angela Finocchiaro, Isabella Ragonese, Sergio Bustric, Victoria Cabello e Raul Cremona.

: film commedia del 2008 di Marcello Cesena, con Aldo, Giovanni, Giacomo, Angela Finocchiaro, Isabella Ragonese, Sergio Bustric, Victoria Cabello e Raul Cremona. La tradizione del Natale, in onda alle 21.30 su TV8 : film sentimentale del 2018 di Emily Moss Wilson, con Beverley Mitchell, Stephen Colletti, Erin Cahill, Brian McNamara, Christopher Berry, Donny Boaz, Melissa Gilbert, Lara Grice e Austin Highsmith.

: film sentimentale del 2018 di Emily Moss Wilson, con Beverley Mitchell, Stephen Colletti, Erin Cahill, Brian McNamara, Christopher Berry, Donny Boaz, Melissa Gilbert, Lara Grice e Austin Highsmith. House Party: la grande festa, in onda alle 21.10 su Italia 2 : film commedia del 2013 di Darin Scott, con Tequan Richmond, Zac Goodspeed, Tristin Mays, Julian Works, Rolonda Watts e Gary Anthony William.

: film commedia del 2013 di Darin Scott, con Tequan Richmond, Zac Goodspeed, Tristin Mays, Julian Works, Rolonda Watts e Gary Anthony William. A testa alta, in onda alle 21.10 su Paramount Channel : film d'azione del 2004 di Kevin Bray, con Dwayne Johnson, Neal McDonough, Johnny Knoxville, John Beasley, Barbara Tarbuck, Kristen Wilson, Khleo Thomas e Ashley Scott.

: film d'azione del 2004 di Kevin Bray, con Dwayne Johnson, Neal McDonough, Johnny Knoxville, John Beasley, Barbara Tarbuck, Kristen Wilson, Khleo Thomas e Ashley Scott. Immenhof - L'avventura di un'estate, in onda alle 21.20 su Rai Premium : film drammatico d'avventura del 2019 di Sharon von Wietersheim, con Leia Holtwick, Moritz Backerling, Heiner Lauterbach, Laura Berlin, Valerie Huber e Wotan Wilke Mohring.

: film drammatico d'avventura del 2019 di Sharon von Wietersheim, con Leia Holtwick, Moritz Backerling, Heiner Lauterbach, Laura Berlin, Valerie Huber e Wotan Wilke Mohring. True Justice - Incrocio mortale, in onda alle 21.30 su Spike: film d'azione del 2010 di Keoni Waxman, con Steven Seagal, Meghan Ory, Warren Christie, Adrian Hough, Elizabeth Thai, Gil Bellows, William H. Stewart e Sarah Lind.

