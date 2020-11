Stasera in TV: Film e Programmi di Lunedì 9 Novembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Lunedì 9 novembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Kingsman: Secret Service, Fast and Furious 8, La preda perfetta, Un uomo per tutte le stagioni, Shadowhunters - Città di ossa, Il Caso Freddy Heineken, John Q.

I Migliori Film in TV in prima serata

Kingsman: Secret Service

(Thriller, Azione, 2015, durata: 128 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Matthew Vaughn con Colin Firth, Taron Egerton, Michael Caine, Samuel L. Jackson, Mark Strong, Sofia Boutella, Jack Davenport, Mark Hamill, Sophie Cookson, Corey Johnson.



Kingsman: Secret Service: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Kingsman: Secret Service: Durante una missione in Medio Oriente, l'agente segreto Lee Unwin si sacrifica per proteggere il suo superiore, Harry Hart. Hart, incolpando se stesso, torna a Londra per consegnare alla vedova di Lee, Michelle, e al suo giovane figlio Gary "Eggsy", una medaglia d'onore, che sul retro ha inciso un numero che i due possono chiamare in caso avessero bisogno d'aiuto.

Diciassette anni dopo, Eggsy è un adolescente che vive in un quartiere povero, insieme alla madre alcolizzata e al patrigno violento, ha abbandonato i Royal Marines - nonostante il suo talento - e vive una vita disordinata. Dopo essere stato arrestato per aver rubato un'auto, il ragazzo chiama il numero dietro la medaglia: così conosce Hart, il quale organizza il suo rilascio e gli racconta di Kingsman, un servizio di intelligence privato fondato dall'élite britannica nel 1919 con lo scopo di proteggere il mondo...

Fast and Furious 8

(Azione, 2017, durata: 90 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di F. Gary Gray con Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne Johnson, Scott Eastwood, Helen Mirren, Charlize Theron, Kurt Russell, Eva Mendes, Elsa Pataky, Lucas Black, Michelle Rodriguez, Kristofer Hivju, Tyrese Gibson, Ludacris.



Fast and Furious 8: Il nuovo trailer italiano - HD



Trama del Film Fast and Furious 8: Dopo aver consegnato Deckard Shaw alla giustizia, Letty ha finalmente recuperato la memoria e può godersi la luna di miele a Cuba con Dominic Toretto. Qui, dopo essersi guadagnato la stima di un racer locale, Dom viene contattato dalla misteriosa Chiper. La donna ha preso in ostaggio l’ex fiamma di Toretto, Elena Neves e il figlio nato dalla loro reazione e pretende che Dom l'aiuti con i suoi loschi piani, se vuole salvar loro la vita.

Nel frattempo Luke Hobbs chiede alla squadra di piloti e a Toretto di aiutarlo a recuperare un potente ordigno...

La preda perfetta

(Azione, Thriller, 2014, durata: 113 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Scott Frank con Liam Neeson, Boyd Holbrook, Dan Stevens, Whitney Able, Stephanie Andujar, Marina Squerciati, Astro e Mark Consuelos.





La preda perfetta: Il trailer italiano - HD



Trama del Film La preda perfetta: Il film segue le vicende di Matt Scudder, un ex agente del dipartimento di polizia di New York dipendente dall'alcol. Dopo un incidente che gli è costato il distintivo, ora Matt lavora come investigatore privato senza licenza, operando al di fuori della legge.

Un giorno, il detective viene avvicinato dal narcotrafficante Kenny Kristo. Il criminale gli spiega la sua situazione: sua moglie è stata rapita, ma dopo aver pagato i soldi del riscatto, la donna è stata comunque brutalmente uccisa dai sequestratori. Ora Kenny vuole trovare i responsabili e vendicarsi...

Un uomo per tutte le stagioni

(Drammatico, 1966, durata: 117 Min) in onda alle 21.10 su TV2000

Un film di Fred Zinnemann con Paul Scofield, Wendy Hiller, Leo McKern, Robert Shaw, Orson Welles, Susannah York, Nigel Davenport, John Hurt, Corin Redgrave, Colin Blakely, Cyril Luckham e Vanessa Redgrave.









Trama del Film Un uomo per tutte le stagioni: Il re Enrico VIII d'Inghilterra è deciso a ripudiare Caterina d'Aragona, che non gli ha dato figli, e a sposare Anna Bolena, di cui è innamorato. La Chiesa Cattolica però è contraria...

Shadowhunters - Città di ossa

(Azione, Avventura, Fantasy, 2013, durata: 119 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Harald Zwart con Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Lena Headey, Jonathan Rhys Meyers, Robert Sheehan, Kevin Zegers, Jared Harris, Kevin Durand, Jemima West, Godfrey Gao, CCH Pounder e Robert Maillet.





Shadowhunters - Città di ossa: Il secondo trailer italiano ufficiale in HD



Trama del Film Shadowhunters - Città di ossa: La protagonista della storia è Clairy Fray, un'adolescente newyorkese che sogna di diventare un’affermata artista e passa le sue giornate con l'amico di sempre, il goffo Simon Lewis. Una sera, Clairy si diverte in un locale quando assiste a una scena surreale, di cui sembra essere l'unica testimone. Da quel momento la vita di Clairy cambia poiché scopre l'esistenza degli Shadowhunters, guardiani sovrannaturali che proteggono il mondo dai demoni che lo infestano.

Ma non tutti sono buoni: il crudele Valentine ha rapito sua madre Jocelyn che, molti anni prima era fuggita dai suoi simili, nascondendo la preziosa Coppa Mortale. Catapultata in un mondo che credeva esistere solo nelle leggende, Clary dovrà accettare il suo destino e scoprirà la verità sul suo passato...

Altri film da vedere questa sera in TV:

Il Caso Freddy Heineken, in onda alle 21.15 su Cielo : film azione drammatico thriller del 2015 di Daniel Alfredson, con Sam Worthington, Anthony Hopkins, Jim Sturgess, Ryan Kwanten, Jemima West, David Dencik, Eric Godon e Billy Slaughter.

: film azione drammatico thriller del 2015 di Daniel Alfredson, con Sam Worthington, Anthony Hopkins, Jim Sturgess, Ryan Kwanten, Jemima West, David Dencik, Eric Godon e Billy Slaughter. John Q, in onda alle 21 su Iris : film drammatico thriller del 2002 di Nick Cassavetes, con Denzel Washington, Robert Duvall, Anne Heche, Ray Liotta, Ethan Suplee, Shawn Hatosy, Kimberly Elise, Eddie Griffin, David Thornton, James Woods, Keram Malicki-Sánchez, Daniel E. Smith e Kevin Connolly.

: film drammatico thriller del 2002 di Nick Cassavetes, con Denzel Washington, Robert Duvall, Anne Heche, Ray Liotta, Ethan Suplee, Shawn Hatosy, Kimberly Elise, Eddie Griffin, David Thornton, James Woods, Keram Malicki-Sánchez, Daniel E. Smith e Kevin Connolly. Rosamunde Pilcher: La nebbia d'Irlanda, in onda alle 21.10 su La5 : film sentimentale del 2007 di Andi Niessner, con Lara-Joy Körner, Hendrik Duryn, Reiner Schone, Mathias Herrmann, Rudi Knauss e Luise Deschauer.

: film sentimentale del 2007 di Andi Niessner, con Lara-Joy Körner, Hendrik Duryn, Reiner Schone, Mathias Herrmann, Rudi Knauss e Luise Deschauer. Brimstone, in onda alle 21.10 su Rai Movie : film Thriller Western del 2016 di Martin Koolhoven, con Kit Harington, Dakota Fanning, Carice van Houten, Paul Anderson, Guy Pearce, Emilia Jones, William Houston, Ivy George e Bill Tangradi.

: film Thriller Western del 2016 di Martin Koolhoven, con Kit Harington, Dakota Fanning, Carice van Houten, Paul Anderson, Guy Pearce, Emilia Jones, William Houston, Ivy George e Bill Tangradi. Basic, in onda alle 21.10 su Paramount Channel : film Thriller del 2003 di John McTiernan, con John Travolta, Samuel L. Jackson, Connie Nielsen, Giovanni Ribisi, Nick Loren, Roselyn Sanchez, Brian Van Holt, Timothy Daly, Taye Diggs, Cristián de la Fuente e Harry Connick Jr.

: film Thriller del 2003 di John McTiernan, con John Travolta, Samuel L. Jackson, Connie Nielsen, Giovanni Ribisi, Nick Loren, Roselyn Sanchez, Brian Van Holt, Timothy Daly, Taye Diggs, Cristián de la Fuente e Harry Connick Jr. Olé, in onda alle 21 su Cine34: film commedia del 2006 di Carlo Vanzina, con Massimo Boldi, Vincenzo Salemme, Enzo Salvi, Daryl Hannah, Natalia Estrada, Francesca Lodo, Brigitta Boccoli, Armando De Razza e Niccolò Contrino.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: